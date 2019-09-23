 Трамп допустив можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми ухвалимо рішення про те, як це оприлюднити, чи робити це, чи передавати те, що ми говорили", - сказав Трамп журналістам у Г'юстоні.

"Проблема в тому, - пояснив президент, - що в розмові з лідером іноземної держави, варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити".

"Те саме стосується американського президента. Потрібно, щоб вони могли висловитися без того, щоб кожне їхнє слово було оприлюдненим на весь світ", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео вважає недоречним оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського

У своїх інтерв'ю АВС, Fox News та CBS в неділю Держсекретар Помпео також наголосив на нюансах оприлюднення такої інформації і підкреслив що рішення про оприлюднення ухвалюватиме Білий дім.

Телефонна розмова, що відбулася між президентами 25 липня, опинилася в центрі скандалу у США.

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Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.