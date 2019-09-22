 Міністр оборони РФ Шойгу: "Колись екстремістів в Україні однаково доведеться зупиняти. Шкода, що це не було зроблено раніше"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Московський комсомолець".

Журналіст запитав міністра про можливість прямого військового зіткнення між арміями України та Росії на тлі закликів "про в'їзд до Москви на танковій броні".

"Навіть думати про це не хочу. Маю велику надію, що в українського народу і української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись "екстремістів" в Україні однаково доведеться зупиняти. Шкода лише, що це не було зроблено раніше", - відповів Шойгу.

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Міністр оборони РФ також розповів про своє українське коріння.

"Українці - братній народ. Мої родичі по лінії мами - з України. Там похований мій дід. У Велику Вітчизняну війну мама пережила там окупацію. З України мамині брати пішли на фронт. І, до речі, хрещений я був у 5-річному віці в одному з храмів міста Стаханов Луганської області. І я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі і добросусідстві. Час для цього, я впевнений, настане", - вважає Шойгу.

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