 Не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в закон про мову, - Бородянський

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що є закон про мову, який треба виконувати. І я наразі не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", - сказав Бородянський.
На його думку, не варто ділити людей за мовним принципом.
"Я не вважаю, що люди, які розмовляють російською, творять "русский мир". Наприклад, я все життя розмовляв російською мовою. І я взагалі не хочу ділити людей за мовним принципом. Все залежить від того, які дії ми робимо, як ми налаштовані і як ми відстоюємо наші національні інтереси. Я вважаю, що сьогодні ми відстоюємо українські національні інтереси і будемо їх відстоювати", - додав Бородянський.
Він розповів, що сам розмовляє українською мовою вже місяць, бо це обов'язок посадовця. "Це такий період, коли я використовую слова, які забув, я їх раніше не використовував, мова стає яскравішою, я якісніше можу висловлювати свою думку. Мене захоплює процес оволодіння мовними нюансами", - сказав міністр.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року набрав чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.
І взагалі рекомендаю зробити це всім. Корона не спаде.
Не розумію НЕБАЖАННЯ це зробити.
Ви соромитесь чи що ?
досить послуговуватись мовою країни-окупанта.
заради свого ізіка вони йдуть нас вбивати.
Тепер вже вороги Богдан і Коломойський?) Володя тримай друзів близько... Розділяй і владарюй вата стирила ще в Юлія Цезаря... Богдану виговор, щоб по сантропе не їздив... Баканову суворий виговор, щоб до суркіса на дні народження не ходив... І до роботи... Головне не пересратись між собою!
Ворог - кремль!
Цікава тенденція намічається. Треба списки порохоботів станом на 21.04 вважати остаточними і ніякі корективи не вносити. Бо прозрєвші зара натягнуть шати борців і опозиції , а деякі наречуть себе ще й порохоботами. Прийом у Орден Порохобота завершено 21.04.2019. Все,adiós amigo!
Респект.
Єдине, що напрягло - «сегодня»...
Дай Боже, щоб не підсвідоме по Фрейду.
А що, цілком можливо.
Що б ти знав, в Россіі всяких говірок і діалектів, не рахуючи всяких мов народностей, у 100500 разів юільше ніж в Україні.
У порівнянні з россією, Україна мононаціональна і монокультурна країна.
Він тебе обманув.
«Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном языке Российской Федерации"
Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.»
Россія, це лицемірний брехун.
Тут те саме. І ні про який =савєцкій тоталітарізм= ніхто не каже.
В Квебеку лише французька.
Єдина двомовна провінція - Нью-Брансвік.
В інших - тільки англійська.
Я там живу 15 років, тому заяложені мантри лишіть собі.
«За справедливость
Мне пох Россия. Я живу в Украине. Но проведу для тебя маленький ликбез. В России несколько десятков государственных языков, в том числе государственным считается украинский язык.»
Про що з ним говорити?
Мене настільки вже дістало оце тупе порівняння з Канадою, коли просто, як папужки повторюють, але взагалі не уявляють, як насправді є.
А бить РФ-шного агрессора знание русского, здорово помогает.
А було ж колись славне ВКЛ...
сказал бы сразу
- я не бачу обставин
"ТИХАЯ ПОЛЯНА С ЛЕБЕДЯМИ - ЩИПАЧИ ПРИГЛЯДЫВАЮТ ЗА МОКРУШНИКАМИ"))) - "ЛИКВИДАЦИЯ"(ДЛЯ 73)