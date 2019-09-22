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 За кордоном
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Все про:Велика Британія (1062) Ірландія (12) Північна Ірландія (1) Юнкер (124) Brexit (162)

 У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер

Якщо Велика Британія покине ЄС без угоди, то між Ірландією і Північною Ірландією буде запроваджено прикордонний контроль.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він зазначив, що Брюссель "має переконатися в тому, що інтереси Європейського Союзу і внутрішнього ринку буде збережено".

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Питання контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що перебуває у складі Сполученого Королівства, є найскладнішим у дискусії про Brexit.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув можливість введення так званого backstop - тимчасового відтермінування введення митного і прикордонного контролю між двома частинами Ірландії. Він наполягає на введенні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але одночасно контролювати переміщення товарів і транспорту через кордон.

Наприклад, пропонується завчасне заповнення митних декларацій у режимі онлайн, а також використання сканерів для зчитування штрих-кодів на вантажних контейнерах і вантажівках.

Юнкер, зі свого боку, зазначив, що не проти такої альтернативи, однак Брюссель не допустить відсутності контролю на кордоні у разі виходу Великої Британії з ЄС без угоди. Голова Єврокомісії також назвав "конструктивними і частково позитивними" свої переговори з Джонсоном. "Я вважаю, що у нас таки є шанс досягти домовленості (...) Я не поділяю думку тих, хто думає, що Джонсон грає в ігри з нами та із самим собою", - зазначив Юнкер, повідомляє іспанська газета El Pais.

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За його словами, вихід Великої Британії з ЄС "є трагічним моментом для Європи". Він визнав, що шкодує, що свого часу Єврокомісія не брала участі в кампанії щодо референдуму про Brexit. "Ми в Комісії вирішили не втручатися, і це було великою помилкою", - сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія планувала вийти з ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС відклали вихід Великої Британії до 31 жовтня. Борис Джонсон наполягає на виході з ЄС саме до цієї дати, навіть якщо з Брюсселем не вдасться досягти домовленості за угодою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149801
 
 
 Топ коментарі
 
Вот что получается, когда "мудрый" народ высказывает свою "мудрую" волю на референдумах...
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Скажем так: кашу (референдум) заварили «хорошую»..........теперь расхлебывают. ВСЕ!
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после Греции Португалии Испании... после провала в Болгарии и Румынии ЕС все меньше и меньше шансов на восстановление статуса кво.. Британия хлопнула дверью ибо ее достали вказивки стоять там- иди сюда от Берлина и Парижа...вкупе с органами ЕС... а Иссландская революия ивовсе показала что по сути ЕС есть насильственное и порой противоречивое образование...никакой монокультура и моноэкономики не получилось сильные подавили слабых Испании добилась чтобы ее пластмассовые помидоры и огурцы с перем и кабачком и баклажаном ела вся Европа заставив Словакию Чехию, Польшу, Прибалтов и Болгарию!!!! Румынию уничтожить все эти промышленные ГА земли и производство, заставили уничтожить свою мясо молочную продукцию ибо надо впаривать было молочку Франции, Португалии Бельгии, Голландии.... Референдум в Швейцарии, когда народ хотел проголосовать чтобы цены были порой ниже среднеевропейских на продукты питания в частности молочку.... (хотя Швейцария и не вошла в ЕС ограничившись с каждой страной торгово экономическими соглашениями) был по сути провален горлопанами-- дешевле низзя... и хоть тресни.... Британия выходит из ЕС хотя она и была среди основателей ЕС тем не менее британцы консервативная страна они отказались принимать Евро как денежную единицу оставив свой ФУНТ... оставили много свого но правда и ЕС внесла мнгожество изменений например метрологии ввели понятие классического 24 часового понятия времении что было положительно встречено в Британии была внедрена метрическая система Европы-- а не фунты, дюймы и так далее .. миля... консерватором на сегодня остается США придерживающаяся британской системы метрологии... кстати Германия дала много положительного Британии в части организации и перорматирования работы Британской железной дороги проведения приватизации раздедения дороги инфраструктуры между компаниями частными, разделение дорог государства на компании по пассажирским перевозкам и грузовым, также немецкие локомотивы напрямую работают в Британии перевозя грузовые составы по Евротуннелю, также была значительно переработана и усовершенствована система автобусных городских межгородских и региональных перевозок...
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Еще одни делят и никак не могут поделить....
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А они в курсе, что им потом тоже придется устанавливать пограничный контроль с Англией?
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А Англия в курсе, что у них со всеми будет такой контроль? У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер - Цензор.НЕТ 7572
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Великобритания - островное государство, которое имеет свое содружество!
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Пусть имеет. Хорошо, с Австралией и Канадой иметь будет, с остальными будет У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер - Цензор.НЕТ 1631
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спочатку потрібно поділити рашкостан.
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Делите, я разрешаю. И даже горячо приветствую У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер - Цензор.НЕТ 5475
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Вот что получается, когда "мудрый" народ высказывает свою "мудрую" волю на референдумах...
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Но вполне возможно, что у них народ окажется "мудрым" без кавычек. ЕС - это еще то болото. Я допускаю, что без ЕС Англии будет лучше.
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Вот именно, что Англии, потому что такой страны как Великобритания почти точно не будет У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер - Цензор.НЕТ 6731
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Так и есть. Процессы разделения запущены давно - выход из ЕС их только ускорит.
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Ну после референдума в Шотландии они были сняты, а сейчас опять на повестке дня.
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после Греции Португалии Испании... после провала в Болгарии и Румынии ЕС все меньше и меньше шансов на восстановление статуса кво.. Британия хлопнула дверью ибо ее достали вказивки стоять там- иди сюда от Берлина и Парижа...вкупе с органами ЕС... а Иссландская революия ивовсе показала что по сути ЕС есть насильственное и порой противоречивое образование...никакой монокультура и моноэкономики не получилось сильные подавили слабых Испании добилась чтобы ее пластмассовые помидоры и огурцы с перем и кабачком и баклажаном ела вся Европа заставив Словакию Чехию, Польшу, Прибалтов и Болгарию!!!! Румынию уничтожить все эти промышленные ГА земли и производство, заставили уничтожить свою мясо молочную продукцию ибо надо впаривать было молочку Франции, Португалии Бельгии, Голландии.... Референдум в Швейцарии, когда народ хотел проголосовать чтобы цены были порой ниже среднеевропейских на продукты питания в частности молочку.... (хотя Швейцария и не вошла в ЕС ограничившись с каждой страной торгово экономическими соглашениями) был по сути провален горлопанами-- дешевле низзя... и хоть тресни.... Британия выходит из ЕС хотя она и была среди основателей ЕС тем не менее британцы консервативная страна они отказались принимать Евро как денежную единицу оставив свой ФУНТ... оставили много свого но правда и ЕС внесла мнгожество изменений например метрологии ввели понятие классического 24 часового понятия времении что было положительно встречено в Британии была внедрена метрическая система Европы-- а не фунты, дюймы и так далее .. миля... консерватором на сегодня остается США придерживающаяся британской системы метрологии... кстати Германия дала много положительного Британии в части организации и перорматирования работы Британской железной дороги проведения приватизации раздедения дороги инфраструктуры между компаниями частными, разделение дорог государства на компании по пассажирским перевозкам и грузовым, также немецкие локомотивы напрямую работают в Британии перевозя грузовые составы по Евротуннелю, также была значительно переработана и усовершенствована система автобусных городских межгородских и региональных перевозок...
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Вот сижу в болоте на своей терасе, +23 градуса, вид на альпы, приятный ветерок, качественная еда, экология, высшее образование шаровое, за садик малому скостили цену в этом году в 3 раза...
А тут ты квакаешь, жаба кацапская.
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Англічани розумні - поняли що треба втікати з того Євросоюзу
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-- що, так у нас всё плохо? Расскажи подробности -- мы ж не знаем...*(
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Полякам і литовцям добре - бо їх забезпечує Німеччина і Англія. А англічанам - погано
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Не соскальзывай! -- расскажи, чего Бритиш тикает -- шо ему плохо?
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Где?
там, вообще, не понимаешь, где Ирландия, а где Северная Ирландия...
Ни столбов нет, ни речки, ни моста - и евро везде можно платить...
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Скажем так: кашу (референдум) заварили «хорошую»..........теперь расхлебывают. ВСЕ!
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Мне как-то по-барабану, не холодно и не жарко! И соседу тоже!
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а как должно быть? то то я смотрю денеэры это не только наша болезнь. люди алчны и не любовью они руководствуются крича, - мы кормильцы!
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В цьому році проїхали з Ірландії в Ольстер й не побачили й коли. Зайшли в аптеку й побачили ціни в ліврах. Тому й зрозуміли. Не побачили, коли знов заїхали в Ірландію з Ольстеру.
Просто в Ольстері шкірою відчуваєш, що то Ірландія колонізована.
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В Ірландії євро. В Ольстері - ліври та євро. Не знаю, чи євро всюди.
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просто Англия много давала на корм нахлебникам из ЕС -эти страны вы все знаете
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...если Бритиш без Договора соскочит -- будет 2 миллиона безработных -- высшей квалификации, а не штукатуров с плиточниками...
Думаю, шо ещё один референдум будет -- ...в ЕС выгодней жить -- токо британскя жаба туда не влазит...*)
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Так эта -- если шо? -- Германия даёт в год, больше патентов и изобретений, чем Англия и Франция, вместе взятые!
...был в прошлом сентябре в Лондоне -- сплошные Мэрины и Бумеры кругом... ...если легковушки -- а по трассе -- ...тоже самое, токо вместо BMW -- МАN.
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мне слава богу повезло иммигрировать в швейцарию после прожитых 20 лет в германии (у меня гражданство германии), ни на секунду об этом не пожалел и никогда больше в арабише републик дойчланд не вернусь всем немцам шалом из заслуженного отпуска в сан тропэ
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У нас салют в Старом Городе! -- красотень... -- и скоро Октобэр Фэст! ...тоже погуляем...*)
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наслаждайтесь салютом и главное, будьте толлерантными к гостям города, чтобы не произошло У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер - Цензор.НЕТ 4129 У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер - Цензор.НЕТ 4129
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_Из-за игр безотвественных болтунов-политиканов, придумавших референдум про брексит, Англия поимела проблемы на ровном месте.
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Придумавшему брексит ублюдку камерону звезду героя расии уже вручили?
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