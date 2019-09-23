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 Суспільство
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Все про:фінанси (58) Міністерство соціальної політики (340) інвалідність (9) Юлія Соколовська (3)

 Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська

Цього року додатково виділять 82 млн грн для забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки нашим спільним зусиллям з Бюджетним комітетом Верховної Ради люди з інвалідністю отримають додатково 82 млн грн на засоби реабілітації ще цього року", - йдеться в повідомленні.

За її словами, після документального оформлення ці гроші спрямують в регіони - щоб забезпечити додаткову потребу в технічних засобах реабілітації.

"Завдяки адресному підходу "гроші ходять за людиною", одержувачі цих послуг самі можуть вибрати підприємство, де вони хочуть їх отримати", - зазначила Соколовська.

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Зараз людина має підписати тристоронній договір, а також акт виконаних робіт з підприємством, щоб переконатися в якості виробленого засобу і наданої послуги.

"Додаткові гроші - це важливий крок, оскільки щорічно в Україні близько 600 тис. окремих категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю вимагають відповідного забезпечення", - підсумувала Соколовська.

Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149844
 
 
 Топ коментарі
 
Люди с инвалидностью, а она ржет.
Админ , наверно нужно подбирать посерьезнее фотки . ЭТО ЖЕ НЕ ПЛЕЙБОЙ
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Кількість осіб із інвалідністю на сьогодні становить близько 6% населення України, на початок року ця цифра складала 2 мільйони 600 тисяч осіб. Тобто на кожного інваліда додалося 31,5 грн. Щедрість нової влади не має кордонів Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская - Цензор.НЕТ 8777
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Люди с инвалидностью, а она ржет.
Админ , наверно нужно подбирать посерьезнее фотки . ЭТО ЖЕ НЕ ПЛЕЙБОЙ
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все правильно. Сказано не значит сделано! Вот потому и смешно.
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Приєднуюсь до Вашого зауваження. Фото зовсім недоречне.
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и шо? я такие тоже зимой ношу, чтобы ноги не мерзли..
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ага, як ізвестний паликмахтер із рассеи Зверев..
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Кількість осіб із інвалідністю на сьогодні становить близько 6% населення України, на початок року ця цифра складала 2 мільйони 600 тисяч осіб. Тобто на кожного інваліда додалося 31,5 грн. Щедрість нової влади не має кордонів Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская - Цензор.НЕТ 8777
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5 років, взагалі не було..
даже санаторних путівок..
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Були путівки. Я сам буваю у таких місцях і бачу цих людей.
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останній раз моєму знайомому (інваліду 2 групи) давали (і то, якби не вибігав) на початку 2013 року..
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Цифєря від "служанки урода" ніби і значна , але наскільки ці 82 мільйони відповідають реальним потребам ця радісна чувіха так і не пояснила. Як і які категорії інвалідів та їх кількість їх отримають з її слів не відомо.
А досвід перебування "слуг урода" при владі вже показує, що все обіцяне "слугами урода " це лише їхні жарти і приколи. Так що всім , хто потребує цю допомогу слід не забувати слова Великого Кон Чен Ина - " Я вам ничего не должен" . І ви ніколи не помилитеся .
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Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська - Цензор.НЕТ 2340
Отримайте 31,5 грн і не відмовляйте собі Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська - Цензор.НЕТ 4422
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Пани министэрко (чи министрэ) , до Вас звэртаеться людина з инвалиднистю другои групи (инфаркт, колы 18-20 сэрпня 2014 року "нэвидоми люды" розбылы ГРАДАМЫ будынок-помэшкання и я став переселенцем, алэ нэ биженцем), у 2016 роци я написав заяву Вашим пидлеглым у м.Харкив - Московське УПСЗН (переселенець) и у Станично-Луганське УПСЗН як зареестрованый, на путивку в санаторий, чы в иншу установу ЛИКУВАТЫСЬ.
Пройшли ТРИ роки и вси видповидають, що путивкы видани ветеранам УБД (скажу Вам по сэкрэту - в Украини нэмае вийны).
У мэнэ до Вас запытання: Вы взмози допомогты одний окремий людыни? Чи зухвалише скопом, з посмишкою на вустах? Перепрошую.
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