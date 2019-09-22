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Все про:банки (316) корупція (2569) Молдова (483) Плахотнюк (3)

 Олігарха-утікача Плахотнюка і колишнього прем'єра Філата названо головними бенефіціарами крадіжки мільярда доларів із банків Молдови

Ключовим бенефіціаром крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році є колишній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк.

Про це заявив голова слідчої комісії із з'ясування обставин девальвації банківської системи країни і розслідування банківського шахрайства Олександр Слусар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови у 2015 році опікується міжнародна компанія Kroll. Слусар стверджує, що отримав 20 вересня частину списку з іменами осіб, внесених до звіту Kroll.

У списку, каже він, як бенефіціари, крім Плахотнюка, також фігурують колишній прем'єр-міністр Влад Філат і колишній мер міста Оргіїв Ілан Шор, голова партії "Шор".

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"У документі написано, що Влад Плахотнюк і його компанії є головним бенефіціаром крадіжки. Потім - група Влада Філата. Суми, які вони одержали, також вказано. Також тут імена Ілана Шора, Ілони Шор, Марини Таубер, Регіни Апостолової, Вадима Фотеску, Габріеля Статі. Також у документі фігурують дочірні компанії Плахотнюка. Ім'я Ольги Бондарчук зустрічається дуже часто, є зв'язки як із Плахотнюком, так і з Шором", - повідомив Слусар.

За словами Слусара, в списку фігурує також кілька імен, менш відомих у публічному просторі.

До 15 жовтня звіт комісії про розслідування шахрайства в банківській системі Молдови буде готовий. 

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Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків (Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank), які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Плахотнюк і Шор покинули Молдову і перебувають за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149797
 
 
 Топ коментарі
 
До петюни с кумой им далеко.
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а их подельник пьетру потрошеску разве не при делах? или он просто мимо проходил?
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И что? Вообще то он был официальным премьером соседней страны. Не агрессора. В чем смысл публикации фото тут? На аудиторию тупых зебилов?
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в спам винторогий вылизыватель сапогов Бени.
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Я правильно понимаю, что если кто то создал с нуля СТО, то он имеет право украсть на нем твою машину. когда ты ее там оставишь?
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По версии этого зЗЕбила раба любителя гей парадов Игорь Д барин может делать всё шо захочет. Это ЗЕбильное ему ещё и сапоги вылижет.
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У тебя плохо с памятью Беня был главой денпропетровской ОДА
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Ти спалив картку приватбанку невмиване
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Белый президент Путин и экс-премьер Медведев названы бенифициарами кражи одного триллиона долларов из бюджета РФ.
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кто такой этот путен? это каликовый педофильный ********?
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Коли Молдова поверне в Україну,незаконно,в один день екстрадованого українського бізнесмена,подільника плахотнюка і порошенко Платона,і він почне розповідати про всі схеми і махінації уже новій ГПУ,старій він розповів і його вмить,всупереч Конституції,з мішком на голові відвезли в Молдову,отоді почне не диміти а палати в Козині.
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Лучшие друзья Пэти наконец- то прославились). Скоро и про пэтю узнают Европа и Штаты)
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Все как у нас. Под красивыми словами про евроинтеграцию и нато, набивали себе карманы за государственный счет. А потгм еще и жалуются почему Зеля победил. Народ не стадо идиотов, все видит. И фокус 2014 с или я или страны не будет уже не пройдет. Дкст Бог, Порося возьмут за жабры с поддельниками....
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На жаль переміг Коломойський, а не зеля.
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Причем здесь беня???? Ну не делайте из страны идиотов. Голосовали не за Зелю. Пошел бы Океан без Эльзы был бы он. Голосовали против мародера, труса и лжеца.
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Согласитесь, когда тебя называют бенефициаром кражи, это совсем другое дело, чем вор или барыга. Что-то в этом есть такое, аристократическое. Или вот ещё: нецелевое использование средств или поступил очередной транш взятки. Облагораживается преступный мир, никому не хочется ходить с клеймом злодея.
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Какое совпадения. Петька в Украине скомуниздил десятки миллиардов, его молдовский кореш в маленькой Молдове как то умудрился наскрести аж миллиард долларов. Два сапога пара.
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Жесть, столько любителей мародёра кинулись отбеливать своего шефа. Видиш порохобота сразу в спам
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клоуны остались, а цирк уехал ( экс, бывший и все таке )
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Интересно, европейцы выдадут "евроинтеграторов"? Это будет плохой знак для Порошенко.
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