 Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод

Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.
"Я би просив не бавитись у перегляд досягнутих домовленостей щодо Мінського формату. В тому числі і тих, під якими стоять підписи Порошенка і Путіна, Меркель і президента Французької республіки тоді Олланда",- підкреслив він.
"У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені", – наголосив Петро Порошенко.
Він підкреслив, що була погоджена "дорожня карта" імплементації Мінських угод.
"Це означає, що і коли має робитися", – пояснив він додавши, що вона обговорювалася у Нормандському форматі – і на найвищому рівні, і на рівні міністрів закордонних справ і дипломатичних радників.
"І перше – має бути зроблений безпековий компонент, який дає можливість взагалі говорити про проведення, гарантувати вільне волевиявлення громадян і проведення вільних виборів", – особливо підкреслив п’ятий президент України.
Він зауважив, що зараз намагаються говорити, що нам треба терміново, навесні, провести місцеві вибори, в тому числі і на окупованих територіях, не згадуючи при цьому безпековий компонент, який би гарантував волевиявлення громадян, гарантував би можливість проведення кампанії.
"Бо в Мінських угодах записано, що це має бути відповідно до українського законодавства. Це має бути організовано українськими державними органами. Українським політичним силам має бути гарантована участь у цих виборах. Кандидати від України мають їздити і агітувати. І тільки за цих умов ці вибори будуть вільними", – заявив Петро Порошенко.
Він підкреслив: "Спроби зараз говорити, що це буде зроблено під відкритою, як зараз, чи таємною присутністю російських окупаційних військ, коли незаконні збройні формування, як чітко записав в Мінських угодах, не будуть роззброєні, а будуть перешкоджати вільному волевиявленню і проведенню кампанії, ці вибори не можуть за визначенням бути визнані вільними. І це означає, що ніякого політичного процесу, до вирішення безпекового компоненту, не буде".
"Отже, ще раз – виведення військ, роззброєння незаконних формувань, вивезення артилерійського і танкового озброєння, чітка позиція щодо гарантування перекриття кордону неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, присутність українських політичних сил і українського законодавства і українських організаторів", – зазначив він.
За словами Петра Порошенка, надзвичайно важливим є забезпечення участі у голосуванні тимчасово переміщених осіб.
"Кажуть, що 1,5 млн українських громадян, що постійно проживають у Донецьку і були вимушені виїхати, і зараз Росія перешкоджає їх участі. Тому я вимагаю високого рівня компетентності при розмовах щодо участі чи не участі", – сказав він.
Так скажи нам избиратель о пункте из программы Зе о выборах на Донбассе в частности и минских соглашения вообще.
Ты же должен знать за что ты голосовал?
Я наперед знаю.
Но фанатики это у Порошенко а у Зе избиратели.
Цирк да и только)))
Ты сторонник силового освобождения Донбасса и Крыма если освобождать будет лично петя.
Если не будет то так ему и надо.
Тогда ты сторонник Зе и за мир во всем мире любой ценой правильно?
Это программа Юрия Тимошенко.
Но вы же голосовали за Юлию в первом туре.
Эта та которая говорила что не один танк не должен выехать из казармы.
Поэтому извините но на избирателя Вы ну вот совсем не похожи.
Глупый фанатик с лозунгами вот это да.
"Я би просив не бавитись у перегляд досягнутих домовленостей щодо Мінського формату. В тому числі і тих, під якими стоять підписи Порошенка і Путіна, Меркель і президента Французької республіки тоді Олланда",- підкреслив він.
"У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов'язків, які зроблені", - наголосив Петро Порошенко.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149773
Зрозуміти, що хотів сказати Питро, звичайно, непросто без допомоги перекладача.
"Вони є базовими документами, де є виконання тих обов'язків, які зроблені", - наголосив Петро. Тут, хіба, Кличко міг би розібратися, що Питро сказав.
Тупой цензоровский бот.
https://gordonua.com/ukr/news/war/-v-jatrovich-velika-kilkist-ukrajintsiv-zajavljaje-shcho-vtomilosja-vid-serialu-vijna-j-hoche-povernutisja-do-95-go-kvartalu-1205305.html
"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, под которыми стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Франции Олланда. У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовым документом", - подчеркнул Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3149773
там нет слов про подписи порошенко под 13-ю пунктами...
"В том числе и тех, под..."
я вполне допускаю, что там есть и ИНЫЕ документы...))))). кто хочет, пусть ищет..))))
зебилы они и есть зебилы...)))
начало
чи злодій і брехун може бути патріотом України..
відповідь у 8 і 92 відсотків виборців у 2019 дуже різна..
Виведення (не відведення від лінії фронту одночасно двома сторонами)російських військ і лише потім вибори..
формула Штанмайєра руйнує цю хронологію,,а значить і мінські домовленості..тому ПРИСТАЙКО НЕ ВАРТО ВІДБРІХУВАТИСЬ -не "заканає"...
Если бы путину надо было это уже давно бы кто то с российским паспортом погиб при обстреле.
Раз этого нет значит нужно не это.
Такое же уже было и не один раз.
Сначала им было пофиг на украинцев а потом украинцы приходили к ним вместе с русскими и устраивали им вырванные годы.
Кацапів з кацапськими паспортами давно "мочать" не Донбасі
- сказав він.
Інший ТАКИЙ САМИЙ нардеп від іншої фракції -Рабінович вимагає іншого...
і кого слухати... ?
Не є загрозою проведення місцевих виборів..
Загрозою є ПІДМІНА МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ПРОХУ№ЛІВСЬКОЮ "ФОРМУЛОЮ ШТАНМАЙЄРА" з узаконенням ОРДЛО...