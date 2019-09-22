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 Політика України
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Все про:Лібанова (8) НАН України (36) перепис населення (22)

 Пробний перепис населення проведуть на Київщині, - директор Інституту демографії Лібанова

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України проведе пробний перепис населення в Бородянському районі Київської області та Оболонському районі столиці.

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, передає Цензор.НЕТ. На її думку, краще одним з обраних для пробного перепису був би район у Західній Україні.

"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", - зазначає соціолог.

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Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабінет Міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149803
 
   
 Топ коментарі
 
Як колись Золота Орда перепис на московії проводила, так саме і зараз. Доїти будуть зелених холопів!
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какой смысл в переписи, если есть всякие реестры.
типа налоговой, списки избирателей, паспорта, свидетельства о рождении, прописка.
сколько людей за границей тоже не проблема посчитать, на границе ж паспорта проверяют, фиксируют.
деньги на ветер.
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Як колись Золота Орда перепис на московії проводила, так саме і зараз. Доїти будуть зелених холопів!
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Агітація за Слугу народа на місцевих виборах. Орієнтовно це Ткаченко, який нікому не потрібний.
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Дерибан бюджету.Як можна з окупованими територіями проводити перепис?
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"Наша країна як завжди живе в борг...

Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.

А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.

Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.

А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...

Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. ...."
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Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Бородянском и Оболонском районах Киева.Источник: https://censor.net.ua/n3149803
Де таксист з вул. Івана Кудрі?
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Так де в Києві Бородянський район (не плутати з Бородянкою Київської області)?
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А ты уже в штаны наклал,шо к тебе прийдут?
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мне пох.. пусть приходят.а в чём палево то?
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Іноді бажано закушувати.
"проведет пробную перепись населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском - столицы."
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Видать хороший гашиш получил от родни Пробний перепис населення проведуть на Київщині, - директор Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 1209
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Уже, похоже, исправили на Киевскую область...
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Виправили, а зебіл із зебілкою роблять вигляд, що цього не було.
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А зачем пробовать, проводите уже эту перепись так, как положено, без всяких проб.
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У мене родич має таку спеціальність. Іноді Цензор читає і говорить про таких, як ти.
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Ну тебе я бачу не взявся лікувати хоч і родич.Медицина безсила для таких трухлявих пеньків. Доживай спокійно відміряне,виглядай паркінсона або альцгеймера,не псуй карму через свій старчеський маразм та не чіпляйся до людей.
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А мене йому не треба лікувати. Тому те, що тобі я казав залишається. Ти безнадійний зебільний випадок.
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Родыч шаман?
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родыч чи сосед по палате в хосписе?
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какой смысл в переписи, если есть всякие реестры.
типа налоговой, списки избирателей, паспорта, свидетельства о рождении, прописка.
сколько людей за границей тоже не проблема посчитать, на границе ж паспорта проверяют, фиксируют.
деньги на ветер.
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ТО, что ОНИ до этой переписи, как пьяный до радио, говорит об планировании какой то масштабной афере. 100 раз подумать, прежде чем принимать в ней участие.
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Так может сейчас тоже пробное управление государством?
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А смысл? У многих киевлян (если не у большинства) по несколько квартир, в которых живут в основном не киевляне. Даю 99% гарантии, что из этих некиевлян дверь вам никто не откроет (я в том числе). Своих соседей большинство не знает, люди работают с утра до ночи, двери в подъездах заперты, кого Вы переписывать собираетесь? Бабулек-пенсионерок на лавочках?

А по базам не проще, точнее и дешевле будет? Найдите толковых программистов, дайте им доступ к базам, реестрам и т.п, заплатите хорошие деньги и будет вам результат. Или некуда бабки тратить?
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Бл., у мене такаж точно думка, тільки вважаю що за переписом щось замаскували
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Дурна робота, квартири здають в найм, де господарі-хз, хтось приходять переспати і все, 95% людей незнайомим двері не відкривають, а знайомим тільки тоді, коли по телефону домовились попередньо. Знайомий з ЖЕКа каже , що коли треба кудись потрапити в квартиру по необхідності, на 20 секунд, то люди тупо не пускають, мовляв , ми вас не викликали, у нас все нормально, не завжди вдається переконати людей. В часи діджіталізації який може бути перепис? Купіть у Гугла що там треба, там за усим шпіонять. Напевно щось за переписом приховується.
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тогда я пробно зачну ребенка ( презик надену, ну или по старинке - в рот )
P.S. мужчина. Я.
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