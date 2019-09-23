 Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 вересня о 23:26 до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Унаслідок ДТП загинули 9 осіб та 11 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що до деблокації загиблих і постраждалих від ДСНС залучалося 9 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

Пізніше в поліції повідомили, що ДТП сталася близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району.

Попередньо встановлено, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій DAF з напівпричепом (цистерна), прямуючи в напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої в дорозі технічної несправності (заміни колеса). Загалом в автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей перебувала на узбіччі дороги.

У результаті на місці пригоди загинули 9 пасажирів автобуса (повні анкетні дані встановлюються). Серед загиблих неповнолітніх осіб немає.





Необхідну медичну допомогу було надано і водієві вантажівки. Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.