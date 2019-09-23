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 Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автобус і вантажівка зіткнулися в Новоград-Волинському районі Житомирської області, загинули дев'ять осіб, ще 11 травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 вересня о 23:26 до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Унаслідок ДТП загинули 9 осіб та 11 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП на Одещині, в якій загинули 9 людей, сталася з вини водія фури, - Нацполіція

Повідомляється, що до деблокації загиблих і постраждалих від ДСНС залучалося 9 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

Пізніше в поліції повідомили, що ДТП сталася близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району.

Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: девять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС 01

Попередньо встановлено, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій DAF з напівпричепом (цистерна), прямуючи в напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої в дорозі технічної несправності (заміни колеса). Загалом в автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей перебувала на узбіччі дороги.

У результаті на місці пригоди загинули 9 пасажирів автобуса (повні анкетні дані встановлюються). Серед загиблих неповнолітніх осіб немає.


Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: девять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС 02

Необхідну медичну допомогу було надано і водієві вантажівки. Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149818
 
 
 Топ коментарі
 
Бардак на дорогах и в перевозках неизменно будет приводить к таким последствиям
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трэш какой то с этими бусами и фурами за последнюю неделю . И война не нужна …
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Недавно "кто-то" "абиделся" на саркастический видеосюжет, где его, якобы, сбивает грузовик... Грозил "смертными карами"... На днях погибло 9 человек в ДТП под Одессой - даже не "пукнул"... Теперь трагедия ещё масштабней... Тоже "язык в жопу затянет..."?!!! Наблюдаем....
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Вот благодаря таким "не мешающим", как ты,
руками хитрожопых сначала осуществили Голодомор,
А сейчас ими же убивают Украину
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Зєбіл, ти спочатку подивися сам на себе в дзеркало, а потім будеш когось звинувачувати. А то в зєбілів всі винні, крім них самих... Сцикуни...😕
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Хрен там.
У многих водителей еще и куриная слепота.
Экзамен врачу сдает на 5, а в сумерках и ночью не все цвета различает или, вообще, плохо видит.
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Тотальний бардак, відсутність контролю і ідіотська ідея звузити смуги руху - ну, щоб поволіше їздили. Результат - лише за останній тиждень більше двох десятків трупів, а той більше, напевно.
Де дорожня поліція, де дорожні служби, де здороваий глузд? Позеленіло все пілять. І, що особливо страшно, то відморожені далекобійники, то повний треш. Хто толковіший - по закордонах, а тут вже останню шваль підбирають, і водіями і депутатами.
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А ведь скоро будут возить это говно из заводов сахара. Коровам, "жом" то. Оно течет, воняет, подмерзает, а у нас люди экономные - нафиг менять те колеса на зимние(если вообще менять), пока не выпало(ВНЕЗАПНО) пол-метра снега? Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7192
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Вкрадені гроші і розбиті дороги причина великої смнртності українців в аваріях,судити треба очільників дорожніх служб.
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Такой скулёж, будто проблемы не было и она возникла вчера под Житомиром. Так было всегда. Откройте статистику. Первое место по смертности в ДТП в Европе много лет.
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потому что здесь сумашедший трафик
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Всё из-за евробляхеров. Запрудили все автобаны.
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В октябре 2018 возвращались из Киева в Днепр у Гюнсела отказали тормаза , водила справился зкотился в карман😐 Потом ждали 6-ть часов эвакуации от фирмы никакой ркомпенсации😐
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Какая разница,гаишник в кустах или на дереве,соблюдай правила движения!
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Меняются презы , меняются менты на дорогах , меняются главменты с большими погонами в кабинетах , меняются у них машины , все быстрей и дороже - а на дорогах сплошное убийство !! большегрузы едут по дорогах , которые строились для полуторок , разрушая покрытие , невписываются в габариты , снося все на встречке , но остановить это ну никак ...
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Пройдите по сноске Житомир.info | В автобус з працівниками Житомирського ТТУ влетіла автоцистерна: 9 загиблих та 11 травмованих и фото где очевидна вина водителя фуры - непрофессионализм и/или усталость и причём здесь зеленский или аваков? уроды соевые.Вам плевать на погибших,лишь бы обгадить новую власть.
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ладно, войну на Донбассе не остановить без помощи путина, а "войну" на наших дорогах мы можем остановить сами, если захотим, конечно...., это же ужас, если на минуту задуматься - за неделю - 2 масштабных аварии с таким количеством жертв... и это при отсутствии стихийных бедствий и плохих погодных условий...
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Коли це вже припинится ї хто відповість ?Ну в нас Аваков не заміний.
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За два дня две ужасные трагедии. Это плохой Знак для Украины. Нас при Зеленском ждет плохая участь со многими смертями. Возможно это предзнаменования трагедии Украины послек принятия закона о продаже 70% территории Украитны.
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Любое ДТП - это случай. А случай, это язык которым с нами разговаривает Бог.
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немного подробностей.
опять фуровод виноват как и в Одесской области

Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8937
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За нарушения правил дорожного движения (даже мелких) -лишение прав на 5 лет, при серьёзных нарушений пожизненное лишение прав и конфискация транспортного средства независимо от владения им, а с человеческими смертями и увечьями СУД и...
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Когда заработают камеры и начнут уже приходить штрафы ?
На дорогах гибнет каждый год больше людей, чем за все время на войне.
Чиновники молчат. Всем плевать.
Как жить в этой стране ?!
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Пришел к такому выводу, что никак. Страна не виновата, что большинство населения - неизлечимое махровое быдло.
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реформа поліції ім. Авакова в дії.
безпекою дорожнього руху не займається НІХТО!!!
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В Украине никто не соблюдает ПДД. В почете - агрессия, хамство, самоуверенность, халатность. Пока быдло не начнет менять собственный менталитет, ничего не изменится.
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Раньше водители грузовиков были самыми дисциплинированными, теперь всякое шобло туда пошло за длинным рублем и сколько аварий. Эта и в Одессе. Сразу по 9 погибших.
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А потому что все убегают в европу а берут кого попало но в даном случае вод автобуса виновен
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Давайте в течении года пользоватся по возможности поездами и электричками. Посмотрим на смертность в дтп. Автотранспорт зло. Автотранспорт убивает.
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