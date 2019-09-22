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Все про:Крим (7491) катування (170) ФСБ (773) Якименко (13)

 Утримуваний у РФ учасник "Автомайдану" і волонтер Якименко піддається тортурам, - дружина

Учасник "Автомайдану" і волонтер Володимир Якименко, затриманий на адмінмежі з окупованим Кримом у червні 2017 року, піддається тортурам у Росії.

Про це Громадському радіо розповіла його дружина Олена Якименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У перші дні, як його затримали на російській митниці, три дні його катували, вибиваючи зізнання, що він таки віз наркотики. Це їм вдалося, звичайно, адже після таких тортур ніхто не зможе витримати. Йому одягали протигаз, перекривали доступ до повітря аж до втрати свідомості, потім били по голові.

Також йому неодноразово пропонували, щоб він співпрацював із ФСБ Росії, на що він не погоджувався. За це його також катували. Крім того, його катували після суду, під час етапування до колонії, де він перебуває зараз. Змушували його навіть підписувати, що у нього був напад епілепсії, тому він ніби впав зі стільця, ударився обличчям об стіл. Адже треба було виправдати наслідки побиття", - повідомила Олена Якименко.

Дивіться також: "Душили мене пакетами. Били мене. Струмом катували", - харків'янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму. ВIДЕО

Зазначимо, ФСБ РФ звинуватила Якименка в перевезенні наркотиків. Володимир працював таксистом і неодноразово перетинав адмінмежу з Кримом. Дружина вважає, що хтось дізнався про його проукраїнські погляди і підставив. У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149800
 
   
 Топ коментарі
 
"Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом."
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Украина ему может только вручить премию Дарвина.
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А какая холера его в Крым понесла?????
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Мне больше интересно что он ждет от Украины??? Что бы послали на смерть роту спецназа за очередным Цемахом что бы на этого дебила обменять???
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Еще один дебилоид к братушкам в гости решил сьездить???
Пусть отдохнет там, посидит, подумает... может дойдет... хотя таким тупицам врядли что то дойдет!
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а потом ему еще и квартиру купят...после обмена на воду для крыма.
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"Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом."
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Украина ему может только вручить премию Дарвина.
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А що можна очікувати від кацапів..
Вони не одну людину замордували.
Тож тварі.
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Мне больше интересно что он ждет от Украины??? Что бы послали на смерть роту спецназа за очередным Цемахом что бы на этого дебила обменять???
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Обменяют на какого либо полковника ФСБ.
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Кацапня начала раздувать по наезженной схеме. Теперь у нашего главклоуна выменяют воду в Крым так понимаю...
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Анекдот.
Приходит сын племени к Вождю и говорит, - Вождь, вот почему у меня такое прозвище плохое???
- ну как плохое? Ну вон смотри "большой медведь" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- А вон "орлиный глаз" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- Ну так я не понимаю что ты хочешь "бычий член"?!
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такси выгодно туда гонять, жадность сгубила. но, если подкинули, нужно помочь.
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это делает консульство. а мы должны гнать волну и прежде всего..ммм.. ну ладно не будем объявлять им войну, не будем вводить ВП, не будем вводить визы с ними, но! надо сказать громко - придурки, ни ногой за поребрик!
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Так уже ж говорят, показывают. рассказывают... но потому они и придурки что думают что их обманывают!
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надо постоянно об этом говорить - РФ Агрессор и оккупант, если ты туда поехал и попал под раздачу, выкручивайся сам.
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Жена хочет вытянуть мужа за счет государства. Проукраиснкие взгляды проявлял в беседе с пассажирами. которых вез в Крым к оккупантам. Да он горец .
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Так... Придется давать воду в Крым....
Ну а какой еще выход у нашего Президента?
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Если честно, не понимаю тех кто добровольно едет на оккупационную (Крым, Донбасс) территорию и на рАссию..........
Довёз бы до КПП и дальше пусть пушком мандруют. Теперь вот сидит........🙁
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Подвёз до КПП - и пинка под зад дал...
Потому что те, кого он подвёз - тоже дебилы, и тоже рискуют быть пойманными ФСБ.
Тоже самое, как в 1937 английских шпионов искали...
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Японский минздрав объявил, что останки 600 человек, которые Россия передала как прах японских военнопленных Второй Мировой войны,не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа. ЧЕКИСТЫ ПЕРЕДАЛИ КОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЛЯЛИСЬ,А ЭТИ ЕЩЕ ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ, КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Пусть скажут "спасибо", что не останки собак, с этих скотов станется.
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Напомнило эпизод из "Чонкина", когда бойцы приперли лошадиные кости под видом останков комиссара Миляги:

- Ну как? - спросил майор. - Уже лучше? Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, зачем я вас посылал? - Там, - указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов. - В мешке. - Там? - Майор недоверчиво посмотрел на мешок. - Что же там, прямо труп лежит? - Он поежился. - Не труп, а эти… - сказал Свинцов. - Останки? - подсказал Фигурин. - Остатки, - согласился Свинцов. - Кости. - Ну-ка, ну-ка, - майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце, посмотрел на нее, посмотрел на Капу, достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно, взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп. - О, майн готт! - почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза. Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ощупывая длинными тонкими пальцами. - Свинцов, - строго спросил Фигурин, - что это такое? - Голова, - сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя. - Не голова, а череп, - поправил майор. - Ну череп, - легко согласился Свинцов. - Что в лоб, что по лбу. - И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку? - Кто возьмет, тому и принадлежит, - уклончиво ответил Свинцов. - Сержант Свинцов! - повысил голос Фигурин. - Вы что из себя дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги? Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно. - А вы его видали когда? - задал он наводящий вопрос. - Кого - его? - Ну, капитана-то. Майор, переглянувшись с Капой, признался: - Не видел. - Вот то-то. А она, Капитолина, видела. И может подтвердить: похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь евонная. Фигурин опять посмотрел на Капу, она неуверенно пожала плечами. Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны, и, если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.
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И сам процесс сбора "останков"

- Стой! - сказал Свинцов и нагнулся. Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением: - Кажись, оно. - И обернулся к своим спутникам. - Все сюды! Собирайте кости и кладите у мешок. Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым. - Слышь, сяржант, - тихо и с удивлением сказал Худяков, - кости-то как быдто ужасно здоровые. Свинцов и сам это заметил. - Не твое дело, - пробормотал он сердито. - Бери какие помельче. Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета. - Вы это вот что, - сказал Свинцов, - какие крупные, те об колено. Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп. e-reading.club
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Хочу на руцком задать вопрос жене этого "авто майдановца". Он что, на разведку в оккупированный кацпами крим ездил, или, таки, бабло сшибал?
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Пиз...ні, участники автомайдану пиз...ує в Крим. Нормально? У мене син мешкає Майкопі, 5 років ні,ні
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Кому надо его пытать ,бред.
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Он что не знал кто такой кацап? Он не слышал предупреждений не ездить в оккупированный варвапами Крым? Он хотел денег заработать? А создал проблему Украине. Осознано! Вот пусть сидит! И другим что б не повадно было на его примере.
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Как только за жабры кацапы взяли, так уж сразу политзаключенный. Может надо было головой думать про себя, а не только про бабло. А теперь уж и политзаключенный.
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Та не було у хлопа-таксиста ніяких "проукраїнських поглядів". Ніколи. Просто жадібний таксист попхався в Крим за "живою копійкою" і тепер буде пахать на промці на ********* 15,6 років. Туди йому й дорога була і ... видайте дебілу премію Дарвіна...
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У мордора потенційних заруників неміряно. Призначать винним, кого забажають. Та визволення своїх, не привід здати інтереси Батьківщини
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Еще раз и еще раз. Украинскому правительству нужно официально заявить своим неразумным гражданам , что все кто "поехал" в РФ, ОРДЛО, Оккупированный Крым, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию ( и прочие оккупированные территории), Белоруссию ( как союзное государство) начиная с агрессии рф против Украины с 2014 года.. ( блин клинтон уже 2019 к концу подходит) берут все риски на себя. У нас пусть и не официальная, но война. 14 тысяч убитыми. А они все никак не успокоятся с поездками к родственникам, на отдых, по "делам". Пусть радуются что на них в Украине не заводят дела за зраду. А если попали под жернова РФ, ну что ж, это был их личный выбор. Освобождать и переживать нужно за тех кто попал в плен в результате боев на фронте, вывезенных диверсантами насильно, и также тех кто еще в 2014 году по семейным причинам не смогли выехать с оккупированных территорий но сохранили проукраинские взгляды, гражданство, не участвовали в реХферендумах, "выборах" и т. д.
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Медведчук начал очередного "страдальца" раскручивать в СМИ. Надо собрать колоду *********-ездунов в Рашу, чтобы потом опять поставить раком перед Путиным нашего пРеЗедента, не умеющего просчитать даже последствия своего пердежа в лифте
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