Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії".
Як повідомляє пресслужба російського Мінкульту Криму, в церемонії відкриття фестивалю брали участь російські кінематографісти Микита Михалков, Віктор Мережко, підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, глава Мінкульту Криму Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді. Ведучими заходу були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров.
Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.
Організатори фестивалю стверджують, що до складу журі конкурсу документального кіно увійшли кінематографісти з Франції, Південної Кореї, Болгарії, Іспанії та Росії.
У Ялті планують показати фільми із сусідньої Росії та деяких інших країн, зокрема з Італії, Іспанії, Великої Британії.
Минулого року російський кінофестиваль "Євразійський міст" у Ялті відкривали за підвищених заходів безпеки.
Фестиваль "Євразійський міст" уперше відбувся в 2016 році. Ідея його створення належить Микиті Михалкову. У 2014 році він запропонував заснувати щорічний кінофестиваль, який би проводився в окупованому Криму "для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі".
Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в окупований Росією Крим через закриті пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську окупацію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.
Українське МЗС оприлюднило раніше звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до окупованого Криму.
Цель всей рыфляндии удержать Украину в своем задроченном омуте (не повезло нам оказаться на "буферной" территории: "Захід - Схід"). Дуже сильно була пов"язана єкономічна складова, транспортні системи (залізничні, авіацйні, сертифікація, "комсомольські гроші" (кредити та обмін по курсу 67 коп. за $1)).
Оця підсрачна потвора, вміє тільки вилизувати зад (кому завгідно). Ще вміє підставляти на такі візити в АРК, інших довбнів по акторському цеху.
Всім, трошки рекомендую замислитись, щодо заяви Шойгу - стосовно "...українських екстремистів", "Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать".
Теперь на русском:
Легкий анализ:
- долго держать в состоянии БГ МО РыФы (дороговатенько), кормить "Росгвардию" (аналог НГ в Украине + очень большие полномочия по ОРД (оперативно розыскной деятельности)) накладно.
- то, что Украина (ВСУ, НГУ, "Контора", МВС, ГУР,.....) "наточили зубы и готовы дать по хохотальнику" они в рыфляндии не сомневаются.
- они прекрасно (рыфы) понимают, что у нас дофига УБД (прошедших через окопную, и тактических операций ВОЙНУ). Они понимают, что. контрразведку "надрочили" старые профи. Система мобилизации отработана (по всем веткам).
Они уроды, не поняли одно, - зачистка (установление по паспортам ЛНР, ДНР, рыфляндским) будет проводиться с использованием ребят ВКР СБ Украины, каждый ответит.
Всем "hold fast"Источник:https://censor.net.ua/n3149788
#деукраїнськісанкціїзаобстріли