 Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського

Про це в інтерв'ю виданню Лівий берег заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Це не офіційний візит. Президент Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк. Це - поїздка на Генеральну Асамблею, де запланована зустріч із Трампом - перше знайомство і гарна можливість сформувати "дорожню карту" вже на офіційний візит. Поки є кілька ключових моментів. По-перше, вони мають познайомитися. Я вважаю, що це два неординарні політики, їм важливо налагодити особистий контакт", - зазначив Єрмак.

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"Ми дуже хочемо, щоб відносини зі Сполученими Штатами стали ще кращими, щоб ми стали стратегічними партнерами в найповнішому розумінні цього слова. Перетворилися з країни, яка зацікавлена ​​в підтримці та допомозі, на партнера з економічної точки зору. Я хочу, щоб в найближчому майбутньому Україна стала дуже привабливою для американських інвесторів", - додав він.

"Ми веземо виступ. Президент виступатиме на Генеральній Асамблеї, де він нестиме світу меседжі щодо місця України у світовій спільноті, про нашу позицію, як ми збираємося розвиватися, боротися з корупцією, що буде з нашою внутрішньою політикою", - сказав Єрмак.

"Зустрічі в рамках виступу на Генеральній Асамблеї мають рамковий характер. Вони не бувають довгими як під час офіційного візиту, коли два дні можна обговорювати якісь питання, що цікавлять. Тут швидше шанс донести якісь меседжі або перетнутися з партнерами, з якими вже налагоджені відносини. Так звані взаємини в розвитку", - констатував він.