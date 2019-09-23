 Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Водяного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Кримського та Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Залізного і Новгородського - з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Майорська - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі Зайцевого і неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Богданівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
пєрєстать стрєлять і пятіться до Кієва, а патом і до Львова...так, ЗеБіли?
Ранение- это не пальчик порезать.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367989509965820&set=a.572118399552949&type=3&eid=ARCuZosnfoPXZbx2j7jR5EHEPWEJzshWqO5fyr8ZCEZVgwcNjGhrgjVrUnC7r4yAP_yaiaEhECCXKBfT
Смерть кацапо-рашистської нечисті і зрадникам України. Одужання пораненому воїну
Був великий завод.
А потім прийшов рузький мир.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Де ноти протесту, звернення до європейської спільноти? Де все це?
Маємо офіційно одного пораненого, на одужання бійця скільки піде коштів? Так може порахувати та дзеркально на таку суму санкцій вліпить? Виходить, що ви заохочуєте ту сторону на обстріли, каліцтва, вбивства. Це погано, дуже погано.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Слава героям Вейншорії!
Принимать парад на трибуну взошли - немецкий генерал Хайнц Гудериан и комбриг Семён Кривошеин, которые познакомились еще в 1932 году в танковой школе "Кама" под Казанью. Кривошеин вспоминал, что выпускник Казанского танкового училища и Академии Генштаба министерства обороны СССР Гудериан настаивал на проведении парада с предварительным построением частей обеих сторон на площади. Кривошеин попытался отказаться от проведения парада, ссылаясь на усталость и неподготовленность своих войск. Но Гудериан настаивал, указывая на пункт соглашения между вышестоящими командованиями, в котором оговаривался совместный парад. И Кривошеину пришлось согласиться, при этом он предложил следующую процедуру: в 16 часов части корпуса Гудериана в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, а части Кривошеина, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знамёнами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши.
Гудериан согласился на предложенный вариант, но отдельно оговорил, что будет присутствовать на трибуне вместе с Кривошеиным и приветствовать проходящие части.
Из воспоминаний очевидца:
"Красноармейцы шли вслед за немцами. Они совершенно не были на них похожи: шли тише и не печатали шаг коваными сапогами, так как были обуты в брезентовые ботинки. Ремни у них были также брезентовые, а не кожаные, как у немцев. Кони, тянувшие советские орудия, были малорослы и неприглядны, упряжь лишь бы какая… За советской артиллерией ехали гусеничные тракторы, которые тянули орудия более крупного калибра, а за ними двигались три танка…".
Надеюсь, сегодня на рассее не забудут отметить эту памятную дату. С парадами, салютами, "дидами" на палках, наклейками "Можем повторить"... ну, умеют же! И, конечно же, просто уверен, рассеянский МИД тоже не ударит в грязь лицом и подготовит достойное обращение, напомнив мировому сообществу об этом важном дне в истории Второй мировой войны. Чтобы: "никто не забыт, ничто не забыто" и "я помню, я горжусь!"
Кстати, вчера вечером, 22-го сентября 2019 года, салют в масквабаде таки был.))
Отметила таки кацапо-орда 80-летие своего совместного парада с гитлеровскими нацистами и дерибана Польши. Побратимы ёпта...
Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;
Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».
Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».
Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.