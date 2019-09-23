 ДТП в Одеській області: опубліковано список загиблих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у Великодолинській селищній раді.

У зіткненні рейсового мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який ішов за маршрутом № 52 ("Великодолинське (Акаржа) - Одеса"), і вантажного автомобіля DAF загинули водій маршрутки Руслан Тагієв (1984 року народження), пасажири автобуса - Юлія Чипуріна (1989), Сергій Невечеря (1974), Христина Саустьян (2001), Андрій Щербицький (1977), Ольга Шпинь (1988), Петро Шпинь (1985), а також 17-річний Марк Редькін і чоловік 30-35 років, дані якого встановлюються.

Серед постраждалих - водій вантажівки 1971 року народження, який був госпіталізований в Одеську обласну клінічну лікарню з переломами передпліччя і гомілки. Також були госпіталізовані три пасажири мікроавтобуса: чоловіки 1980 і 1952 року народження, у яких черепно-мозкові травми і струс головного мозку, і жінка 1988 року народження, у якої перелом щелепи та інші важкі травми.

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Як повідомлялося, 21 вересня в Овідіопольському районі Одеської області в результаті зіткнення маршрутки і вантажівки загинули 9 осіб, ще четверо госпіталізовані. В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія вантажівки. Після надання йому медичної допомоги він був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.