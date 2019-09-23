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Все про:ДТП (2502) Житомирщина (457)

 Поліція затримала підозрюваного в скоєнні ДТП на Житомирщині, унаслідок якої загинуло 9 людей

Поліція затримала підозрюваного в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Житомирській області, в результаті якої загинули 9 осіб і ще 11 дістали травми.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, він є одним з постраждалих. Після того, як водієві вантажівки надали необхідну медичну допомогу, правоохоронці його затримали.

"Зараз він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в Одеській області: опубліковано список загиблих

Нагадаємо, 22 вересня автобус і вантажівка зіткнулися в Новоград-Волинському районі Житомирської області, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей, ще 11 були травмовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149836
 
 
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один в один как в Одесской области маршртука 9 трупов бензовоз тут автобус скорей всего Эталон Богдан считай маршрутка и опять 9 трупов и бензовоз.... прямо какой то роковой тандемчик обрисовался.... Соболезнования всем у кого погибли в общественном транспорте.... Поліція затримала підозрюваного в скоєнні ДТП на Житомирщині, унаслідок якої загинуло 9 людей - Цензор.НЕТ 8615
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А Зеленскому я так понимаю похер на страшные ДТП ? Почему не объявлен траур ? Почему не проведено РНБО по безопасности на дорогах ?Были негодяи у власти , но сегодняшние бездушные твари , это дно !!!
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