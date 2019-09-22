 КПВВ "Каланчак" закривають для автомобілів через будівельні роботи, - ДПСУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, з 8:00 23 вересня на КПВВ "Каланчак" почнуть пропускати лише пішоходів.
Зазначається, що автомобільний транспорт перенаправлятиметься на КПВВ "Чаплинка".
Одночасно на КПВВ "Чонгар" будуть в установленому порядку пропускати людей і транспорт, "проте можуть виникати незручності через проведення ремонтних робіт".
"Державна прикордонна служба звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію під час планування подорожі. У разі інших змін щодо пропуску осіб та транспортних засобів у зазначених КПВВ інформацію буде надано додатково", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.
Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі із тимчасово окупованою АР Крим заплановано 15 листопада.
Преступления русских в Сирии. Сначала с вертолетов сбрасываются балоны наполненные хлором. Перед сбрасыванием преоткрывается кран для выхода хлора. Баллоны имеют искуственные стабилизаторы. Сбрасывают такие баллоны десятками на жилые сднаия мирных жителей. Дети старики, женщины прячутся в подвалах от бомбежек. Вся подлость состоит в том, что после того как хлор заполняет подвалы, хлор тяжелее воздуха, дети вынуждены покидать укрытия из-за невозможности дышать. Ну а как раз в это время русские начинают проводить ковровые бомбометания уничтожая нивчем неповинных людей. Напоминает газовые камеры Гитлера. Руссие изобретательнее Гитлера в убийствах и уничтожении людей.
Ми там митницю будуємо, чи до перекриття готуємось?