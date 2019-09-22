 Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес

Таку думку висловив колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
Агресія Росії та її військова присутність в окупованих регіонах Грузії й України залишаються серйозною проблемою для вступу цих країн до НАТО.
Україні спільно з НАТО необхідно створити зону безпеки з використанням морських і наземних систем, щоб російський флот не заблокував Одесу.
"Росія намагається створити нову "залізну завісу", яка простягається Чорним морем, із Румунією, Туреччиною, Болгарією з одного боку і Грузією, Молдовою і Україною з іншого. Щоб застосовувати силу проти країн, що не входять до НАТО. Альянсу необхідно нарощувати свої сили в Чорноморському регіоні, щоб мати більше можливостей для забезпечення свободи судноплавства, забезпечення захисту НАТО, а також для того, щоб стримувати Росію від агресивних дій проти наших партнерів. Тому я стурбований тим, що вони намагаються робити навколо Одеси. Адже те, що Росія робить у Криму, може поширитися і на Одесу", - заявив Ходжес.
Генерал зазначив, що коли сили країн НАТО оголошують місця для проведення навчань у Чорному морі, Росія просто закриває проходи до цих місць.
"Це форма тимчасової блокади Одеси. Це не випадковість. Тому Румунія і наші союзники так стурбовані. У міру того, як Україна продовжує модернізуватися, продовжує свою програму оборонних реформ, вам варто подумати і про безпілотні системи. Як дрони, тільки у воді. Є як надводні, так і підводні безпілотники, які допоможуть із розвідкою, а також зможуть відстежувати підводні човни і кораблі. Є багато речей, які ви можете зробити, і вони не будуть вам коштувати дуже дорого. Особливо це стосується обміну розвідданими з Румунією, Грузією і США", - підкреслив Ходжес.
Вот-вот начнут: путен введи
Уже подводят к этому
Другое дело если бы НАТО действительно воевало за свою землю - но мы не в нато так что о какой защите - речь ?! всё просто.
Лидеру Московии надо продержаться и поработать в том же духе еще 2-3 года. За это время: китайцы заявят о своих правах избирать губернаторов Читы, Красноярска, Владивостока и т.д. Жители Курил проголосуют за присоединение к Японии. Большинство жителей Москвы будут мусульманами, а население собственно Московии станет меньше 70 млн. ВСУ получит ЯО и еще прибавит в весе, и вот тогда Орду заставят выплачивать репарации на восстановление Донбасса и Крыма.
Певно нічогісінько.
Воно просто нездатне.
Мокша ********* блевотная.
Потери РФ: 25 самолётов, 20 вертолётов, десятки единиц тяжёлой техники, сгоревшая казарма с десантниками.
Потери НАТО: без потерь.
Российскими? Ну и что оно сделало? Немалая группировка функционирует. Морем и по воздуху доставляются тысячи тонн грузов и оружия. Происходит ротация войск, обкатка нового оружия как на полигоне, строится система ПВО. При том что это идёт через проливы и воздушное пространство НАТО и их союзников. Да. есть неприятные моменты. Но даже базы РФ в Сирии не заблокированы.
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2506038446124121/
=))