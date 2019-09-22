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 Політика України
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Все про:НАБУ (2107) прослуховування (112) Труба (129)

 "Прослушку" Труби організувало НАБУ, - джерело

"Прослушку" в кабінеті Труби організувало НАБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела, "прослушку" в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби організувало Національної антикорупційне бюро України.

Зі свого боку, прессекретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.

Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему. "Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.

Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.

"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають  щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.

Вона констатувала, що йдеться не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149787
 
 
 Топ коментарі
 
Дєло пахнєт шакаладом...
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стране труба с этими придурками.
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Маймуно варишвилло ? Али просто зебил ?😁
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Вор на воре сидит и вором поганяет. А трубе-труба.
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а чого ви перейшли на російську? а! щоби ніхто не здогадався.
Труба країні давно.
Треба, якось вибиратися з цієї труби і халепи.
Сподіваюсь, що батько Зеленський виведе народ на світлий шлях!
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Я також сподіваюсь,шо ти,копаючи шось у сонячному магаданськім краї,не раз згадаєш,яким ти був бевзем
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Бо туди тебе веде твій батько зеленський. Мабуть він тебе зробив під коксом.
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можна культурно обговорювати тему і без образ? До чого тут кокс? у вас якесь перекручене мислення. Кокс це збагачене вугілля для виплавки сталі.
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Нічого там немає особистого. Просто пси режиму поміж собою бабло ділять. Тим більше, що трубі дістається від "слуг урода " суттєвий шмат пирога з бюджету на 2020 рік
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ні! просто цікавість природна якість людини. От і цікаво: а шо ж вони там говорять і про що?
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Маймуно варишвилло ? Али просто зебил ?😁
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Воно більше тхне свинарником ніж шоколадом.
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Можна подумати, що Ситнік їздив вночі до Порошенка щоб подивитись йому в очі і спитати - чи не бреше фігурант кримінальних справ Петро Олексійович?
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може випити по 100 грам та помріяти про світле майбуття для України!
Ну про що може мріяти порошенко? - лише про світле, добре і вічне.
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Трубі трубу і нехай труба тепер в трубу дує - Не виноватая я. Он сам пришел! 💨
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"Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.
Специалисты ставили,а нашла уборщица
Источник: https://censor.net.ua/n3149787
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Ставили проффесиоаналы, да такие, что нашла уборщица
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Не в тему - но ТРУБА! как важно- Глава Белого дома Дональд Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными и раздражающими Россию. Об этом пишет The Washington Post.
По данным американского издания, бывший высокопоставленный чиновник США, чье имя не упоминается, сказал, что «президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян».
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Наталю..! там таке з Трампом як з трубою ..пролйот..алегорія..
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прольот на виліт , мали на увазі? ТРУБА не просто алегорія )) - труба це віщування ...
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А украинский парламент может потребовать отчёт ОЧЕМ ТРУБА В КАБИНЕТЕ ТРУБИЛ??
Вот сенаторы в США могут, а слуги?
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нехай Європейська солідарність потребує.
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При чому тут"СН"...
Дуглас . Ти або не в курсі,або,скоріше всього, бот....

Антон Геращенко: Порошенко контролює НАБУ, вони з Ситником розпивали чаї на дачі



Президент Петро Порошенко не хоче, щоб був проведений аудит Національного антикорупційного бюро.

"Два роки певними людьми зривався аудит НАБУ від Верховної Ради.
Потім хтось почав зривати аудит?
Президент Порошенко.
Він призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського, і він чомусь не став працювати, а потім ще написав заяву, що Порошенко не хоче, щоб був аудит НАБУ.
Звичайно Порошенко не хотів, щоб був аудит НАБУ.
З ким він там на дачі сидів, чаї розпивав в квітні 2018 роки?
Чи не з Артемом Ситником?", - наголосив Геращенко.
Він також додав, що Петро Порошенко реально контролює Національне антикорупційне бюро.
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Гримчак..Жебрівський... (

Жебрівський був призначений на посаду аудитора НАБУ указом президента Петра Порошенка 19 червня 2018 року.
Колишній глава Донецької військово-цивільної адміністрації вважається соратником президента.
Проти його призначення виступили активісти-антикорупціонери.
Рада громадського контролю НАБУ також висловив стурбованість через призначення Жебрівського на посаду аудитора, зазначивши, що це не в повній мірі відповідає закону.
Директор НАБУ Артем Ситник також зазначив, що призначення Жебрівського не відповідає критеріям положень закону про НАБУ.
Пізніше екс-аудитор Національного антикорупційного бюро Павло Жебрівський заявив, що аудит НАБУ може бути завершений не раніше кінця 2019 року. "Прослушку" Труби організувало НАБУ, - джерело - Цензор.НЕТ 128
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Труба на набу, набу на трубу - правильна робота! Веселіться ми платимо, з ска мінімальної зп платимо, з півторатисячної пенсії платимо. Слава набу, героям трубу!
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Чому прослуховування Холуй Порошенко Ситник встановив у ТРУБИ ?
тут все зрозуміло:



Директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"В останньому інтерв'ю Петро Олексійович протирічить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту... Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає", - написав він.
"Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів... Говорить, що директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету - разом з народним депутатом, прессекретарем та охороною - з вимогою провести допит тут і зараз", - додав очільник ДБР.
Наостанок він написав, що "всі матеріали, що допоможуть слідству, прошу надати слідчому в ДБР".

Як повідомляв Укрінформ, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ДБР не порушувало проти нього жодної кримінальної справи(***БАРИГА БРЕШЕ ЯК ДИШЕ), а пояснення він надавав у справі купівлі заводу "Кузня на Рибальському ".
Окрім того, Порошенко заявляв, що ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдиною людиною, яка поширювала інформацію про дату і час допиту, був Портнов.
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Труба-не винна..
Вчасночистіть каналізації
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Шо хорошо в Германии? -- там, почти все считают, шо Украина -- это Россия! ...а некоторые, шо ещё СССР!
...у меня тут немецкий Коллега есть -- он за Кличками следит, в смысле бокса... ...а я, посредством бывшей жинки и казино в Чикаго -- с ними знаком трошки...
-- втираю гансюку уже 12 лет: Украина не Россия! ...хотя и сам в это уже не верю -- особенно в последнее время...*)
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і все більше українців вважають, шо в Німеччині скоро буде халіфат
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Попробуй выучить немецкий, поможет.

Я своим коллегам объяснила запросто.
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Все буде в Україні, не дивлячись на завивання тролів.
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каналізація не винна...
майстер по гівні
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Тепер Труба нехай доводить, що це зробило НАБУ, або йде у відставку.
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Вот эти ссылки на "источники" уже давно у нас расцениваются,как вброс.
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это намек трубы что не он а набу сливает портнову инфу)))
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Честно говоря, наши доблестные органы вообще не соображают, как устраивается прослушка и как ее выявить.
Они свято верят, что она работает от батарейки, посему время службы ее ограничено, а для выявления используют некие подобия миноискателя, которые даже гвозь в стене не могут выявить, поскольку работают в ограниченном частотном диапазоне.
В то время, как современные средства выявления представляют собой некоторое подобие ёлочки, генератор и компьютер.
Это добро оставляют в помещении и уходят на 30 минут пить кофе.
После чего компьютер указывает места, где необходимо ковырять штукатурку и вытаскивать жучки
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Не перепдутайте,на верхньому фото \джерело\ "істочнік"
На нижньому "інсайд"
"Прослушку" Труби організувало НАБУ, - джерело - Цензор.НЕТ 5198
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