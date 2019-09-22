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 Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав ЄС виділяти більше грошей для допомоги Україні у вирішенні її проблем.

Про це Трапм заявив у неділю журналістам на Південній галявині Білого дому перед відправленням у Х'юстон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"В України багато проблем. Німеччина, Франція, весь ЄС мають виділяти більше грошей. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні? Порівняно з нами вони мало витрачають, і я цьому не радий", - зазначив президент США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149792
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, да ракеты с территории Украины были нацелены не только на США. И об этом как то забыли и США и Европа..... Третий ядерный потенциал мира. А теперь ходим как попрошайки.....
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"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - отметил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3149792"

Дональд, РЕСПЕКТ !
Так, отих мінєтчіків «Газпрома» !
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Ну, да ракеты с территории Украины были нацелены не только на США. И об этом как то забыли и США и Европа..... Третий ядерный потенциал мира. А теперь ходим как попрошайки.....
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В Украине никогда небыло ракет нацеленных на США.
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Слышь мои родители жизнь за эти ракеты положили. Межконтинентальные Сс 22 сатана, сс 24 скальпель....
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"Сатана" не располагалась на территории Украны, ее только разарбатывали в КБЮ. Была только одна дивизия РВС в со штабам в Виннице, где были ракеты только средней далности 8К63
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Кому ты свистишь в уши???? В Одесской области, что стояло???? Памятники Пушкину или Лермонтову???
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Всі вони жлоби. Бакс прозичать, а вигоди отримають на 5 баксів.
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да-да, получать выгоду - аморально. какой это том ПСС не подскажешь? Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9861
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Тактичеки невыгодно рапослагать межконтенинтальные ракеты возле границы, только среднй дальности.
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Тактически, стратегически. Без разницы. Достаточно их иметь, чтобы долетели и до Берлина, Москвы и Вашингтона. Тогда будем разговаривать, а не блеять про какой то дипломатический мир на капитулянских условиях
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Точно положилі? А на чьто положилі?


«Р-36М (Индекс ГРАУ - 15П014, по договору СНВ - РС-20А, по классификации НАТО - SS-18 Mod.1,2,3 Satan, в переводе - Сатана) - советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжёлой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке 15П714 повышенной защищённости типа ОС. »
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ракеты с зоной поражения территории сша базировались в сибири, дальнем востоке и камчатке. Признай что ты лоханулся.
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На Камчатке и Дальнем востке их тожже неблыо. Возле грницы только малой и среднй дальнсти. Основная дислакация Урал и Сибироь.
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По крайней мере на Камчатке происходили испытания.
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На Камчатке в Ключах стояла такая же дивизия РВСН средней дальности 8К63 как у нас в Виннице. Мы менялись офицерами. На Камчатке ловили головки при испытаниях с Капьяра и Байконура.
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43 ракетная армия 46 шахтных пусковых установок Сс 24.межконтинентальная ракете. 460 ядерных боеголовок. Расположение Первомайск Николаевкой области. Так, что свистеть будешь другим.
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были только Средней дальности! До США н достанут.
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SS-18 может и не было, но как видите SS-19 "Стилет" всё-же стояли в Николаевской области - "46-я ракетная Нижнеднепровская ордена Октябрьской Революции Краснознаменная дивизия (в/ч 33883)".
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Посмотрите карту уничтоженных ракетных шахт и комплектацию. Какой смысл держать межконтинентальные ракеты в шахтах, если цель на континенте ?
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Сейчас зекоманда все помешает и ракеты опять будут нацелены как и раньше...
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А причем здесь Зеля??? Он только также как и Порося забыл о существованиии Будапештского Меморандума.
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Чому забули? «Будапештський Меморандум» на дні з якогось сортирів крємля.
Ним підтер сраку, якийсь черговий Царрррььь підарашки.
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А причем здесь тупин???? Под Будапештским Меморандумом стоит подпись Президента США
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«Відновлення ядерного статусу України: в Зеленського прокоментували таку можливість

02.05.2019 16:39 Читайте по-русски
Радник Зеленського стверджує, що в України є потенціал для відновлення ядерної зброї»
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Ну и хорошо. США не выполняют условия Будапештского Меморандума, почему должна их выполнять Украина. Тогда будем разговаривать на равных и о том, кому кто, что должен
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Ще ніколи Трамп не отримував такого розгону на CNN
Путлерівський цуцик.
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Дональд срав на СNN.
Як Макс Бужанський і Андрюша Богдан на мєстних ТО.
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та де там... він постійно жаліється на пресу.
нитік.
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Ну, понятно, старенький вже...тужиться перед тим ...

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CNN давно этого заслуживает. Там нет никакой объективности уже много лет.
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а де вона є ?
може тут ?
виявляється, лестощами та наклепами можна прибирати неприємні коменти для своєї політичної креатури.
фу, аж бридко.
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Чего?)))) если вы о том, что он сказал -так про то, что европа должна нам больше помогать он говорил постоянно) только вот где трампушка перед зекретином унизился -вопрос... Хотя вы, зебобики, все уже до костей обосцаные земочой, так что приму за бред)))
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И только перед Свыном трамп стоял на коленях....
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Цензор,не надо так Трампа изображать,вы ж культурные люди,или нет?
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А коли Петра-п'яточкіна так кладеш, то банять...
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"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - отметил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3149792"

Дональд, РЕСПЕКТ !
Так, отих мінєтчіків «Газпрома» !
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Президент твітеру.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Ага. Від твіттеру Трампа в росіїї на ГАЗі вже реп-Лазаря затягли:

https://www.youtube.com/watch?v=ASXY2xe-uIc

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Когда Украина отдала рашке Цемаха, голландцы возмутились. Что ответил не помню уже какой-то зеленый власный умник? Ответ был - почему мы должны учитывать интересы Голландии? У нас свой интерес (было здесь же, на Цензоре, лень искать). Так вопрос - если мы так, то чего Европа на должна? У нее свои интересы.
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ми не в тому положенні щоб розтрачувати приязне ставлення європейських країн.
завдяки ЗЕ ми втрачаємо все надбане за 5 років.
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А "надбали за 5 років" просто ...уй чего! Ой, забыл, кучу озабоченностей + очередной северный поток! Это, ДА!!!!
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То есть -- я всё больше и больше должен Украине выделять! ...лично...
Трампу ганьба -- со всеми выделениями впридачу...
-- не поддержал!
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да не вопрос, как только представители команды зелёного чудо во главе зелёного овнеца перестанет творить на свою голову договорняки с ****** (что то там звонит и умного из себя строит недоросток), так и будем помогать, а коль он сам умный и имеет стратегию - так пусть докажет, мешать то не будем.
(помните про то что вас на съедение рашке не отдаст никто, но за свой прикол в голосование сами и заплатите, это не будет дёшево, вот и тримаєте и всё)
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EC быстро и слаженно готовы выделить Ирану кредитную линию на 15 миллиардов евро, Украина же никогда не была в приоритете, тем более когда Россия против, ведь Россия с такой нехилой фалической трубой, старушке Европе нравятся такие девайсы ))
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НЕ надо кипятком,не надо .Украина вырулит.Кто там в Израиле булаву получил,с кем Вазелин тёрки будет устраивать?.
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Иран - один из крупнейших производителей дешевой нефти. А мы кто?
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Трамп страшно тщеславен.Ко всем гос делам у него подход одинаковый.Что ты сделал для моей славы?.Ничего? Досвидания.Бюрократы едва успевают его направлять и поправлять.Разделение властей -дело великое.Тем Америка и сильна!
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Что то трампушка не то городит
Ему бы с ***** бабки снимать за разрушения и раздор Украины
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Ostap Yarysh‏ @OstapYarysh 21 сент.
Історія з Трампом і Україною набирає обертів.
Washington Post пише про висловлювання Трампа в Білому домі:
«Те, що ми робимо в Україні - беззмістовно, і лише дратує росіян. Ми маємо визнати, що росіяни мають бути нашими друзями, а кого хвилюють українці?»
З червня адвокат Трампа Руді Джуліані мав щонайменше 5 розмов із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він начебто намагався переконати Україну почати розслідування проти Байдена, щоб пришвидшити зустріч Зеленського і Трампа. Яку, за даними журналістів, блокував особисто Трамп.Журналісти пишуть, що Єрмак ніби не був проти, але казав, що спершу мають призначити нового Генпрокурора. Втім, пізніше українська влада вирішила не влізати в американські розборки (і якщо так, то це було дуже правильне рішення).
Ну а тим часом Байден закликає Трампа оприлюднити транскрипцію розмови із Зеленським (в якій він нібито 8 раз переконував його працювати з Джуліані), впливові юристи кажуть, що ця історія тягне на імпічмент, а демократи підхоплюють хвилю хайпу, бо на носі вибори 2020.
А що сам Зеленський? Готується до вильоту в Нью-Йорк і зустрічі з Трампом. І наскільки я знаю, в Офісі президента зараз всі, м'яко кажучи, в шоці. Схоже, що на Генасамблеї ООН Україна матиме всю увагу, яку тільки можна отримати. «Кого хвилюють українці?» Тепер, здається, всіх.
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Роман Кулик
20 сентября в 13:35 ·

З цікавістю моніторю звіти з сьогоднішніх зборів блогерів/журналістів у ОП. Поки в кращому випадку мовчання. Майже всі, хто написали - відвертий скепсис, або лол-кек (і є з чого).
Всі чекали пояснення по переговорам із РФ та "формулі Зеленського" чи "Штайнмаєра", неважливо. Відповідей на чіткі питання про стратегію повернення Донбасу і Криму.
У всіх прочитаних звітах проглядається, що ніякої стратегії там не проглядається. Пропонується повірити у Зеленського фразою:
"Чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?". ******** аргумент. Ні.
Прозвучало, що вибори мають відбутись після виведення та відсутності будь-яких військ на окупованих територіях.
А потім вибори. Себто ЗСУ на час виборів там не буде. Уявляю це - вибори з одними ОБСЄшниками та переодягнутами бойовиками. Бо навіть якщо росіяни виведуть своїх кадрових і техніку, то основна маса місцевих найманців нікуди не дінеться, як і організаційна структура. Ми заявимо протест, а росіяни своє звичне - це ваші місцеві воїни, у вас же громадянська, а наші десять калік-добровольців ми вивели.
Веселі будуть вибори, об'єктивні, з гарантіями безпеки. Напевно ж багато переселенців та партій поїдуть туди на вибори. Вагони бажаючих, да.
Розведення військ буде симетричним, покроковим і під контролем ВЦА (?. По Дебальцеву неясно. У частині розведення взагалі ******* катастрофою.
Реінтеграцією Донбасу займатиметься квартальщик Сергій Сивохо. Кек. Найбільше орєво.
Учасники зустрічі з боку Зеленського - це щось. Ресторатор-депутат Микола Тищенко (екс-бандос Коля Оболонський), згаданий Сивохо у неясно якій іпостасі (просто треба пристоїть дружбана, напевно) і Андрій Ермак, який тепер мало не головний переговірник із РФ. Яке відношення Тищенко і Сивохо мають до теми - критично незрозуміло. Та і Єрмак, по великому рахунку, теж.
З написаного учасниками зустрічі - члени зекоманди постійно хейтили попередню владу, жалілись на Порошенка і ображались, що їхні зусилля не цінують. Ну так, цього ж всі й очікували після кількох анти-капітулянтських акцій під ОП.
Питань не поменшало, м'яко кажучи. Віри в розуміння масштабів проблеми зі сторони ОП - не додалось ні граму.
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...О том, что личный адвокат и близкий друг американского президента Руди Джулиани разрабатывает украинскую жилу, было известно давно. Его задача-максимум - доказать, что на самом деле в 2016 году имел место сговор не Трампа с Россией, а Клинтон с Украиной.
По словам Джулиани, он пять раз в течение нынешнего года встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Их последнее свидание состоялось в августе в Мадриде. По словам Ермака, он спросил Джулиани, представляет ли он президента США, и Джулиани со всей определенностью заявил, что таких полномочий у него нет. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп именно подтвердил полномочия своего адвоката. "Он сказал ему, что он должен работать по Байдену с г-ном Джулиани и что люди в Вашингтоне хотят знать, соответствуют ли действительности утверждения о том, что Байден на посту вице-президента действовал неподобающе", - цитирует газета свой не названный по имени источник.
Получается, президент Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Это говоит тот, кто недавно сам нехотел выделять бабки?
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Да он всегда сначала не хочет бабки выделять)))) вы, вообще, в Украине живете? А то странный вы какой то...
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Добавлю, только дурак думает, что Трамп дурак!
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І шо то на Дональда знову зійшло , предвиборча кампанія чи якась кампашка " извне " ? Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 3981
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Да ЕС вообще ничего не хотят,кроме того,чтобы их никто не трогал в их уютном мирке,да еще попутно барыжить с кацапской дичью. Не получится.Солсбери-не дошло. Подогрев сепаратизма в Испании-не дошло. Беспорядки в Париже-не дошло. Теракты-тот же результат. Ничего-дойдёт скоро. Кацапы постараются.
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Даже Тамп понял, что Петя ушел и можно небоятся давать деньги Украине.
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Если zебанутому постоянно снится петушок, то к чему это? Если ночью снятся кошмары- спи днем! Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 8461
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Стряхивай белочку круглосуточно ! Она твою перхоть съедает ! ))
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В том то и дело , шо побоялся . Причём , побоялся вообще . А конгресс - надавил .
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А чево это с ним стало? То говорил, что не нужно на военную помощь давать, теперь типа агитирует...
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подлизывается к Зеле что бы то сдал Байдена.
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Такая цыпа , и замужем за таким мудилой . Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 2772 .
Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 5933 .
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Не нада гнать! Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9263 Я бы запостил пару фоток так боюсь забанят. Сам сейчас в бане сижу, забанили и по аккаунту и по IPшнику. Приходится под другим аккаунтом и VPN сидеть
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Ви ще можете спробувати знайти собі мільярдера. В США це дозволяє закон.
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...Да нет уж , " спасибо " .. Я свою "ориентацию" не продам ни за какие миллиарды . Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 6174 .
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вона одружена згрошовим мішком.
вигідно продала свої принади.
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Трамп не друг ПОРОХОИДИОТИКАМ. Заметили, я не пишу, ПОРОХОИДИОТЫ, Нежно вас называю. Не нравится, что Трамп помогает нам. А шо? Х........ ло нам ближе?
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Помогает Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 6878 ..? Какая то помощь у него , странная . Сегодня помогает , а завтра говорит - нет . Если бы не Конгресс , напомогал бы он нам . Пускай с х.йлом меньше любезничает ,, нам и то , больше помощи будет . .
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фашистско -французким подельникам оккупации Украины .рашистский террорист запретил выделять деньги Украине.они должны иих будут отдавать рашисту за газ.и на эти деньги рашист сможет терроризировать Украину войной...
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правильно, подайте им пример
как надо
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU

Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 4399

Я так розумію, що беня зробив "пакость" Рінату і заблокував руками Насіння і Ко вугілля для станцій Ахметова. Схема стара, Беня платить Насіння блокує.
Але час вийшов і Беня платити більше не хоче, а хлопці стоять далі.
Тоді Беня просить Авакяна розігнати то шоблу.
Гра ЗЕкоманди
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