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 Політика України
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Все про:Зеленський (2821) ООН (1268) США (5431) Трамп (1991) Єрмак Андрій (16)

 Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського

Президент Володимир Зеленський виступатиме на Генеральній Асамблеї, де нестиме світу меседжі про місце України у світовій спільноті.

Про це в інтерв'ю виданню Лівий берег заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Це не офіційний візит. Президент Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк. Це - поїздка на Генеральну Асамблею, де запланована зустріч із Трампом - перше знайомство і гарна можливість сформувати "дорожню карту" вже на офіційний візит. Поки є кілька ключових моментів. По-перше, вони мають познайомитися. Я вважаю, що це два неординарні політики, їм важливо налагодити особистий контакт", - зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак

"Ми дуже хочемо, щоб відносини зі Сполученими Штатами стали ще кращими, щоб ми стали стратегічними партнерами в найповнішому розумінні цього слова. Перетворилися з країни, яка зацікавлена ​​в підтримці та допомозі, на партнера з економічної точки зору. Я хочу, щоб в найближчому майбутньому Україна стала дуже привабливою для американських інвесторів", - додав він.

"Ми веземо виступ. Президент виступатиме на Генеральній Асамблеї, де він нестиме світу меседжі щодо місця України у світовій спільноті, про нашу позицію, як ми збираємося розвиватися, боротися з корупцією, що буде з нашою внутрішньою політикою", - сказав Єрмак.

"Зустрічі в рамках виступу на Генеральній Асамблеї мають рамковий характер. Вони не бувають довгими як під час офіційного візиту, коли два дні можна обговорювати якісь питання, що цікавлять. Тут швидше шанс донести якісь меседжі або перетнутися з партнерами, з якими вже налагоджені відносини. Так звані взаємини в розвитку", - констатував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149831
 
 
 Топ коментарі
 
Два клоуна будут решать будущее Украины
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Я что-то пропустил???? Когда это клован политиком стал?????
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Через пять лет после Майдана переобутое в соевые шлепанцы рыгье опять начало гавкать на президента США
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Сдячи по фото, зробив це разом з майданівцями. Ой ватани, ви такі кацапи Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 1751І овоч, у нас, пишуть з маленької, як і пуйло
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Именно поэтому он пошел на следующий день в Печерское отделение НКВД и накатал кляузу на майдановцев, стягивавших его за хобот с трактора. И поэтому по его заяве на них было открыто уголовное дело его коллегой по азировскому кабмину Захарченко?
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так а клован что делал? Называл Украину шлюхой а протестующих бомжами?
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Если ты о Порошенко то он в то время требовал должность вице-премьера для Гройсмана за то что 5 канал освещал события Майдана

А вот о Зеленском

Юмором по "Беркуту"

Пока митингующие выражают свою позицию на Майдане, студия "Квартал 95" высказывает свое отношение к происходящему на сцене. "Квартал" посвятил Майдану большую часть своего новогоднего концерта. По словам участников, концерт они переписывали не один раз. Меняются события в стране - меняют шутки. В своих выступлениях и шутках они одновременно и поддерживают митингующих, и выражают свою позицию к происходящему.

"Наша платформа - это "Вечерний квартал". Юмором мы должны поддержать митингующих, совершенно свободно шутить о власти, оппозиции и никого не бояться, - говорит Владимир Зеленский. - Я был на следующий день после этих событий (разгон Майдан 30 ноября - Ред.) И хочу сказать, что за людей пойду, а за обещание власти или оппозиции - нет". Он считает, что насилие не характерно для ментальности украинцев, и очень рад тому, что живет в стране, где протесты носят мирный характер.

Единственная женщина в мужском коллективе артистов Елена Кравец говорит, что следит за новостями, но из-за репетиций не может часто бывать на Майдане. Однако она уже отвозила туда вещи, еду и громкоговорители. "Я так горжусь своей страной, людьми. Вы знаете, такой гордости, такого концентрированного патриотизма у меня не было никогда. И поэтому я понимаю, что не просто еще не все потерянно, а все еще будет так хорошо, как мы и представить себе не можем
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Да помним мы эти переписанные шутки, страшно представить как они выглядели до переписывания.

"А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"

https://www.youtube.com/watch?v=Mtkg1icmmKM
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Года через три зебилье будет рассказывать как Зелька был комендантом Майдана,а 95-й квартал поджигал коктейлем Молотова беркутовские БТРы.А потом ещё и кино снимут.
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kak-zvezdy-shou-biznesa-otnosjatsja-k-evromajdanu-222304/

Это из статьи 2013 года, декабрь
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Про эбонитовые палочки давай... помогу: пока космические корабли бороздят... Украина как порноактриса. Томос - термос...
Жид - приспособленец... ты там под вислой грудью комсомолки-Гели апгрейдишь газовую горелку под кацапские углеводороды...тебе не понять...
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"требовал должность вице-премьера для Гройсмана за то что 5 канал освещал события Майдана" Понравилось , прямо на ура !
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Это Тягнибок сдал Петю в «Праве на владу» аккурат перед парламентскими выборами

Рассказал, как они тогда портфели делили, как Петя пришёл
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Кривлялся на корпоративах у рыгни и строчил шутки про эбонитовые палочки.
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Шановний (как ад), изучите вначале английский, потом американское правописание.
Иногда - целесообразно иметь практику общения на разных "slang @ written accent", практику переводчика и технический перевод...
Хех..
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линейку к монитору прикладывай, чтоб было понятно кому гавкаешь
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Он хотел сказать, - Два неадекватных политика...
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Если в США покажут наш сериал "Слуга норда", то Зеля победит Трампа на выборах.
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Че ты несёшь, зебобик ? В какой ещё стране кроме Украины и России столько дэбилов ? В Украине их 73% , в России 86 % и где ещё ?
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в США! Сколько там за Трампа проголосовало???
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За Клинтон проголосовало больше народа, но из-за за дебильного избирательного законодательства Трапм стал презом (делегаты все порешали).
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Я что-то пропустил???? Когда это клован политиком стал?????
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" Умоляю Вас принцесса,молчите!Вы так невинны,что можете сказать совершенно страшные вещи."
( Шварц, "Голый король")
Пожелание президенту )
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Ермак прав-- это два недополитика.
Ведь они пришли в политику только с их избранием на пост Президента глупыми домохозяйками, которым кажется что любой Вася может быть Президентом.
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Бросьте ахинею нести. Ну какой с Зе политик?.Может человек он и не плохой, но ,как о политике говорить еще рано.
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В начале своей трудовой деятельности мой бригадир сказал мне: "Хороший человек? Нет такой специальности!"
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Ермак, ну, просто неприлично быть таким холуем, ты так глубоко засунул язык Зеленскому в жопу, что ему уже трудно передвигаться.
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После многолетней службы у рыга Эльбруса Тадеева это норма.

С 5 по 7 созывы Верховной Рады Ермак трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от фракции Партия регионов.
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Какие к черту миру месседжи,после того как бакашка занёс цуркису подарок,а порохоботская минфинша обнесла малый бизнес азаровскими налогами ничего этот клоун-временьщик нести не сможет,кромуе ерунды и пустой болтовни.
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Недавно я написал,мол знакомьтесь,Ермак-штатный лизальщик зелиной задницы. Но он превысил все ожидания. Просто полировщик до зеркального блеска лучше Mr.Muscle.
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Очевидно что Трамп презирал Порошенко, за его тупость и жадность. К Зеле он относится по крайней мере с любопытством. Он победил Хиллари неожидано для в сех, Зеля сдеалл тоже самое с Порхом, но гораздо убедительней.
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Два неординарных политика??? Хер там...два шоумена, страдающих нарциссизмом...понты - нашье всьо...
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Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского



будут замучивать получение нобелепремии трампа и путена за урегуливарание канфликта в украите.

зеленский как режисер все зарежисирует, как в квартале,
никакой камитет нобельский не заподозрит.

ахахаха


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