 Плануємо підписання масштабного міжнародного договору, який гарантує територіальну цілісність України, - Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

"У нас є ідея - зараз я говорю про це вперше - яка тепер звучить у різних переговорах, щоб урегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому б узяли участь усі найбільші гравці - Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність", - заявив Єрмак.

За словами помічника Володимира Зеленського, оскільки в України вже є досвід документів і гарантій, під які країна зробила серйозні кроки, починаючи з моменту здобуття незалежності, і які не діють, він вважає, що як один з елементів гарантії в Україні мають з'явитися штаб-квартири міжнародних організацій.

"Подолавши важкий трагічний шлях, ми як країна розуміємо, яке місце у світовій спільноті має посісти Україна. Я вважаю, це було б величезним досягненням і проривом", - зазначив Єрмак.

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Єрмак вважає, що потрібно врахувати негативний досвід Будапештського меморандуму.

Зазначимо, Росія - підписант Будапештського меморандуму, напала на Україну, не дотримуючись угоди.

"Як юрист, під час укладання угоди я завжди дивився на пункти, які дадуть мені можливість відстоювати свої права, зокрема в суді. Ось якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того щоб підписати гарний документ і випити потім шампанського, тоді він буде працювати", - сказав Єрмак.