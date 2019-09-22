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 Політика України
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Все про:Порошенко (9718) суд (5537) судова реформа (872) ВККСУ (333)

 Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко

Згідно із законом, ВККС має стежити за процесом очищення судової гілки влади і відстороняти від судочинства всіх, хто ігнорує вимоги реформи. Коли Комісія спробувала це зробити, нинішня влада почала розправу над чинним складом ВККС для збереження ручних судів, що забезпечують потрібні рішення в резонансних питаннях.

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко розповів під час інтерв'ю в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Суди першої інстанції, включно зі Солом’янським, Печерським, Окружним адміністративним, взагалі не реформовано. Вони уникали реформи, бо вони відмовлялися ходити на тестування, відмовлялися відвідувати реформу. Є закон, і Вища кваліфікаційна комісія суддів мала їх відсторонити від судочинства. Що вона й спробувала зробити. І сьогодні, зараз, із цією Вищою кваліфікаційною комісією суддів ця влада розправляється", - наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" підкреслив, що всі скандальні судові рішення виходять якраз із нереформованих судів першої інстанції. Для правоохоронців доволі просто встановити вигодонабувачів таких рішень, зокрема у резонансній справі щодо "Приватбанку", однак вони не поспішають із розслідуванням випадків корупційного тиску на суддів.

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"Скарга щодо "Приватбанку" була подана суддями сумнозвісного Окружного київського адміністративного суду. На пресконференції, яку провели директор НАБУ пан Ситник і прокурор Генеральної прокуратури пан Горбатюк, вони наголосили, що тиск на суддів був багатократно зафіксований, зокрема і керівниками Офісу президента, не відкидаю, що і паном Портновим щодо впливу на рішення. Зокрема, щодо "Приватбанку", де вони є зацікавленими особами. Це є прямий факт корупції, який чомусь не досліджується правоохоронцями", - наголосив Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що ініційована ним реформа довела свою ефективність у тих судах, де дотримувались закладеної законодавством стратегії. Якби судді першої інстанції так само сумлінно дотримувались вимог реформи, то їхні рішення викликали б значно менше претензій серед українців.

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"Судова реформа дозволила сформувати два суди. Це Верховний Суд, до якого немає зараз претензій. І Вищий антикорупційний суд, який має дві інстанції і до якого також немає претензій", – зауважив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149790
 
   
 Топ коментарі
 
У петі було цілих п'ять років каденції для проведення реформ, в тому числі - і судової.. Просрав бездарно- нічого тепер триндіти..
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Петя мазохіст,сам себе тіпає за свою безпрецендентну судову рефрму.
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Мы не в тех условиях, чтобы планировать судебные реформы постепенно, на многие годы вперед, для нас это роскошь, рядом с нами дикая страна, которая не признает нашего права на независимое существование, не признает даже, в лице своих главарей, существования нашего народа. Это экзистенциальная угроза, надо было проводить не сомнительную реформу, а люстрацию, это тоже реформа, и заменять старые кадры новыми, в рамках даже старых судебных органов, что толку, что на западные деньги создали со старых кадров "Національне бюро розслідувань" та "Антикорупційну прокуратуру", эти дегенераты обустроили себе хлебные кормушки, не разследовали ни одного дела о коррупции, и только собачатся между собой в медиа-пространстве, это реформа? Что она дала, кроме тех лиц, что за счет ее поживились? И что толку от ВККС, если ее работу может заблокировать любой коррумпированный судья. Я здесь не для очернения Порошенка, я говорю об упущенных возможностях, меня тревожит, что, от того что мы все видим, судебная система может стать служанкой построения авторитарного режима, или помощницей в сдаче наших национальных интересов в пользу агрессора.
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Не надо мне писать таких длинных постов с большевистскими способами решений.
Люстрация должна быть согласована со всеми законами и с Конституцией в том числе, если всё делается законно, кроме того, повторюсь, Рада разнородна и там лоббируются чьи-то интересы и потому необходимо со всеми договариваться, делая законы иногда обрезанными, как это было, например, с электронным декларированием, когда в законе оставили только совместно проживающих и выкинули рекомендацию ЕС ещё 2013 года, по которой должны декларироваться и те, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом.
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Порошенко -наше фсё!!.Как же мы без него???.Осиротели...Он -же бессеребряником был.Пришёл богатым-ушёл нищим,в рубище,так Украину и украинцев он любил.А какие пенсии стал платить!.Никому воровать не давал,особенно Кадырову,Свинарчукам и Гонтаревой.Потому они такие патриоты Украины.Мавзолея достойны.Я плачу безутешно...
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Певно мало хто заглиблювався в суть сказаного Порошенком.
Просто гавкають мов скажені істерички на саме його прізвище.
Вважаю, що притомні люди мають прочитати та все обдумати без зайвих емоцій, які нав'язують нам тролі.
По-перше. В судочинстві колосальні проблеми.
По-друге. Я так зрозуміла, що початок оновлення прийшовся на Верховний суд.
Який вже мав далі продовжувати реформації та чистки.
Але ЗЕ та його компашка почала репресувати саме оновлений Верховний суд. А іншим суддям тупо наказували в телефонному режимі які рішення приймати.
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По-перше.В нарехформированном петей судочинстве колосальні проблеми.И по-этому идё очистка судов от всяких мразей.
По-друге.А шо у порохоботов есть чем думать?
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ти вже прочитав ?
переказувати зе-казки та чутки зайве.
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Петя чмо без комментариев.
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Ты ещё Васю Подзаборного процитируй!
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А для чего же ещё Лахта внушала зраду про ВККС, если не для того, чтобы разогнать ВККС и оставить суды первой инстанции такими, как их сотворил Портнов...
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"Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды"
Ключевое слово индюка выделено жирным. Стало быть при тебе сладеньком давление таки было? Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9257
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Давайте поплескаємо в долоні мальдівському виплятку!!;
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лексеич, а это и твой косяк
работать должен закон
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Кстати о судах, а Цензор постил новость о том, что пластырю Турчинову в Верховном суде отказали в удовлетворении иска губодува о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам Бигуса? Суд сказал, шо материал о причастности пластыря к обменникам валюты в опровержениях не нуждается. Что то не видел я такой статьи. Похоже на Цензоре пластырь только воинственно щеки надувает в берете в информационных материалах, а если про обменники то пуденгнападе...
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Карасёв: Вчера дали воду с Херсона в Крым.
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Я зразу після революції говорив - починати всі зміни на позитивне потрібно було з продажних прогнивших судів, інакше ніяких реформ та змін на краще в державі не буде, а буде тільки гірше. Так і сталося. А ти цинічний молдаський жид, знову з придуркуватим виразом морди розказуєш, що ти не думав, що так все буде....Так як ти в інтервю по телебаченні заявив, що ви, хто сиділи біля корита 20 років і грабували державу та народ не думали, що "братья" рюсские вори, так себе підступно поведуть. Я хочу задати питання, як на вершишу керівництва держави вилазять юди, які не думають?! Як таке можливо? Бо чим це обертається ми бачимо....
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