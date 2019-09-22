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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1190) Крим (7491) ОБСЄ (2257) Росія (19950) Чорне море (341) кримські татари (1438) Барієв (20)

 Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ. ДОКУМЕНТ

Позиція кримськотатарського народу ніколи не враховувалася під час ухвалення рішень щодо промислового використання його споконвічних територій.

Про це йдеться в доповіді голови правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, зачитаній 20 вересня на одній із нарад ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань, присвяченій людському виміру в морському секторі, передає Цензор.НЕТ.

Йшлося про порушення прав корінних народів на мінеральні та біологічні ресурси у водах навколо Криму. Крім іншого, Барієв підкреслює право корінних народів на управління природними багатствами.

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"Всі ці права кримськотатарського народу жорстоко порушуються в Криму Росією як державою-агресором і не реалізуються українським урядом", - повідомив Барієв.

Зокрема, окупаційна влада і керовані ними комерційні структури організували видобуток газу і піску в Чорному й Азовському морях, Керченській протоці і Сиваській бухті, що призводить до "руйнування прибережних морських екосистем і унікальних прибережних територій", а видобутий пісок використовується для будівництва військових об'єктів. Негативно впливають на екологію також викиди промислових підприємств.

"Український уряд, - зазначає Барієв, - також не виконує своїх зобов'язань щодо визнання, реалізації та захисту відповідних прав у частині його сучасних практичних можливостей у кримському питанні. Наприклад, Азовське море і Керченську протоку, прилеглі до Криму, з усіма своїми ресурсами було оголошено у 2003 році як "історичні внутрішні води" Росії та України, але ніхто в урядах обох країн жодного разу як до 2014 року, так і згодом, не питали думки корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів щодо цього питання".

Позиція кримськотатарського народу ніколи не враховувалася під час роботи українсько-російської комісії з азовського рибальства.

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Барієв висловив упевненість, що єдиний можливий шлях "для повного визнання, реалізації та захисту прав корінних народів Криму" на морські ресурси - негайне ухвалення закону України про права корінних народів "з урахуванням всіх відповідних міжнародних стандартів і найкращих організаційно-правових практик держав-учасниць ОБСЄ з питань корінних народів".

"Також ми рекомендуємо українському уряду в найкоротші терміни відмовитися від колоніальних, юридично і морально недійсних, засуджених і несправедливих двосторонніх договорів із Росією, що стосуються статусу і режиму Азовського моря", - підкреслив Барієв, нагадуючи, що відповідні міжнародно-правові норми закріплено, зокрема, в Конвенції ООН із морського права 1982 року.

Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ 01
Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149796
 
   
 Топ коментарі
 
Каким таким властям Украины?? Не знаю таких властей. Обращайся по уставу - власти Малороссии - так точно. Слава формуле Штанмаера! ЗЕбилы за формулу Штанмаера. Нужно поднять пенсии народу Дамбаса за счёт ЗЕбилов на територии Малоросии..
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зеленая плесень уже договорилась с пидорашкой и признала Крым кацапским. Не верите? Посмотрите результат обмена пленных моряков
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Каким таким властям Украины?? Не знаю таких властей. Обращайся по уставу - власти Малороссии - так точно. Слава формуле Штанмаера! ЗЕбилы за формулу Штанмаера. Нужно поднять пенсии народу Дамбаса за счёт ЗЕбилов на територии Малоросии..
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Да уж... Каких олигофренов в адепты секты Святого Пэтра Рошенко набирают...
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Берут зебилов и среди них делают отбор тех, кто знает больше слов, чем "соя", "барыга", "шоколадный"...
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зеленая плесень уже договорилась с ********** и признала Крым кацапским. Не верите? Посмотрите результат обмена пленных моряков
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И потому дон пэдро радостно поскакал к морякам, чтоб их поприветствовать
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Подожди а ты считаешь, лучше бы мариновалиcm бы наши моряки по беспределу в российской тюрыме? Порошенко за 5 лет вернул Сенцова Кольченко Балуха Гриб???? Он только все кричал что мы вернем всем узников а Зеленский взял и сделал???? Вот только не говори что есть решение Морского международного трибунала и они должны выполнять. Уже 5 лет действуют общие санкции против России. И что???? Они разве ушли с окуппированой территории???
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Украина проиграла эту битву, хотя у неё была поддержка трибунала, а сопливость не поможет выиграть войну, если ещё в бой не отправлять солдат, т.к. часть из них погибнет...
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Ні він вважає, що не варто здавати нашу землю, визнавати наших моряків злочинцями, коли є рішення Міжнародного Трибуналу, який визнав Крим- українським, а мордорців- злочинцями, і вони б його виконали. Порошенко, за 5 років вернув 3244 полонених, не здавши жодного інтересу України.
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Как похожи требование отдельного народа на русских. Вы живете в Украине, должны иметь права равные со всеми остальными народами.
И так режет - коренной народ, от народа который пришлый везде .
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Кто этот хрен Игорь и почему мы должны его читать?
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а если полистать его страницу до апреля-мая?
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полістайтє.
я не буду цим займатись.
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Це ті що самі собі в маршрутках перед виборами звонили,розказуючи який ЗЕ поганий,тепер самі собі пишуть і розносят це лайно,думаючи,що хтось повірить
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Игорь ,попробуй суицид,поможет обязательно
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Через місяць після виборів написав, бачу, що актуальність збільшується з кожним днем. "Не на часі. Я тут собі після місяця коЗєландії зробив аналіз. І ось що вийшло, якщо коротенько. Перепрошую, що багато літер... "Слідкуйте, вангую. коЗєл буде відсторонений від влади через протест до Нового 2021 року або невдовзі після. Прогноз базується на аналізі історії президенства і тенденції розвитку. Прикмети - то додаткові чинники, знаки. Тепер по порядку. Згадаємо історію. 1 цикл: кравчук скочив на президентство на бунті проти срср (закономірність 1). Українці вперше в новітній історії проголосували як бовдури - під гаслом "Геть кпрс!" вибрали собі головного комуняку (закономірність 2). кравчук відсидів свій один термін (закономірність 3) і мирно передав владу (закономірність 4) кучмі. Бо голосівали українці знову як бовдури (закономірність 5), і під гаслом - "Геть зубожжіння через бандито-комуняк!", вибрали знову комуняку і мокрушника, творця олігархії. кучма сидів 2 терміни 10,5 років (це важно) Цикл 2: Після кучми був Майдан і заскочив в крісло ющенко (закономірність 1 - на вістрі бунту). Українці собі не зрадили, голосували як бовдури - під гнаслом "геть бандитів кучми!" проголосували за вихованця кучми (закономірність 2). ющенко відсидів цілий термін (закономірність 3) і мирно пропхав на президентство януковіча (закономірність 4). Бо голосували і тут українці як бовдури (закономірність 5) і під гаслом геть корупцію любих друзів вибрали бандюгана і зека. Той просидів 4 роки (в 2,6 рази менше). Цикл 3. порошенко сів в крісло президента після бунту (закономірність1). Знову українці виказали завидну стабільність і проголосували як бовдури - під гаслом "геть олігархів і партию регіонів!" вибрали собі президентом засновника партії регіонів олігарха порошенко (закономірність 2). порошенко прокерував весь свій термін (закономірність 3) і мирно передав владу зєлєнскому (закономірність 4). Українці навіть переплюнули себе і проголосували як унікальні бодури. Вперше в світовій історії під час війни і окупації вибрали собі за лідера придворного блазня (закономірність 5). Якщо закономірність не зміниться (а повдінка виборців вказує, що нема про що хвилюватися. 73 % казкам вірять. А до того їх було тільки 54%, а ще раніше ледве з фальсифікаціями 36. На наступних виборах бовдурів буде відсотків 95-97. Чудова ілюстрація динаміки мозкової недостатності суспільства.), то козєлєнскій просидить в президентах максимально 17 місяців, і потім його зметуть. Тепер тенденції, що підтверджують прогноз. Ще ніхто так швидко не отримував протестних акцій в такій кількості в перший місяць по виборах. І ніхто не ліз так нагло в справи, в яких є абсолютним невігласом. Навіть євнуховоч з цілою бандою вишколених шакалів виглядав компетентнішим, хай біля зера, але компетентнішим. Тепер з другого боку експонента така - зараз 73 % казкам вірять. А до того їх було тільки 54%, а ще раніше ледве з фальсифікаціями 36. На наступних виборах бовдурів буде відсотків 95-97. Чудова ілюстрація динаміки мозкової недостатності суспільства. Якщо 2 криві демонструють взаємозалежні тенденції - можна прогнозувати події. Нас так вчили свого часу. І це буде оптимістичний сценарій. Про песимістичний взагалі не хочу писати..."
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Реалии жизни. Голосовавшие за Порошенко остались и не стесняются своего выбора, Зеголосовавшие вымирают. Скоро окажется,что как и за Овоща никто не голосовал.
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"Реалии жизни": даже те, кто голосовал когда то за Порошенко, читая ваши идиотские высеры на "Цензоре", понимают какие дегенераты у Порошенко в подпевалах тут на сайте.
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можна посперечатись, що ЗЕ знехтує цією порадою і помчить домовлятись з рашистами.
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У него выхода нет. Потому что малейшее ослушание- и РФ может прекратить сотрудничество с компанией Green Family Ltd. Это компания- основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того- из бюджета минобороны РФ- «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
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Що ж ти таке пишеш ..
Зараз нескажуха побіжить з лестощами до адміна, буде на тебе скаржитись, що ти ЗЕ обмовляєш і фейки розповсюджуєш.
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Скоро и правду о русских запретят писать. Скажут что разжигание междунациональной вражды.
Ну, как о преступлениях коммунистического режима.
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Він вийшов з бізнеса брехуняка,це не петя,шо торгував до останнього а потім видумав якийсь сліпий траст
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Где доказательства? Или Вы предлагаете мне верить Зеленскому на слово?
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Оккупационные власти Крыма готовятся принимать воду по Северо-Крымскому каналу и для этого проводят восстановительные работы. Об этом пишет известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Кстати, люди говорят, что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал - чистят, ремонтируют, красят-мажут. Готовятся принимать воду.
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Член Меджлісу все правильно каже.Мало хто пам'ятає але питанням цього договору по Азовському морю та Керченської протоки від 2003 року опікувався Медведчук який з 2002 року був головою АПУ.
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Чому тоді Київ заважає народу Полісся добувати бурштин на своїй землі???? Що, коростенці та волиняни не люди а тварини без прав? Лише татари люди?
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Оригинально. Что ещё? Говорите уже прямо - будет Крымское Ханство. Может внатуре такое признать да и все. Хай с руским сами разбираются. Не удивлюсь, что именно эти татары и воду потребуют в Крым давать.
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Юрий Касьянов
7 ч. ·

24 часа назад я тут напомнил пророческие слова Уинстона Черчилля, сказанные им 18 марта 1938 года, когда его предшественник Чемберлен под восторженные вопли толпы "умиротворял" Гитлера, поощряя его к началу Второй мировой войны.
Черчилль сразу увидел, к чему этот "мир" идёт, и призвал к спасению нации и цивилизации. Но над ним посмеялись. Как сегодня смеются над теми, кто говорит о невозможности мира с путинской Россией: "Хотите воевать - марш в окопы!"
...Все британские газеты тогда печатали на первых полосах пораженческие речи Чемберлена, и ни одна не опубликовала слова Черчилля. А редактор крупнейшей «Ивнинг стандард» отказывая Черчиллю заявил, его взгляды на внешнюю политику «совершенно очевидно противоречат воззрениям нации».

Через два года напуганная и униженная нация позовёт Черчилля возглавить страну в страшной битве с коричневой чумой...
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Чому цей меджеліс 5 років мовчав,що порошенко жодного разу , в жодних форматах не включав питання переговорів про повернення криму. Визнав російським?
А цим чубаровим,жамільовим подавай автономію вже на нових територіях.Цим кремлівські консерви хочуть змінити записаний нині в Конституції статус,тим самим давши путіну козирь в руки.Він скаже на весь світ,дивітся,вони визнали що крим наш, а свою автономію вони в Херсонській області закріпили в Конституції.Це як чорні ріелтори роблять,підміняючи або перейменовуючи адресу квартири,закріплюють за потрібним власником
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не вірю татарам.
Не вірю, тому що маю на те право.
Завдяки їхній зрадницьків повединці була фактично згорнута блокада Крима, тому що саме татари погодили включення електричної лінї на Армянськ, що дозволило фірташевському (на той момент "Кримтітану") вгрудні 2015 року виконати контаркт.
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