 Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в доповіді голови правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, зачитаній 20 вересня на одній із нарад ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань, присвяченій людському виміру в морському секторі, передає Цензор.НЕТ.
Йшлося про порушення прав корінних народів на мінеральні та біологічні ресурси у водах навколо Криму. Крім іншого, Барієв підкреслює право корінних народів на управління природними багатствами.
"Всі ці права кримськотатарського народу жорстоко порушуються в Криму Росією як державою-агресором і не реалізуються українським урядом", - повідомив Барієв.
Зокрема, окупаційна влада і керовані ними комерційні структури організували видобуток газу і піску в Чорному й Азовському морях, Керченській протоці і Сиваській бухті, що призводить до "руйнування прибережних морських екосистем і унікальних прибережних територій", а видобутий пісок використовується для будівництва військових об'єктів. Негативно впливають на екологію також викиди промислових підприємств.
"Український уряд, - зазначає Барієв, - також не виконує своїх зобов'язань щодо визнання, реалізації та захисту відповідних прав у частині його сучасних практичних можливостей у кримському питанні. Наприклад, Азовське море і Керченську протоку, прилеглі до Криму, з усіма своїми ресурсами було оголошено у 2003 році як "історичні внутрішні води" Росії та України, але ніхто в урядах обох країн жодного разу як до 2014 року, так і згодом, не питали думки корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів щодо цього питання".
Позиція кримськотатарського народу ніколи не враховувалася під час роботи українсько-російської комісії з азовського рибальства.
Барієв висловив упевненість, що єдиний можливий шлях "для повного визнання, реалізації та захисту прав корінних народів Криму" на морські ресурси - негайне ухвалення закону України про права корінних народів "з урахуванням всіх відповідних міжнародних стандартів і найкращих організаційно-правових практик держав-учасниць ОБСЄ з питань корінних народів".
"Також ми рекомендуємо українському уряду в найкоротші терміни відмовитися від колоніальних, юридично і морально недійсних, засуджених і несправедливих двосторонніх договорів із Росією, що стосуються статусу і режиму Азовського моря", - підкреслив Барієв, нагадуючи, що відповідні міжнародно-правові норми закріплено, зокрема, в Конвенції ООН із морського права 1982 року.
И так режет - коренной народ, от народа который пришлый везде .
я не буду цим займатись.
Зараз нескажуха побіжить з лестощами до адміна, буде на тебе скаржитись, що ти ЗЕ обмовляєш і фейки розповсюджуєш.
Ну, как о преступлениях коммунистического режима.
«Кстати, люди говорят, что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал - чистят, ремонтируют, красят-мажут. Готовятся принимать воду.
7 ч. ·
24 часа назад я тут напомнил пророческие слова Уинстона Черчилля, сказанные им 18 марта 1938 года, когда его предшественник Чемберлен под восторженные вопли толпы "умиротворял" Гитлера, поощряя его к началу Второй мировой войны.
Черчилль сразу увидел, к чему этот "мир" идёт, и призвал к спасению нации и цивилизации. Но над ним посмеялись. Как сегодня смеются над теми, кто говорит о невозможности мира с путинской Россией: "Хотите воевать - марш в окопы!"
...Все британские газеты тогда печатали на первых полосах пораженческие речи Чемберлена, и ни одна не опубликовала слова Черчилля. А редактор крупнейшей «Ивнинг стандард» отказывая Черчиллю заявил, его взгляды на внешнюю политику «совершенно очевидно противоречат воззрениям нации».
Через два года напуганная и униженная нация позовёт Черчилля возглавить страну в страшной битве с коричневой чумой...
А цим чубаровим,жамільовим подавай автономію вже на нових територіях.Цим кремлівські консерви хочуть змінити записаний нині в Конституції статус,тим самим давши путіну козирь в руки.Він скаже на весь світ,дивітся,вони визнали що крим наш, а свою автономію вони в Херсонській області закріпили в Конституції.Це як чорні ріелтори роблять,підміняючи або перейменовуючи адресу квартири,закріплюють за потрібним власником
Не вірю, тому що маю на те право.
Завдяки їхній зрадницьків повединці була фактично згорнута блокада Крима, тому що саме татари погодили включення електричної лінї на Армянськ, що дозволило фірташевському (на той момент "Кримтітану") вгрудні 2015 року виконати контаркт.