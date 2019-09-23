 Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська

Про це заявила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки нашим спільним зусиллям з Бюджетним комітетом Верховної Ради люди з інвалідністю отримають додатково 82 млн грн на засоби реабілітації ще цього року", - йдеться в повідомленні.
За її словами, після документального оформлення ці гроші спрямують в регіони - щоб забезпечити додаткову потребу в технічних засобах реабілітації.
"Завдяки адресному підходу "гроші ходять за людиною", одержувачі цих послуг самі можуть вибрати підприємство, де вони хочуть їх отримати", - зазначила Соколовська.
Зараз людина має підписати тристоронній договір, а також акт виконаних робіт з підприємством, щоб переконатися в якості виробленого засобу і наданої послуги.
"Додаткові гроші - це важливий крок, оскільки щорічно в Україні близько 600 тис. окремих категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю вимагають відповідного забезпечення", - підсумувала Соколовська.
Админ , наверно нужно подбирать посерьезнее фотки . ЭТО ЖЕ НЕ ПЛЕЙБОЙ
даже санаторних путівок..
А досвід перебування "слуг урода" при владі вже показує, що все обіцяне "слугами урода " це лише їхні жарти і приколи. Так що всім , хто потребує цю допомогу слід не забувати слова Великого Кон Чен Ина - " Я вам ничего не должен" . І ви ніколи не помилитеся .
Отримайте 31,5 грн і не відмовляйте собі
Пройшли ТРИ роки и вси видповидають, що путивкы видани ветеранам УБД (скажу Вам по сэкрэту - в Украини нэмае вийны).
У мэнэ до Вас запытання: Вы взмози допомогты одний окремий людыни? Чи зухвалише скопом, з посмишкою на вустах? Перепрошую.