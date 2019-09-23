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Все про:пожежа (1817) ДСНС (2081) вода (287)

 Упродовж минулого тижня внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 18 осіб, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 16.09 по 22.09 сталося 3 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинули 18 людей, постраждали 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Протягом тижня відбулося 3 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинули 18 людей, постраждали 14 осіб.

З початку тижня зареєстровано 3 тис. 144 надзвичайні події. Унаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 27 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 768 пожеж, врятовано на пожежах 19 осіб і не допущено знищення вогнем 593 будівель та 46 од. техніки. На пожежах загинуло 29 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 547 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 252 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 937 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149829
 
 
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Найбільше саме там. Дороги жахливі, серед траси ями в коліно і пів метра діаметром, і всим все до лампочки.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Бачив наслідки такого влучення, в нормальній країні засудить можна було б, а у нас пакет мату і на тому все скінчилося.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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