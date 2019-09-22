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Все про:Друга світова війна (118) МЗС РФ (520) пакт (2)

 МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа

МЗС Росії назвало пакт Молотова-Ріббентропа вимушеним кроком, завдяки якому вдалося врятувати сотні тисяч життів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер МЗС РФ.

"Завдяки радянсько-німецькому договору про ненапад війна почалася на стратегічно вигідніших для СРСР рубежах. Населення цих територій піддалося нацистському терору на два роки пізніше, було врятовано сотні тисяч життів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 серпня 1939 року Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Ріббентропа. Секретний додатковий протокол до нього розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини у Східній Європі.

МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149799
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапи завжди кацапи. Будь вони прокляті навіки, ці срані ублюдки...
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_Если кто-то всё ещё не понял и пребывает в мире иллюзий - у нас выбора нет. Либо мы утопим нагрессора в его крови, либо он победит и уничтожит миллионы украинцев, как это уже делал раньше. Вот и весь расклад, весь хер до копейки.
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Амнистия сепарам? Принято!
Политика / Общество 22-сен, 17:249 2 116 18

Типичная проблема журналиста - статья уже есть в голове, а ты не знаешь, с чего начать. Я в таких случаях советую начинать с того, что именно тебя зацепило, а потом просто вычеркнуть маты. Но сегодня не получается, потому что я вычеркиваю маты и теста совсем не остается. Потому что без мата об этом писать невозможно.

Ладно, попробую их как-то заменять, а вы уже додумаете и угадаете.

Итак, я хренею, дорогая редакция и дорогой главный редактор, как шутят в отделе писем любой газеты. А я хренею, дорогие депутаты, дорогой президент, дорогой бывший президент, дорогой реформатор судебной системы Филатов и дорогие ВККС и ВСП.

В Мариуполе снова поймали сепара. Такое бывает - их много наловили за последние годы. Устроителей референдумов, организаторов пророссийских митингов, наводчиков огня, шпионов и реальных боевиков.

Так вот, в Мариуполе поймали и отвели в суд. Что дальше? Цитирую: Приморский районный суд Мариуполя признал виновной гражданку Украины, которая организовывала сепаратистский псевдореферендум в городе в 2014 году. Ей назначили пять лет лишения свободы, однако так как осужденная признала вину и пошла на соглашение с прокурором, ее срок заменили на один год условно. Год условно? А оживить убитых проукраинских активистов суд ей не поручил? Было бы логично.

Согласно материалам дела, женщина была членом так называемой "избирательной комиссии" сепаратистов. Она наблюдала за незаконным голосованием и организовывала подсчет "бюллетеней". Вместе с другими "членами комиссии" она передавала документацию псевдореферендума боевикам из террористической организации "ДНР". Сепар в чистом виде. Год условно.

Мне интересно, когда судья дойдет до конца жизненного своего пути и вдруг в очереди к святому Петру встретит погибших украинских военных или депутата горловского горсовета Рыбака с разрезанным животом - он что им скажет? Успеет договорить до конца слово гуманность или нет?
Я для комплекта вспомню мэра Торецка и других чиновников, которые помогали боевикам и сразу перешли на сторону банды Стрелкова. Все на свободе.

Донецкие суды посчитали, что этих негодяев просто… заставили. И они ни в чем не виноваты. Да, я понимаю, что за слово «негодяи» они могут влупить иск за оскорбление и даже выиграть суд, но других слов для подонков у меня нет. Новость в тему: 16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева.

Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев, и расстреляли его в упор. Потому что там, где официальное правосудие бездействует, «суд человеческий опередит суд божий».

Действительно, что остается ветеранам, патриотам и тем, у кого сепары отняли близких? Пусть Господь сам судит виновных, а задача человека - обеспечить их скорую встречу.

Так, без мата выкрутился, осталось задать вопросы. Дорогие депутаты - а не хотите в срочном режиме и по ускоренной процедуре внести изменения в УПК, чтобы условный срок этим тварям было невозможно дать? Дорогой президент и все органы самуправления судей - вы не хотите выгнать судей, которые так лояльны к сепарам? Просто чтобы не доводить хороших людей до греха.

Дорогая полиция, я искренне надеюсь, что все случаи расправы над отпущенными судом сепарами будут расследованы тщательно и публично. Так чтобы весь Фейсбук знал, что вы подозреваете вот этого человека, предположительно он находится по такому адресу, и завтра в 14 часов вы обязательно приедете туда его искать. Ну а что остается? Господь рассудит. Главное, ускорить встречу…

Кирилл Сазонов
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Порошенко: Формулу Штайнмайера написал Лавров
Политика / Общество 22-сен, 15:089 1 747 17

Экс-президент Украины и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал, что «формулы Штайнмайера» не существует. Об этом он заявил в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «5 канале».

«Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера», - рассказал Порошенко.

Экс-президент Украины также рассказал о предложении Путина провести выборы на Донбассе еще в 2015 году.

«Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется, был 2015 год, говорит: «Что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь». Я говорю: «Нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он равен для всех», - добавил он.

Порошенко рассказал, что Медведчук делал у него дома и почему не посадил его

Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, что делал у него дома кум российского главы Владимира Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук и почему он не сидит в тюрьме. Об этом он рассказал в интервью «5 каналу» 21 сентября.

«Ничего не делал» - сказал Порошенко в ответ на вопрос о том, что Медведчук делал в его имении.

По словам экс-главы Украины, Медведчук был у него дома два раза, но там, где были «Схемы«, кума Путина он не видел. Также Порошенко отметил, что Медведчук приходил к нему домой два раза в другой день.

«Перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовали его позицию перед переговорами с Путиным. Только это», - подчеркнул бывший украинский лидер.

Он отметил, что с Медведчуком в тот день обсуждалось только освобождение заложников и ни на какие другие темы они не говорили. Пребывание кума президента РФ у него дома Порошенко объяснил тем, что уже возвращался тогда домой и не мог встретить Медведчука раньше.

По словам Порошенко, у главы государства ненормированный рабочий день, поэтому такие встречи у него дома не носят частный характер. Он добавил, что принимал дома по этой причине много людей. Порошенко также констатировал, что во время переговоров с Россией Медведчук представлял не Украину, а Путина. Экс-президент заявил, что российская сторона сделала многое, чтобы Медведчуку не было альтернативы.

«Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой «У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку», и я никогда никому не говорил «Вы его не трогайте»», - прокомментировал Порошенко вопрос о «легализации Медведчука Порошенко в украинской политике».

Он уверен, что если бы президент мог сказать, кого нужно «сажать», а кого отпускать, наше государство не было бы демократическим. Правоохранительная и судебная системы не должны зависеть от воли президента.
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То , что захватили силой оружия касапы - это присоединение. Вспомним взятие Казани. Всех , включая женщин и мальчиков от 10 лет и старше зарезали и утопили в реке Казанке касапы. Для верности так сказать. Это называется - присоединение. А присоединение Австрии в 1938 без выстрела Германией - это оккупация и фашизм.
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Eto kogo ona cytajet liudmi,ordu sto li?Realno vojna zakoncilos dlia mnogix okupirovanix stran vostocnoj Evropi tolko 90 godi kogda ruskije okupanti byl vygnani iz tex stran i te strani stali nezavisemi
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Litovcy nevojevali ne za gitlera ne za ruskix okupantov.Posle vojni da vojevali za nezavisimost vot ja i pisu sto nam vojna zakoncilas 1990 godu poka nezovojevali nezavisimost
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Bred pro malenkije strany,takix stran jest sotni,pravda takyje dolzny zyt podalse ot ordi МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа - Цензор.НЕТ 319
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Sto litovec neotricajet?Kakoj ecio Vilnius i ot kogo osvobozdali.Ja vam pisu nam vojna zakoncilas 1990 godu.Daze te goda nasi liudi cenoj svojej zyzny zavojevali nezavisimost
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Kak nebylo okupaciji,jesli dogovor podpisyvala kakaja to sssr i vela svoji vojska.Konecno nado bylo ix nepuskat unictozit kak 1919 unictozili ordu.Nado bylo vojevat kak finy
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Vilnius byla vsegda gorod Litvy pocytaj istoriju.Ja vam pisu sto u nas otnosenyje s poliakami xorosyje.Bylo konecno nemnozko povejevali,no tak my druzja i sami razobralis.
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Ja znaju kuda ti prios xoces nas s poliakami pasorit.No uvy my byli svojio vremia odna strana,odni koroli ili kniazi.Vot ruskije oni vsegda nam byli vragi
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Tak i teper tam poliaki zyvut i vydyte im tam xoroso,nejedut v Polsu.Ja by neskazal sto bez Vilniusa do 1940 Litva vygledila zalko,byla daze luce cem Danija ili Finliandija v te vremena.
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Ja takogo neslysal,boleje tago 2 ministra u nas poliaki.Vot ruskix ministrov nebylo i nebudet МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа - Цензор.НЕТ 9286
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Znajete u ans toze jest raznyje mnenyje dopustim Kalingrad cast nam dolzno bylo otdat,tam nasi liudi i teper zyvut.Smolensk,pskov toze byl nas 200 let jesly nebolse
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На Смоленск еще претендуют Польша и Беларусь(не знаю почему в этом списке нет Украины). Так что придется разбираться с ними.
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Nu da vse pretendujet,ecio i Kionesber nemcy dolzny otobrat,eto ix gorod
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"А чего стоит предложение товарища? Молотова отдать Крым евреям?Это грубая его ошибка."-Сталин.
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кацапы фышисты 21века!
их логово кремль будет уничтожено!дело времени
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Ясный хр-- "спасли", вывозили вагонами с Зап Украины и Прибалтики в Сибирь, и там они "просто затерялись". Сибирь она большая. "Спасители" хр--вы.
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А де кацапи та зебіли на цій гілці? Навіть гідраулік Міко силить тихр як миша під віником.
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Ви бачите велику різницю між зебілами і кацапами?
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Різниця в рефлексах (нижчих приматів). Але розписувати зі смартфона незручно. Суть у тому що зеби зараз хто дезорієнтований, в інших ломка, а кацапи (лахта) грають масовку.
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и на два года значит тех кого уложили на линии Манергейма и получили в ответку потом блокаду Ленинграда списали тех кого в Монголии положили тоже в расход их там не было МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа - Цензор.НЕТ 8975
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Во пистят... До захвата Польши СССР не имел общей границы с Германией,а после раздела приобрел такое счастье.
Никакую войну Сталин не отодвигал: просто3 лоханулся и не напал на Германию в 1939г.
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я знову ж, в 3000-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ну а теперь озвучьте скрепанутые мирные и военные потери Германии , воевавшей с пол мира и сссра.Всё что можно уже исказили и передёрнули, в вашей примитивной пропаганде хоть мизер есть истины?
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сотни тысяч "спасли" а десятки миллионов убитых В МИДЕ РФ работают просто людоеды
Циничные уроды МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа - Цензор.НЕТ 8626
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Нещодавно Європейський парламент прийняв резолюцію про Пакт Молотова-Ріббентропа, про це повідомив Костянтин Золотаревскій, президент International Human Rights Community
У прийнятій ЕП резолюції йдеться про події часів початку Другої світової війни, а також підкреслюється, що ця війна була розв'язана не тільки нацистською Німеччиною, а й СРСР. Прийнятий документ також закликає Європейську комісію рішуче реагувати на будь-які спроби заперечення цих фактів Кремлем».
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Интересные мысли у их говорящей... Ну вы поняли
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Ха ха какие тупые отмазки.Эти совецкие пид..ры еще в 1920-х подписали с немцами договор в Рапалле благодаря которому немецкие реваншисты возвратили власть и протянули наверх Шикельгрубера.Потом история повторилась в 1939 г.
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все остальные в россии похвалили коктейль. молотова.
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Все по Оруэллу : ВОЙНА - ЭТО МИР; СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО; НЕЗНАНИЕ - СИЛА
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Карл пошел на Россию, Наполеон пошел, Гитлер пошел... История ничему не учит дураков.
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МИД?... так ясно аргентинская мука таки где-то прорвала санкционную блокаду.
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с 39 по 41 годы нквд убило в сотни раз людей больше чем немцы -по данным россиийских исследователей исследовавших архивы в 1991 году на западной украине было репресировано больше 400000 людей
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