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Все про:ДТП (2502) маршрутки (167) Одеська область (1069) Нацполіція (8232)

 Смертельна ДТП на Одещині, в якій загинули 9 людей, сталася з вини водія фури, - Нацполіція

Поліція затримала водія вантажівки, який був учасником смертельної ДТП в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Йому надали медичну допомогу, а потім затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, 21 вересня в Одеській області унаслідок ДТП з участю вантажівки і маршрутки 9 людей загинули, 4 госпіталізовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149786
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы водятел спал ночью, а не пытался все деньги заработать, аварии вообще не было.
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Мама водителя лежачая больная, надо медсестру нанимать, плюс недешевые лекарства, пенсия мамы 1600 грн. если бы медреформу (страховую медицину) провели еще 10-15 лет назад, то водителю не пришлось бы не спать по ночам. Да и маршрутчик работающий по 15 часов в день, тоже не эталон добросовестности.
Причина гибели 9-ти человк - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко и остальная гыдота которую называют "элитой". Что делал Аваков с Луценко на дне рождения Суркиса?
Пока Порошенко не посадят в тюрягу, так и будут гибнуть люди на дорогах. Связь хоть и не прямая, но она закономерна.
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Ужасная авария.
Журналисты говорили, что тела увезли спустя три часа от их прибытия на место аварии. Все это время в карманах жертв звонили телефоны..
Жуткая картина.
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це канєшно плохо, но похоже на інформаціонний флуд - цензор.нєт - це шо "ОКНО ГАИ"???
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Ужасная авария.
Журналисты говорили, что тела увезли спустя три часа от их прибытия на место аварии. Все это время в карманах жертв звонили телефоны..
Жуткая картина.
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Був би на місці "маршрутки" автобус спеціально призначений для міжміських перевезень - обійшлося би парою загинутих на перших місцях, садинами та переляками на решті.
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Если бы водятел спал ночью, а не пытался все деньги заработать, аварии вообще не было.
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Мама водителя лежачая больная, надо медсестру нанимать, плюс недешевые лекарства, пенсия мамы 1600 грн. если бы медреформу (страховую медицину) провели еще 10-15 лет назад, то водителю не пришлось бы не спать по ночам. Да и маршрутчик работающий по 15 часов в день, тоже не эталон добросовестности.
Причина гибели 9-ти человк - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко и остальная гыдота которую называют "элитой". Что делал Аваков с Луценко на дне рождения Суркиса?
Пока Порошенко не посадят в тюрягу, так и будут гибнуть люди на дорогах. Связь хоть и не прямая, но она закономерна.
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"Пока Порошенко не посадят в тюрягу, так и будут гибнуть люди на дорогах"
Як же вас, касабів ("м'ясників"), Порошенко за причандали торкнув... Декілька століть тепер пригадувать будете.
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І до чого там ніч?
"Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей"."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226954/
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Вот днём и засыпают. Сам с таким ехал, чудом не врезались, уже по встречке ехали. Водила смотрит вперёд и одновременно спит с открытыми глазами. Жуть.
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...в Бундесе, каждые 9 секунд, происходят аварии, с участием дальнобоев! ...а в год, гибнут до 15 дальнобойщиков. Правда, при открытии фуры, или контейнера -- груз выпадает.
Шо ещё? ...большемвсего травм, при посадке и высадки из кабины ...-- на семинарах так говорят.
А меня, на моём Мерине, больше всего дверка кабины долбит... ...убёт, когда-нить! ...пока уворачивабсь....*)
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...в Бундесе, каждые 9 секунд, происходят аварии, с участием дальнобоев!\\\\\\\\\\\\

.а в год, гибнут до 15 дальнобойщиков.\\\\\\\\\\\\\\

Смертельна ДТП на Одещині, в якій загинули 9 людей, сталася з вини водія фури, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1000

Из каждых 233600 аварий - 1 подыхает дальнюк?

Слушай, ты солярки нанюхался, али как? Че ты тут такой бред вывалил то? Ты за кого нас принимаешь то, а?
Может не в себе реально.
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Или они ездят на 250-тонных тягачах-танках?

да и то, из 233600 случаев просто от испуга - больше помрет водил чем 1.
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