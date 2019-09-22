 "Прослушку" Труби організувало НАБУ, - джерело

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела, "прослушку" в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби організувало Національної антикорупційне бюро України.

Зі свого боку, прессекретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.

Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему. "Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.

Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.

"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.

Вона констатувала, що йдеться не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.