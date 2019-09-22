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 Політика України, Суспільство
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Все про:українська мова (293) мова (393) Бородянський Володимир (9)

 Не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в закон про мову, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський впевнений, що закон про мову треба виконувати.

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що є закон про мову, який треба виконувати. І я наразі не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", - сказав Бородянський.

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На його думку, не варто ділити людей за мовним принципом.

"Я не вважаю, що люди, які розмовляють російською, творять "русский мир". Наприклад, я все життя розмовляв російською мовою. І я взагалі не хочу ділити людей за мовним принципом. Все залежить від того, які дії ми робимо, як ми налаштовані і як ми відстоюємо наші національні інтереси. Я вважаю, що сьогодні ми відстоюємо українські національні інтереси і будемо їх відстоювати", - додав Бородянський.

Він розповів, що сам розмовляє українською мовою вже місяць, бо це обов'язок посадовця. "Це такий період, коли я використовую слова, які забув, я їх раніше не використовував, мова стає яскравішою, я якісніше можу висловлювати свою думку. Мене захоплює процес оволодіння мовними нюансами", - сказав міністр.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набрав чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149802
 
   
 Топ коментарі
 
а шо ж натворили? Сказали что в Украине должен быть украинский язык??? Не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в закон о языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9584
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Вчити мову або валити запарєбрік.
Що не ясно?
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І досконало дві російських мови, воювати проти агресора РФ це дуже допомогає.
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...интеллигентный мальчик... -- мне жаль его -- аж шкодую! *)
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Президент має вивчити мову досконало.
І взагалі рекомендаю зробити це всім. Корона не спаде.
Не розумію НЕБАЖАННЯ це зробити.
Ви соромитесь чи що ?
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рекомендую*
досить послуговуватись мовою країни-окупанта.
заради свого ізіка вони йдуть нас вбивати.
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Ксанка, спадают труселя. Корона може впасти. Досконалисть наша
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спочатку воно заспокоює нас ніби схильністю до мови, та коли в українців не залишиться і клаптя землі, воно швидко позбудиться ненависної йому української, бо воно з пуп'янка звикло гавкати йєзиком
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То шо тепер Зеленський не агент кремля?

Тепер вже вороги Богдан і Коломойський?) Володя тримай друзів близько... Розділяй і владарюй вата стирила ще в Юлія Цезаря... Богдану виговор, щоб по сантропе не їздив... Баканову суворий виговор, щоб до суркіса на дні народження не ходив... І до роботи... Головне не пересратись між собою!
Ворог - кремль!
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Inna Turenko‏ @i_turenko 21 сент.

Цікава тенденція намічається. Треба списки порохоботів станом на 21.04 вважати остаточними і ніякі корективи не вносити. Бо прозрєвші зара натягнуть шати борців і опозиції , а деякі наречуть себе ще й порохоботами. Прийом у Орден Порохобота завершено 21.04.2019. Все,adiós amigo!
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Скільки не кажи мова, а Харьків буде розмовляти по руські тому, що такі речи під "козирьок" не робляться, потрібен час і немалий.
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"Русскій язик" є таким спеціальним органом русскай гніди, яким вона п'є українську кров.
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потрібно починати робити, а не збиратись.
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Ну і про що він розкаже? Про мусоропровід?


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Ну и кретины. Отправитесь за Порохатой тварью.
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Это смотри ты за "моторолой" не отправься!
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Вот зачем вату спамить, пусть будет пасквиль,весь мир ето ведь черное и белое и от етого никуда не денешься.
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«Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать", - добавил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3149802
Респект.
Єдине, що напрягло - «сегодня»...
Дай Боже, щоб не підсвідоме по Фрейду.
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Цей жид хоче переконати нас що жиди і кацапи з ВР відстоюють національні інтереси України , от тільки відсутність в іноземців права на землю України та мова заважають їм це робити . Заради голосів по Законопроекту по Києву , навіть делегацію до ПАРЄ не відправили .
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На чистом украинском языке разговаривает абсолютное меньшинство населения Украины. Многие украинцы говорят на русском, суржике, галицком диалекте и т.п. Учить украинский язык конечно нужно, но не принудительными методами, которые прямо противоречат Конституции Украины. Снимайте интересное кино, пишите и издавайте интересные книги, в том числе современную профессиональную литературу и украинский язык станет востребованным. А закон о языке, языковый инспекторы - это какое-то средневековье, перегибы в стиле советского тоталитаризма.
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А на чистом русском в Россіїї, розмовляє хіба що тєлєвізор.
Що б ти знав, в Россіі всяких говірок і діалектів, не рахуючи всяких мов народностей, у 100500 разів юільше ніж в Україні.
У порівнянні з россією, Україна мононаціональна і монокультурна країна.
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Мне пох Россия. Я живу в Украине. Но проведу для тебя маленький ликбез. В России несколько десятков государственных языков, в том числе государственным считается украинский язык.
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Це тобі таке весільний фотограф в Трускавці таке розказав?
Він тебе обманув.


«Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном языке Российской Федерации"

Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.»

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В Татарстане 2 гос языка. Но права двух гос языков по закону совершенно разные. В результате государственность татарского языка есть фикцией.
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И еще. Например, изучение русского языка в Татарстане обязательное, изучение второго государственного татарского не обязательное.
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В Криму ТРИ мови
Россія, це лицемірний брехун.
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Після останніх виборів президента всієї кацапії , це тоді коли путєн "праслєзілся" , Світлана Мєдвєдєва стоячи рядом заявила :" Рассія канчаєтся там хдє канчаєтся русскій язик " . Зєбіли вам цього мало ? Мало того що кацапи валили на домбас захищати право думбасітів не вчити українську . Он Шойгу вже оголосив себе напівукраїнцем , бо його бабуся кацапка після Голодомору , жила на домбасі . Тому він як російськомовний напівукраїнець вже готується танками зупиняти в Україні українських екстремістів . Путін не просто так щоденно триндить про адіннарот , а довбані дупоголові зєбіли йому активно сприяють.
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Привіт з Квебека !
Тут те саме. І ні про який =савєцкій тоталітарізм= ніхто не каже.
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Яке саме? Канада - двуязычная страна (английский и французский). Официальными также являются языке некоторых коренных народов.
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Давайте ви не будете розказувати мені казок з інтернету, а то, як папуги =дві мови, дві мови=.
В Квебеку лише французька.
Єдина двомовна провінція - Нью-Брансвік.
В інших - тільки англійська.
Я там живу 15 років, тому заяложені мантри лишіть собі.
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Не сперечайтесь. Людина на повному серьйозі пише:
«За справедливость

Мне пох Россия. Я живу в Украине. Но проведу для тебя маленький ликбез. В России несколько десятков государственных языков, в том числе государственным считается украинский язык.»

Про що з ним говорити?
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Я знаю, що він - ватник і явно 73%.
Мене настільки вже дістало оце тупе порівняння з Канадою, коли просто, як папужки повторюють, але взагалі не уявляють, як насправді є.
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Пані, вони не уявляють, як тут і що, в Україні, а Ви про Канаду
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Захотят разговаривать по украински все крупные города Левобережной Украины, так тому и быть, силком заставить ничего не получится, да и Конституция Украины не позволяет.
А бить РФ-шного агрессора знание русского, здорово помогает.
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Это эволюционный процесс. Школьное образование на украинской и через десятки лет все на ней смогут свободно говорить.
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Заметьте,как тролли истерят по ключевым вопросам. Развитие мовы, независимая от русских церковь, вступление в ЕС и НАТО. Это звуки похоронного марша вашей фашистской России. Украина уже почти вся вырвалась, за ней вырвется и Беларусь из вашей москальской империи. Учите китайский, вам скоро пригодится.
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Вони ж вважали, що як тільки зкинуть ненависного їм Порошенка, то українці відразу переобуються у касаворотки з какошніками, і почнуть на балалайках ісполнять «Калінку, малінку» на йізикє
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Не,Украина уже достаточно укрепилась в этих вопросах. Лукашенко у нас в 1994 смог повернуть время назад, сдохнет и мы пойдём цивилизованнвм путём с мовой, демократией и Европой. А у вас уже и разворота назад быть не может.
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Хотілось би так думать. Хто там у вас наступник?
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Детей своих он активно отрицает в преемники. И да, они будут после папы тратить наворованные миллиарды то ли в Москве, то ли ещё где, власть им не к чему. Пока жив диктатор, кто будет следующий никто не знает. Парламенская республика скорее всего.
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Не, вождь уже сказал, что как в Казахстане не будет, он всё таки Лёню Брежнева помнит, поэтому "отец нации" разве что как шутка. Бацька по отношении к нему если у нас и говорится, то с иронией
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Таки Улус перетравлює вас потихеньку...
А було ж колись славне ВКЛ...
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"МИНИСТР КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА"-)))КЛАССНО У ВАС - ИССКУСТВОВЕДЫ ,СОПЛЯКИ И БОКСЁРЫ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ)))
"ТИХАЯ ПОЛЯНА С ЛЕБЕДЯМИ - ЩИПАЧИ ПРИГЛЯДЫВАЮТ ЗА МОКРУШНИКАМИ"))) - "ЛИКВИДАЦИЯ"(ДЛЯ 73)
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Для тих какая разніца...в українській мові нема слова єврей, є слово жид, яке заборонила Катерина Друга. Фактично це було одним з епізодів заборони росіянами українцям в Україні розмовляти українською мовою (дрібничка така собі...). Ми зараз що, все ще у складі Росії? - в Україні має писатися та звучати слово жид, а слово єврей є приниження честі та гідності української нації. У Польщі юдеї не гаварят па русскі та не дивляться у сторону росії, може тому, що вони жиди, а не євреї? В Україні саме українці повинні визначати кого й як називати, відповідно до правил української мови. І це не філологія, а геополітика та право націй на самовизначення.
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Нічого вона не заборонила. У чотиритомнику Даля, одночасно з словами хохол і кацап було і слово жид. Але в останньому радянському факсимільному (!) виданні чотитритомника , слово жид, видалили.

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В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклова во время поездки на юг по протекции князя Григория Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи»
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Ну, в офіційних і кацап і хохол, теж не писали...
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А Валуєвський і Емський Укази та ще 126 розпоряджень маскви про заборону української ? Забути ? "Хрєн" вам в кацапомовні щелепи .
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