 Міністр оборони РФ Шойгу: "Колись екстремістів в Україні однаково доведеться зупиняти. Шкода, що це не було зроблено раніше"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Московський комсомолець".
Журналіст запитав міністра про можливість прямого військового зіткнення між арміями України та Росії на тлі закликів "про в'їзд до Москви на танковій броні".
"Навіть думати про це не хочу. Маю велику надію, що в українського народу і української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись "екстремістів" в Україні однаково доведеться зупиняти. Шкода лише, що це не було зроблено раніше", - відповів Шойгу.
Міністр оборони РФ також розповів про своє українське коріння.
"Українці - братній народ. Мої родичі по лінії мами - з України. Там похований мій дід. У Велику Вітчизняну війну мама пережила там окупацію. З України мамині брати пішли на фронт. І, до речі, хрещений я був у 5-річному віці в одному з храмів міста Стаханов Луганської області. І я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі і добросусідстві. Час для цього, я впевнений, настане", - вважає Шойгу.
«Кстати, люди говорят, что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал - чистят, ремонтируют, красят-мажут. Готовятся принимать воду.
путін - *****, кожугет-огли - мудло.
свінособакія - це *****стан.
украинцев ( заменено на экстремистов) в Украине надо остановить, а то ишь ты защищают свою землю от кацапской мрази с их уставом рашистского миро что лезут
ну и дальше традиционное по киселёву соловьёву -
украинцы и расияне одинарод, я сама местная, "родственники по линии мамы - из Украины" правда трошки это чмо тормознуло сказать что я сам украинец, но биографию же уже не подрехтуешь хотя в россии..
диды ваеваевале, и пофиг что сталин и ко уничтожили во второй мировой больше советского народа ченм гитлеровцы