 Авторитет Умка засвітився в компанії Нарика та Коломойського. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє журналістка Христина Бердинських, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку 90-х зовсім юний Нарик познайомився з Кондратьєвим, Богданом Гулямовим і потім до них вже приєднався Олійник. "Нас об'єднували спортивні захоплення. Так час був... Самі розумієте який", - розповідав журналістці в інтерв'ю Валерій Кондратьєв.

"Про колишні "подвиги" друзів і рід їхньої діяльності в непростий час він згадував так: "Хто чесніший? Той, хто у держави крав вагонами і кубометрами і кому нічого за це не було, чи той, хто намагався зробити так, щоб у місті не було війни і переділу?" - продовжила журналістка.

"Саме цим друзям зірка шансону Владислав Медяник присвятив пісню "Дніпропетровська братва". Її подарували Нарику на день народження. Слова пісні написав Ілля Рєзнік, музику - Медяник", - зазначила журналістка.

За словами журналістки, про "братву" в Дніпрі знали тривалий час і правоохоронні органи. Геннадій Москаль розповідав журналістці, що коли він працював у Дніпрі, він намагався боротися з кримінальними кланами.

"...І Нарик із друзями змушені були виїхати з міста, але потім Нарик повернувся і вже після революції вийшов на всеукраїнський рівень, завдяки Томосу. Він кавалер усіх можливих церковних орденів Київського патріархату, допомагав церкві і будував храми", - розповідає журналістка.

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"Все минуле залишилося в минулому. Найближчий друг Петровського, Богдан Гулямов, і зовсім пішов до церкви, ставши настоятелем храму Собору київських святих у селі Романків Київської області. Валерій Кондратьєв - глава успішного баскетбольного клубу "Дніпро" і радує рідне місто спортивними перемогами. А ось Умці нічого зі своєю репутацією зробити не вдалося. В'ячеслав Аброськін, колишній заступник голови Нацполіції, розповідав в інтерв'ю ЗМІ, що Умка - злодій у законі. І цей статус йому нібито купили, і "він - "апельсин" (не справжній злодій у законі)", - підкреслює Бердинських.

За інформацією журналістки, Сергій Олійник (відомий як Умка) подав до суду на Аброськіна за ці висловлювання, захищаючи своє чесне ім'я.

"Я, щоправда, не знаю, що він спростовував: що він - злодій у законі чи що він - "апельсин", чи те й інше. Але пізніше Умка відкликав позов. В Умки немає успішного бізнесу, спортивного клубу або храму. Тому Умка на цих фотографіях мене найбільше вражає... Можливо, тому що в БК "Дніпро" тепер грає син Коломойського і в гості приїжджає сам Коломойський, він почувається по-справжньому в законі", - підсумувала Бердинських.

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Нагадаємо, 1 березня 2019 року суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом із Нариком і цитату генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом.

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті, але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. До того ж оштрафували за його відсутності, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов написав статтю про цей процес.

20 жовтня 2017 року на Петровського було оформлено нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього, 24 серпня 2017 року Петровського було нагороджено відзнакою президента України "Хрест Степана Мазепи".

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