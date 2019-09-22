 З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров. ВIДЕО

Про це президент Всесвітнього конгресу кримських татар, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в ефірі ток-шоу "Міст" на телеканалі ATR, пише Цензор.НЕТ.

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За його словами, невизначеність України щодо кримського питання негативно впливає не лише на позиції країни в очах статичних партнерів, але і сприяє знищенню кримських татар, які постійно піддаються репресіям із боку окупаційної влади.

"Через таке ставлення Україна не просто втрачає Крим, одночасно відбувається знищення кримськотатарського народу. Росія витісняє кримських татар із Криму і заміщає своїм населенням. Є цифри, статистика. Не просто так відбуваються репресії. Ці репресії для того, щоб кримські татари самі покидали Крим. Крім того, що ми реалізуємо своє право, ми даємо Україні ще один потужний інструмент, який спирається на міжнародне право, для того, щоб боротися за відновлення суверенітету України над Кримом. Ми не є настільки потужною у військовому аспекті державою, щоб відразу перемогти Росію. Але ми можемо і зобов'язані надати певний алгоритм нашим партнерам. Ми не є настільки сильними, щоб ставити їм умови, мовляв, ми будемо влаштовувати демарші, підемо військами і ви нам не потрібні. Але ми можемо поставити наших партнерів у чіткіші умови, щоб вони не могли уникати своїх зобов'язань і своїх принципів, закладених у їхні ж державні формування і цінності їхнього суспільства", - вважає глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров зазначив, що Україна має наполягати на власних алгоритмах розв'язання конфлікту з Росією, а не погоджуватися на неприйнятні для себе умови.

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"Якби мене зараз президент Зеленський запитав: "Чого ти хочеш? З чим я маю йти?" - я б сказав, що потрібно змінити все те, на що ми змушені були погодитись у вересні 2014 року і в 2015 році. Тоді такий був час. Ми нічого не піддаємо ревізії, ми не сваримося з нашими партнерами але ми говоримо про безумовне право української держави. І у нас є своя формула, яка звучить так: "Відновлення територіальної цілісності української держави на всій її території в рамках міжнародно визнаних кордонів, включно з АР Крим і Севастополем". Це і є той алгоритм, який ми надаємо всьому світові. Так, це буде вибух, дуже значне пожвавлення. Можливо, навіть настане якась локальна криза. Але і у Путіна немає стільки часу, він зараз блефує більше, ніж всі інші. І нам зараз потрібно вистояти. Я дуже хочу сподіватися, що Зеленський це розуміє" , - заявив глава Меджлісу.

Крім того, Чубаров поскаржився, що протягом практично двох місяців не може зустрітися з людьми, уповноваженими президентом вирішувати кримські питання.

"Нічого не можна вирішувати за Україну без України. Але і нова влада має знати, що без кримських татар не можна вирішувати долю Криму або замовчувати її. Від початку серпня я не можу зустрітися з тими людьми, на яких вказав президент, щоб ми продовжили наш діалог. Я не буду називати прізвищ, але я не можу з ними зустрітися. Це хибна позиція влади. Там перебуває народ, який знищують! Або ж влада має сказати, що її це не дуже хвилює. Президент під час зустрічі сказав: "Це мої найближчі помічники. Будь ласка, продовжуйте з ними обговорювати законопроекти. А як тільки ми з ними розберемося, я винесу їх на розгляд". Це сказав президент. Я йому вірю. Але зустрічі немає", - резюмував Рефат Чубаров.

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