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 Суспільство
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Все про:Гідрометцентр (81) погода (491) морози (38)

 Із 23 вересня в Україні починаються заморозки, - Укргідрометцентр

Наступного тижня в Україні очікуються заморозки, найбільше це на собі відчують північні та східні області.

Український гідрометцентр попереджає про заморозки вночі 23-25 ​​вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий). 22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі 24 вересня у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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Вдень повітря може прогріватися до 15-20 градусів тепла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149809
 
 
 Топ коментарі
 
Я не з їх числа, а як поженуть зебілів сцяними ганчірками та сраними віниками, то полегшає.
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СОЕВОЕ ЧМО? ТЕБЕ ТЕПЛО В ПОМОЙКЕ БОРОВА ПЕТИ? ГРЕЕТ ЕГО ДЕРЬМО?
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Гідрометцентр не бреше, а лише помиляється з часом та температурою С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 619
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Не налякаєте морозом, хоча зевідморозкам легше стане
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Я не з їх числа, а як поженуть зебілів сцяними ганчірками та сраними віниками, то полегшає.
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І я так вважаю, що тільки зевідморозки(зебіли) можуть притулити політику в тему про погоду.
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Я поважаю вашу думку, але не погоджуюся, бо зебіли мають мозок у зародковому стані та не можуть щось притуляти.
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ти часом не чув коли Мародеру знову на допит? С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 6817
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Не чув. Тобі повідомлять особисто, чекай.
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СОЕВОЕ ЧМО? ТЕБЕ ТЕПЛО В ПОМОЙКЕ БОРОВА ПЕТИ? ГРЕЕТ ЕГО ДЕРЬМО?
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Vladimir Pukin

СОЕВОЕ ЧМО? ТЕБЕ ТЕПЛО В ПОМОЙКЕ БОРОВА ПЕТИ? ГРЕЕТ ЕГО ДЕРЬМО?
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Ты, естест-но, не подумал про урожай овощей на полях. Зе - навязчивая идея? У вас, как у психбольных, о чём бы не написали, а вы - про Зе. Коррупция и разрушение финансов и экономики, - для вас второстепенное. Сотворили себе *выгодного кумира* и молятся на него.
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Непонятно где, но Гидрометцентр врет. Толи в Цензоре, толи в своих сайтах С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 5807
В общем, как обычно "ТемнА вода в облацех"
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Гідрометцентр не бреше, а лише помиляється з часом та температурою
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А якщо з температурою не помиляється, то помиляється місцевістю, але така температура десь обов'язково є.
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Так в Киеве ниодного дождя и не было за последние 2 месяца, хотя сколько обещали синоптики
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Погано, бо у мене теж там будинок із землею.
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В Дарнице дождь был неоднократно, о чем вы говорите?
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Я в останній день літа (субота 31 серпня) о 8 ранку на Гідропарку під таку зливу потрапив.
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Морозиться погода,
і вітром вись гуля,
скриплять старі ворота,
твердішає земля,
І серед ночі темної
Він скрутить шаурму
Й засуне собі в рота,
як клоуна в труну.
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В начале идет новость про рекордное потепление в один градус, а потом про заморозки на 23-тье сентября.
Сидишь и думаешь: то ли это глобальное потепление, то ли глобальное похолодание... С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 8447
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Та блін,зовсім замерзнемо з цим глобальним потеплінням.....
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