 Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського

Про це в інтерв'ю виданню Лівий берег заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
Це не офіційний візит. Президент Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк. Це - поїздка на Генеральну Асамблею, де запланована зустріч із Трампом - перше знайомство і гарна можливість сформувати "дорожню карту" вже на офіційний візит. Поки є кілька ключових моментів. По-перше, вони мають познайомитися. Я вважаю, що це два неординарні політики, їм важливо налагодити особистий контакт", - зазначив Єрмак.
"Ми дуже хочемо, щоб відносини зі Сполученими Штатами стали ще кращими, щоб ми стали стратегічними партнерами в найповнішому розумінні цього слова. Перетворилися з країни, яка зацікавлена в підтримці та допомозі, на партнера з економічної точки зору. Я хочу, щоб в найближчому майбутньому Україна стала дуже привабливою для американських інвесторів", - додав він.
"Ми веземо виступ. Президент виступатиме на Генеральній Асамблеї, де він нестиме світу меседжі щодо місця України у світовій спільноті, про нашу позицію, як ми збираємося розвиватися, боротися з корупцією, що буде з нашою внутрішньою політикою", - сказав Єрмак.
"Зустрічі в рамках виступу на Генеральній Асамблеї мають рамковий характер. Вони не бувають довгими як під час офіційного візиту, коли два дні можна обговорювати якісь питання, що цікавлять. Тут швидше шанс донести якісь меседжі або перетнутися з партнерами, з якими вже налагоджені відносини. Так звані взаємини в розвитку", - констатував він.
А вот о Зеленском
Юмором по "Беркуту"
Пока митингующие выражают свою позицию на Майдане, студия "Квартал 95" высказывает свое отношение к происходящему на сцене. "Квартал" посвятил Майдану большую часть своего новогоднего концерта. По словам участников, концерт они переписывали не один раз. Меняются события в стране - меняют шутки. В своих выступлениях и шутках они одновременно и поддерживают митингующих, и выражают свою позицию к происходящему.
"Наша платформа - это "Вечерний квартал". Юмором мы должны поддержать митингующих, совершенно свободно шутить о власти, оппозиции и никого не бояться, - говорит Владимир Зеленский. - Я был на следующий день после этих событий (разгон Майдан 30 ноября - Ред.) И хочу сказать, что за людей пойду, а за обещание власти или оппозиции - нет". Он считает, что насилие не характерно для ментальности украинцев, и очень рад тому, что живет в стране, где протесты носят мирный характер.
Единственная женщина в мужском коллективе артистов Елена Кравец говорит, что следит за новостями, но из-за репетиций не может часто бывать на Майдане. Однако она уже отвозила туда вещи, еду и громкоговорители. "Я так горжусь своей страной, людьми. Вы знаете, такой гордости, такого концентрированного патриотизма у меня не было никогда. И поэтому я понимаю, что не просто еще не все потерянно, а все еще будет так хорошо, как мы и представить себе не можем
"А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"
https://www.youtube.com/watch?v=Mtkg1icmmKM
Это из статьи 2013 года, декабрь
Жид - приспособленец... ты там под вислой грудью комсомолки-Гели апгрейдишь газовую горелку под кацапские углеводороды...тебе не понять...
Рассказал, как они тогда портфели делили, как Петя пришёл
Иногда - целесообразно иметь практику общения на разных "slang @ written accent", практику переводчика и технический перевод...
Хех..
( Шварц, "Голый король")
Пожелание президенту )
"Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии."
https://censor.net.ua/news/3146422/tramp_pozdravil_polyakov_s_80letiem_napadeniya_natsistskoyi_germanii/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71342284
Ведь они пришли в политику только с их избранием на пост Президента глупыми домохозяйками, которым кажется что любой Вася может быть Президентом.
С 5 по 7 созывы Верховной Рады Ермак трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от фракции Партия регионов.
будут замучивать получение нобелепремии трампа и путена за урегуливарание канфликта в украите.
зеленский как режисер все зарежисирует, как в квартале,
никакой камитет нобельский не заподозрит.
ахахаха