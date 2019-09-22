 Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп

Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас та Огайо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Розмова із Зеленським переважно була про корупцію - про всю корупцію (в Україні. - Ред.), а також про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, як-от колишній віцепрезидент Байден і його син, створювали корупцію в Україні", - сказав глава Білого дому.
Трамп вважає цей заклик щодо боротьби з корупцією "абсолютно ідеальним".
Також президент США додав, що у нього немає проблем із тим, щоб його адвокат Рудольф Джуліані дав свідчення Конгресу.
Про що він гворить...
Источник: https://censor.net.ua/n3149794
Не розумію таджикську..
По словам Джулиани, он пять раз в течение нынешнего года встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Их последнее свидание состоялось в августе в Мадриде. По словам Ермака, он спросил Джулиани, представляет ли он президента США, и Джулиани со всей определенностью заявил, что таких полномочий у него нет. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп именно подтвердил полномочия своего адвоката. "Он сказал ему, что он должен работать по Байдену с г-ном Джулиани и что люди в Вашингтоне хотят знать, соответствуют ли действительности утверждения о том, что Байден на посту вице-президента действовал неподобающе", - цитирует газета свой не названный по имени источник.
Получается, президент Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
Історія з Трампом і Україною набирає обертів.
Washington Post пише про висловлювання Трампа в Білому домі:
«Те, що ми робимо в Україні - беззмістовно, і лише дратує росіян. Ми маємо визнати, що росіяни мають бути нашими друзями, а кого хвилюють українці?»
З червня адвокат Трампа Руді Джуліані мав щонайменше 5 розмов із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він начебто намагався переконати Україну почати розслідування проти Байдена, щоб пришвидшити зустріч Зеленського і Трампа. Яку, за даними журналістів, блокував особисто Трамп.Журналісти пишуть, що Єрмак ніби не був проти, але казав, що спершу мають призначити нового Генпрокурора. Втім, пізніше українська влада вирішила не влізати в американські розборки (і якщо так, то це було дуже правильне рішення).
Ну а тим часом Байден закликає Трампа оприлюднити транскрипцію розмови із Зеленським (в якій він нібито 8 раз переконував його працювати з Джуліані), впливові юристи кажуть, що ця історія тягне на імпічмент, а демократи підхоплюють хвилю хайпу, бо на носі вибори 2020.
А що сам Зеленський? Готується до вильоту в Нью-Йорк і зустрічі з Трампом. І наскільки я знаю, в Офісі президента зараз всі, м'яко кажучи, в шоці. Схоже, що на Генасамблеї ООН Україна матиме всю увагу, яку тільки можна отримати. «Кого хвилюють українці?» Тепер, здається, всіх.
Основатель: Николай Владиславович Злочевский
Дата основания: 2002 г.
Штаб-квартира: Лимассол, Кипр
Дочерние компании: Brociti Investments Limited, ЕЩЁ
Вид деятельности: Частная компания
Ключевые фигуры: Александр Квасьневский, Хантер Байден
Например пусть заявит что у него сопли или катар верхних жевательных копыт
Порохоботы, осознайте масштаб и уровень влияния - смотрите только, голова что бы не закружилась.
зеленскогейт? не как-то не то, надо подумать, но вообще прикольно бы было если бы Украина фигурировала в смене власти в США, мировой камень преткновения пуп Земли
ладно, шучу конечно
не армянин, маскаль, маскаль..
А вообще то думаю в следующем году чубатого не перевыберут и придет Бидон, и порядок наведет. Русне в раз козью морду сделает.
Байдет следующий Президент США!
"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент."
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки".
Однако, обвиняя Байдена, Трамп (если, конечно, версия о давлении на Зеленского правдива) поступает точно так же. Он заморозил выделенную Конгрессом военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов (сумма была разморожена 12 сентября после того, как Конгресс не оставил президенту поля для маневра).
Дональд Трамп настаивает на том, что его разговор с Зеленским был "идеально изысканным" и "уважительным", а жалоба сотрудника разведведомства генеральному инспектору не заслуживает внимания. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
"Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят, Вы не получите деньги", - процитировал Байден на CFR во вторник свои слова Пете Пор.-ко, признав, что Соединенные Штаты почти полностью контролируют истерзанную войной страну.
В итоге Виктор Шокин был поспешно отстранен от своей должности украинским парламентом 29 марта 2016 года.