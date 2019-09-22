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Все про:Чечня (139) чаклуни (2) мракобісся (11)

 "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві

У Чечні затримали трьох осіб за підозрою в "чаклунстві", у ефірі телеканалу "Грозний" їх змусили розповісти про методи роботи і вибачитися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нову газету.

За словами головного лікаря Центру ісламської медицини в Грозному, богослова Адама Ельжуркаєва, одна із затриманих "вдавалася до найвитонченіших методів сіхра [чаклунства]", в іншого був "довгостроковий контракт із джинами", а третя жінка для позбавлення від пристріту радила клієнтці скупатися у відварі із зарізаної курки.

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Ельжуркаєв заявив, що вони "продали своє тіло і свою душу дияволу", з яким у них нібито договір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149791
 
   
 Топ коментарі
 
писец..... хотя после зеленого безумия у нас... в целом очень даже лампово
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Це ви лише так думаєте, а до розуміння ще далеко.
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ух против рамзана колдуны заговр плетут "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 7631 об чём ручное тв рамзана ******** показывая что он6и уже вернулись в 15й век а рамзан ручной сцарёк на поводке московии "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 7631
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когад с ак на улицы Джохара выходят 2 -3 моджахедов то где то срёт 1 рамзан "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 2003
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Ну в опчем скоро:распятия,кол,и очищение костром.Святая инквизиция и тройки сталина...
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главного врача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева Источник: https://censor.net.ua/n3149791 "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 9691 Так он врач или богослов "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 9691
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ну нельзя так сразу давать определение человеку "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 5642 вон шаман на московии вполне достойный сын тайги решил боротся с московским шайтаном пу старыми методами "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 3055
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"Имел долгосрочный контракт с джиннами"

Я так понимаю,краткосрочные контракты не в счет.
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Краткосрочные контракты это уже к суукубам ))
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С новыми голубыми джинсами! А папа был азартным игроком!
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Джины сообщили, что цензор.нет --- контора коломойского
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Во плін...А мальдівська барига не знала причини прольота....Так ось же!!! Проіскі нєчістай сіли!!!!!Зеленскій калдун!!!!Через те і томас від наріка не допоміг.... "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 2250
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Когда человек находит лампу с джином его нельзя просто взять и арестовать.
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А если находит не лампу с джинном, а бутылку с джином, то можно?
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Краще з ромом (не циганом, а напоєм!), і навіть не одну!
Якось отак, карамба: Alestorm - Shipwrecked
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Особливо лампу з Джек Деніелсом і що цікаво, перед тим як вжити треба відкрити і трохи зігріти теплом руки)
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никогда не любил это пойло. уж лучше хорошая водка... только действительно хорошая, безо всяких этих сивушных масел, мягкая, как роса, и чтоб холодная. или коньяк баррик не хуже Х.О. остальное пить невозможно.
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это сейчас на очкерии какой век 11 й или уже начался 12 й?
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у рамзана 17й когда его предку за заслуги пред исламом подарил ага янычар натягивая свои штаны пистоль "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 9041
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12-й...До н.э.......Скоро динозавры там на свет появятся и неадерталец вылупится... "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 7105
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Для переведення року з мусульманського календаря до григоріанського можна застосовувати таку приблизну формулу:

Г = М + 622 - (М/33),

де М - рік за мусульманським календарем, Г - за григоріанським

Зворотне переведення можна здійснити за формулою

М = Г - 622 + ((Г-622)/32)

Можлива похибка - 1 рік.
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" тут я понял: это джинн, он ведь может многое..." Кстати, отвар из курицы называется бульоном.
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Отвар с курицы наз. бульйоном это когда его принимать внутрь, а когда на наружу, то это белково-витаминная маска на все тело
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Слабенька фантазия у каДЫРКИ,джины,черти....Нет бы инопланетяне!!! На термоядерных мётлахЮвсё таки современне,и более правдоподобно...
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Теж неправдоподібно... бо Радіомовчання... і так, за концепцією парадокса Фермі нам краще не бачити і не чути інопланетян - бо тоді паніка: Великий Фільтр в нас попереду
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По-моему, ислам такое запрещает, но УК - вряд-ли.
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А тут, до речі, ще треба розібратися, якими саме джинами! Бо навіть у "Тисячі й одній ночі" згадується, що джини не обов'язково злі парфуми - є ті, що служать Шайтану, але є й правовірні джини, тож за контракт з ними не факт що відправлять у Джаханнам на пекельні борошна...

Джинны (араб. الجني/جن‎) - духи в арабской мифологии. В доисламскую эпоху джинны у арабов почитались как боги. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени, они не воспринимаемы ни одним из 5 основных чувств человека, живут параллельно с людьми, но появились раньше них и также восприимчивы к вере/неверию в Аллаха.
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гонка в религиозном фанатизме- рамзан поклонская и бедная гуня
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В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. 1,5к детей прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться о хороших оценках. Российское образование и наука не стоят на месте!!!
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Зє!біли двіжуцца туда - в страну чудєс - мокшандію
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Чекисти прогрессируют.Раньше традиционно их клиентура "сознавалась" в связях с троцистами,японской, британской, амеровской, не гнушались и парагвайской разведкой. А теперь чистосердечние признания в работе на сатану.Следущий єтап- связи с марсианами.
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а мне это мракобесие даже нравится. во-первых, оно настолько до абсурда отталкивающее, что глядишь, какого любителя русского мира и отворотит, а во-вторых, оно, как лакмус, показывает степень деградации россии и мне эта степень нравится. не будет никаких технологических прорывов, не будет научных открытий. джинны с шаманами не допустят...
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Вах шайтан тюльпан братан тюрбан, а страховка контракта была? И курицу какую надо брать несушку, после линьки? Телекинез параминез кишмиш балык.
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Жили-були неандертальці!!!
Були наївні, веселі, не злобиві, нікого не вбивали, їли корінці, ягоди, гриби і всяке рослинне.
І ось прийшов 70-50 тисяч років тому Homo Sapiens, красивий, високий, злющий, кровожерливий, м'ясоїдний!!!!!!
Вирізав всіх неандертальських чоловіків і з'їв, а жінок зробив рабинями і наложницями....
А коли неандертальське м'ясо закінчилось, так як Homo винищив неандертальців, то Homo прийнявся за мегафауну і винищив мамантів, шерстистих носорогів, турів, бізонів і все інше, що важче за 50 кілограмів!!!
А попутну Homo і своїх сородичів убивав у війнах, спалював на багаттях як єретиків, знищував голодоморами і продовжує це робити і в даний момент!!!
Церква спалила на багаттях в ім'я Господа Бога в Європі в середні віки 14 млн. жінок як відьом!!!!
Так що не дивно із Кадирки, він такий же Homo як і всі Ноmo Sapiens!!!!!!!!
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ЗЕбики скоро то же самое запоют. У них уже Петя войну начал, а не *****, скоро ЗЕбилы расскажут как каратели ВСУ убивают ни в чём неповинных повстанцев народа Дамбаса.
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Живут как в сказке. Там шамана задержали, тут джинны. Скоро драконы пойдут, зима близко...
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Служил с чеченцами в СА, ничего удивительного в их верованиях, темные люди, пастухи.
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"советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы"
в бульоне что-ли?
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М Р А К О Б Е С И Е !! = вся рашка в одному слові, ватани і ватниці, любители руцкава мира, ентилігентні русофіли, у%%йте в свою рашку і не засирайте Україну !!!!!
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Это и есть русский мир потомков рабов Орды
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