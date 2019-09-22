 "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нову газету.

За словами головного лікаря Центру ісламської медицини в Грозному, богослова Адама Ельжуркаєва, одна із затриманих "вдавалася до найвитонченіших методів сіхра [чаклунства]", в іншого був "довгостроковий контракт із джинами", а третя жінка для позбавлення від пристріту радила клієнтці скупатися у відварі із зарізаної курки.

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Ельжуркаєв заявив, що вони "продали своє тіло і свою душу дияволу", з яким у них нібито договір.