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Все про:Шойгу (193) Міноборони РФ (227)

 Міністр оборони РФ Шойгу: "Колись екстремістів в Україні однаково доведеться зупиняти. Шкода, що це не було зроблено раніше"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "екстремістів в Україні однаково доведеться зупиняти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Московський комсомолець".

Журналіст запитав міністра про можливість прямого військового зіткнення між арміями України та Росії на тлі закликів "про в'їзд до Москви на танковій броні".

"Навіть думати про це не хочу. Маю велику надію, що в українського народу і української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись "екстремістів" в Україні однаково доведеться зупиняти. Шкода лише, що це не було зроблено раніше", - відповів Шойгу.

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Міністр оборони РФ також розповів про своє українське коріння.

"Українці - братній народ. Мої родичі по лінії мами - з України. Там похований мій дід. У Велику Вітчизняну війну мама пережила там окупацію. З України мамині брати пішли на фронт. І, до речі, хрещений я був у 5-річному віці в одному з храмів міста Стаханов Луганської області. І я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі і добросусідстві. Час для цього, я впевнений, настане", - вважає Шойгу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149788
 
 
 Топ коментарі
 
Так раніше росіяни казали про неможливість анексії Криму, а потім анексували. Відповідно кацапи готуються до нападу.
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остановите уже россияне этого Шойгу, он уже столько у вас спизтил что можно ещё один воронеж посторить))
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"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет"-время как было так и осталось,но пришли рашистские террористы - агрессоры и оккупанты на украинскую землю под руководсвом "шой- гу"- как же Ты пошел у братского украинского народа силой земли отбирать....?
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КАЦАПО-ОРДЫНСКАЯ ТУВИНСКАЯ МРАЗЬ!!! РАШИСТСКИЙ УРОД!
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Оккупационные власти Крыма готовятся принимать воду по Северо-Крымскому каналу и для этого проводят восстановительные работы. Об этом пишет известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Кстати, люди говорят, что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал - чистят, ремонтируют, красят-мажут. Готовятся принимать воду.
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хрен в дупу вони будуть приймати, а не воду))
путін - *****, кожугет-огли - мудло.
свінособакія - це *****стан.
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Зелена шмаркля зі своєю антиукраїнською, прорашистською, малорассєянською кодлою готує капітуляцію по всім фронтам.
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ухахах)))) чукча-шайга ўжо верзьне што яна маўляў «украінец»
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Скоро этого козла в рашке будут отлавливать.
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ублюдок козломордый сламаешь останавливалку об нас, мразота пистоглазая((((((
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эта кукла ************* исчезнет на второй день как только ботоксный выродок издохнет
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ось гниди мокшанські,розкрили свої плани...смерть клятой масковії!!!!
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Колись алэнэводу прийдется атсосать в Українців,абізянамана
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посыл для расейского быдла, перевод -
украинцев ( заменено на экстремистов) в Украине надо остановить, а то ишь ты защищают свою землю от кацапской мрази с их уставом рашистского миро что лезут
ну и дальше традиционное по киселёву соловьёву -
украинцы и расияне одинарод, я сама местная, "родственники по линии мамы - из Украины" правда трошки это чмо тормознуло сказать что я сам украинец, но биографию же уже не подрехтуешь хотя в россии..
диды ваеваевале, и пофиг что сталин и ко уничтожили во второй мировой больше советского народа ченм гитлеровцы
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Ще один "родич" знайшовся! Я й. і плачу! Як ми досі без нього жили - сам не знаю! Давай, давай скоріше сюди, я якраз нову обойму вставляю...
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слишь макака бурятцкая иди лутш аляску верни, срок аренды ведь давно истёк, аль очко жим жим?)))
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