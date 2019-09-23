 Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання, яку ціну готовий заплатити президент для припинення війни.

"Ми точно не збираємося нікому нічого свого віддавати. Ми не збираємося поступатися ні 1% наших інтересів. Я знав Зеленського ще не президентом. Він - людина горда, з почуттям власної гідності, дбає про людей, які з ним працюють. І точно так само він поводиться в ролі президента. Йому важливо не зрадити довіру людей, які його обрали, їхні очікування. Він ніколи на це не піде", - зазначив Єрмак.

Він переконаний, що Зеленський є "сильним лідером і розумною людиною. І його команда зможе знайти" вихід, який здивує в хорошому сенсі слова навіть найбільших скептиків".

Також читайте: Гадаю, ми вийдемо на конкретні цифри приблизно через місяць, - помічник Зеленського Єрмак про наступний обмін утримуваними особами між Росією та Україною

"Ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, виробили свою позицію. Вона лежить в основі всього нашого переговорного процесу. Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо припинити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми точно хочемо, щоб Україна була єдина. І ось на цих основних принципах будується весь переговорний процес", - розповів помічник президента.

Водночас Єрмак зазначив, що ситуацію уважно відстежують, є розуміння того, що відбувається. "Як людина, котра безпосередньо в цьому бере участь, можу зробити акуратне зауваження, що процес дуже повільно, але рухається. Мені здається, що у врегулюванні ситуації, припиненні війни зацікавлені всі. У кожного свої інтереси, але всі вони зводяться до цього", - зазначив Єрмак.

"Якщо ти - гарант Конституції, гарант суверенітету, територіальної цілісності, при цьому щиро хочеш закінчити війну, у тебе немає підкилимних домовленостей, ти не ведеш паралельно з кимось розмови, а цілеспрямовано, принципово рухаєшся до мети, працюєш над цим щодня. І ти досягаєш цієї мети, навіть якщо в тебе є противники, суперники й опоненти", - резюмував соратник Зеленського.