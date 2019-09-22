 Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили перемир'я, застосувавши АГС і стрілецьку зброю, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Так, о пів на першу ночі окупанти обстріляли з кулеметів наші оборонні позиції поблизу Миколаївки. Близько шостої ранку ворожі постріли з автоматичних гранатометів фіксувалися на підступах до Новогнатівки. Ці дві провокації ворог здійснив з напрямку Докучаєвська.
Далі, о 09.30 під ворожим вогнем перебували оборонці Водяного, де окупанти так само били з автоматичних гранатометів АГС та стрілецької зброї.
Окрім того, кулемети крупного калібру противник застосував під час ведення вогню в бік підрозділу Об’єднаних сил, який обороняє н.п. Лебединське.
Від початку доби підрозділи українських військ відкривали вогонь у відповідь зі штатних піхотних засобів лише в одному випадку.
За попередньою інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає.
Петька вже не керує, рашизти задоволені.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Тут им и пенсии, и регрессы, и продукты, и лекарства, и РАЗВЕДДАННЫЕ от рашистских «кротов» на «материке».
Хотят украинских пенсий - пусть перестают прикрывать собой тварюк, которых они до сих пор называют «наши мальчики».
Куда проще?
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
😕
Головне - це вірити, рашисти та колаборанти завжди дотримуються свого слова, як з зеленим коридором в Іловайську, як з відходом і демонтажем укріплень...
Вірте їм, ЗеБіли, це ж ваші браття, адінарот!!!