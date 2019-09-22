 Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

22 серпня минулого року у Волгоградській області РФ був затриманий старший оперуповноважений ФСБ майор Юрій Дриндін. Контррозвідника зупинили на посту ДАІ, коли він їхав у своїй Audi A8. У машині в тайниках було знайдено близько 8 кг марихуани.

За деякими даними, фсбешник потрапив в поле зору правоохоронців, після того, як в районі міста Волзький - "супутника" Волгограда - поліцейські виявили цілу плантацію конопель. Трьох причетних до незаконного обігу наркотиків було затримано. Вони нібито пояснили, що за "товаром" незабаром приїде справжній власник плантації, який збирався його перевезти до Криму. Ним і виявився майор Дриндін.

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Усіх чотирьох звинуватили в замаху на незаконний збут наркотичного засобу у великому розмірі, вчинений організованою групою (ст. 30 і ч. 4 ст. 228.1 КК РФ), і незаконному культивуванні у великому розмірі рослин, що містять наркотичні засоби, організованою групою (ч. 2 ст. 231 КК РФ). При цьому майора ФСБ Дриндіна слідчі назвали організатором виготовлення марихуани.

Згідно з базою Волгоградського гарнізонного військового суду процес щодо Дриндіна і спільників триває з липня 2019 року.

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Дриндін до окупації Криму Росією служив у СБУ в званні капітана, займаючись боротьбою з корупцією і оргзлочинністю. Пізніше він прийняв присягу РФ і вступив на службу в кримську ФСБ, де незабаром навіть отримав нове звання (в Україні за цей вчинок колишній співробітник СБУ був оголошений в розшук як дезертир). Як випливає з судових документів, майор Дриндін і його колеги повинні були спеціалізуватися на "нейтралізації загроз безпеки, які формуються окремими особами громадських об'єднань, земляцтвами та діаспорами".