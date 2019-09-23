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Все про:договір (121) Зеленський (2821) Єрмак Андрій (16)

 Плануємо підписання масштабного міжнародного договору, який гарантує територіальну цілісність України, - Єрмак

Команда Володимира Зеленського планує домагатися підписання багатостороннього міжнародного договору, в якому провідні країни світу зобов'язуються гарантувати територіальну цілісність України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

"У нас є ідея - зараз я говорю про це вперше - яка тепер звучить у різних переговорах, щоб урегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому б узяли участь усі найбільші гравці - Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність", - заявив Єрмак.

За словами помічника Володимира Зеленського, оскільки в України вже є досвід документів і гарантій, під які країна зробила серйозні кроки, починаючи з моменту здобуття незалежності, і які не діють, він вважає, що як один з елементів гарантії в Україні мають з'явитися штаб-квартири міжнародних організацій.

"Подолавши важкий трагічний шлях, ми як країна розуміємо, яке місце у світовій спільноті має посісти Україна. Я вважаю, це було б величезним досягненням і проривом", - зазначив Єрмак.

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Єрмак вважає, що потрібно врахувати негативний досвід Будапештського меморандуму.

Зазначимо, Росія - підписант Будапештського меморандуму, напала на Україну, не дотримуючись угоди.

"Як юрист, під час укладання угоди я завжди дивився на пункти, які дадуть мені можливість відстоювати свої права, зокрема в суді. Ось якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того щоб підписати гарний документ і випити потім шампанського, тоді він буде працювати", - сказав Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149832
 
   
 Топ коментарі
 
Вже є такий - в Будапешті підписаний.
Взагалі мене дивує що є дурникі які вірять в силу документів підписаних рашкою.
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ОК!
Договор подписали, Расия напала, стороны выразили озабоченность.
Дальше что?
США начнёт войну с Расией за освобождение Украины?
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А договір будемо на наждачному папері підписувать ? Ну це щоб ху*ло не зміг ним підтертись
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Підписувати щось там з дурниками - це ж одне задоволення.
От що пенсію ізраїльтянам будемо виплачувати - вірю.
А от що територіальну цілісність України - не вірю...
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Не верьте россиянам, у них ложь всегда считалась "военной хитростью".
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Шо они курят?

Другим странам это сейчас зачем? Что мы можем дать им взамен?

В лучшем случае получат филькину грамоту, которой Роися подотрется сразу после подписания.
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Грандіозної капітуляції- то повірю на всі 100!
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І назвем ми цей договір "Будапештський меморандум 2. Повернення наївності".
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Очередной наивняк.. Только членство в НАТО даст хоть какие-то гарантии. Не только Россия не соблюдает договоры. Они вообще соблюдаются до тех пор когда они выгодны всем сторонам.
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предлагю отличное место для подписания договора - Будапешт.

дурачок, Украина в свое время ставила на кон ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, и то выторговала лишь "переговоры между сторонами" в случае агрессии..

или они нас за дураков держат, или сами - наивные дурачки.
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ніяких договірів з Рашкою, доки не будуть повернуті під контроль української влади - окуповані Донбас і Крим. . .
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Кацапы жопу подотрут этой бумажкой.
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уже один раз подписали. История ничему не учит...
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Гарантия территориальной целостности Украины - это значит должны вернуть Крым. РФ никогда этого не подпишет.
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А давайте другие страны будут воевать за нашу территориальную целостность!
Классно я придумал?!
Надо всего лиш договор подписать!
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История повторяется дваждьі.... и ето не смешно
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