EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  9191  117
Матеріали за темою:
Все про:оборона (680) США (5431) Трамп (1991) Помпео (139)

 Трамп ухвалив рішення надати допомогу Україні, щоб допомогти чинити опір захопленню південного сходу країни, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що саме адміністрація Трампа надала оборонну допомогу Україні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми хочемо мати гарні відносини з народом України. Ми хочемо, щоб вони були вільні та незалежні", - наголосив Помпео в інтерв'ю каналу ABC в неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео вважає недоречним оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського

"Я бачив, як президент спілкується з керівництвом України. Я слухав переговори і пам'ятаю як минула адміністрація відмовлялася надати оборонну зброю Україні. Президент ухвалив рішення про надання і не одного разу і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратися захопленню південного сходу України. Як ви пам'ятаєте, саме минула адміністрація дозволила Володимиру Путіну забрати п'яту частину України", - заявив Помпео кореспонденту FoxNews.

Він також зазначив, що переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були "на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їхніх коштів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149812
 
   
 Топ коментарі
 
73% малороссов только и ждут рихвирендума за дружбу с Расиюшкой. Тут любое оружие бессильно, хохлы малоросы все равно навыбирают зеленских, шуфричей, медвечуков и сами здадут страну. Малороссы это твари хуже кацапа.
 показати весь коментар
 
Ну он правильно говорит, кацапня то хотела именно весь Юго - Восток отхватить, вот он и говорит что для защиты Юго Востока...Более того кацапня уверен не оставила своих планов по захвату Юго Востока Украины, и дальше в глубь до центра. ЗЕбилы правда помогут захватывать Украину, но это уже другая тема..
 показати весь коментар
 
Какого еще Юго-Востока? Они из кацапских помоек информацию берут?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
..Конгрес заставив не маятись х... Трамп принял решение предоставить помощь Украине, чтобы помочь сопротивляться захвату юго-востока страны, - Помпео - Цензор.НЕТ 194
..Трамп принял решение предоставить помощь Украине, чтобы помочь сопротивляться захвату юго-востока страны, - Помпео - Цензор.НЕТ 4260....
 показати весь коментар
 
 
у таких випадках кажуть-смерть клятой масковії!!!!
 показати весь коментар
 
 
Що? І в цих уже юго восток? З таким успіхом до новоросії не далеко...
 показати весь коментар
 
Арешт Коломойського в цьому дуже б допоміг.
 показати весь коментар
 
Дуже допоміг його Приватбанк, бо без нього фінансова система була вже непритомна. А навіщо його арештовувати, щоб не вимагав компенсацію?...
 показати весь коментар
 
Демократы Америки напоминают Меркелей с Макронами Европы-сегодня заставят раскрыть карты,завтра-нарушить табу на секретную часть,а послезавтра-бежать по кустам от разсекреченных ихних проделок.Спасёт ли такой подход к тому времени,когда,перейдя на персоналии,все файлы перейдут к рассмотрению судебной системой США?Не думаю,да и будет слишком поздно-мизерное доверие народа Украины демократам перекинутся украинскими делами Байденов на американское такое-же мизерное доверие Байденам в Америке,темь-более,что американцы уже дважды бортанули Байдена на президентских,как слабака.Что это если не грядущая война всего Финансового Мира противь беззубых устоев всемирной демократии голодранцев-дармоедов,которые не только несособны защитить себя,но и подливают масла в огонь дестабилизации Всемирной Финансовой Системы коррупцией и рейдерством.Будет весело.
 показати весь коментар
 
 
Трамп для штатов это реальная экономика. Американские демократы не смогли против Трампа выставить альтернативную политическую платформу и скатились до социализма. Американский народ с подозрением относиться к идеям социализма. Выбрав центриста Байдена в лидеры, демократы идут на выборы смягчив наиболее жёсткие социальные постулаты преобразования общества (социализма). Но для американских выборщиков это всё равно будет проигрышной позицией. В общем в америке сейчас кризис на новые идеи, и новых людей. Поэтому на выборы идут 73 летний Трамп и 76 летний Байден, да и Хилари не мало лет.
 показати весь коментар
 
 
Бачите, тільки пенсіонери можуть керувати, а не нові, та молоді, у яких розум більше в штанях. А взагалі-то республіканці кращі за демократів.
 показати весь коментар
 
какие в жопу "санкции"? против агрессороа и оккупанта, кроме войны эффективно может быть только ПОЛНАЯ БЛОКАДА (в том числе тех стран, которые ее будут нарушать)!
 показати весь коментар
 
Нужно арестовывать имущество РФ за границей и отдавать их Украине, как контрибуции и репарации! Украина может РФ в международных судах забросать исками, что они пожалеют еще, что с Украиной связались!!!
 показати весь коментар
 
Про какую прошлую администрацию говорит Поспел, американскую или украинскую, которая допустила захват пятой части Украины ???
 показати весь коментар
 
Захват Крыма начался еще при Яныке. Оно вместо сопротивления сбежало.
Даже официально россия засветила дату 20 февраля 2014 года:
медаль "за возвращение Крыма"
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Medal_For_the_Return_of_Crimea_revers.png/200px-Medal_For_the_Return_of_Crimea_revers.png

Реально оккупация началась еще раньше.
Янык об этом знал, но 21 февраля сбежал из Киева.
 показати весь коментар
 
Если эта "помощь" БУДЕТ меньне, чем на 1,3 мрд долларов в год (как Египту). то это вовсе не помощь, а ПОДАЧКИ!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору