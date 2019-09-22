 "Прослушку" Труби організувало НАБУ, - джерело

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела, "прослушку" в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби організувало Національної антикорупційне бюро України.
Зі свого боку, прессекретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.
Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему. "Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.
Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.
"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.
Вона констатувала, що йдеться не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.
Труба країні давно.
Треба, якось вибиратися з цієї труби і халепи.
Сподіваюсь, що батько Зеленський виведе народ на світлий шлях!
Ну про що може мріяти порошенко? - лише про світле, добре і вічне.
Специалисты ставили,а нашла уборщица
Источник: https://censor.net.ua/n3149787
По данным американского издания, бывший высокопоставленный чиновник США, чье имя не упоминается, сказал, что «президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян».
Вот сенаторы в США могут, а слуги?
Дуглас . Ти або не в курсі,або,скоріше всього, бот....
Антон Геращенко: Порошенко контролює НАБУ, вони з Ситником розпивали чаї на дачі
Президент Петро Порошенко не хоче, щоб був проведений аудит Національного антикорупційного бюро.
"Два роки певними людьми зривався аудит НАБУ від Верховної Ради.
Потім хтось почав зривати аудит?
Президент Порошенко.
Він призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського, і він чомусь не став працювати, а потім ще написав заяву, що Порошенко не хоче, щоб був аудит НАБУ.
Звичайно Порошенко не хотів, щоб був аудит НАБУ.
З ким він там на дачі сидів, чаї розпивав в квітні 2018 роки?
Чи не з Артемом Ситником?", - наголосив Геращенко.
Він також додав, що Петро Порошенко реально контролює Національне антикорупційне бюро.
Жебрівський був призначений на посаду аудитора НАБУ указом президента Петра Порошенка 19 червня 2018 року.
Колишній глава Донецької військово-цивільної адміністрації вважається соратником президента.
Проти його призначення виступили активісти-антикорупціонери.
Рада громадського контролю НАБУ також висловив стурбованість через призначення Жебрівського на посаду аудитора, зазначивши, що це не в повній мірі відповідає закону.
Директор НАБУ Артем Ситник також зазначив, що призначення Жебрівського не відповідає критеріям положень закону про НАБУ.
Пізніше екс-аудитор Національного антикорупційного бюро Павло Жебрівський заявив, що аудит НАБУ може бути завершений не раніше кінця 2019 року.
тут все зрозуміло:
Директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"В останньому інтерв'ю Петро Олексійович протирічить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту... Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає", - написав він.
"Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів... Говорить, що директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету - разом з народним депутатом, прессекретарем та охороною - з вимогою провести допит тут і зараз", - додав очільник ДБР.
Наостанок він написав, що "всі матеріали, що допоможуть слідству, прошу надати слідчому в ДБР".
Як повідомляв Укрінформ, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ДБР не порушувало проти нього жодної кримінальної справи(***БАРИГА БРЕШЕ ЯК ДИШЕ), а пояснення він надавав у справі купівлі заводу "Кузня на Рибальському ".
Окрім того, Порошенко заявляв, що ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдиною людиною, яка поширювала інформацію про дату і час допиту, був Портнов.
Вчасночистіть каналізації
...у меня тут немецкий Коллега есть -- он за Кличками следит, в смысле бокса... ...а я, посредством бывшей жинки и казино в Чикаго -- с ними знаком трошки...
-- втираю гансюку уже 12 лет: Украина не Россия! ...хотя и сам в это уже не верю -- особенно в последнее время...*)
Я своим коллегам объяснила запросто.
майстер по гівні
Они свято верят, что она работает от батарейки, посему время службы ее ограничено, а для выявления используют некие подобия миноискателя, которые даже гвозь в стене не могут выявить, поскольку работают в ограниченном частотном диапазоне.
В то время, как современные средства выявления представляют собой некоторое подобие ёлочки, генератор и компьютер.
Это добро оставляют в помещении и уходят на 30 минут пить кофе.
После чего компьютер указывает места, где необходимо ковырять штукатурку и вытаскивать жучки
На нижньому "інсайд"