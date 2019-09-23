EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1827  35
Все про:глобальне потепління (4) клімат (20) ООН (1268)

 Останні п'ять років - найспекотніші за всю історію, - ООН

Середня температура на планеті в останні п'ять років була на понад один градус Цельсія вищою порівняно з доіндустріальним періодом.

Такі дані оприлюднила Всесвітня метеорологічна організація ООН, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Згідно з даними, середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період (1850-1900 роки), та на 0,2 градуса Цельсія вища, ніж у 2011-2015 роках.

На думку експертів ООН, ці дані підтвердили тенденцію останніх чотирьох років, які вже вважаються найтеплішими з 1850 року. При цьому обсяги викидів в атмосферу також продовжують збільшуватися.

Також дослідники звертають увагу на прискорення підвищення рівня моря. В останні десять років підвищення рівня води, яке раніше становило три міліметри на рік, зараз збільшилось до чотирьох міліметрів. Це пояснюється прискореним таненням льодовиків на Північному та Південному полюсах, що було підтверджено дослідженнями та спостереженнями із супутників.

Дивіться також: У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Доповідь опубліковано напередодні саміту ООН з питань клімату, який почнеться 23 вересня в Нью-Йорку. Метою заходу, організованого генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем, є заклик до глав держав та урядів до встановлення більш амбітних цілей задля обмеження глобального потепління.

У Паризькій кліматичній угоді поставлено мету - до кінця століття утримати глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш на саміті G7 оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149808
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по древним картинам и гравюрам раньше зимы вообще небыло.
 показати весь коментар
 
У меня растут персики что нужно запивать водой такие сладкие. В магазинах привозных таких не продают, потому что привозные срывают недоспелыми. А самый вкусный ето мягкий с дерева. Вокруг дерева аромат персиковый стоит.
 показати весь коментар
 
Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН - Цензор.НЕТ 7378
- Капець як потепліло. Оксамитовий сезон... Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН - Цензор.НЕТ 1208
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так ето же хорошо. Меньше за газ будем платить и екзотические фрукты будем выращивать.
 показати весь коментар
 
 
Вже в Київський області вирощують персики і десять сортів винограду. Раніше у мене ріс тільки чахлий персик і районований поганенький виноград. Клімат змінюється.
 показати весь коментар
 
 
Нові ГМ-сорти куди більше можуть вплинути на "що де росте" ніж зміна клімату.
 показати весь коментар
 
Не брав таких ГМО сортів, бо є вже нові нормальні сорти винограду, які добре прижилися в умовах Київської області.
 показати весь коментар
 
 
Вже років в п'ятнадцять в тій самій Київській області мій батько вирощує персики розміром з яблуко. І проріс той із звичайнісінької кісточки викинутої в город.
Так що далеко не "п'ять років потепління".
 показати весь коментар
 
 
Теж персик років 15 росте, але менше середнього яблука. А в цьому році у людей побачив свої великі персики, але вони гірші ніж з Одеси.
 показати весь коментар
 
 
У меня растут персики что нужно запивать водой такие сладкие. В магазинах привозных таких не продают, потому что привозные срывают недоспелыми. А самый вкусный ето мягкий с дерева. Вокруг дерева аромат персиковый стоит.
 показати весь коментар
 
 
Хотите персики крупнее, обрывайте лишнию завязь. Персик контролирует массу урожая. Будет меньше плодов, плоды станут крупнее. Только если плоды выращиваете для себя ,то смысла в этом нет - на вкусовых качествах это не отразится, а урожай уменьшится.
 показати весь коментар
 
У меня в Киеве растет кроме персиков и нектаринов, хурма, актинидия, инжир, фейхоа и еще некоторые екзотические для Украины растения. Часть из них конечно в неотапливаемой теплице или с зимним укрытием, но у знакомых глаза вылазят когда видят мой сад.
 показати весь коментар
 
 
Ще є приватні будинки на Совках, Жулянах, Відрадному... Це тепер рідкість.
 показати весь коментар
 
раньше не росли из за очень морозных зим, будет очень морозная зима и вымерзнут твои персики
 показати весь коментар
 
В следующем году будет гораздо теплей. Местами будет до сотни миллионов по цельсию.
 показати весь коментар
 
 
Судя по древним картинам и гравюрам раньше зимы вообще небыло.
 показати весь коментар
 
 
Самі спекотні. Ага.
За часів римської імперії римляни на британських островах виноград вирощували.
А тепер їм спекотно.
 показати весь коментар
 
 
Anton Ivanovich Ну так потрібно щось розказувати і просувати наприклад машини на батарейках.
 показати весь коментар
 
А ти порахуй, скільки всього надходить в атмосферу, при виробництві тієї батарейки...а фотоелемента? а генерація електрики для зарядки тієї батарейки?
 показати весь коментар
 
Не за весь час, а за історію систематичних спостережень - якихось півтора століття та й то років 100 тому мабуть не всюди вимірювалось.
 показати весь коментар
 
 
И только в Северной Нигерии сегодня выпал снег !
 показати весь коментар
 
Температура на планете постоянно менялась всю историю миллиарды лет, про индустриализацию полный бред и нагнетание, были периоды с куда более высокой температорой и были похолодания..сейчас идёт цикл потепления. Реальный треш начнёца после того как Солнце потихоньку начнёт разогреваца и расширяца, но мы точно не доживём.
 показати весь коментар
 
пять лет как раз совпадает с каденцией самизнаетекого.
 показати весь коментар
 

- Капець як потепліло. Оксамитовий сезон... Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН - Цензор.НЕТ 1208
 показати весь коментар
 
 
Особенно здорово звучит данное заявление ООН на фоне вот этого:
"С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр "
(https://censor.net.ua/news/3149809/s_23_sentyabrya_v_ukraine_nachinayutsya_zamorozki_ukrgidromettsentr)

В Мельбурне конец сентября, а я отапливаю жилье, потому что +5 только ночью, о как "потеплело" за последние 5 лет (5 лет назад в начале ноября вода прогревалась настолько, что на заливе вовсю купались).
Сами платите ваши карбон-кредитс, "идейные борцы за денежные знаки"(С) из ООН.
 показати весь коментар
 
больше стройте ветряков в Северном море будет еще больше вторжения жаркого сухого воздуха с Северной Африки в Европу.
аномальная жара в Германии и Франции в этом году не из за потепления а из за вторжения африканских антициклонов вместо атлантических циклонов
 показати весь коментар
 
В Италии наоборот - это лето не было слишком жарким. И зима как всегда . Два года назад лето было невыносимым, как в 2003. И нифига здесь нет потепления климата. Волнообразно.
 показати весь коментар
 
Гренландию открыли викинги в конце Х века . Построили город привезли скот посеяли овес. Жили не тужили 200 лет , потом наступило похолодание и пришли льды . Цикл повторяется .
 показати весь коментар
 
 
Если ООН не в состоянии повлиять на ситуацию с безопасностью в Украине, то у меня нет доверия к остальным действиям этой структуры.
 показати весь коментар
 
 
Якщо перекласти на нормальну мову - дайте ще грошей. Цікаво, один з найлютиших забруднювачив повітря в світі це китай. ООН зможе проти китаю пукнути про глобальне потепління?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору