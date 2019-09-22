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 Політика України
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Все про:Крим (7491) Чубаров (378) кримські татари (1438)

 З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров. ВIДЕО

Обговорення важливих законопроектів, що стосуються окупованого півострова, зависло в повітрі.

Про це президент Всесвітнього конгресу кримських татар, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в ефірі ток-шоу "Міст" на телеканалі ATR, пише Цензор.НЕТ.

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За його словами, невизначеність України щодо кримського питання негативно впливає не лише на позиції країни в очах статичних партнерів, але і сприяє знищенню кримських татар, які постійно піддаються репресіям із боку окупаційної влади.

"Через таке ставлення Україна не просто втрачає Крим, одночасно відбувається знищення кримськотатарського народу. Росія витісняє кримських татар із Криму і заміщає своїм населенням. Є цифри, статистика. Не просто так відбуваються репресії. Ці репресії для того, щоб кримські татари самі покидали Крим. Крім того, що ми реалізуємо своє право, ми даємо Україні ще один потужний інструмент, який спирається на міжнародне право, для того, щоб боротися за відновлення суверенітету України над Кримом. Ми не є настільки потужною у військовому аспекті державою, щоб відразу перемогти Росію. Але ми можемо і зобов'язані надати певний алгоритм нашим партнерам. Ми не є настільки сильними, щоб ставити їм умови, мовляв, ми будемо влаштовувати демарші, підемо військами і ви нам не потрібні. Але ми можемо поставити наших партнерів у чіткіші умови, щоб вони не могли уникати своїх зобов'язань і своїх принципів, закладених у їхні ж державні формування і цінності їхнього суспільства", - вважає глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров зазначив, що Україна має наполягати на власних алгоритмах розв'язання конфлікту з Росією, а не погоджуватися на неприйнятні для себе умови.

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"Якби мене зараз президент Зеленський запитав: "Чого ти хочеш? З чим я маю йти?" - я б сказав, що потрібно змінити все те, на що ми змушені були погодитись у вересні 2014 року і в 2015 році. Тоді такий був час. Ми нічого не піддаємо ревізії, ми не сваримося з нашими партнерами але ми говоримо про безумовне право української держави. І у нас є своя формула, яка звучить так: "Відновлення територіальної цілісності української держави на всій її території в рамках міжнародно визнаних кордонів, включно з АР Крим і Севастополем". Це і є той алгоритм, який ми надаємо всьому світові. Так, це буде вибух, дуже значне пожвавлення. Можливо, навіть настане якась локальна криза. Але і у Путіна немає стільки часу, він зараз блефує більше, ніж всі інші. І нам зараз потрібно вистояти. Я дуже хочу сподіватися, що Зеленський це розуміє" , - заявив глава Меджлісу.

Крім того, Чубаров поскаржився, що протягом практично двох місяців не може зустрітися з людьми, уповноваженими президентом вирішувати кримські питання.

"Нічого не можна вирішувати за Україну без України. Але і нова влада має знати, що без кримських татар не можна вирішувати долю Криму або замовчувати її. Від початку серпня я не можу зустрітися з тими людьми, на яких вказав президент, щоб ми продовжили наш діалог. Я не буду називати прізвищ, але я не можу з ними зустрітися. Це хибна позиція влади. Там перебуває народ, який знищують! Або ж влада має сказати, що її це не дуже хвилює. Президент під час зустрічі сказав: "Це мої найближчі помічники. Будь ласка, продовжуйте з ними обговорювати законопроекти. А як тільки ми з ними розберемося, я винесу їх на розгляд". Це сказав президент. Я йому вірю. Але зустрічі немає", - резюмував Рефат Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149805
 
 
 Топ коментарі
 
Чубаров это пережиток старого режима.... - поддерживал порошенко...
Есть же новые лица.....
Вот например..., - можно ему поручить заниматься попутно и Крымом....

С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8470
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Так нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар, тому можна до неї не звертатися.
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Напевно позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова. Тому версія Чубарова і ігнорується.
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Мусульмане жидам не нужны,у них ростовщичество под запретом.
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Чубаров это пережиток старого режима.... - поддерживал порошенко...
Есть же новые лица.....
Вот например..., - можно ему поручить заниматься попутно и Крымом....

С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8470
 показати весь коментар
 
 
Так нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар, тому можна до неї не звертатися.
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"-я бы сказал, что нужно изменить все то, на что мы вынуждены были пойти в сентябре 2014 года и в 2015 году. Тогда такое было время" Источник: https://censor.net.ua/n3149805
Вы тоже, Чайка, поражены пораженческой и капитулятивной политикой Порошенко?
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Читаючи ваш коментар, я бачу ураження "порохозалежністю"
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То есть вы не согласны с Чубаровым, что тактику 2015 нужно менять.
Что вы хотели сказать "малятам" - неужели это был заурядный, порохоботский, безмозглый высер...
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Лукашист, ты тоже подхватил вирус зебилизма?
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А Вы в шортах не пробовали к ним подкатить, продемонстрировав, что вы поддерживаете одну из реформ?
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До речі з шортами у кримських татар є деякі проблеми.
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Прилюдное оголение каких-то частей тела?
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ВКЛ_это_мы_01 - Крым это Россия (и Донбасс тоже) !!!
Наш Народный Президент это же всем уже объяснил как мог...
Неужели Чубаров такой тупой ?
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Он просто никак не врубится, что президент-то Коломойский и не к тому обращается...
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Шутяра🤡💩Какламойши ,дал понять -про Крым забудь те !
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Ватнорилих видно здалля... Їхні коменти вище мого
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Какой алгоритм,который якобы есть у Чубарова,остановит беззаконие рашки на аннексированной территории?Почему он 5 лет не ставил вместе с петей западных партнёров "в более четкие условия"?На каком основании он считает позицию Украины неопределённой относительно крымского вопроса?Ну и там ещё много.Лень перечислять.
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Напевно позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова. Тому версія Чубарова і ігнорується.
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А в чём схожи позиции по Крыму путина и Зеленского?
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А чого ви вирішили, що я знаю такі секретнідеталі? Дайте запит у ОПу.
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А.так это просто фантазии,что позиции по Крыму путина и Зеленского совпадают?Тьфу...
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та то у него соевый токсикоз. не стоит обращать внимание.
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Молчание - знак согласия, а обмен, но не выдача моряков это - признание Азовского моря внутренним морем паРаши...
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Какое нафиг "Молчание - знак согласия"? Этот господин говорит:"Обсуждение важных законопроектов, касающихся оккупированного полуострова, зависло в воздухе".Напоминаю,Крым аннексирован более 5-ти лет тому назад.С тех пор ничего не изменилось.Какие "важные законопроекты" относительно него так и не обсуждены?И чья это вина? По поводу моряков это уже даже пошло обсуждать.Нужно было спасать своих.И спасли.Никакого "признания Азовского моря внутренним морем паРаши" естественно нет.Есть ответственность государства за своих граждан.
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Молодцы . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .(с)
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дурачок. преЗЕденту некогда. он занят. чо ты пристал?
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Kрым уже слит. Следующий Донбасс. Я часто бываю на российских форумах. Там ликование, крику "ура", и обещания устроить Украине "Хиросиму и Нагасаки", если будет отступление от "формулы Штайнмаера" хоть на миллиметр.
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"Главный муфтий «Уже 3−4 млн жителей Москвы исповедуют Ислам"
https://www.politforums.net/internal/1569153976.html



Главное чтобы Зеля не опоздал принять ислам вовремя.


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