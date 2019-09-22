 Смертельна ДТП на Одещині, в якій загинули 9 людей, сталася з вини водія фури, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Йому надали медичну допомогу, а потім затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, 21 вересня в Одеській області унаслідок ДТП з участю вантажівки і маршрутки 9 людей загинули, 4 госпіталізовано.
Журналисты говорили, что тела увезли спустя три часа от их прибытия на место аварии. Все это время в карманах жертв звонили телефоны..
Жуткая картина.
Причина гибели 9-ти человк - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко и остальная гыдота которую называют "элитой". Что делал Аваков с Луценко на дне рождения Суркиса?
Пока Порошенко не посадят в тюрягу, так и будут гибнуть люди на дорогах. Связь хоть и не прямая, но она закономерна.
Як же вас, касабів ("м'ясників"), Порошенко за причандали торкнув... Декілька століть тепер пригадувать будете.
"Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей"."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226954/
Шо ещё? ...большемвсего травм, при посадке и высадки из кабины ...-- на семинарах так говорят.
А меня, на моём Мерине, больше всего дверка кабины долбит... ...убёт, когда-нить! ...пока уворачивабсь....*)
.а в год, гибнут до 15 дальнобойщиков.\\\\\\\\\\\\\\
Из каждых 233600 аварий - 1 подыхает дальнюк?
Слушай, ты солярки нанюхался, али как? Че ты тут такой бред вывалил то? Ты за кого нас принимаешь то, а?
Может не в себе реально.
да и то, из 233600 случаев просто от испуга - больше помрет водил чем 1.