 Утримуваний у РФ учасник "Автомайдану" і волонтер Якименко піддається тортурам, - дружина

Про це Громадському радіо розповіла його дружина Олена Якименко, інформує Цензор.НЕТ.
"У перші дні, як його затримали на російській митниці, три дні його катували, вибиваючи зізнання, що він таки віз наркотики. Це їм вдалося, звичайно, адже після таких тортур ніхто не зможе витримати. Йому одягали протигаз, перекривали доступ до повітря аж до втрати свідомості, потім били по голові.
Також йому неодноразово пропонували, щоб він співпрацював із ФСБ Росії, на що він не погоджувався. За це його також катували. Крім того, його катували після суду, під час етапування до колонії, де він перебуває зараз. Змушували його навіть підписувати, що у нього був напад епілепсії, тому він ніби впав зі стільця, ударився обличчям об стіл. Адже треба було виправдати наслідки побиття", - повідомила Олена Якименко.
Зазначимо, ФСБ РФ звинуватила Якименка в перевезенні наркотиків. Володимир працював таксистом і неодноразово перетинав адмінмежу з Кримом. Дружина вважає, що хтось дізнався про його проукраїнські погляди і підставив. У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.
Пусть отдохнет там, посидит, подумает... может дойдет... хотя таким тупицам врядли что то дойдет!
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Украина ему может только вручить премию Дарвина.
Вони не одну людину замордували.
Тож тварі.
Приходит сын племени к Вождю и говорит, - Вождь, вот почему у меня такое прозвище плохое???
- ну как плохое? Ну вон смотри "большой медведь" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- А вон "орлиный глаз" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- Ну так я не понимаю что ты хочешь "бычий член"?!
Ну а какой еще выход у нашего Президента?
Довёз бы до КПП и дальше пусть пушком мандруют. Теперь вот сидит........🙁
Потому что те, кого он подвёз - тоже дебилы, и тоже рискуют быть пойманными ФСБ.
Тоже самое, как в 1937 английских шпионов искали...
- Ну как? - спросил майор. - Уже лучше? Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, зачем я вас посылал? - Там, - указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов. - В мешке. - Там? - Майор недоверчиво посмотрел на мешок. - Что же там, прямо труп лежит? - Он поежился. - Не труп, а эти… - сказал Свинцов. - Останки? - подсказал Фигурин. - Остатки, - согласился Свинцов. - Кости. - Ну-ка, ну-ка, - майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце, посмотрел на нее, посмотрел на Капу, достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно, взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп. - О, майн готт! - почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза. Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ощупывая длинными тонкими пальцами. - Свинцов, - строго спросил Фигурин, - что это такое? - Голова, - сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя. - Не голова, а череп, - поправил майор. - Ну череп, - легко согласился Свинцов. - Что в лоб, что по лбу. - И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку? - Кто возьмет, тому и принадлежит, - уклончиво ответил Свинцов. - Сержант Свинцов! - повысил голос Фигурин. - Вы что из себя дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги? Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно. - А вы его видали когда? - задал он наводящий вопрос. - Кого - его? - Ну, капитана-то. Майор, переглянувшись с Капой, признался: - Не видел. - Вот то-то. А она, Капитолина, видела. И может подтвердить: похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь евонная. Фигурин опять посмотрел на Капу, она неуверенно пожала плечами. Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны, и, если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.
- Стой! - сказал Свинцов и нагнулся. Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением: - Кажись, оно. - И обернулся к своим спутникам. - Все сюды! Собирайте кости и кладите у мешок. Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым. - Слышь, сяржант, - тихо и с удивлением сказал Худяков, - кости-то как быдто ужасно здоровые. Свинцов и сам это заметил. - Не твое дело, - пробормотал он сердито. - Бери какие помельче. Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета. - Вы это вот что, - сказал Свинцов, - какие крупные, те об колено. Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп. e-reading.club