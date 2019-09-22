 Правозахисна акція "Листи з-за ґрат" з участю Сенцова відбулась у Львові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.





Правозахисна акція "Листи з-за ґрат" на підтримку українських заручників Кремля зібрала відомих письменників, громадських діячів, радянських дисидентів, активістів, волонтерів. Серед них - нещодавно звільнений із російських катівень Олег Сенцов, багаторічний в'язень радянських таборів, дисидент Мирослав Маринович, актриса Римма Зюбіна.

Саме вона зачитувала листи ув'язнених, які дійшли на волю.









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Звернувся до учасників акції і Олег Сенцов, який зовсім нещодавно переживав ті ж емоції, що і автори листів.

"Я вдячний всім, хто підтримував мене й інших політв'язнів. Завдяки вам ми нарешті опинилися на волі. Але трває боротьба за наших інших полонених, які перебувають зараз у Криму, в Росії і на Донбасі. Одна людина не може зробити нічого, але всі разом ми можемо зробити дуже багато. Я впевнений, що ми всі зможемо повернути наших хлопців додому", - зазначив Сенцов.







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