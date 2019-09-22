 Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в доповіді голови правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, зачитаній 20 вересня на одній із нарад ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань, присвяченій людському виміру в морському секторі, передає Цензор.НЕТ.

Йшлося про порушення прав корінних народів на мінеральні та біологічні ресурси у водах навколо Криму. Крім іншого, Барієв підкреслює право корінних народів на управління природними багатствами.

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"Всі ці права кримськотатарського народу жорстоко порушуються в Криму Росією як державою-агресором і не реалізуються українським урядом", - повідомив Барієв.

Зокрема, окупаційна влада і керовані ними комерційні структури організували видобуток газу і піску в Чорному й Азовському морях, Керченській протоці і Сиваській бухті, що призводить до "руйнування прибережних морських екосистем і унікальних прибережних територій", а видобутий пісок використовується для будівництва військових об'єктів. Негативно впливають на екологію також викиди промислових підприємств.

"Український уряд, - зазначає Барієв, - також не виконує своїх зобов'язань щодо визнання, реалізації та захисту відповідних прав у частині його сучасних практичних можливостей у кримському питанні. Наприклад, Азовське море і Керченську протоку, прилеглі до Криму, з усіма своїми ресурсами було оголошено у 2003 році як "історичні внутрішні води" Росії та України, але ніхто в урядах обох країн жодного разу як до 2014 року, так і згодом, не питали думки корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів щодо цього питання".

Позиція кримськотатарського народу ніколи не враховувалася під час роботи українсько-російської комісії з азовського рибальства.

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Барієв висловив упевненість, що єдиний можливий шлях "для повного визнання, реалізації та захисту прав корінних народів Криму" на морські ресурси - негайне ухвалення закону України про права корінних народів "з урахуванням всіх відповідних міжнародних стандартів і найкращих організаційно-правових практик держав-учасниць ОБСЄ з питань корінних народів".

"Також ми рекомендуємо українському уряду в найкоротші терміни відмовитися від колоніальних, юридично і морально недійсних, засуджених і несправедливих двосторонніх договорів із Росією, що стосуються статусу і режиму Азовського моря", - підкреслив Барієв, нагадуючи, що відповідні міжнародно-правові норми закріплено, зокрема, в Конвенції ООН із морського права 1982 року.





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