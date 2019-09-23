 Із 23 вересня в Україні починаються заморозки, - Укргідрометцентр

Український гідрометцентр попереджає про заморозки вночі 23-25 ​​вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий). 22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі 24 вересня у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Карпатах випав сніг. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0°С. ФОТО

Вдень повітря може прогріватися до 15-20 градусів тепла.