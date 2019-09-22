 У разі "жорсткого" Brexit в Ірландії запровадять прикордонний контроль, - Юнкер

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Він зазначив, що Брюссель "має переконатися в тому, що інтереси Європейського Союзу і внутрішнього ринку буде збережено".
Питання контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що перебуває у складі Сполученого Королівства, є найскладнішим у дискусії про Brexit.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув можливість введення так званого backstop - тимчасового відтермінування введення митного і прикордонного контролю між двома частинами Ірландії. Він наполягає на введенні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але одночасно контролювати переміщення товарів і транспорту через кордон.
Наприклад, пропонується завчасне заповнення митних декларацій у режимі онлайн, а також використання сканерів для зчитування штрих-кодів на вантажних контейнерах і вантажівках.
Юнкер, зі свого боку, зазначив, що не проти такої альтернативи, однак Брюссель не допустить відсутності контролю на кордоні у разі виходу Великої Британії з ЄС без угоди. Голова Єврокомісії також назвав "конструктивними і частково позитивними" свої переговори з Джонсоном. "Я вважаю, що у нас таки є шанс досягти домовленості (...) Я не поділяю думку тих, хто думає, що Джонсон грає в ігри з нами та із самим собою", - зазначив Юнкер, повідомляє іспанська газета El Pais.
За його словами, вихід Великої Британії з ЄС "є трагічним моментом для Європи". Він визнав, що шкодує, що свого часу Єврокомісія не брала участі в кампанії щодо референдуму про Brexit. "Ми в Комісії вирішили не втручатися, і це було великою помилкою", - сказав він.
Нагадаємо, Велика Британія планувала вийти з ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС відклали вихід Великої Британії до 31 жовтня. Борис Джонсон наполягає на виході з ЄС саме до цієї дати, навіть якщо з Брюсселем не вдасться досягти домовленості за угодою.
А тут ты квакаешь, жаба кацапская.
там, вообще, не понимаешь, где Ирландия, а где Северная Ирландия...
Ни столбов нет, ни речки, ни моста - и евро везде можно платить...
Просто в Ольстері шкірою відчуваєш, що то Ірландія колонізована.
Думаю, шо ещё один референдум будет -- ...в ЕС выгодней жить -- токо британскя жаба туда не влазит...*)
...был в прошлом сентябре в Лондоне -- сплошные Мэрины и Бумеры кругом... ...если легковушки -- а по трассе -- ...тоже самое, токо вместо BMW -- МАN.