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Все про:бойовик (3076) СБУ (4735) Донбас (13082) найманці РФ (875)

 Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ

З серпня 2015 року до сьогодні українській владі добровільно здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР".

Такі дані у відповідь на запит "Апострофа" повідомили в департаменті контррозвідки СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За останні 4 роки, тобто з моменту початку дії програми СБУ "На тебе чекають вдома", українській владі здався практично батальйон бойовиків - 383 людини. Зокрема, 128 осіб у 2018 році і 16 осіб від початку 2019 року.

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Програма "На тебе чекають вдома" передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на бік України з найменшими втратами. І це наразі єдиний шанс для сепаратистів, які не здійснювали тяжких злочинів (вбивств, тортур, зґвалтувань, нападів на підприємства) законно вибратися з болота "русского мира".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149793
 
 
 Топ коментарі
 
Час згортати цю програму.
Даунбаси відчувають себе переможцями . завдяки ЗЕ.
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В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года. Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2984

Они поняли, что при зебилах они станут "повстанцами" и "героями". Зачем им теперь сдаваться?
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Ну всё,все блокпосты у сепаров пустые , все сдались
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Ну всё,все блокпосты у сепаров пустые , все сдались
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Час згортати цю програму.
Даунбаси відчувають себе переможцями . завдяки ЗЕ.
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И сколько с них уже в команде ЗЕбила ?
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Зебилоид, эту программу придумал твой Святой Пэтя.Так что завали варежку и не тявкай. Именно он придумал отпускать боевиков маладых риспуплик
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Конечно ждут ,ямы вырыты ,заупокойные заказаны ... Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2001
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383 сдались, а награду получил только 1 в Мариуполе
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В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года. Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2984

Они поняли, что при зебилах они станут "повстанцами" и "героями". Зачем им теперь сдаваться?
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это просто ничего! их там десятки тысяч и эти 380 неизвестно кто и почему так поступили...может засланные козачки как говорят... за 5 лет там уже родилось намного больше сепарни украинофобов от найомников из разных ****** расейской пидирации.. так что нечего тут в ладоши хлопать...
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По чаще нужно печать эти данные, тогда и цивры будут больше в разы ! А то зомби не верят ! 😎
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Эффект так себе: из тридцати тысяч-триста.
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странная какая то "пограмма". кто ждет дамбасню? какой у дамбмсни дом? может норы в земле? так в этом случае мы не против.
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И сколько бюджетных денег было потрачено на эту программу?
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при чем тут бюджетные деньги.....смысл программы в том что сепар может сам сдаться СБУ с чистосердечным раскаянием
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Да, в чистосердечность сепаров мы как раз и поверим....
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А смысл им сей час сдаваться ,когда им Зебил всем амнистию сделает.И тогда убийцы наших пацанов будут ходить на свободе и радоваться.
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100 человек в год. 25 000 нужно 25о лет. Они раньше выздыхают....
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