 "Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.
За словами Іванової, апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.
"Національна поліція, зокрема слідчо-оперативна група, в яку входили і вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки відразу ж прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії для того, щоб виявити цю апаратуру", - повідомила прессекретар ДБР.
Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему.
"Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.
Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.
"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.
Вона констатувала, що йдеться не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.
- ...А у вас документики... я извиняюсь...
Первый на ходу показал Роману Трубе документик СБУ, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело: в вентиляции оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Устройство прослушки в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросили порохоботы!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо теперь Портнова по полной сдавать.
Нет ли тут карупцыи ? И кто же наживается на войне, с тех пор как Порох не у дел ?
Можно озвучивать с завязанными глазами, не читая.
После присоединения западной украины между одесскими и черновицкими юдами была такая бойня - мама не горюй!
Тем более, что 7-40 и шавагебила (или как там ее), сочинили черновицкие юды!
били цепями и арматурой себе подобных.
для передвижения скупали весь поезд одесса-черновцы.
7-40 - время отправления поезда черновцы-львов.
А шавадебила, не знаю, что, НО СОЧИНИЛИ ЕЕ ТОЖЕ НА ЧЕРНОВИЦКОМ ВОКЗАЛЕ.
- Изя, а сколько у этого "шоколадного мародёра" было в панамском оффшоре?
- Если, я скажу, ты Сёма упадёшь. Аж 3 тысячи долларов.
- Изя, я упал.
Он шо Бога за яйки схватил ?
Да цепляйте уже тогда с параша тудей.
Не стесняйтесь
Скажіть будь ласка хто і коли бачив, щоб при провітрюванні приміщень працівники офісів заглядали у вентиляційні системи???
Про решту змісту заяви прес-секретаря я вже краще промовчу бо назвати це інакше, як маячнею хворої людини я не можу .
Питання тут в іншому - труба напряму зливає інформацію відомим і невідомим стороннім особам за межі бюро, що само по собі є посадовим злочином. От і крутися тепер труба, як воша на пательні , аби себе відбілити
я ж кажу - частіше вперевітрювайте і вентилюйте приміщення)))
Вообще зебилам непонятно!
А где служба внутренней безопасности? Почему не проверяла кабинет на жучки, камеры и т.д.?
С таким количеством резонансных дел кабинет должен был проверятся каждый день.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Кто-то из окружения Трубы слил информацию, а чтобы отвести от себя подозрение, повесил жучок.
Да в спешке так топорно, что прослушивающее устройство заметила даже уборщица.
Уже через несколько дней в Попыхи приехали специалисты Нацполиции.
Труба зашёл в свой кабинет и увидел, как Портнов чего-то копошится в вентиляции.
- Андрюха, мля, а ты что тут делаешь?
- Трамвай жду.
Труба вышел из кабинета, идёт по коридору... потом резко остановился:
"Стоп... не понял... какого зуя В МОЁМ КАБИНЕТЕ ТРАМВАЙ?!"
Залетает обратно - всё в порядке, вентиляция закрыта, Портянки нетути.
"Уехал" - подумал Труба.
Может повредить, а и может помочь....
Почему сразу о плохом.
Давайте о хорошем - очко у чинуш жим жим.. Может наглеть не будут.
Порох исподтишка подложил устройство прослушки. После этого инцидента специалисты приварили под тишок вентиляции защитную решётку.