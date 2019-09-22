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 Політика України
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Все про:блокада (490) Одеса (2111) Росія (19950) Ходжес (40)

 Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес

НАТО необхідно нарощувати свої сили в Чорноморському регіоні, щоб мати більше можливостей для забезпечення свободи судноплавства.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

Агресія Росії та її військова присутність в окупованих регіонах Грузії й України залишаються серйозною проблемою для вступу цих країн до НАТО.

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Україні спільно з НАТО необхідно створити зону безпеки з використанням морських і наземних систем, щоб російський флот не заблокував Одесу.

"Росія намагається створити нову "залізну завісу", яка простягається Чорним морем, із Румунією, Туреччиною, Болгарією з одного боку і Грузією, Молдовою і Україною з іншого. Щоб застосовувати силу проти країн, що не входять до НАТО. Альянсу необхідно нарощувати свої сили в Чорноморському регіоні, щоб мати більше можливостей для забезпечення свободи судноплавства, забезпечення захисту НАТО, а також для того, щоб стримувати Росію від агресивних дій проти наших партнерів. Тому я стурбований тим, що вони намагаються робити навколо Одеси. Адже те, що Росія робить у Криму, може поширитися і на Одесу", - заявив Ходжес.

Генерал зазначив, що коли сили країн НАТО оголошують місця для проведення навчань у Чорному морі, Росія просто закриває проходи до цих місць.

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"Це форма тимчасової блокади Одеси. Це не випадковість. Тому Румунія і наші союзники так стурбовані. У міру того, як Україна продовжує модернізуватися, продовжує свою програму оборонних реформ, вам варто подумати і про безпілотні системи. Як дрони, тільки у воді. Є як надводні, так і підводні безпілотники, які допоможуть із розвідкою, а також зможуть відстежувати підводні човни і кораблі. Є багато речей, які ви можете зробити, і вони не будуть вам коштувати дуже дорого. Особливо це стосується обміну розвідданими з Румунією, Грузією і США", - підкреслив Ходжес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149804
 
   
 Топ коментарі
 
Зєліку не до того - земельно-каломойну реформу готує Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 4725
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Зєліку не до того - земельно-каломойну реформу готує
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Молодей . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .
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100%
Вот-вот начнут: путен введи
Уже подводят к этому
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про сєрєбрянікі будеш розказувати після того, як ці кошерні ублюдки розпродадуть всі українські чорноземи іноземцям
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они даже твой комент в спам отправили порохоботы Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 8437
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В спам порохобот.
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это фото фейк. не уподобляйтесь зебилам
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кодламойшам - это на руку ,скорее сдадут Украину путлеру
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Если Украина признает крым разейским то можете забыть за Оддессу как портовый город.
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Это если Керченский мост завалить,то у Московии уменьшаться аппетиты. Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 719
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_То они просто вынуждены будут ускориться с захватом коридора в Крым. А также канала, водохранилища, плотин и шлюзов. Тут до кучи уже просто придётся захватывать ГЭС и АЭС.
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И тут ты проснулся , у себя в Ольгино . А какой сон был , просто мечта !
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_Ну да... ясно. Оккупированный Крым, захваченные территории на востоке - это же всё выдумки... Ничего этого не было.
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Крим захватили еще лет 20 назад ... если не раньше ... посмотри видео с Дудаевым ... там он все планы роисси еще в начале 90-х рассказал .... просто западному миру выгодно было что бы рашка залезла в это болото санкций ... отличный повод сделать из нее то чем стало СССР - а именно ничем.
Другое дело если бы НАТО действительно воевало за свою землю - но мы не в нато так что о какой защите - речь ?! всё просто.
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Зачем валить керченский мост если сейчас Украина один из самых крупных потребителей разейского товара и транзитер розийских товаров в Европу. Для начала хотябы границу с Мордором перекрыли бы и авиа транзит.
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Перекрыт только для кацапских авиальний зарегистрированный на Рашке Федерашке. Для остальных самолетов зарегистрированных в офшорах и других странах ничего не перекрывалось.
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А как ты перекроешь офшорный рейс? Проверишь груз на лету?
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ДЕД 22-сен, 16:43

Лидеру Московии надо продержаться и поработать в том же духе еще 2-3 года. За это время: китайцы заявят о своих правах избирать губернаторов Читы, Красноярска, Владивостока и т.д. Жители Курил проголосуют за присоединение к Японии. Большинство жителей Москвы будут мусульманами, а население собственно Московии станет меньше 70 млн. ВСУ получит ЯО и еще прибавит в весе, и вот тогда Орду заставят выплачивать репарации на восстановление Донбасса и Крыма.

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Да... это даже не фантастика, а просто чушь собачья.
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А що наш головнокомандувач на це зробить і скаже ?
Певно нічогісінько.
Воно просто нездатне.
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лупануть з бурятом богданом по шаурмі
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Молодец . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .
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а чо ж вы сопли жуете??, база в Очакове, списанные корабли сюда..учить вас шо ли???
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Ничего не ждут, они категорически не хотят этого.
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Дискуссия с порохоботами бесполезна, видишь порохобота сразу в спам.
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Перший тролль астроном 100500-го рівня !
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А сам Путин - генетическим мусором. В прямом и переносном значении слова "мусор".
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Интересно,в ********** эту новость по тв сообщили или там уже галактику с таким названием открыли?
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галлактика - "***********" ... населена ****** с **********.
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Ничего нового не узнали. Еще в 2014 году кремлевский ******с Жириновский заявлял что Рашка отрежет Украину от Черного моря и пробьет коридор в приднестровье, тем самым вынудит Украину полностью капитулировать, так как не окупированными и не окруженными останется только западная часть Украины
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Жириновского есть смысл слушать, он бросает пробные шары в карикатурной манере, подготавливая к будущим действиям и претензиям паРаши...
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21:55, 22 сентября 2019Две российские боевые машины десанта разбились из-за несработавших парашютов
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Война с НАТО идёт уже 5 лет.
Потери РФ: 25 самолётов, 20 вертолётов, десятки единиц тяжёлой техники, сгоревшая казарма с десантниками.
Потери НАТО: без потерь.
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_Высшее военно-политическое руководство страны НАТО, убитое путлером демонстративно на глазах у всего мира с тобой могло бы не согласиться. Не у всех память такая короткая.
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Да, забыл про подводную лодку, ядерную ракету и плавучий док.
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В Германии командный центр НАТО активно готовят к войне с реваншистской Россией : https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/09/22/118458/v-germanii-komandnyj-tsentr-nato-aktivno-gotovyat-k-vojne-s-revanshistskoj-rossiej.shtml
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И какой их стратегический план??? Формула шредера??? Через сп2 опустошить месторождения углеводородов кацапстана?
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Говорят при румынской(Гитлеровской) окупации-42-44гг,в Одессе жилось неплохо.Даже в тбол играли с Ювентусом и Лечче.
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Хотите мира то готовтесь к войне а не к миру. Если будем готовы к войне с Мордором то будет больше шансов что войны не будет чем если мы будем не готовы к войне
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Какие же вы все умные теперь, после того как нам подкацапника выбрали, который всю жизнь орал из телека, что он малоросс...
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Греция может закрыть флоту РФ выход из Черного моря : https://charter97.org/ru/news/2019/9/22/349236/
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Сам-то в это веришь? Ну хоть на каплю?
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А в цей час скорочується фінансування ЗСУ.
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финансирование эт ещё пол беды!!беда в том что проблему видят с америки!!а вот с киева почему то этого не видно??(то ли слепые??а может синдром ОБСЕ подхватили??(в киеве)) Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 6438
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ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЕ ПРОИЗОЙДЕТ ЗАПАД ОПЯТ СКАЖЕТ ЧТО ОНИ НЕ ОЖИДАЛИ, МЫ ДУМАЛИ ПУЙЛО ЗА МИР, МЫ ОБЕСПОКОЕНЫ....ДАВАЙТЕ ДОГОВАРИВАТСЯ.... НАДО ПРОСТО ЕПАШИТЬ МОСКАЛЕЙ СО ВСЕХ ОРУДИЙ ЕСЛИ ОНИ ПОЛЕЗУТ, И ДЕЛАТЬ УЛЬТИМАТУМ ЗАПАДУ ИЛИ ПОМОГАЙТЕ РЕАЛЬНО ИЛИ ЯО БУДЕМ ДЕЛАТЬ. ИРАН ВОН ШАНТАЖИРУЕТ А ОНИ СОПЛИ ЖУЮТ, КРЕДИТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
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Что ты хочешь от Запада ? Вот вы как себя ведёте по отношению к Западу ? Вам Литва к примеру , сколько боеприпасов за даром дала ? А что вы в замен? В Беларус электроэнергию покупаете ?
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Ваще-та от запада я хочу разъяснений по поводу будапештского мемо. И то, что запад сегодня продает нам оружие, в заслугу ему не ставлю. Были бы соблюдены будапештские заверения в любви и дружбе, оружия и милостей западных нам бы не потребовалось... а теперь оги просто обязаны (обязаны!) содействовать обезоруженной по их прихоти Украине
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Надо называть вещи своими, зачем пинать на зеркало , когда рожа кривая ? Зачем винить Запад , если вы сами виноваты в том , что имеете и как живете ? Вам как плохому танцору, и штаны мешают . Кто виноват , что вы подписали договор кроме вас ? Зачем подписывали ? И ещё , с вами и вашем правительством уже давно бы это ЯО было продано , а деньги в Швейцарию вывезены некоторыми политиками
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_А, так кидалы не виноваты, что они подлецы и лжецы, виновата обманутая ими жертва... Ну ты и урод моральный!
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_У иранских орков ЯО уже есть. И средства доставки. Потому они атакуют танкеры в проливе и НПЗ в Аравии, а Европа и Штаты только хвост поджали, обосравшись.
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_Думаю, тут следует пояснить... Я считаю (и были такие сообщения в СМИ от разведок Израиля и, вроде, США) о том, что программа ЯО КНДР является совместной для персов и чучхенутых. Это вполне было бы рационально: у Ирана есть носители, а в КНДР при помощи рашистов клепают и испытывают боеголовки. Там им не помешает никакое МАГАТЭ и вообще обеспокоенные слизняки Запада.
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Уже в цейтноте... начать разрпботки и имплементацию - запад выразит озабоченность, у ***** развяжутся руки, и эта срань кацапская полезет воевать за мир... да и кто за президента сейчас? У шныря вдруг яйца отрасли? С чего это???
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НАТО легко тоже может заблокировать Россию по Черному морю.
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Только они скорее обосруться, чем пойдут на такое.
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тебе напомнить что НАТО сделало с базами в Сирии ?? там еще томагавки были ...и ЧВК Вагнера тебе напомнит в гугле ... обосруться ... только не НАТО ... они свою работу знают не переживай.
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_Особенность той ситуации в том, что решение принимали не политики, а сами военные, которые уже находились под обстрелом атакующих путлеровцев. Когда решают политиканы Запада типа олландов, макрелей да микронов с трампами, то результат получается в виде перезагрузок и глубокой обеспокоенности. Не ожидал что требуется объяснять столь очевидное...
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_И, кстати, того министра обороны который дал приказ мочить путлеровцев, рыжий нарцисс уже из Пентагона выжил.
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что НАТО сделало с базами в Сирии

Российскими? Ну и что оно сделало? Немалая группировка функционирует. Морем и по воздуху доставляются тысячи тонн грузов и оружия. Происходит ротация войск, обкатка нового оружия как на полигоне, строится система ПВО. При том что это идёт через проливы и воздушное пространство НАТО и их союзников. Да. есть неприятные моменты. Но даже базы РФ в Сирии не заблокированы.
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тоесть ты отрицаешь тот факт что расийские самолёты были уничтожены Томагавками Трампа на военном аэродроме в Сирии ? .... ммм хорошо сидиться с прокси тебе там коллорад ??))
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Сухопутный экс с другого континента рассуждает о чужом море. Это феерично.
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яке чуже мокша, воно Українське і вояка чітко усе каже... так шо здохне скоро ваша клята масковія!!!!
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Ось чому треба наклепати більше ракет, щоб спалити нахрін маскавітов!!!!
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«…то что делает в Крыму распространить на Одессу…», да ты шо!? а не припечёт ли им опять «по профсоюзной» линии? Не надо путать зыбкое дермицо и украинский город.
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В мире по прежнему боятся силу и решимость не смотря на потери отстаивать свои земли хорватский вариант очень подошел бы Украине, предупредили- красная ракета- и без всяких ограничений, наше право отстаивать целостность своей украинской земли.
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а у зеЛеной падали 'потепление' c кацапо-фашистами Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 337
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Ну, спасибо, что сказали... У наших же зечмошников все хорошо и на мази
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