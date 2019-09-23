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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (130) Зеленський (2821) перемовини (1389) Трамп (1991)

 Трамп допустив можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови від 25 липня, якої, за повідомленнями ЗМІ, стосувалася скарга, подана представником американської розвідки в межах програми захисту викривачів корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми ухвалимо рішення про те, як це оприлюднити, чи робити це, чи передавати те, що ми говорили", - сказав Трамп журналістам у Г'юстоні.

"Проблема в тому, - пояснив президент, - що в розмові з лідером іноземної держави, варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити".

"Те саме стосується американського президента. Потрібно, щоб вони могли висловитися без того, щоб кожне їхнє слово було оприлюдненим на весь світ", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео вважає недоречним оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського

У своїх інтерв'ю АВС, Fox News та CBS в неділю Держсекретар Помпео також наголосив на нюансах оприлюднення такої інформації і підкреслив що рішення про оприлюднення ухвалюватиме Білий дім.

Телефонна розмова, що відбулася між президентами 25 липня, опинилася в центрі скандалу у США.

Читайте також: Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп

Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149814
 
 
 Топ коментарі
 
интересно будет послушать разговор нашего Народного Президента....
Но уже сейчас ясно, что речь его была полная достоинства, мудрости, широкого кругозора и тонкого юмора ....
Понятное дело что на его фоне Трамп выглядел бледно...
Поэтому он и боится опубликования этого разговора....
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Угу, как Попандопула "Бери, бери! Я еще нарисую"
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интересно будет послушать разговор нашего Народного Президента....
Но уже сейчас ясно, что речь его была полная достоинства, мудрости, широкого кругозора и тонкого юмора ....
Понятное дело что на его фоне Трамп выглядел бледно...
Поэтому он и боится опубликования этого разговора....
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Вы прямо вернули меня в апрель 2019
Порохоботы -"да Петя порвет шмарклю на дебатах...'
А Зеленский вчистую - выглядел легче, свободнее, человечнее.
Скорее всего и стенограмму себе в политический актив запишет.
Ну где там накосячить - "хорошо, Дональд Фредович, если есть коррупционнвя схема у младшего Байдена - будем пресекать".
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Очень похоже на правду, вероятно так и есть, а Трампа выборы, зачем ему рисковать?
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Сьогодні-секрети,завтра-зняте табу,післязавтра-Байдена-в тюрьму.От були б у х"ла вуха-і воно б чуло,а так тільки голі яйця чухає.
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Между тем Зеленский вошел в топ-10 мировьіх политиков.
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Та то не англійською, а китайською мовою. Вчи радной язик 😁
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Ты главное в очи не долбись, и всё будет хорошо))
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Так ЗЕ і Бонопартіуса троллив, а зараз в нього перетворюється.
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В этот раз он не "постеснялся" потроллить Трампа, Макрона, королеву с принцем, Путина, Лукашенко и кого-то ещё)) просто занятный ролик, типа группы в Ватцапе
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За Порошенка Україна стала настільки корумповоно токсічна, що тепер будь які стосунки з нами розглядаються під мікроскопом. Вовіку треба виправляти такий стан речей
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Не волнуйся. С роиссей Вовик нас не просто помирит- он нас с ней одной страной сделает.
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І навпаки, Вовік свій авторитет у Світі нарощує, а Пєця величезний кредит довіри, що отримав у Травні 2014му, змарнував майже в нуль.
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Ну и шо плохого,Украина будет от Тихого до Атлантического.
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Почему сразу Путин, шо **......... сь на нем, БУДЕТ ЗЕ или ему подобный. УКРАИНА МАТЬ ЗЕМЕЛЬ. А ты сразу скыхлэш, Путин, Путин. Сокол ты, бл......... - БАРАН.
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Та нічого цікавого ніхто там вже не почує крім, як гри по клавішах роялю "трамп-трамп-трамп... прамт-прамт...трамп-трамп-трамп..прамт-прамт..трамп-трамп-трамп..прамт-прамт...бінь-нннннннь..." 😕
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Трампона як прижали...
Воно вже і не знає що робити.
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Трампу до импичмента, как до неба. Разве что в вялых мечтах демократов ) если здоровья хватит , будет президентом следующие 6 лет.
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Ось тут козлорожий і спалився.. Термін повноважень Президента США чотири роки. Шість років лише в твого ***** 😁
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Еще 2 года- первый срок, и 4 года - второй срок. Всего 6 лет
Ничего сложного для подсчёта, если не долбиться в голову, а просто немного думать.
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Президентом США Трамп став в листопаді 2016 року. Термін його повноважень спливає через один рік в листопаді 2020 року.. Аріхмєтіку вчи, лишнєхромосомноє 😁
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Помиляєтесь, шановний. Про ще два роки першого терміну.😊
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Не надо так открыто признаваться в залетах, а то руководство посчитает вас профнепригодным и найдут другого, а с возрастом новую работу тяжело найти. Кроме этого , тут никого не жалеют, покажете слабинку- набросятся и будут догрызать до последнего, еще и на заметку заметят и заскринят
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Украина развалила множество империй.. Вот и империи рыжего дурака приснился пушистый зверек после переговоров с зеленым дураком=)
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Сколько стоит это собрание сочинений? Было бы любопытно почитать цитаты "одного из величайших" довбней современности.
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а, понятно, значит отредактированный вариант уже наготове, ну ну...
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Как волнует тема Трампа ПОРОХОИДИОТИКОВ, ну не туда вы х........ всунули, ну, не туда.
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Когда-то была Моника Левински, а теперь будет Вовика Зеленски
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А Лолиту куда подевали, состарилась что-ли?))
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Заплямував честь американського преза ))
Преса написала що очікується зустріч двох клоунів.
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