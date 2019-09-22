 WADA може відсторонити Росію від участі в літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо, - The Telegraph

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє The Telegraph, в WADA підозрюють, що за останні півтора року Росія проводила маніпуляції, щоб приховати вживання допінгу російськими спортсменами в минулому. Якщо інформація про підтасовування допінг-проб підтвердиться, WADA може повторно відсторонити Російське антидопінгове агентство, а російські спортсмени не будуть допущені до участі в ОІ-2020.

23 вересня WADA має представити доповідь про дані московської лабораторії.

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Нагадаємо, через махінації з допінг-пробами WADA після Олімпіади 2014 року припинило членство РУСАДА. Російське антидопінгове агентство було відновлено в правах лише у вересні 2018 року з умовою, що не пізніше 1 січня 2019 року експерти WADA отримають доступ до баз даних Московської антидопінгової лабораторії.

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