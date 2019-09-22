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Все про:Крим (7491) наркотики (841) ФСБ (773) дезертирство (150)

 Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом

У Росії судять майора ФСБ Юрія Дриндіна, до окупації АРК співробітника Служби безпеки України, який був заарештований за організацію виробництва наркотиків під Волгоградом і їхнє переправлення до Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

22 серпня минулого року у Волгоградській області РФ був затриманий старший оперуповноважений ФСБ майор Юрій Дриндін. Контррозвідника зупинили на посту ДАІ, коли він їхав у своїй Audi A8. У машині в тайниках було знайдено близько 8 кг марихуани.

За деякими даними, фсбешник потрапив в поле зору правоохоронців, після того, як в районі міста Волзький - "супутника" Волгограда - поліцейські виявили цілу плантацію конопель. Трьох причетних до незаконного обігу наркотиків було затримано. Вони нібито пояснили, що за "товаром" незабаром приїде справжній власник плантації, який збирався його перевезти до Криму. Ним і виявився майор Дриндін.

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Усіх чотирьох звинуватили в замаху на незаконний збут наркотичного засобу у великому розмірі, вчинений організованою групою (ст. 30 і ч. 4 ст. 228.1 КК РФ), і незаконному культивуванні у великому розмірі рослин, що містять наркотичні засоби, організованою групою (ч. 2 ст. 231 КК РФ). При цьому майора ФСБ Дриндіна слідчі назвали організатором виготовлення марихуани.

Згідно з базою Волгоградського гарнізонного військового суду процес щодо Дриндіна і спільників триває з липня 2019 року.

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Дриндін до окупації Криму Росією служив у СБУ в званні капітана, займаючись боротьбою з корупцією і оргзлочинністю. Пізніше він прийняв присягу РФ і вступив на службу в кримську ФСБ, де незабаром навіть отримав нове звання (в Україні за цей вчинок колишній співробітник СБУ був оголошений в розшук як дезертир). Як випливає з судових документів, майор Дриндін і його колеги повинні були спеціалізуватися на "нейтралізації загроз безпеки, які формуються окремими особами громадських об'єднань, земляцтвами та діаспорами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149781
 
   
 Топ коментарі
 
Слышь, "ССовский мавзолей", тебе срать "соей", не надоело? Ты скоро Порошенко обвинишь в гибели динозавров!!! У тебя что, "Порошенко" - "идея фикс?" ... Этот СБУшник дезертировал в марте, а Порошенко пришёл во власть летом!!!... Тебе пора уже к психиатру...
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Конопля это проблема 2, хуже что в СБУ попадают такие твари.
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Концерты Квартала-95 очень хорошо заходят под канабисом.
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Талант нє пропьйош!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Плантацию подбросили провокаторы.
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Сколько верёвочке не виться, а конец будет, особенно если верёвочка конопляная.
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"нейтрализации угроз безопасности, формируемых отдельными лицами общественных объединений, землячествами и диаспорами".
Источник: https://censor.net.ua/n3149781

Именно эти "специалисты", двойного патриотизма, ничего и не заметили...
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Ти ворог України,провокатор і *********** прихвостень.Твоє місце за порєбриком. Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом - Цензор.НЕТ 6583 Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом - Цензор.НЕТ 5466 ПНХ разом з ******.
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Конопля это проблема 2, хуже что в СБУ попадают такие твари.
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А исчо говорили,что всех кто из ВСУ перешёл на службу в армию России,там считают предателями в принципе,в личное дело пишут "склонен к предательству"и всячески чморят.
А здесь капитан СБУ перешел служить в ФСБ и стал майором. Идеалогически вредная заметка.
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при Пете и Вове они же и остались, или может каких-то генералов посадили или уволили?
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ну не скажи, в 14м их много сбежало, а потом грицак еще их подчищал
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Такі тварюки розводяться,лише,там...
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Концерты Квартала-95 очень хорошо заходят под канабисом.
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типичный свиносоевый мыролюбный кадр.
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Слышь, "ССовский мавзолей", тебе срать "соей", не надоело? Ты скоро Порошенко обвинишь в гибели динозавров!!! У тебя что, "Порошенко" - "идея фикс?" ... Этот СБУшник дезертировал в марте, а Порошенко пришёл во власть летом!!!... Тебе пора уже к психиатру...
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Либо троль , либо дебил может и то и другое
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часом цілком адекватний, але інколи, вафель ще той... Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом - Цензор.НЕТ 5661
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а що, під волгоградом конопля краще росте, ніж на крисмі?
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На Крыме нет воды.
Но можно выращивать кактусы и верблюжьи колючки.
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Лофофору, что-ли?... Кстати, вывоз из Мексики семян или саженцев лофофоры, преследуется в уголовном порядке... В верблюжью колючку пусть выращивают... (Кстати, прошло пять лет, а верблюдов туда так и не завезли... Видно, надолго там оставаться, не собираются...).
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И дебил тоже есть... Но не в зоопарке... А в твоей квартире...
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Пейотль пусть віращивают. Почище конопли шибает
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зеля всплакнул - столько шмали пропало впустую, а ведь можно было целый год разговаривать с Бодей и думать, что ведешь переговоры с Трампом Предатель из СБУ майор ФСБ Дрындин оказался владельцем конопляной плантации под Волгоградом - Цензор.НЕТ 7737
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При Украине крышивал коррупцию и оргпреступность. При рашке следил за какими-то землячествами и диаспорами - никого навара.
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Ну вот достойный капитан украинской СБУ. Сколько таких осталось????
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Занялся тем, чем и раньше занимался...Но тут зашел на чужой ринок.
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СБУ - это кузница кротов, предателей и всякой сволочи. Селекция такая была - отбирали мажоров, элитку и прочий сброд. У нас в Киеве есть СБУшники, что владеют ресторанами и прочая,прочая, и это среднее звено.
Но высший пилотаж СБУшника - это даже не глава ринатовского "Востока", а президент ЛНР,,,
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Уря!,що й необхідно було довести. Скільки,ще невиявлено
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Поєднував приємне з корисним. Шкода, що пов'язали (с)
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