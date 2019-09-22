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 Політика України
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Все про:міст (308) СЦКК (469) Станиця Луганська (68)

 Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) фіксує невиконання найманцями РФ зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

Зазначається, що російська сторона не здійснила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення.

"Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - йдеться в повідомленні.

"На українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - додали в пресцентрі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149772
 
   
 Топ коментарі
 
Они у них скоро в глубоком тылу будут, спасибо Владимиру Александровичу.
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Пропонуєте відійти за західний кордон, щоб продемонструвати якимось ВСІМ, що ми дебіли, й добровільно віддали ворогу свою Батьківщину? Ви всіх українців лохами вважаєте, а не лише 73%?
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Я живу в Северодонецке. И если такое будет - буду стрелять и в отступающих и в наступающих. А также перестреляю все,голосовавших за зебобика
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Що буде з місцевими, які там живуть? На підвал підуть?
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Один олигофрен адвокатик за зебилов отдувается в получении пи*дюлин. Гда все ЗЕляди колярованные? Тема заранее проигрышная? Или методичек не подвезли?
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судячи з коментів ПЕСиків атакувала велика зграя блох
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А тичкующую сучку никанору отодрала большая стая обелей. Оргия продолжается
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"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует невыполнение наемниками РФ обязательств.....Отмечается, что российская сторона не осуществила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения. Источник: https://censor.net.ua/n3149772
Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3970
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Репортаж "г+г" станица Луганская
посмотрите, послушайте.... привет вазелину передайте
https://twitter.com/i/status/1175504051854876672
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Оцените, как красиво дамбасяне обвели вокруг пальца самого перспективного молодого лидера в мире...
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;

Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».
Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».
Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Докладніше

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1Источник: https://censor.net.ua/n3149772 Ну так у них же нема президента Зеленського.
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У так званій демілітаризованій зоні поблизу Станиці Луганської ворог вже перейшов на досі контрольовану ЗСУ територію і вивісив прапори Росії та самопроголошеної "ЛНР".
"Ми чекаємо на перемогу", - зухвало заявив в телекамеру представник окупантів.

Попри заяви Зеленського про виконання ворогом мінських домовленостей, окупанти, глузуючи, не виконують ЖОДНОГО свого зобов'язання, а за наші з вами гроші відбудовується інфраструктура, що була ними раніше знищена.

Ось таке і значно гірше чекає на українську землю по всієї лінії розведення. Ми відводимо свої війська - росіяни захоплюють нашу землю. Як це вже зроблено у Станиці Луганський.

Відійдуть українські військові - і почнеться помста
Українці, що мешкають на прифронтовій території, з жахом думають про своє майбутнє після відведення підрозділів ЗСУ. Адже їм не дають жодних гарантій безпеки життя.

Про це у соцмережі написав Максим Потапчук.

Відійдуть українські військові і в підсумку почнеться лавиноподібна помста з боку адептів ОРДЛО - різанина, вбивства, підпали майна. У відповідь також почнуться вбивства. Люди впевнені - поліція не взмозі буде зупинити хаос. В прифронті і до війни поліціянтам не довіряли, тільки військова сила і зброя стримує агресію.
Тошківка: "Максиме, нам страшно за своє життя, нема жодних гарантій, що нас тут не переріжуть після відводу українського війська. У наших на хуторі Вільному також паніка, ми не розуміємо, що буде далі…".

Місто Красногорівка: "Тільки робота тримає від психологічного зламу, ми абсолютно не розуміємо що буде завтра з тими хто за Україну. Прихильники росіян вже святкують та чекають на гостей - уяви собі якщо вбивці прийдуть в наше місто до своїх родичів, коханок або однокласників. І спробуй ще доведи, що вони вбивали українців - прийдуть як ангели, жоден з них не зізнається, що тримав автомат та вбивав. Та після перших 100 грамів випитого самогону нас почнуть шматувати, а ми їх у відповідь - переможе смерть".

Місто Авдіївка: "Максиме, я взагалі в шоці, інформації про майбутнє проукраїнської громади нуль, у мене тільки злість зараз, навіть ненависть та зневіра".

Місто Золоте: "Ми тут проти виведення українського війська. Таке враження, що всі сили спрямовуються на комфорт тих хто перетинає кпвв, а що буде з активною українською громадою нікого не цікавить. Тільки військові підуть і нам самим тут відбиватися від проросійських неадекватів? Хто буде замість військових? Місцева поліція нас не захистить, бо неадеквати бояться тільки військових. Тоді дайте нам зброю і ми захистимо себе самі…"
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Чтобы это предугадать, даже опрашивать никого не нужно. Все это уже было в истории, причем не раз. Только теперь добавь ко всему, что зайдут не спокойные европейцы, а реальные орки. Кто там на тех ментов смотреть будет? Их на Донбассе и раньше особо не жаловали, а теперь тем более.
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Російські військові не прибрали фортифікації в Станиці?
То треба просто Українським по всій лінії зіткнення відійти. Ну щоб нервувати терористів.
І прапори можна познімати. Щоб теж не нервувати.
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Краткая история одного дибила который поверил кацапам закончится тем, что вся эта питушня после отведения военных сил, в разграничительноймзоге займет опорные пунктымУкраинцев, окопы, блиндажи, все что 5 рвла Украинская сторона. Я бы так сделал на месте окупаетов, затем делал бы вид что нормально, накапливая силы в ЛНР и ДНР и когда пришнл бы час Ч, ***** по Мариуполю с воплями о свобождении в то время когда все содаты Украины сидели бы в палатках готовясь создавать новые фортификации вдали от линии разграниченич. Вся эта херня по отведению войс лишь шаг к мясорубке. Что кацапы тут и демонстрируют, не разбирая нихера на своей стороне. Им это незачем, они потом пойдут вперед и готовые Украинские окопы занимать.
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А вы что думаете,что Клоун и его шпана это не знают? Знают и делают все это сознательно. Идет ползучее небывалое предательство Украины и ее народа.
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Вообще то, сепаратисты со своей стороны уже начали новый асфальт укладывать на уцелевшей части моста.
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за зеленського голосувала вся вата.
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може ну його все це..?
відведем війська аж до Кривого Ргу, щоби мама Рімма під обстрілами в підвалі посиділа
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говорят маму Риму уже поспешно забрали в Киев, так шо наводит на мысли по поводу отвести войска до Кривого Рога..
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уже нет сомнений эта ЗЕбилятня точно не на Украину работает..
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И кстати чего сепарня должна отводить свои войска? Капитуляция это всегда односторонний процесс...
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Надо быть ***-ну-тым на всю голову, что бы поверить россии. В истории не было еще случая, что бы россия выполнила свои обещания.
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зеЛю опять развели как 10-ти летнего сопляка..позорище!
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А может его никто и не разводил?Может он засланный казачек?
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А что вы хотели, они же террористы и плевать хотели на Клоуна и его шпану!Начать играть в ролевые "игры" с кровавым московским узурпатором, который уже не меньше 100 тыс. человек убил, надо быть очень и очень "умным".
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Цікаво скільки ще часу можна оце ігнорувати? А? зебільня, до вас питання.
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Им это пофигу,им главное Порошенка посадить.
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"Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской" - Вообще-то проводят! На позициях ВСУ.
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Я так понимаю,что самое позднее завтра мы возвращаемся на старые,обустроенные позиции.И никаких мостов.Там надо строить то,что хочет строить трамп на границе с Мексикой.
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СНІМІ УКР.ФЛАГ - НЄ ПРАВАЦІРУЙ!!!

Якшо кому не нравиця - то це практично цитата наказу Офіса Президента
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Головне, що Зелена шмаркля вірить рашистами та колаборантам. Вони проведуть "вільні, демократичні вибори", обов'язково розброяться, коли стануть вже законною після "виборів" владою та місцевою міліцією, обов'язково будуть жити по українським законом, а рашисти обов'язково передадуть Україні контроль над кордоном в дЫрах.
Головне - це вірити, рашисти та колаборанти завжди дотримуються свого слова, як з зеленим коридором в Іловайську, як з відходом і демонтажем укріплень...
Вірте їм, ЗеБіли, це ж ваші браття, адінарот!!!
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А ви не припускаєте,що зеля і сам може бути рашистом та колаборантом?
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Когда Украина отведет войска до Киева, то тогда они может и проведут демонтаж фортификаций. Они им и не нужны будут.
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А почему они должны демонтировать?Они,что зебилы?
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Звичайно, не проводять. А ви чого чекали, ЗеБіли, хАхли-малороси, придурки кінчені?
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Да шо вы говорите!? Не может быть! А мы так надеялись... До слёз, ****!
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