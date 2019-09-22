 Пробний перепис населення проведуть на Київщині, - директор Інституту демографії Лібанова

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, передає Цензор.НЕТ. На її думку, краще одним з обраних для пробного перепису був би район у Західній Україні.
"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", - зазначає соціолог.
Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.
30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабінет Міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.
У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.
Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.
Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.
А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...
Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. ...."
Де таксист з вул.
Івана Кудрі?
"проведет пробную перепись населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском - столицы."
типа налоговой, списки избирателей, паспорта, свидетельства о рождении, прописка.
сколько людей за границей тоже не проблема посчитать, на границе ж паспорта проверяют, фиксируют.
деньги на ветер.
А по базам не проще, точнее и дешевле будет? Найдите толковых программистов, дайте им доступ к базам, реестрам и т.п, заплатите хорошие деньги и будет вам результат. Или некуда бабки тратить?
тогда я пробно зачну ребенка ( презик надену, ну или по старинке - в рот )
P.S. мужчина. Я.