 Олігарха-утікача Плахотнюка і колишнього прем'єра Філата названо головними бенефіціарами крадіжки мільярда доларів із банків Молдови

Про це заявив голова слідчої комісії із з'ясування обставин девальвації банківської системи країни і розслідування банківського шахрайства Олександр Слусар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови у 2015 році опікується міжнародна компанія Kroll. Слусар стверджує, що отримав 20 вересня частину списку з іменами осіб, внесених до звіту Kroll.

У списку, каже він, як бенефіціари, крім Плахотнюка, також фігурують колишній прем'єр-міністр Влад Філат і колишній мер міста Оргіїв Ілан Шор, голова партії "Шор".

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"У документі написано, що Влад Плахотнюк і його компанії є головним бенефіціаром крадіжки. Потім - група Влада Філата. Суми, які вони одержали, також вказано. Також тут імена Ілана Шора, Ілони Шор, Марини Таубер, Регіни Апостолової, Вадима Фотеску, Габріеля Статі. Також у документі фігурують дочірні компанії Плахотнюка. Ім'я Ольги Бондарчук зустрічається дуже часто, є зв'язки як із Плахотнюком, так і з Шором", - повідомив Слусар.

За словами Слусара, в списку фігурує також кілька імен, менш відомих у публічному просторі.

До 15 жовтня звіт комісії про розслідування шахрайства в банківській системі Молдови буде готовий.

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Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків (Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank), які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Плахотнюк і Шор покинули Молдову і перебувають за кордоном.