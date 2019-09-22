EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Спорт
  2459  60
Все про:Олімпіада (222) Росія (19950) допінг-контроль (192)

 WADA може відсторонити Росію від участі в літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо, - The Telegraph

Команда Росії може бути відсторонена від участі в літніх Олімпійських іграх-2020 року, які відбудуться в Токіо. Росія підозрюється в підтасуванні допінг-проб спортсменів у Московській антидопінгової лабораторії перед тим, як вони були відправлені для перевірки до ВАДА (WADA).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє The Telegraph, в WADA підозрюють, що за останні півтора року Росія проводила маніпуляції, щоб приховати вживання допінгу російськими спортсменами в минулому. Якщо інформація про підтасовування допінг-проб підтвердиться, WADA може повторно відсторонити Російське антидопінгове агентство, а російські спортсмени не будуть допущені до участі в ОІ-2020.

23 вересня WADA має представити доповідь про дані московської лабораторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після Олімпійських ігор повністю зосереджуся на політиці, - нардеп Беленюк

Нагадаємо, через махінації з допінг-пробами WADA після Олімпіади 2014 року припинило членство РУСАДА. Російське антидопінгове агентство було відновлено в правах лише у вересні 2018 року з умовою, що не пізніше 1 січня 2019 року експерти WADA отримають доступ до баз даних Московської антидопінгової лабораторії.

.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149778
 
   
 Топ коментарі
 
Ти сам зачепив цю цікаву тему.. Так ось . Ніяких аналізів на наркотичну залежність Вофкє здавати вже не потрібно, оскільки своєю відмовою від їх здачі WADA Вофка лише підтвердив найгірші побоювання. Вся подальша поведінка Вофкі та його найближчого оточення не залишили жодних сумнівів в цьому. Так що , жодних надій на участь Вофкі в спортивних змаганнях , за виключенням хіба що забігів по фонтанах - вже немає 😃
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что он не готовит путч для свержения нынешней власти. Об этом он рассказал в эфире "5 канала" в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".
Напомним, скандал разгорелся после того как "Страна" сообщила, что в ходе первого пленарного заседания Верховной Рады IХ созыва депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая в СМС-сообщении объясняла неизвестному собеседнику, что министром внутренних дел останется Арсен Аваков, потому что только он сможет противостоять путчу, который готовит экс-президент "путч" на декабрь.
Комментируя эту информацию Порошенко отметил, что в условиях войны на Донбассе страна может не пережить новый Майдан.
"В условиях войны Украина может не пережить Майдан. Я государственник и я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - сказал он.
Исходя из этого Порошенко заверил, что не будет прибегать к действиям, ставящим под угрозу украинскую государственность.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ссыклом оказался Петя, короч, ктоб сомневался. Барыга он и в Африке барыга.
 показати весь коментар
 
 
Государству нужен хороший киллер и перевыборы.
 показати весь коментар
 
 
расслабься Максимка-твой Потрох уже на мушке!! а перевыборы в ПЕС -..дело пустое...поскольку сама ПЕС-пустое место)))
 показати весь коментар
 
стыц-пыздыц!!
Порошенко заявил, что его сын заставил семью говорить только на украинском

КИЕВ, 22 сен Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке, исключение только для английского языка.)))))))))
 показати весь коментар
 
Любопытно, какие условия ультиматума? Что он вернется из Англии?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
https://censor.net.ua/video_news/140157/na_voorujenii_ukrainskih_raketchikov_odna_raketa_i_ta_prosrochena_video
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Щас петики расскажут, что Зеля должен сдать анализы WADA. Других способов прицепить его к этой новости не вижу...
 показати весь коментар
 
 
Ти сам зачепив цю цікаву тему.. Так ось . Ніяких аналізів на наркотичну залежність Вофкє здавати вже не потрібно, оскільки своєю відмовою від їх здачі WADA Вофка лише підтвердив найгірші побоювання. Вся подальша поведінка Вофкі та його найближчого оточення не залишили жодних сумнівів в цьому. Так що , жодних надій на участь Вофкі в спортивних змаганнях , за виключенням хіба що забігів по фонтанах - вже немає 😃
 показати весь коментар
 
 
Что там с анализами Порошенко в VADA, когда результаты будут?
 показати весь коментар
 
 
В алкоголе Петра Алексеевича крови не обнаружено.
 показати весь коментар
 
Ой налякали їжачка голою сракою Літак корейський жахнули і пох а тут якійсь срані ігри для дЕбілів...
 показати весь коментар
 
 
Для того,кто играется кубиками всю жизнь,все остальные игры-"для дебилов".
 показати весь коментар
 
 
А тобі не пора в наркологію? Я дивлюся, уже почав "мартишню ловить...". Який "літак корейський"?
 показати весь коментар
 
Відсторонити рашку без жодних сумнівів від участі в будь яких спортивних змаганнях необхідно раз і назавжди . Країна , яка є світовим рекордсменом в споживанні настійки бояришника на душу населення апріорі не може бути учасником будь яких спортивних змагань з огляду на стан здоров'я її населення та розвитку фізичної культури та спорту.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зенит-Арена уже года два как сдан.
WADA может отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 7251
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Алсо, 50 ярдов деревянных - это 711 лям евриков.
 показати весь коментар
 
Даже если так,то 500млн евро украли,как обычно. Вряд ли зенит-арена чем то лучше шведской.
 показати весь коментар
 
 
Зєніт Арєна лучше шведской.
Ібо на нєй іграет Ракіцкій...


WADA може відсторонити Росію від участі в літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 2649

 показати весь коментар
 
Ау?Боюсь даже представить,ты шо коцап??????😂🌷
 показати весь коментар
 
Под прикрытием олимпиады в Сочи путинская РФ войну развязала. Дата 20.02.2014 на путинской медали - вот что должно уже стать причиной отстранения. А государственная программа сокрытия и применения допинга - основанием для отстранения от всех международных соревнований.
 показати весь коментар
 
 
Кацапским нацистам и мракобесам нечего делать на Олимпиаде независимо от того,чем они там ссут в пробирки.
 показати весь коментар
 
 
эта вада как нашим зебилам так и рашистам не указ))) вот если бы евролаб или броис, вот то авторитетные конторки))))
 показати весь коментар
 
в рашистів всі спортсмени на допінгу.
 показати весь коментар
 
 
ВОНИ ПРОДАЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ...ЧИТАЙТЕ ЗЕВИЛУПКИАргентина голодает - более 30% населения уже оказалось за чертой бедности.Местные жители каждый день устраивают акции протеста, требуя защиту для бездомных и безработных. Сенат одобрил закон о чрезвычайной продовольственной помощи - и она требуется срочно. Аргентину убивают высокая инфляция и экономический спад. Угроза дефолта стала дамокловым мечом. Что происходит за океаном и каковы риски для России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)?Об этом рассказывает сегодня «Газета.Ru».Без еды и крыши над головойБуэнос-Айрес, столица Аргентины, вновь стал ареной протестов. Общественные организации и активисты вышли на улицы с требованием ввести режим чрезвычайного положения из-за нищеты и голода. Экономический кризис захлестнул страну - девальвация песо и высокая инфляция оставили многих аргентинцев без пропитания.Читайте также: Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 годаТяжелую ситуацию, связанную с голодом в стране, ранее признала Палата депутатов Аргентины. Она одобрила проект закона о чрезвычайной продовольственной помощи. На этой неделе верхняя палата конгресса, аргентинский Сенат, также поддержал его.Эта инициатива должна расширить статьи бюджета для общественных и школьных столовых - бюджет выделит на эти расходы на 50% больше, чем прежде. Деньги должны пойти в первую очередь на питание детей до 14 лет, беременных, инвалидов и пожилых людей, живущих в нищете. Эти меры будут действовать до 2022 года.«Исполнительная власть в срочном порядке должна приступить к выполнению закона. Чрезвычайная ситуация имеет место уже сейчас. Мы больше не можем ждать», - написал депутат Леонардо Гроссо в твиттере.«Аргентина опустошена бездействием, голодом и бедностью, и мы требуем ответов», - говорил один из организаторов протеста Эдуардо Беллибони.По разным данным, от одного до трех миллионов аргентинцев страдают от голода. Зафиксирован ряд случаев смерти детей от недоедания.Официальная статистика по бедности демонстрирует трагическую ситуацию в южноамериканской стране. Согласно данным, опубликованным в марте Национальным институтом статистики и переписи населения (INDEC), во второй половине 2018 года бедными признаны 32% населения, без крыши над головой оказались 6,7% аргентинцев.Хотя и эти данные можно признать устаревшими. Историческая девальвация песо в августе привела к росту цен, главным образом на продукты питания, и наверняка отразится в статистике еще более высоким уровнем бедности в этом году. В середине августа курс песо упал на 30%, обвалился аргентинский фондовый индекс Merval. За последние два года национальная валюта - песо - подешевела к доллару в три раза.По итогам минувшего года инфляция в Аргентине составила 47,6%. Тем не менее аргентинское правительство преисполнено оптимизма по поводу взлета потребительских цен - в бюджет на следующий год заложено снижение темпов годовой инфляции до 34%.В оппозиционных силах настроения совсем иные. Отчаяние испытывают все больше аргентинцев, опасаясь, что к концу года инфляция превысит 50%.В таком случае не менее 40% населения окажется за чертой бедности, пишет Telesur.Экономическая трагедияВ настоящее время в Аргентине наблюдается сокращение экономики на 2,5% (за январь-июль этого года). В 2020 году ожидается спад от 4% до 5%, пишет Bloomberg.
«Аргентина движется к кредитному кризису. Она сталкивается с потерей доверия, жестким падением роста и ростом инфляции», - сказал изданию старший партнер инвестиционной компании Alberdi Partners Маркос Бускалья, отмечая, что частные инвесторы уже разбегаются.В сундуках ЦБ мало ликвидности - платить нечем. Аргентина должна 325 млрд долларов, 80% - в валюте. Инвесторы опасаются, что стране грозит дефолт.В августе финансовый рынок оценивал вероятность дефолта Аргентины в ближайшие пять лет сначала в 50%, а затем и в 75%. До конца сентября Международный валютный фонд должен перевести Аргентине новый транш в $5,4 млрд. Однако есть риск, что фонд откажется от помощи южноамериканской стране.Власти Аргентины ранее официально ограничили движение капитала - теперь местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.Экономический кризис в Аргентине связан напрямую с политическим напряжением. 11 августа на праймериз победил Альберто Фернандес, который представляет левый «Фронт для всех» вместе с экс-президентом страны Кристиной Киршнер. Действующий президент Маурисио Макри набрал чуть больше 32%, отстав от лидера на 15% голосов. Реакцией рынков стал обвал национальной валюты.За два месяца до президентских выборов - они состоятся в октябре - рейтинг Макри почти не оставляет ему шансов на переизбрание. Пытаясь сохранить позиции, президент обещал в августе снизить подоходный налог, заморозить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и увеличить субсидии.Однако терпение аргентинцев на исходе. Макри обвиняют в урезании расходов на социальную сферу и отмене субсидий на электричество и газ. Однако именно благодаря этим мерам он смог заручиться поддержкой Международного валютного фонда (МВФ). С уменьшением государственных расходов сокращался и бюджетный дефицит.Его оппоненты Фернандес и Киршнер опираются на опыт Аргентины во времена президентства Нестора Киршнера (супруг Кристины Киршнер). Он появился на политической авансцене после того, как в 2001 году Аргентина погрузилась в тяжелый финансовый кризис. Киршнер заслужил признатель
 показати весь коментар
 
Газета ру ,звичайно ж перебільшує..

але ПОРОХОБОТИ "хавають"...


див. сюди :

Аргентина сделала ставку на сельское хозяйство. Обладая хорошими почвами и мягким климатом, страна стала одним из крупнейших поставщиков зерна и говядины на мировой рынок.
Но в кризисный момент во время Второй мировой войны к власти пришли популисты, которые своими решениями заложили основы кризиса, в котором страна пребывала долгие годы, а его последствия ощущаются и по сей день. Они подорвали доверие инвесторов национализацией, усилили роль государства в экономике, широко внедрили протекционизм и лишили важный для страны агросектор инвестиций, отдав деньги промышленности, усилили роль профсоюзов.
------------------------------------------------------------------------------

Украина и Аргентина очень далеки географически, но соседи на нижних позициях в рейтингах экономических свобод и бизнес-климата. У нас общие проблемы в защите прав собственности и интересов инвесторов, у нас общий двигатель экономики - сельское хозяйство. Вот только Аргентина получила независимость намного раньше, и на ее примере можно усвоить важный урок - ты можешь дать популистам шанс на выборах, но они не оставят шансов на благополучие ни тебе, ни твоим детям - доказано Аргентиной и Пероном, а сейчас это доказывают Венесуэла и Мадуро. В итоге политика популистов ведет в одно место - на порог МВФ за деньгами.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Лучше не пускать их на Олимпиаду. А то они в последнее время все выигрывают.
 показати весь коментар
 
Почему ты стесняешься своей тряпки?😂😂🌷
 показати весь коментар
 
 
Мне как тто фиолетово. Меня интересуют, что творит Зеля. А, что пустят кацапов на Олимпиаду или нет, Украине от этого ни хуже, ни лучше....
 показати весь коментар
 
Не скажи. Коли роблять погано твоєму лютому ворогові то це Україні тільки добре.
 показати весь коментар
 
 
Чем??? Что порадуемся что у кацапов стало хуже, чем у нас???
 показати весь коментар
 
звичайно..
хоча "5 колона ",запроданці і хохли з рабською психологією можуть не погоджуватись..
 показати весь коментар
 
 
Это логика соевых. Посмотр те на тупина и не смотр те на петю вороватого....
 показати весь коментар
 
саме так. У свсобак має бути гірше ніж у нас. Це деморалізація ворога і підняття бойового духу у нас. Дивно що це комусь тре пояснювати псі 5 років війни.
 показати весь коментар
 
 
Ты совсем с головой не дружишь????? Какая деморализация??? Посмотри рос. Тв.....
 показати весь коментар
 
Что значит остранить? Её - раши в принципе там не должно быть.
 показати весь коментар
 
 
ВАДА..може..ОБСЄ--може..навіть СВІФТ-може.
фантастика
 показати весь коментар
 
а ООН--може?..а Гааський трибунал може?
 показати весь коментар
 
та .там взагалі анекдот..вада приїхали в расею..бухали..прийшли в їх лабораторіїї..ну піссля бухла..сказали всьо--ок...протверезіли..приїхали гна родіну і ахренелі--не всьо окей
 показати весь коментар
 
 
війни--всеж таки вигідна річ.від перенаселення планети-так міркують ті хто під ці війни не підпадають
 показати весь коментар
 
Росія і спорт без допінгу апріорі не можливі. Як що кацаби не можуть використати допінг вони купують арбітрів (суддів) це добре помітно на таких видах спорту як фігурне катання. Наприклад: російська фігурістка падає і робить подвійний тулуб, а їй дають золото. Словацька спортсменка робить потрійний тулуб і не падає, а їй дають срібло...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору