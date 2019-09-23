 Трамп ухвалив рішення надати допомогу Україні, щоб допомогти чинити опір захопленню південного сходу країни, - Помпео

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми хочемо мати гарні відносини з народом України. Ми хочемо, щоб вони були вільні та незалежні", - наголосив Помпео в інтерв'ю каналу ABC в неділю.

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"Я бачив, як президент спілкується з керівництвом України. Я слухав переговори і пам'ятаю як минула адміністрація відмовлялася надати оборонну зброю Україні. Президент ухвалив рішення про надання і не одного разу і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратися захопленню південного сходу України. Як ви пам'ятаєте, саме минула адміністрація дозволила Володимиру Путіну забрати п'яту частину України", - заявив Помпео кореспонденту FoxNews.

Він також зазначив, що переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були "на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їхніх коштів".