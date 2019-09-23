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Все про:кіно (418) премія (143) Чорнобиль (117)

 Серіал "Чорнобиль" здобув три премії "Еммі"

Серіал Чорнобиль, створений компанією НВО, отримав премії на 71-й церемонії вручення нагород у галузі телебачення "Еммі", яка відбулася 22 вересня у Лос-Анджелесі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Hollywood Reporter.

"Чорнобиль" було визнано найкращим мінісеріалом року.

Також "Еммі" отримали режисер Йоган Ренк та сценарист Крейг Мейзін за найкращу режисуру й найкращий сценарій серед мінісеріалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Як повідомлялося, мінісеріал "Чорнобиль" посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть "Гру престолів". Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

Нагадаємо,"Чорнобиль" - п'ятисерійний драматичний мінісеріал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідуванню її причин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149822
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю з перемогою.
То не серіяльчик свати чи слуга народу.
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Учора дивився по ICTV аналітику про те, як кацапи вирішили перезняти серіал та в чергове обісрались по самі вуха.
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просто у випадку з "чорнобилем" на реальній катастрофі зробили кіно, а у випадку з "сватами" і "слугами" за допомогою кіно зробили катстрофу!
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Вітаю з перемогою.
То не серіяльчик свати чи слуга народу.
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просто у випадку з "чорнобилем" на реальній катастрофі зробили кіно, а у випадку з "сватами" і "слугами" за допомогою кіно зробили катстрофу!
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Ой каламбурошная открылась

Бандурин и Вашуков, вы?
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Сравнивать великолепную работу с быдломассжрачкой... даже не знаю)
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Любое сравнение условно. Оно несет на себе печать сравнивающего. И его уровень
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Истота, которую вы назвали он, чуть ниже дала ответ на это утверждение
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Твой уровень и ботофермы лайкнувшей тебя понятен.
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Слугу народа тоже купил Нетфликс

Вот дураки, не читали каментов на ЦН
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Они купили не сериал, а сам формат и переснимут с другими актерами и другими шутками...А что?! пипл же хавает - быдломасса есть везде, а в Нетфликс есть акционеры которые хотят пребылей...
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Это в каком Воронеже вам такое клепают? 😁

Нетфликс купил права на показ сериала «Слуга народа»
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Я думаю нетфлікс не зніматиме свій серіал для США іспанською мовою... У нас 67% українськомовних за переписом, а слуга нароту вийшов кацапською!
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Для перевода есть титры и озвучка
В 21 веке это вообще не проблема
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Для справжніх свідомих українців це ой яка велика проблема!
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Это которые фильмы в озвучке никогда не смотрят? 😁 и сериал «Чернобыль» поэтому не смогли посмотреть?

Так это ограниченность, а не сознательность.
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В том сериале показываются мышебратья, адиннарот.
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Учора дивився по ICTV аналітику про те, як кацапи вирішили перезняти серіал та в чергове обісрались по самі вуха.
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Почему "вирішили"?! Они его уже снимают и даже трейлер выложили...но там такая лажа была, что они буквально за часы нахватали столько дизлайков, что они моментально его удалили заявив, что всем показалось и никакого трейлера не было...Но найти его все же можно (я нашел на каком то кацапском рессурсе)
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Москали опять обидятся и начнут "разоблачать" по всем каналам
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