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Все про:прослуховування (112) Труба (129) ДБР (509)

 "Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР. ВIДЕО

"Прослушка", яку напередодні виявили в кабінеті директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби, може нашкодити розслідуванню низці резонансних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

За словами Іванової, апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.

"Національна поліція, зокрема слідчо-оперативна група, в яку входили і вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки відразу ж прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії для того, щоб виявити цю апаратуру", - повідомила прессекретар ДБР.

Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему.

"Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку" (оновлено). ФОТО



Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.

"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають  щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.

Вона констатувала, що йдеться  не  про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі ДБР за вказівкою Труби не відкрили справу проти Портнова попри рішення суду, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149774
 
 
 Топ коментарі
 
Точно! Гляди всплывет инфа о чем там Труба сПортновым разговаривает.
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Прослушку "обнаружила случайно" сотрудница когда проветривала помещение. Кому и что она "проветривала"- другой вопрос, но "устанавливали прослушку специалисты". Кому они пытаются впарить эту дичь???
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Точно! Гляди всплывет инфа о чем там Труба сПортновым разговаривает.
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ВОПРОС ПОПРОБУЙТЕ ВОТ ТАК С УЛИЦЫ МИНУЯ ТУРНИКЕТ А ТО И АВТОМАТЧИКА А ВХОДЕ ЗАЙТИ В РАЙУПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ ДРБ НАБУ А ХРЕН ВАМ А ТУТ В ВЕНТИЛЯЦИИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ГДЕ СТОЯТ КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ, МОЖЕТ И ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРОТИВПОЖАРНАЯ А МОЖЕТ ЕЩЕ КРУЧЕ ГОЛОСОВАЯ И ПО СЕТЧАТКЕ ГЛАЗА СРАБАТЫВАЕТ ЗАМОК НА ДВЕРИ ЧЕРЕЗ КАКУЮ МОЖНО ПОПАСТЬ В КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ГБР И НАМ ВТОРЫЕ СУТКИ ВТИРАЮТ ЭТОТ ПРОГОН вы что ребята всех за дебилов иметее в стране Труба напиши по собстенному или что психикой навернулся и вали нафиг в свой Ростов куда тебе Петрушка Портнов поможет с билетом в теплушку.... "Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 2202
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Трохи перефразуємо класику:

- ...А у вас документики... я извиняюсь...
Первый на ходу показал Роману Трубе документик СБУ, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело: в вентиляции оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Устройство прослушки в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросили порохоботы!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо теперь Портнова по полной сдавать.
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ЧТО ОНИ ЛАПШУ ГОНЯТ----УБОРЩИЦА выявила прослушку ??????? Они,что нас за аленей держат ?????? У таких начальников,как ЭТА МУЗЫКАЛЬНАЯ труба,периодически ,с помощью приборов проверяют,если в кабинете прослушка !!! Просто СЛИВЩИК ИНФОРМАЦИИ портнову труба--заметает следы,вроде бы была утечка информации ! ЗА ВСЕ ОТВЕТИШЬ--СТУКАЧЕК !!!!!!!!
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Перевіряють спеціалісти, а не прибиральниця!
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а якщо прибиральниця тямить в таких справах? та відповідно підготовлена?
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Да не может быть. Неужели Портнов жуков понаставил, чтобы в случае чего Труба не смог соскочить ?
Нет ли тут карупцыи ? И кто же наживается на войне, с тех пор как Порох не у дел ?
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Бл..а шо то в мене саме відео включилось?
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Аналогічно. На компі якось пох, а якщо на мобільному через 4G - такі несподіванки надгризають трафік...
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Прослушку "обнаружила случайно" сотрудница когда проветривала помещение. Кому и что она "проветривала"- другой вопрос, но "устанавливали прослушку специалисты". Кому они пытаются впарить эту дичь???
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Проветривала помещение и в окно залетел диктофон.
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Для евреев не было разницы между Велико-, Мало- и Бело- Россией. Для них это была «черта оседлости». У всех примерно одинаковое начало. Родился в семье еврейского (профессия отца). Много детей. В 12-15 лет ушел из семьи. Примкнул к социал-демократам, эсерам, Бунду. Революцию принял в Красной армии, участник сражений (нужное вставить), после Гражданской войны - в органах ВЧК-ОГПУ. В 1937 году расстрелян.
Можно озвучивать с завязанными глазами, не читая.
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Не кизди!
После присоединения западной украины между одесскими и черновицкими юдами была такая бойня - мама не горюй!
Тем более, что 7-40 и шавагебила (или как там ее), сочинили черновицкие юды!
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Коли громили еврейських жінок і дітей їх вбивали то відчували себе великими героями, а потім всрались?
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женщин и детей не трогали.
били цепями и арматурой себе подобных.
для передвижения скупали весь поезд одесса-черновцы.
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Для особо одаренных поясняю.
7-40 - время отправления поезда черновцы-львов.
А шавадебила, не знаю, что, НО СОЧИНИЛИ ЕЕ ТОЖЕ НА ЧЕРНОВИЦКОМ ВОКЗАЛЕ.
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Спасибо за классную ремарочку! Взял на заметку, я вообще не спец в этих вопросах, спасибо еще раз!
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Именно бундовцы присвоили себе право выступать от имени беларусов, мол, им, беларусам, независимость не нужна...
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Труба сам себе поставил прослушку, чтобы отмазаться за слив кацапам и Портнову информации о делах которые ведёт ДБР. Разводите дальше 73% Зедебилов, ещё и кино покажите
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тут дело не только в кацапах, более чем очевидно, что надо похе..ть определенные дела по просьбам ($; € ) так сказать
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 20 сент.

"Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 7182

- Изя, а сколько у этого "шоколадного мародёра" было в панамском оффшоре?
- Если, я скажу, ты Сёма упадёшь. Аж 3 тысячи долларов.
- Изя, я упал.
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труба дырявая оказалась - пованивает. но как для "секты свидетелей тепловизора" версия "о прослушке" сойдет.
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Блин , а почему ТРАМПА слушать можно, а непонятное металлоизделие - нет. ?
Он шо Бога за яйки схватил ?
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Писец. Видео со 112.
Да цепляйте уже тогда с параша тудей.
Не стесняйтесь
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Більш тупішої відмазки я ще не чув - " ... апаратуру для прослуховування випадково знайшла одна з працівниць бюро, яка провітрювати примішення.."
Скажіть будь ласка хто і коли бачив, щоб при провітрюванні приміщень працівники офісів заглядали у вентиляційні системи???
Про решту змісту заяви прес-секретаря я вже краще промовчу бо назвати це інакше, як маячнею хворої людини я не можу .
Питання тут в іншому - труба напряму зливає інформацію відомим і невідомим стороннім особам за межі бюро, що само по собі є посадовим злочином. От і крутися тепер труба, як воша на пательні , аби себе відбілити
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может там такая тяга что ее засосало в вентиляцию. это ж ГБР!!!
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Подивитися б ще на ту "Дюймовочку" як її там "засосало" 😃
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По словам Ивановой, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение.Источник: https://censor.net.ua/n3149774

я ж кажу - частіше вперевітрювайте і вентилюйте приміщення)))
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не пойму. зачем этого дудкина слушать? он что кого то из свиномрази посадил? И вообще что он сделал, помимо получения хорошей зарплаты?
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И из зелемрази никого не посадил!
Вообще зебилам непонятно!
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Я счас баканову перезвоню по поводу этого черта!(с)
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Или отмазка для Трубы, каким образом Портнов всё знает... Но, маловероятно, ибо друзей не сдают...)
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Интересно, а когда эта прослушка будет в сети???
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ДБР це кантора в якій працюють дибіли(звісно окрім прибиральниці)???? чи дибілами є населення країни, на кошти якого можливе існування такої кантори??? а коли і те, і друге правда??? шо чекає на таку країну найближчим часом???
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А что, кабинет Трубы - это базарная площадь? Говори что хочешь...
А где служба внутренней безопасности? Почему не проверяла кабинет на жучки, камеры и т.д.?
С таким количеством резонансных дел кабинет должен был проверятся каждый день.
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Тобто - все кіна не буде!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Прослушивающее устройство в кабинете Трубы - это постановка.
Кто-то из окружения Трубы слил информацию, а чтобы отвести от себя подозрение, повесил жучок.
Да в спешке так топорно, что прослушивающее устройство заметила даже уборщица.
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Порох впопыхах плохо замаскировал прослушивающее устройство.
Уже через несколько дней в Попыхи приехали специалисты Нацполиции.
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Спокойно. Просто Портнов должен же как-то контролировать Трубу?
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ТРУБА -ТРУБОЙ, одна посадка в месяц, хотя бы. ИНАЧЕ ТРУБА. Не томи.
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Ремікс анекдота про Штірліца:

Труба зашёл в свой кабинет и увидел, как Портнов чего-то копошится в вентиляции.

- Андрюха, мля, а ты что тут делаешь?
- Трамвай жду.
Труба вышел из кабинета, идёт по коридору... потом резко остановился:
"Стоп... не понял... какого зуя В МОЁМ КАБИНЕТЕ ТРАМВАЙ?!"
Залетает обратно - всё в порядке, вентиляция закрыта, Портянки нетути.
"Уехал" - подумал Труба.
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уявляєте рівень пропарашинської наволочі в усіх гілках влади?? Це просто жестяк!!!! А наші банед.ки в мантіях- суди відпускають цю ватяну шваль з умовними строками чи взагалі без покарання, і вони плодяться, як щури... Тепер зрозуміло, звідкіля ця гнида портнов знав про все, що робиться в ДБР...Ганьба установі такого рівня...Розслабили свої "булки", наче ні війни ні гнид мокшанських в державі немає...
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"Продвинутая" работница, обнаружить прослушка без сканера, молодец. СБУ работу еще не предложила ???
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Обожаю тупое чиновничье бла бла бла....
Может повредить, а и может помочь....
Почему сразу о плохом.
Давайте о хорошем - очко у чинуш жим жим.. Может наглеть не будут.
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Уборщица проветривала и обнаружила? Так может уборщицу в это кресло посадить, да вообще ее там одну работать оставить -может и пользы больше будет... зебилы, вы дебилы))))
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Та то Порох поставив, зуб даю! "Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 3235

Порох исподтишка подложил устройство прослушки. После этого инцидента специалисты приварили под тишок вентиляции защитную решётку.
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Вот как видно по комментариям КТО есть подписчиком данного сайта а это : специалисты по штукатурке, и просто БОТЫ! Просушка устанавлиавалась в момент ремонтн работ в помещении перед заездом. подрядчика работ - за уши или за яй
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В вытяжке Романа Трубы обнаружили подслушивающее устройство. Жидкость, в которой плавало устройство, пришлось утилизировать, поэтому Трубе предстоит заново сдать все биоматериалы для новой вытяжки...
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Плагиат... Там у нас ранее, у Генпрокурора кто-то окна дырявил, снайперкой с тепловизором...
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Анжелика, мы тебя хотим!!, ну если серьёзно, што там в тех "органах" вообще творится, так может ЦРУ еще оставило?? но уборщицы славные, пыль везде протирают))
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