 Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес

Таку думку висловив колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

Агресія Росії та її військова присутність в окупованих регіонах Грузії й України залишаються серйозною проблемою для вступу цих країн до НАТО.

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Україні спільно з НАТО необхідно створити зону безпеки з використанням морських і наземних систем, щоб російський флот не заблокував Одесу.

"Росія намагається створити нову "залізну завісу", яка простягається Чорним морем, із Румунією, Туреччиною, Болгарією з одного боку і Грузією, Молдовою і Україною з іншого. Щоб застосовувати силу проти країн, що не входять до НАТО. Альянсу необхідно нарощувати свої сили в Чорноморському регіоні, щоб мати більше можливостей для забезпечення свободи судноплавства, забезпечення захисту НАТО, а також для того, щоб стримувати Росію від агресивних дій проти наших партнерів. Тому я стурбований тим, що вони намагаються робити навколо Одеси. Адже те, що Росія робить у Криму, може поширитися і на Одесу", - заявив Ходжес.

Генерал зазначив, що коли сили країн НАТО оголошують місця для проведення навчань у Чорному морі, Росія просто закриває проходи до цих місць.

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"Це форма тимчасової блокади Одеси. Це не випадковість. Тому Румунія і наші союзники так стурбовані. У міру того, як Україна продовжує модернізуватися, продовжує свою програму оборонних реформ, вам варто подумати і про безпілотні системи. Як дрони, тільки у воді. Є як надводні, так і підводні безпілотники, які допоможуть із розвідкою, а також зможуть відстежувати підводні човни і кораблі. Є багато речей, які ви можете зробити, і вони не будуть вам коштувати дуже дорого. Особливо це стосується обміну розвідданими з Румунією, Грузією і США", - підкреслив Ходжес.