EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1818  17
Все про:діти (1672) Житомир (179) Нацполіція (8232) травма (331)

 Під час свята на дітей впав металевий банер на Житомирщині, - Нацполіція

У Житомирі в результаті падіння металевого банера травмовано чотирьох дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

За словами правоохоронців, 21 вересня близько 14 години до поліції надійшло повідомлення про травмування на Польському бульварі міста Житомира чотирьох дітей у результаті падіння металевої конструкції. На місце події прибули медики та поліцейські. Працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу встановлюють усі обставини події.

За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова внаслідок пориву вітру впав банер розміром 4 на 5 метрів. Унаслідок цього було травмовано 4 дітей віком від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і троє дівчаток. Малечу доставили до обласної дитячої лікарні. За наявною інформацією, у них діагностовані забої.

На місці падіння банеру працюють поліцейські, які встановлюють усі причини та обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння в шкільній їдальні в Одесі: в лікарню звернулися 53 учня, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149779
 
 
 Топ коментарі
 
Пориви вітру шалені зараз, обмежуйтесь в прогулянках бо може прилетіти, бережіть себе. Діткам одужання.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пориви вітру шалені зараз, обмежуйтесь в прогулянках бо може прилетіти, бережіть себе. Діткам одужання.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
 показати весь коментар
 
 
На баннере наверняка был изображен Порох, да?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору