 "Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

За словами Іванової, апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.

"Національна поліція, зокрема слідчо-оперативна група, в яку входили і вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки відразу ж прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії для того, щоб виявити цю апаратуру", - повідомила прессекретар ДБР.

Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему.

"Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.

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Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.

"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.

Вона констатувала, що йдеться не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.

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