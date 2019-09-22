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Все про:Міноборони (2805) обстріл (5533) Донбас (13082)

 Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили перемир'я, застосувавши АГС і стрілецьку зброю, - Міноборони

Від початку сьогоднішньої доби, станом на 11:00 в районі проведення ООС зафіксовано 4 порушення російсько-окупаційними військами встановленого режиму перемир'я. Все обстріли противник зробив на донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Так, о пів на першу ночі окупанти обстріляли з кулеметів наші оборонні позиції поблизу Миколаївки. Близько шостої ранку ворожі постріли з автоматичних гранатометів фіксувалися на підступах до Новогнатівки. Ці дві провокації ворог здійснив з напрямку Докучаєвська.

Далі, о 09.30 під ворожим вогнем перебували оборонці Водяного, де окупанти так само били з автоматичних гранатометів АГС та стрілецької зброї.

Окрім того, кулемети крупного калібру противник застосував під час ведення вогню в бік підрозділу Об’єднаних сил, який обороняє н.п. Лебединське.

Від початку доби підрозділи українських військ відкривали вогонь у відповідь зі штатних піхотних засобів лише в одному випадку.

За попередньою інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149775
 
 
 Топ коментарі
 
Потепління відносин з рашкою..
Петька вже не керує, рашизти задоволені.
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Да задрали уже! У нас перемирие стабильное: погибло всего больше 60 гражданских и десятки военных. Лучше напишите когда перемирие будет сорвано: после 30 обстрелов, 40? 50? 100? Когда убьют 1000, 2000 человек? Где кончается грань вашего лицимерия?
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Потепління відносин з рашкою..
Петька вже не керує, рашизти задоволені.
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Вот бы всю раду да на передовую, со скоморохом во главе.
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Да задрали уже! У нас перемирие стабильное: погибло всего больше 60 гражданских и десятки военных. Лучше напишите когда перемирие будет сорвано: после 30 обстрелов, 40? 50? 100? Когда убьют 1000, 2000 человек? Где кончается грань вашего лицимерия?
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Краще б вони написали коли за кожен обстріл вводять санкції бізнесу московитів в Україні. Оце треба вимагать, не костактація фактів а алекватна відповідь на агресію. Інакше це підігравання та заохочення ворога на агресію. Що ми маємо 6 років поспіль.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Да самая простая санкция : один обстрел = один день закрыты пункты перехода из клоаки на материк.
Тут им и пенсии, и регрессы, и продукты, и лекарства, и РАЗВЕДДАННЫЕ от рашистских «кротов» на «материке».
Хотят украинских пенсий - пусть перестают прикрывать собой тварюк, которых они до сих пор называют «наши мальчики».
Куда проще?
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В Україні можливостей закінчить цю війну маса. Від санкцій, націоналізації, так і повної блокади пмр лднр. Але виявилось, воля влади демоверсія, лише на вибори і побадаться на публіку з папєрєдніками...хліб та видовища

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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" Надо прекратить стрелять " ( Гавнокамандующій Вофка Сцикун )
😕
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Отношения теплеют и теплеют... На передке аж горячо.
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Головне, що Зелена шмаркля вірить рашистами та колаборантам. Вони проведуть "вільні, демократичні вибори", обов'язково розброяться, коли стануть вже законною після "виборів" владою та місцевою міліцією, обов'язково будуть жити по українським законом, а рашисти обов'язково передадуть Україні контроль над кордоном в дЫрах.
Головне - це вірити, рашисти та колаборанти завжди дотримуються свого слова, як з зеленим коридором в Іловайську, як з відходом і демонтажем укріплень...
Вірте їм, ЗеБіли, це ж ваші браття, адінарот!!!
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