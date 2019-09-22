 "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нову газету.
За словами головного лікаря Центру ісламської медицини в Грозному, богослова Адама Ельжуркаєва, одна із затриманих "вдавалася до найвитонченіших методів сіхра [чаклунства]", в іншого був "довгостроковий контракт із джинами", а третя жінка для позбавлення від пристріту радила клієнтці скупатися у відварі із зарізаної курки.
Ельжуркаєв заявив, що вони "продали своє тіло і свою душу дияволу", з яким у них нібито договір.
Я так понимаю,краткосрочные контракты не в счет.
😇
Якось отак, карамба: Alestorm - Shipwrecked
Г = М + 622 - (М/33),
де М - рік за мусульманським календарем, Г - за григоріанським
Зворотне переведення можна здійснити за формулою
М = Г - 622 + ((Г-622)/32)
Можлива похибка - 1 рік.
Джинны (араб. الجني/جن) - духи в арабской мифологии. В доисламскую эпоху джинны у арабов почитались как боги. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени, они не воспринимаемы ни одним из 5 основных чувств человека, живут параллельно с людьми, но появились раньше них и также восприимчивы к вере/неверию в Аллаха.
Були наївні, веселі, не злобиві, нікого не вбивали, їли корінці, ягоди, гриби і всяке рослинне.
І ось прийшов 70-50 тисяч років тому Homo Sapiens, красивий, високий, злющий, кровожерливий, м'ясоїдний!!!!!!
Вирізав всіх неандертальських чоловіків і з'їв, а жінок зробив рабинями і наложницями....
А коли неандертальське м'ясо закінчилось, так як Homo винищив неандертальців, то Homo прийнявся за мегафауну і винищив мамантів, шерстистих носорогів, турів, бізонів і все інше, що важче за 50 кілограмів!!!
А попутну Homo і своїх сородичів убивав у війнах, спалював на багаттях як єретиків, знищував голодоморами і продовжує це робити і в даний момент!!!
Церква спалила на багаттях в ім'я Господа Бога в Європі в середні віки 14 млн. жінок як відьом!!!!
Так що не дивно із Кадирки, він такий же Homo як і всі Ноmo Sapiens!!!!!!!!
в бульоне что-ли?