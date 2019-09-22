 Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп

Про це Трапм заявив у неділю журналістам на Південній галявині Білого дому перед відправленням у Х'юстон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"В України багато проблем. Німеччина, Франція, весь ЄС мають виділяти більше грошей. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні? Порівняно з нами вони мало витрачають, і я цьому не радий", - зазначив президент США.

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