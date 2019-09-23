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 Події, Суспільство
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Все про:кінофестиваль (63) Крим (7491) Михалков (35)

 Друг Путіна режисер Михалков відкрив в окупованому Криму кінофестиваль "Євразійський міст"

Окупаційна влада Криму відкрила в Ялті четвертий кінофестиваль "Євразійський міст".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляє пресслужба російського Мінкульту Криму, в церемонії відкриття фестивалю брали участь російські кінематографісти Микита Михалков, Віктор Мережко, підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, глава Мінкульту Криму Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді. Ведучими заходу були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров.

Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.

Організатори фестивалю стверджують, що до складу журі конкурсу документального кіно увійшли кінематографісти з Франції, Південної Кореї, Болгарії, Іспанії та Росії.

У Ялті планують показати фільми із сусідньої Росії та деяких інших країн, зокрема з Італії, Іспанії, Великої Британії.

Минулого року російський кінофестиваль "Євразійський міст" у Ялті відкривали за підвищених заходів безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режисер Михалков, телеведучий Шепелєв, репер Баста та співак Фомін внесені до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури

Фестиваль "Євразійський міст" уперше відбувся в 2016 році. Ідея його створення належить Микиті Михалкову. У 2014 році він запропонував заснувати щорічний кінофестиваль, який би проводився в окупованому Криму "для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі".

Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в окупований Росією Крим через закриті пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську окупацію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Українське МЗС оприлюднило раніше звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до окупованого Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149815
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапня як завжди хизується вкраденим.
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Він будує міст до сердця ЗЄбуїнів на Печерських пагорбах.
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а ты по ходу стал без очереди ...
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михалкова уже кобздон заждался для всяких открываний килек в томате
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Кацапня як завжди хизується вкраденим.
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Кстати, Михалков перед выборами поддержал нашего Народного Президента Владимира Александровича.
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так он и Мародьора поддержал и Вятровича
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паравильное имя фестиваля: "Евраазийский моЗг" - такой "загадочный" и такой подлый и низкий как сам Михалков-младшекий лизоблюд кремлевский.
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Зачем нам новости о жизни крыс? Какие "фестивали"???? Пусть там хоть перевернутся с ног на голову! Тьфу!
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Этот старый маразматический цЫрюльник, выражаясь жаргоном - совсем "берега потерял".
Цель всей рыфляндии удержать Украину в своем задроченном омуте (не повезло нам оказаться на "буферной" территории: "Захід - Схід"). Дуже сильно була пов"язана єкономічна складова, транспортні системи (залізничні, авіацйні, сертифікація, "комсомольські гроші" (кредити та обмін по курсу 67 коп. за $1)).
Оця підсрачна потвора, вміє тільки вилизувати зад (кому завгідно). Ще вміє підставляти на такі візити в АРК, інших довбнів по акторському цеху.
Всім, трошки рекомендую замислитись, щодо заяви Шойгу - стосовно "...українських екстремистів", "Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать".
Теперь на русском:
Легкий анализ:
- долго держать в состоянии БГ МО РыФы (дороговатенько), кормить "Росгвардию" (аналог НГ в Украине + очень большие полномочия по ОРД (оперативно розыскной деятельности)) накладно.
- то, что Украина (ВСУ, НГУ, "Контора", МВС, ГУР,.....) "наточили зубы и готовы дать по хохотальнику" они в рыфляндии не сомневаются.
- они прекрасно (рыфы) понимают, что у нас дофига УБД (прошедших через окопную, и тактических операций ВОЙНУ). Они понимают, что. контрразведку "надрочили" старые профи. Система мобилизации отработана (по всем веткам).
Они уроды, не поняли одно, - зачистка (установление по паспортам ЛНР, ДНР, рыфляндским) будет проводиться с использованием ребят ВКР СБ Украины, каждый ответит.

Всем "hold fast"Источник:https://censor.net.ua/n3149788
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а що таке якесь міхалков та путін-*****?? лайно, більш нічого!!!! смерть маскалям!!!!
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Ліпше проводити кінофестивалі аніж стріляти............
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Якби ж та москальня не пхалась на танках фестивплити по інших країнах...
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Жанна Эпле...блин ,а можно не выё*ываться и просто быть Женей Яблочкиной?
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Тут именно тот случай, когда это не псевдоним.
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Читал его воспоминания за своих предков, их задача была в царских палатах ароматизировать воздух, для этого их кормили горохом и лежать в царской кровати, типа постельничий, а для чего так и не понял.Для царских утех, для отвлечения на себя клопов-блох(да, тогда дихлофосов не было , а все были равны для клопов), для того чтоб никто не занял место ?
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Его предки должны были бздеть так зловонно, чтоб дохли блохи, клопы и воши. Их потомок Никита, в принципе, продолжил дело предков, но в гораздо большем масштабе.
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Вакарчук твій зоряний час! Нехай не росторгуєв коля але мають що мають.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Да этот старый лизальщик властных задниц и сортир в Арктике откроет,если будет возможность бабла напилить. Абсолютно морально деградировавший,беспринципный урод.
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Зачем нам новости об этом старом продажном стерхолизе?
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