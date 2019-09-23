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 Політика України
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Все про:політв'язні (1047) полонені (552) Єрмак Андрій (16)

 Гадаю, ми вийдемо на конкретні цифри приблизно через місяць, - помічник Зеленського Єрмак про наступний обмін утримуваними особами між Росією та Україною

Україна і Росія можуть узгодити списки для наступного обміну утримуваними особами через місяць.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua помічник українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка зазначила, що, за інформацією українського омбудсмена Людмили Денісової, в Росії та в окупованому Криму утримують 113 громадян України. "Щодо ОРДЛО такі списки є?" - запитала вона.

"Звичайно. Над ними проводиться робота. Я не можу зараз назвати конкретні цифри, це сотні людей. Гадаю, ми вийдемо на конкретні цифри приблизно через місяць. Зараз ми працюємо над узгодженням кількості людей, щоб перейти до процесу узгодження термінів звільнення цієї групи", - відповів Єрмак.

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Журналістка уточнила, чи можна назвати кінець жовтня "проміжною датою для другої серії звільнення заручників".

"Не думаю, що це буде сам факт звільнення. Але ми робимо все, щоб наступний етап відбувся якнайшвидше", - заявив Єрмак.

Він також зазначив, що не володіє інформацією про персоналії в списках.

"Мені складно сказати, не тому що не хочу, а тому що не володію інформацією стосовно прізвищ. Цим займається СБУ і "мінська" група. Рішення в підсумку ухвалюватиме президент, але ми маємо підготувати чіткі списки з розумінням, хто де перебуває, і який процесуальний статус їхніх справ. Тому що навіть з цими 35-ма була ситуація непроста. Наші люди були розкидані по всій території Російської Федерації, щоб звезти їх усіх разом, знадобився час", - розповів помічник українського президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149821
 
 
 Топ коментарі
 
Пуйло міняє три сотні заручників на капітуляцію Зєбуїнської влади перед Мокшандією?
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Вважаєш що після цього конфлікт буде вичерпаний?
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А Зе-сопля сдачу и развал Украины прикрывает обменом заложников.

Ну так выменяй миллионы украинцев на оккупированных территориях.
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Потрібно обміняти "всіх на всіх" і припиняти цю безглузду кроваву та нікому не потрібну бійню.
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Вважаєш що після цього конфлікт буде вичерпаний?
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"нікому не потрібну бійню"..... 6 років і ні кому не потрібна да?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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"Бізнесменів на крові" - до уваги не беремо.......
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А в політиці не бізнес сидить?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Чому росіски тролі не пишуть про це на мокшанських сайтах ?
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Пуйло міняє три сотні заручників на капітуляцію Зєбуїнської влади перед Мокшандією?
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Пля - почему Украина не подаёт в Гаагу на паРашку как на страну-террорист, регулярно похищающую граждан, захватившую в заложники несколько миллионов граждан Украины?


Почему вся обоссанная гейРопа молчит о терроризме после уничтоженного под Смоленском правительстве страны НАТО, малайзийского боинга?


Почему сраный Трамп не применяет законы против страны-террориста и страны, поддерживающей терроризм?


Про обосраный ООН я вообще молчу.
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И почему не выполняется Будапештский меморандум?
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Потому что фокусников нет. Есть только рутинная, ежедневная работа приносящая результаты, и не всегда быстро.
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Яка може бути Гаага без ратифікації Римського статуту?
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А Зе-сопля сдачу и развал Украины прикрывает обменом заложников.

Ну так выменяй миллионы украинцев на оккупированных территориях.
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;

Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;

Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);

Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);

Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;

Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».

Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;

Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;

Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;

Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».

Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Що знову будуть міняти громадян України на громадян України? А курс який?
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А чому заручники зназодяться на росії ?
Чому питаннями обміну займається рашка ?
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