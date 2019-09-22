 МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер МЗС РФ.
"Завдяки радянсько-німецькому договору про ненапад війна почалася на стратегічно вигідніших для СРСР рубежах. Населення цих територій піддалося нацистському терору на два роки пізніше, було врятовано сотні тисяч життів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 серпня 1939 року Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Ріббентропа. Секретний додатковий протокол до нього розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини у Східній Європі.
Политика / Общество 22-сен, 17:249 2 116 18
Типичная проблема журналиста - статья уже есть в голове, а ты не знаешь, с чего начать. Я в таких случаях советую начинать с того, что именно тебя зацепило, а потом просто вычеркнуть маты. Но сегодня не получается, потому что я вычеркиваю маты и теста совсем не остается. Потому что без мата об этом писать невозможно.
Ладно, попробую их как-то заменять, а вы уже додумаете и угадаете.
Итак, я хренею, дорогая редакция и дорогой главный редактор, как шутят в отделе писем любой газеты. А я хренею, дорогие депутаты, дорогой президент, дорогой бывший президент, дорогой реформатор судебной системы Филатов и дорогие ВККС и ВСП.
В Мариуполе снова поймали сепара. Такое бывает - их много наловили за последние годы. Устроителей референдумов, организаторов пророссийских митингов, наводчиков огня, шпионов и реальных боевиков.
Так вот, в Мариуполе поймали и отвели в суд. Что дальше? Цитирую: Приморский районный суд Мариуполя признал виновной гражданку Украины, которая организовывала сепаратистский псевдореферендум в городе в 2014 году. Ей назначили пять лет лишения свободы, однако так как осужденная признала вину и пошла на соглашение с прокурором, ее срок заменили на один год условно. Год условно? А оживить убитых проукраинских активистов суд ей не поручил? Было бы логично.
Согласно материалам дела, женщина была членом так называемой "избирательной комиссии" сепаратистов. Она наблюдала за незаконным голосованием и организовывала подсчет "бюллетеней". Вместе с другими "членами комиссии" она передавала документацию псевдореферендума боевикам из террористической организации "ДНР". Сепар в чистом виде. Год условно.
Мне интересно, когда судья дойдет до конца жизненного своего пути и вдруг в очереди к святому Петру встретит погибших украинских военных или депутата горловского горсовета Рыбака с разрезанным животом - он что им скажет? Успеет договорить до конца слово гуманность или нет?
Я для комплекта вспомню мэра Торецка и других чиновников, которые помогали боевикам и сразу перешли на сторону банды Стрелкова. Все на свободе.
Донецкие суды посчитали, что этих негодяев просто… заставили. И они ни в чем не виноваты. Да, я понимаю, что за слово «негодяи» они могут влупить иск за оскорбление и даже выиграть суд, но других слов для подонков у меня нет. Новость в тему: 16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева.
Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев, и расстреляли его в упор. Потому что там, где официальное правосудие бездействует, «суд человеческий опередит суд божий».
Действительно, что остается ветеранам, патриотам и тем, у кого сепары отняли близких? Пусть Господь сам судит виновных, а задача человека - обеспечить их скорую встречу.
Так, без мата выкрутился, осталось задать вопросы. Дорогие депутаты - а не хотите в срочном режиме и по ускоренной процедуре внести изменения в УПК, чтобы условный срок этим тварям было невозможно дать? Дорогой президент и все органы самуправления судей - вы не хотите выгнать судей, которые так лояльны к сепарам? Просто чтобы не доводить хороших людей до греха.
Дорогая полиция, я искренне надеюсь, что все случаи расправы над отпущенными судом сепарами будут расследованы тщательно и публично. Так чтобы весь Фейсбук знал, что вы подозреваете вот этого человека, предположительно он находится по такому адресу, и завтра в 14 часов вы обязательно приедете туда его искать. Ну а что остается? Господь рассудит. Главное, ускорить встречу…
Кирилл Сазонов
Политика / Общество 22-сен, 15:089 1 747 17
Экс-президент Украины и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал, что «формулы Штайнмайера» не существует. Об этом он заявил в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «5 канале».
«Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера», - рассказал Порошенко.
Экс-президент Украины также рассказал о предложении Путина провести выборы на Донбассе еще в 2015 году.
«Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется, был 2015 год, говорит: «Что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь». Я говорю: «Нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он равен для всех», - добавил он.
Порошенко рассказал, что Медведчук делал у него дома и почему не посадил его
Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, что делал у него дома кум российского главы Владимира Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук и почему он не сидит в тюрьме. Об этом он рассказал в интервью «5 каналу» 21 сентября.
«Ничего не делал» - сказал Порошенко в ответ на вопрос о том, что Медведчук делал в его имении.
По словам экс-главы Украины, Медведчук был у него дома два раза, но там, где были «Схемы«, кума Путина он не видел. Также Порошенко отметил, что Медведчук приходил к нему домой два раза в другой день.
«Перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовали его позицию перед переговорами с Путиным. Только это», - подчеркнул бывший украинский лидер.
Он отметил, что с Медведчуком в тот день обсуждалось только освобождение заложников и ни на какие другие темы они не говорили. Пребывание кума президента РФ у него дома Порошенко объяснил тем, что уже возвращался тогда домой и не мог встретить Медведчука раньше.
По словам Порошенко, у главы государства ненормированный рабочий день, поэтому такие встречи у него дома не носят частный характер. Он добавил, что принимал дома по этой причине много людей. Порошенко также констатировал, что во время переговоров с Россией Медведчук представлял не Украину, а Путина. Экс-президент заявил, что российская сторона сделала многое, чтобы Медведчуку не было альтернативы.
«Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой «У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку», и я никогда никому не говорил «Вы его не трогайте»», - прокомментировал Порошенко вопрос о «легализации Медведчука Порошенко в украинской политике».
Он уверен, что если бы президент мог сказать, кого нужно «сажать», а кого отпускать, наше государство не было бы демократическим. Правоохранительная и судебная системы не должны зависеть от воли президента.
их логово кремль будет уничтожено!дело времени
Никакую войну Сталин не отодвигал: просто3 лоханулся и не напал на Германию в 1939г.
Циничные уроды
У прийнятій ЕП резолюції йдеться про події часів початку Другої світової війни, а також підкреслюється, що ця війна була розв'язана не тільки нацистською Німеччиною, а й СРСР. Прийнятий документ також закликає Європейську комісію рішуче реагувати на будь-які спроби заперечення цих фактів Кремлем».
Интересные мысли у их говорящей... Ну вы поняли
все остальные в россии похвалили коктейль. молотова.