 Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко розповів під час інтерв'ю в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Суди першої інстанції, включно зі Солом’янським, Печерським, Окружним адміністративним, взагалі не реформовано. Вони уникали реформи, бо вони відмовлялися ходити на тестування, відмовлялися відвідувати реформу. Є закон, і Вища кваліфікаційна комісія суддів мала їх відсторонити від судочинства. Що вона й спробувала зробити. І сьогодні, зараз, із цією Вищою кваліфікаційною комісією суддів ця влада розправляється", - наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" підкреслив, що всі скандальні судові рішення виходять якраз із нереформованих судів першої інстанції. Для правоохоронців доволі просто встановити вигодонабувачів таких рішень, зокрема у резонансній справі щодо "Приватбанку", однак вони не поспішають із розслідуванням випадків корупційного тиску на суддів.

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"Скарга щодо "Приватбанку" була подана суддями сумнозвісного Окружного київського адміністративного суду. На пресконференції, яку провели директор НАБУ пан Ситник і прокурор Генеральної прокуратури пан Горбатюк, вони наголосили, що тиск на суддів був багатократно зафіксований, зокрема і керівниками Офісу президента, не відкидаю, що і паном Портновим щодо впливу на рішення. Зокрема, щодо "Приватбанку", де вони є зацікавленими особами. Це є прямий факт корупції, який чомусь не досліджується правоохоронцями", - наголосив Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що ініційована ним реформа довела свою ефективність у тих судах, де дотримувались закладеної законодавством стратегії. Якби судді першої інстанції так само сумлінно дотримувались вимог реформи, то їхні рішення викликали б значно менше претензій серед українців.

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"Судова реформа дозволила сформувати два суди. Це Верховний Суд, до якого немає зараз претензій. І Вищий антикорупційний суд, який має дві інстанції і до якого також немає претензій", – зауважив Порошенко.