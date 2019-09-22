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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2821) Трамп (1988) Помпео (139)

 Помпео вважає недоречним оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського

Державний секретар США Майкл Помпео вважає "неприйнятним" оприлюднення стенограми розмови між президентами США й України, яка стала причиною нового політичного скандалу довкола глави Білого дому.

Про це він заявив під час інтерв'ю на телеканалі ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це приватні розмови між світовими лідерами, і було б недоцільним це робити, за винятком надзвичайних обставин", - відповів Помпео на запитання, чому б адміністрації не оприлюднити розмову лідерів України та США.

Водночас ведуча підкреслила, що сам глава Білого дому неодноразово заявляв, що в цьому спілкуванні не було нічого поганого.

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Напередодні Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149795
 
 
 Топ коментарі
 
а почему?? ок, остальные не важно, но ведь американцы и украинцы в праве знать - о чём бормотал их ставленник.
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И о чем Трампу разговаривать с нашим зебобиком малоросом ? Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9343
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Наверно наш все народно избранный такое наговорил что даже Трампу страшно это публиковать.
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а почему?? ок, остальные не важно, но ведь американцы и украинцы в праве знать - о чём бормотал их ставленник.
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Наверно наш все народно избранный такое наговорил что даже Трампу страшно это публиковать.
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Напевне схиляв до тіснішої співпраці зі своїм бойфрендом владіміром пуциним.
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После того, как Трамп трактовал свой разговор? Ну, ну...
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И о чем Трампу разговаривать с нашим зебобиком малоросом ? Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9343
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Не согласен, Трамп очевидный подкацапник, а два подкацапника завсегда найдут общую тему.
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о как, но это не зона51, это намного интереснее, американцы хотят знать
и они узнают, тем более там выборы скоро, значит совсем скоро узнают
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Инопланетяне из гравитационной пушки отстреливаются?
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Yt? Не, ПОРОХОИДИОТИКАМ надо знать. А то слюнями ядовитами могут захлебнуться.
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У тебе проблеми зі слиновиділенням? Потели зелені ядучі соплі? Не обов'язково свої проблеми виносити на широкий загал. Не впевнений, що тут когось цікавлять твої проблеми. Хіба що Сергія Хоменка. Вочевидь через тотожну проблему.
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Два клоуна- зеленый карлик и рыжий великан
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Мабуть Зеля шось відповів із жартів кварталу ... . А Трамп не прислухався до перекладача ( як у Хєльсінкі з путіним ) ... . Помпео вважає недоречним оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 9579
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Помпео прав, о чем бы там не говорилось, можно быть на 100% уверенным, что рашинская пропаганда, не стесняясь перекручивания фактов, откровенной лжи и привлечения своей армии троллей во всю будет использовать этот разговор против США и Украины, а они это, при нашем то народе, умеют. Чего стоят одни только результаты президентских выборов и последующие потуги раскола украинского общества.
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О том, что личный адвокат и близкий друг американского президента Руди Джулиани разрабатывает украинскую жилу, было известно давно. Его задача-максимум - доказать, что на самом деле в 2016 году имел место сговор не Трампа с Россией, а Клинтон с Украиной.
По словам Джулиани, он пять раз в течение нынешнего года встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Их последнее свидание состоялось в августе в Мадриде. По словам Ермака, он спросил Джулиани, представляет ли он президента США, и Джулиани со всей определенностью заявил, что таких полномочий у него нет. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп именно подтвердил полномочия своего адвоката. "Он сказал ему, что он должен работать по Байдену с г-ном Джулиани и что люди в Вашингтоне хотят знать, соответствуют ли действительности утверждения о том, что Байден на посту вице-президента действовал неподобающе", - цитирует газета свой не названный по имени источник.
Получается, президент Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Ostap Yarysh‏ @OstapYarysh 21 сент.
Історія з Трампом і Україною набирає обертів.
Washington Post пише про висловлювання Трампа в Білому домі:
«Те, що ми робимо в Україні - беззмістовно, і лише дратує росіян. Ми маємо визнати, що росіяни мають бути нашими друзями, а кого хвилюють українці?»
З червня адвокат Трампа Руді Джуліані мав щонайменше 5 розмов із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він начебто намагався переконати Україну почати розслідування проти Байдена, щоб пришвидшити зустріч Зеленського і Трампа. Яку, за даними журналістів, блокував особисто Трамп.Журналісти пишуть, що Єрмак ніби не був проти, але казав, що спершу мають призначити нового Генпрокурора. Втім, пізніше українська влада вирішила не влізати в американські розборки (і якщо так, то це було дуже правильне рішення).
Ну а тим часом Байден закликає Трампа оприлюднити транскрипцію розмови із Зеленським (в якій він нібито 8 раз переконував його працювати з Джуліані), впливові юристи кажуть, що ця історія тягне на імпічмент, а демократи підхоплюють хвилю хайпу, бо на носі вибори 2020.
А що сам Зеленський? Готується до вильоту в Нью-Йорк і зустрічі з Трампом. І наскільки я знаю, в Офісі президента зараз всі, м'яко кажучи, в шоці. Схоже, що на Генасамблеї ООН Україна матиме всю увагу, яку тільки можна отримати. «Кого хвилюють українці?» Тепер, здається, всіх.
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А зачем он тогда в презики перся?
Работа у них такая...
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Байден (похваляється, як шантажував українських зверхників):

"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент."
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки".
Однако, обвиняя Байдена, Трамп (если, конечно, версия о давлении на Зеленского правдива) поступает точно так же. Он заморозил выделенную Конгрессом военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов (сумма была разморожена 12 сентября после того, как Конгресс не оставил президенту поля для маневра).
Дональд Трамп настаивает на том, что его разговор с Зеленским был "идеально изысканным" и "уважительным", а жалоба сотрудника разведведомства генеральному инспектору не заслуживает внимания. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Очевидно же - обсуждали ********** формулу "Штанмаера". ЗЕбобик рассказывал как он будет доблестно капитулировать, Трамп одобрительно кивал...
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Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

А я в карточный клуб ходил. Поначалу проигрывал жутко. А потом как то смотрю,джентиельмен карты рубашкой вверх сбрасывает и говорит "Очко!"
Ну и все посбрасывали
Я их спрашываю"А почему вы не проверяете?"
А они мне "Так у нас джентльмену на слово верят!"
И тут мне масть как повалила!!!...
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Простым людям и не надо знать о чем говорят лидеры держав, большинство даже не поймёт о чем говорится. Толпе нужны только еда и зрелища.
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Самому не смешно? Это надо же кем быть, чтобы не понять о чем доня с зелей разговаривают...
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перефразовуюи відому фразу, здається, що США маленька країна, оточена навколо Україною))
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Байден:

"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент."
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки".
Однако, обвиняя Байдена, Трамп (если, конечно, версия о давлении на Зеленского правдива) поступает точно так же. Он заморозил выделенную Конгрессом военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов (сумма была разморожена 12 сентября после того, как Конгресс не оставил президенту поля для маневра).
Дональд Трамп настаивает на том, что его разговор с Зеленским был "идеально изысканным" и "уважительным", а жалоба сотрудника разведведомства генеральному инспектору не заслуживает внимания. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Это частные разговоры между мировыми лидерами... Источник: https://censor.net.ua/n3149795
Не існують приватних розмов між президентами. Тому розмови повинні бути опубліковані.
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А амеры молодцы) вон как своего идиота прижали... А мы от кацапов узнаем, что зекакаха их пуйлу названивает и никаких записей не требуем -потому что одним пох, а другие знают, что они ему эти разговоры ох как припомнят с размаху...
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Какая-то мутная история с этими «терками» по телефону.........
Думаю, Украине в этой ситуации нужно придерживаться нейтралитета.........
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