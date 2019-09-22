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 Політика України
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Все про:вибори (4514) Порошенко (9718) Донбас (13082)

 Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод

"Дорожня карта" виконання Мінських угод має чітко узгоджені етапи виконання, в тому числі і з питанням проведення виборів на тимчасово окупованих територіях виключно за українським законодавством.

Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

"Я би просив не бавитись у перегляд досягнутих домовленостей щодо Мінського формату. В тому числі і тих, під якими стоять підписи Порошенка і Путіна, Меркель і президента Французької республіки тоді Олланда",- підкреслив він.

"У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені", – наголосив Петро Порошенко.
Він підкреслив, що була погоджена "дорожня карта" імплементації Мінських угод.

"Це означає, що і коли має робитися", – пояснив він додавши, що вона обговорювалася у Нормандському форматі – і на найвищому рівні, і на рівні міністрів закордонних справ і дипломатичних радників.

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"І перше – має бути зроблений безпековий компонент, який дає можливість взагалі говорити про проведення, гарантувати вільне волевиявлення громадян і проведення вільних виборів", – особливо підкреслив п’ятий президент України.
Він зауважив, що зараз намагаються говорити, що нам треба терміново, навесні, провести місцеві вибори, в тому числі і на окупованих територіях, не згадуючи при цьому безпековий компонент, який би гарантував волевиявлення громадян, гарантував би можливість проведення кампанії.

"Бо в Мінських угодах записано, що це має бути відповідно до українського законодавства. Це має бути організовано українськими державними органами. Українським політичним силам має бути гарантована участь у цих виборах. Кандидати від України мають їздити і агітувати. І тільки за цих умов ці вибори будуть вільними", – заявив Петро Порошенко.

Він підкреслив: "Спроби зараз говорити, що це буде зроблено під відкритою, як зараз, чи таємною присутністю російських окупаційних військ, коли незаконні збройні формування, як чітко записав в Мінських угодах, не будуть роззброєні, а будуть перешкоджати вільному волевиявленню і проведенню кампанії, ці вибори не можуть за визначенням бути визнані вільними. І це означає, що ніякого політичного процесу, до вирішення безпекового компоненту, не буде".

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"Отже, ще раз – виведення військ, роззброєння незаконних формувань, вивезення артилерійського і танкового озброєння, чітка позиція щодо гарантування перекриття кордону неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, присутність українських політичних сил і українського законодавства і українських організаторів", – зазначив він.

За словами Петра Порошенка, надзвичайно важливим є забезпечення участі у голосуванні тимчасово переміщених осіб.

"Кажуть, що 1,5 млн українських громадян, що постійно проживають у Донецьку і були вимушені виїхати, і зараз Росія перешкоджає їх участі. Тому я вимагаю високого рівня компетентності при розмовах щодо участі чи не участі", – сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149773
 
   
 Топ коментарі
 
єдине, що він "вправє" - це спакувати свій домашній єврейський хлам і, разом з каломойським, відвалити в ісраєль Порошенко о проведении выборов на оккупированном Донбассе: Попрошу не играть в пересмотр Минских соглашений - Цензор.НЕТ 1274 Долю України будуть вирішувати українці
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Давай тебя свиноту пошлем в Золотое?
В подконтрольном украинской власти городе Золотое Попаснянского района Луганской области местные жители обеспокоены планами президента Владимира Зеленского и нового руководства Министерства обороны по отступлению бойцов ВСУ из своих нынешних позиций.
Об этом со ссылкой "Радио Свобода" рассказывает Диалог.UA.

По их мнению, начнется безнаказанность и незаконные самосуды над теми гражданскими, которые проживали рядом с военными, поддерживали их.

Также люди боятся отсутствия власти и коммуникаций с ней. В Золотом-4 и так сложно с продовольствием. В основном в населенном пункте живут пенсионеры, их средний доход едва переваливает за 1500 грн. В то же время, для сравнения, три тонны угля в этом районе (для отопления дома на зиму) стоит около 10 тыс. грн
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Какие ещё Минские соглашения? Мародер же закончил АТО за лічені години?
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Это вам так кажется. На самом деле, ни одного из тех ужасных прогнозов, которые давали порохоботы, не исполнилось.
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Кстати, написанное в статье полностью противоречит статистическим данным. Соцопросы, наоборот, указывают рост рейтинга Зеленского.
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Конечно))))
Так скажи нам избиратель о пункте из программы Зе о выборах на Донбассе в частности и минских соглашения вообще.
Ты же должен знать за что ты голосовал?
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Ты читать не умеешь? Я же ясно написал, что я за Зеленского не голосовал. )))
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Да никто за него не голосовал.
Я наперед знаю.
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Я же тебе говорю что знаю такую как ты плесень очень хорошо.
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Насколько я помню, о выборах на Донбассе, или невыборах, он ничего не говорил. )
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Надо же.
Но фанатики это у Порошенко а у Зе избиратели.
Цирк да и только)))
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Разумеется! Я, сторонник Тимошенко, как видишь, вполне могу стать на сторону Зеленского, если вижу его положительные действия. У меня нет кумира, как у пороховаты.
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Ты очень путанно рассказываешь.
Ты сторонник силового освобождения Донбасса и Крыма если освобождать будет лично петя.
Если не будет то так ему и надо.
Тогда ты сторонник Зе и за мир во всем мире любой ценой правильно?
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Петя уже никого освобождать не будет. Ему бы самому освободиться. Я сторонник того, о чем я писал выше - военного положения, всеобщей мобилизации, карточной системы, и т.д. Но этого делать никто не собирается. Значит, надо возвращать Донбасс дипломатическими методами. Если его не вернуть сейчас, его уже не вернуть никогда. В 2014 году его можно и нужно было возвращать силой, но Порошенко этого не захотел. Теперь остался только дипломатический путь, и Зеленский его должен исполнить. Если и это не удасться, тогда навсегда потеря Донбасса с угрозой потери еще ьольших территорий, и вечная война на истощение, которую Украина проиграет. Так что, ничего путанного, все предельно ясно.
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Ну вот не правда.
Это программа Юрия Тимошенко.
Но вы же голосовали за Юлию в первом туре.
Эта та которая говорила что не один танк не должен выехать из казармы.
Поэтому извините но на избирателя Вы ну вот совсем не похожи.
Глупый фанатик с лозунгами вот это да.
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Ти, сліпоглухонімий, перед тим як мусолити свою методичку, зі змістом статті трохи ознайомся.

"Я би просив не бавитись у перегляд досягнутих домовленостей щодо Мінського формату. В тому числі і тих, під якими стоять підписи Порошенка і Путіна, Меркель і президента Французької республіки тоді Олланда",- підкреслив він.
"У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов'язків, які зроблені", - наголосив Петро Порошенко.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149773
Зрозуміти, що хотів сказати Питро, звичайно, непросто без допомоги перекладача.
"Вони є базовими документами, де є виконання тих обов'язків, які зроблені", - наголосив Петро. Тут, хіба, Кличко міг би розібратися, що Питро сказав.
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Да там бесполезно пояснять.
Тупой цензоровский бот.
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Українці подорослішали за час війни, але це стосується тільки тих, кого вона торкнулася.Дуже велика кількість людей як дивилася на своє життя через телевізор, так і продовжує це робити,заявив в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 19 серпня, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
https://gordonua.com/ukr/news/war/-v-jatrovich-velika-kilkist-ukrajintsiv-zajavljaje-shcho-vtomilosja-vid-serialu-vijna-j-hoche-povernutisja-do-95-go-kvartalu-1205305.html
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Порошенко как попугай, которого научили говорить патриотические фразы.
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Кацап, от тебя за версту лаптями воняет. Порошенко без труда излагает мысль, рассуждает, говорит, докладывает. При чем на нескольких языках. Т.е. он одинаково строит фразу на украинском, английском и том лингва-франка, на котором общаемся мы... Твой же зебилоид способен только прочесть вслух, написанное на бумаге. Он не способен абстрагироваться от сценария. Он - не популярный бравый киношный голый бородько. Он - шут, клоун, марионетка с рукой Бени в жопе... поэтому то, что ты заявил, вызывает всего лишь кривую ухмылку, дескать, фули взять с кацапа...они, балалаечники, патологические песдуны и мрази...планида ваша такая, слопатоед...
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Запомните когда в следующий раз будете писать, что там только подпись Кучмы .
"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, под которыми стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Франции Олланда. У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовым документом", - подчеркнул Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3149773
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Ну? И в чем претензии??? Невистка всралась? А где ответсвенность лягушатника, немецкой комсомолки и *****? Где их ответственность?
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а вы, клоуны, внимательно читаете текст???
там нет слов про подписи порошенко под 13-ю пунктами...
"В том числе и тех, под..."
я вполне допускаю, что там есть и ИНЫЕ документы...))))). кто хочет, пусть ищет..))))
зебилы они и есть зебилы...)))
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коли ми вже повернемо Пороха назад в Президентське крісло? головне, що б пізно вже не було!
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Як тільки філони на зоні погодять з паханом де те крісло поставити.
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Лахтинец козломордый вали с украниского сайта мокшань козлячья.
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Не знаю як на рахунок президентського крісла, але президентська шконка в камері йому гарантована!
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металлические нотки в словах Пороха
начало
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ЗЕбил хуже кацапа. Вся ЗЕбилятня уже за Рашку топит и за капитуляцию Украины. СОбссно для этого они и выбирали себе прокремлёвскую власть предателей **************. Украину всегда предавали из середины. Хохлы малороссы это уже очевидно предатели Украины. Уверен эта малоросская шваль только и ждёт отмашки шоб уже открыто заговорить о повстанцах, ополченцах рихвирендуме за дружбу с Расиюшкой...Вся ЗЕбилтня уже говорит шо войну Петя начал а не *****..ну вы поняли куда 73% хохляди клонят да..
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Не городи чепухи...если бы петруся был настоящим патриотом Украины его бы поддержал народ...а так как он заботился только о своем кармане то и получил ответку
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А хто ж тоді по твоєму "настоящий патриот" України, якщо не Порошенко? Лише єдине прохання відразу обгрунтувати свою думку
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це цікаве питання.


чи злодій і брехун може бути патріотом України..


відповідь у 8 і 92 відсотків виборців у 2019 дуже різна..
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а ты сам-то чьих будешь? Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод - Цензор.НЕТ 7366Я конечно понимаю, что тебе урезали пайку порохоботина, поэтому у тебя и бомбит пукан, но не забывай, что вас шоколадников всего 8%, да-да, даже не 25%, а теперь всего лишь 8! В Украине были честные выборы, и народ Украины дважды (!!!) четко и ясно послал твоего петю с его псом нахер!
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Порошенко то путинська подстилка і мразь, знищивша Україну.
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Вышла статья на сайте Корреспондент в которой Министр обороны РФ исключил военный конфликт с Россией виду того что мы большие братья
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Перед выборами в Крыму ***** тоже скулило,шо Крым присоединять не будем,Он украинский.И шо?
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Єто на язьіке военніх назьівается военная хитрость и действия для минимизации будущих потерь, военная пропаганда как хочешь назьівай
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Тобто, ні Зеленський, ні Штайнмайєр тут ні при чому - "особливий статус" Дамбаса передбачено досягнутими #строгозапетра нищівно переможними Мінськими угодами у відповідності до укрсучзаконодавства? Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод - Цензор.НЕТ 1472
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Мінські угоди передбачають чітку хронологію.

Виведення (не відведення від лінії фронту одночасно двома сторонами)російських військ і лише потім вибори..
формула Штанмайєра руйнує цю хронологію,,а значить і мінські домовленості..тому ПРИСТАЙКО НЕ ВАРТО ВІДБРІХУВАТИСЬ -не "заканає"...
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порох уже вне игры и его комментарии никому не интересны.выборы, не выборы, соблюдать или не соблюдать минские соглашения это уже ничего не решит. на донбассе раздают российские паспорта и через год там 100% населения будет с этими паспортами. и если кто то с таким паспортом погибнет при обстреле, то на линии разграничения появятся русские миротворцы. вангую, что это будет в 21 году по абхазскому сценарию.
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Не смеши.
Если бы путину надо было это уже давно бы кто то с российским паспортом погиб при обстреле.
Раз этого нет значит нужно не это.
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просто русские играю в долгую. в 2008 наваляли грузинам и признали Абхазию. сколько вони было и в Европе и в ООН ! прошло 10 лет и всем похрен на тот конфликт и на проблемы аборигенов.право силы никто в мире не отменял. могу - беру ! то же и с Приднестровьем, Сирией. сейчас вопрос Крыма никого особо в Европах уже не волнует. то же и с Донбассом будет. заявят, что погибли наши граждане, покажут их паспорта, введут миротворцев. в Европе повозмущаются, амеры наложат персональные санкции на Шойгу. через пяток лет забудут. поляки ,венгры и румыны почешут затылки и подумают - а мы чем хуже ?
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Да похрен на поляков венгров и румынов.
Такое же уже было и не один раз.
Сначала им было пофиг на украинцев а потом украинцы приходили к ним вместе с русскими и устраивали им вырванные годы.
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ну зеля с радость позовет руссских миротворцев. как асад..)))))
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ШЕРЕМЕТ..Вам напевне невідомо...
Кацапів з кацапськими паспортами давно "мочать" не Донбасі


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это вы не поняли. сценарий будет такой - погибнут мирные жители, ни разу не вооружённые и ни в каких вооружённых формированиях не участвовашие. бабушки - дедушки, матери с детьми . от настоящего обстрела или фейкового не суть важно. будет заседание в ООн, требование ввести миротворцев, вето от амеров, ввод миротворцев для защиты своих граждан. просто как дважды два
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Колишній президент веде себе як колишній чоловік після розлучення - намагається вернутись в квартиру і навчити колишню дружину варити борщ. )))
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Трішечки не так. Соєвий мародер нагадує спитого і смердючого нікчемного бомжа, которий намагається повчити всіх, як саме потрібно досягати життєвого успіху Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод - Цензор.НЕТ 4269
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Хто ще краще може розкрутити це інтерв"ю, ніж тврани з інтерентферм -добра робота для попадання його в топи .
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. Тому я вимагаю,....
- сказав він.


Інший ТАКИЙ САМИЙ нардеп від іншої фракції -Рабінович вимагає іншого...

і кого слухати... Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод - Цензор.НЕТ 2226?
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він зараз може вимагати тільки долива пива )))
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Він зауважив, що зараз намагаються говорити, що нам треба терміново, навесні, провести місцеві вибори, в тому числі і на окупованих територіях, не згадуючи при цьому безпековий компонент, який би гарантував волевиявлення громадян, гарантував би можливість проведення кампанії.

Не є загрозою проведення місцевих виборів..
Загрозою є ПІДМІНА МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ПРОХУ№ЛІВСЬКОЮ "ФОРМУЛОЮ ШТАНМАЙЄРА" з узаконенням ОРДЛО...
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Пєтя вже як та папуга . Всі попередні напрацювання - працюють . Чого , ще скиглити ? Досить вже піаритись на чужих рейтингах , бо втратите й ті 8 відсотків гідності Українців ... ((
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