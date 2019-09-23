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 Політика України
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Все про:Зеленський (2821) МЗС (1892) Пристайко (164) Офіс Президента (103)

 Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що він категорично проти узгодження радників МЗС з Офісом Президента.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Я про це говорив із президентом Зеленським, і я наполягаю, що це моя відповідальність, і я несу повну відповідальність. Якщо президент Зеленський вважає, що моє рішення неправильне, я готовий звільнити цю посаду, але я вважаю, що він має мені довірити", - заявив Пристайко.

За словами Пристайка, президент не має взагалі цим займатися.

"Йому є чим займатися, крім погодження призначення радників, яких є кілька сотень по всьому світу", - зазначив міністр.

Зазначається, що за часів президента Віктора Ющенка Адміністрація президента погоджувала радників глав МЗС та послів.

"Що стосується послів - справді є певний дефіцит призначених послів. Це нормальний процес: під час зміни голови держави змінюється дипломатичний корпус. Процес цей довгий хоча б тому, що країна потребує значного часу на угоду про призначення конкретної людини в конкретну країну. Процес із нашого боку у великій частині завершений. Президенту Зеленському доведена пропозиція міністра щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, вони погоджені з ним", - додав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149841
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно! Всех надо согласовывать с Коломойским... вообще кто это такой это зеленский и что он себе возомнил!?
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Треба це питання винести на референдум - нарід нехай призначає їх!
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Для ольгинских что Арахамия, что Аласания. Что в лоб, что по лбу...
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С самого начала преЗЕденту говорили, что МИД не его секретари и управлять ними он не имеет полномочий...
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Треба це питання винести на референдум - нарід нехай призначає їх!
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Золотые слова! Зеленский на всех углах рассказывает шо будет советоваться с народом. Вот и ладненько! Советники?-на референдум. Министр?-на референдум! Глава Офиса?-тоже на референдум! Почему никто не требует выполнения предвыборных?
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Это он еще из роли Голобородька не вышел, а зебилы "хавают"!
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Все правильно! Всех надо согласовывать с Коломойским... вообще кто это такой это зеленский и что он себе возомнил!?
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алярм! бунт на шаланде! капитана свергают!
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Не пхай свого носа куди не слід.
Краще вчи Конституцію.
Саме це сказав Пристайко.
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Зеля хоче скрізь розставити своїх( коломойськіних) людей.
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Когда так говорят,всё получается аж наоборот,зачем это выносить на народ?
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Тому, що йому невідомо про дипломатію.
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А как же теперь ЗЕБОБИКИ устроят в посольства рыгов,чтобы те дальше сдавали Украину? 😀😀😀
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Зачем всех согласовывать?
Если мама еврейка - вполне достаточно.
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Міжнародні відносини є прерогативою президента, тому заява Пристайка дивує відсутністю дипломатії та перевищенням свої повноважень.
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Щось каламутно , скоріш випендроз для 73% плебесу . "Ось які ми круті зєбільні демократи " .
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уволить немедленно...он не доверяет мнению"зе" это есть "чужой" среди "своих"
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Не хочет смотрящих, будут подсматривающие! Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3186
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Как хочет президент, так и будет. Всех порохоботов - вон. Тем более там где голосовали за преступника Падла Рашенка. Арахамию первую гнать, и пусть возмещает каждому украинцу его выходку с МАРУФ в размере минимальной зарплаты...
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Нам порохоботам очень важно что думаю кацапы и малоросы!
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Для ольгинских что Арахамия, что Аласания. Что в лоб, что по лбу...
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"Как хочет президент, так и будет". Украина не *********, президент не сцарь.
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Вас, Пристайко, назначили министром МИД, чтобы с вашим именем связать сдачу Украины формуле ШТАНМАЙЕРА.
И будет потом в учебниках истории написано Пристайко предал украинцев. А РЫГА, которого назначат вместо вас и обвинить не в чем
ДУМАЙ ГОЛОВОЙ.
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Зря вы так. Потом уже может и не быть никакой истории Украины, а Пристайко будет народный герой типа "моторолы"!
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Если есть Зе-депутаты свадебные фотографы, то почему не может быть Зе-помощников депутатов визажистов бровей?
Вполне может быть и так оно и есть.

Гужва Виктория @victoriaguzhva


Помічник народного депутата Маркетолог, Бизнес-коуч Волонтер ПП Слуга Народу ВИЗАЖИСТ, БРОВИСТ (выезд 🚗🛫🏠) Киев Website
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Почему эта КГБ-ная гнида Дрыстайко ещё не засунута далеко в жопу Штанмайера?!!..
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не долго музыка играла. а земакаки так гордились открытостью и доступностью. первый же протест под "офисом" и эпоха слуги закончилась

Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8279
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Немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове...
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и вообще, какое отношение имеет президент к международной политике? у него хорошо получается буем по роялю. от нехай и играет себе.
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Он против, видите ли!!! «Баба Яга против!». Они хотят это теплое болото "МЗС" так и оставить теплым для "своих". Они не могут и представить, что кто-то кроме них "избранных" получит доступ...или сможет что то расшевелить там.... Президент на то и Президент что бы отвечать и направлять внешнюю политику, в т.ч. и через возможность согласовывать советников в ЗДУ. Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4948 Ничего себе заявление?! Не согласен - пиши "заяву", а не пи%ди!
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мда... в данном конкретном случае я больше доверяю зебуину, чем приставайке.
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Дрищайко! Не раскачивайте лодку. А то у слуги урода начнется мигрень и головокружения 😨
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За дня - 18 трупов в двух авариях,практически идентичных.А сколько всего отдали Богу душу на дорогах за эти дни и с начала года?.Замалчивают.
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Пристайко демонстрирует, что у него нетипичная для руководства родословная. БЕ сделает выводы, а ЗЕ поменяет строптивого малороса на послушно-понятливо-кошерного сородича.
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