 Порошенко про проведення виборів на окупованому Донбасі: Попрошу не бавитися у перегляд Мінських угод

Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

"Я би просив не бавитись у перегляд досягнутих домовленостей щодо Мінського формату. В тому числі і тих, під якими стоять підписи Порошенка і Путіна, Меркель і президента Французької республіки тоді Олланда",- підкреслив він.

"У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені", – наголосив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що була погоджена "дорожня карта" імплементації Мінських угод.

"Це означає, що і коли має робитися", – пояснив він додавши, що вона обговорювалася у Нормандському форматі – і на найвищому рівні, і на рівні міністрів закордонних справ і дипломатичних радників.

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"І перше – має бути зроблений безпековий компонент, який дає можливість взагалі говорити про проведення, гарантувати вільне волевиявлення громадян і проведення вільних виборів", – особливо підкреслив п’ятий президент України.

Він зауважив, що зараз намагаються говорити, що нам треба терміново, навесні, провести місцеві вибори, в тому числі і на окупованих територіях, не згадуючи при цьому безпековий компонент, який би гарантував волевиявлення громадян, гарантував би можливість проведення кампанії.

"Бо в Мінських угодах записано, що це має бути відповідно до українського законодавства. Це має бути організовано українськими державними органами. Українським політичним силам має бути гарантована участь у цих виборах. Кандидати від України мають їздити і агітувати. І тільки за цих умов ці вибори будуть вільними", – заявив Петро Порошенко.

Він підкреслив: "Спроби зараз говорити, що це буде зроблено під відкритою, як зараз, чи таємною присутністю російських окупаційних військ, коли незаконні збройні формування, як чітко записав в Мінських угодах, не будуть роззброєні, а будуть перешкоджати вільному волевиявленню і проведенню кампанії, ці вибори не можуть за визначенням бути визнані вільними. І це означає, що ніякого політичного процесу, до вирішення безпекового компоненту, не буде".

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"Отже, ще раз – виведення військ, роззброєння незаконних формувань, вивезення артилерійського і танкового озброєння, чітка позиція щодо гарантування перекриття кордону неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, присутність українських політичних сил і українського законодавства і українських організаторів", – зазначив він.

За словами Петра Порошенка, надзвичайно важливим є забезпечення участі у голосуванні тимчасово переміщених осіб.

"Кажуть, що 1,5 млн українських громадян, що постійно проживають у Донецьку і були вимушені виїхати, і зараз Росія перешкоджає їх участі. Тому я вимагаю високого рівня компетентності при розмовах щодо участі чи не участі", – сказав він.