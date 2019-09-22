 Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.
Зазначається, що російська сторона не здійснила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення.
"Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - йдеться в повідомленні.
"На українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - додали в пресцентрі ОС.
посмотрите, послушайте.... привет вазелину передайте
https://twitter.com/i/status/1175504051854876672
Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;
Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».
Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».
Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Докладніше
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
"Ми чекаємо на перемогу", - зухвало заявив в телекамеру представник окупантів.
Попри заяви Зеленського про виконання ворогом мінських домовленостей, окупанти, глузуючи, не виконують ЖОДНОГО свого зобов'язання, а за наші з вами гроші відбудовується інфраструктура, що була ними раніше знищена.
Ось таке і значно гірше чекає на українську землю по всієї лінії розведення. Ми відводимо свої війська - росіяни захоплюють нашу землю. Як це вже зроблено у Станиці Луганський.
Відійдуть українські військові - і почнеться помста
Українці, що мешкають на прифронтовій території, з жахом думають про своє майбутнє після відведення підрозділів ЗСУ. Адже їм не дають жодних гарантій безпеки життя.
Про це у соцмережі написав Максим Потапчук.
Відійдуть українські військові і в підсумку почнеться лавиноподібна помста з боку адептів ОРДЛО - різанина, вбивства, підпали майна. У відповідь також почнуться вбивства. Люди впевнені - поліція не взмозі буде зупинити хаос. В прифронті і до війни поліціянтам не довіряли, тільки військова сила і зброя стримує агресію.
Тошківка: "Максиме, нам страшно за своє життя, нема жодних гарантій, що нас тут не переріжуть після відводу українського війська. У наших на хуторі Вільному також паніка, ми не розуміємо, що буде далі…".
Місто Красногорівка: "Тільки робота тримає від психологічного зламу, ми абсолютно не розуміємо що буде завтра з тими хто за Україну. Прихильники росіян вже святкують та чекають на гостей - уяви собі якщо вбивці прийдуть в наше місто до своїх родичів, коханок або однокласників. І спробуй ще доведи, що вони вбивали українців - прийдуть як ангели, жоден з них не зізнається, що тримав автомат та вбивав. Та після перших 100 грамів випитого самогону нас почнуть шматувати, а ми їх у відповідь - переможе смерть".
Місто Авдіївка: "Максиме, я взагалі в шоці, інформації про майбутнє проукраїнської громади нуль, у мене тільки злість зараз, навіть ненависть та зневіра".
Місто Золоте: "Ми тут проти виведення українського війська. Таке враження, що всі сили спрямовуються на комфорт тих хто перетинає кпвв, а що буде з активною українською громадою нікого не цікавить. Тільки військові підуть і нам самим тут відбиватися від проросійських неадекватів? Хто буде замість військових? Місцева поліція нас не захистить, бо неадеквати бояться тільки військових. Тоді дайте нам зброю і ми захистимо себе самі…"
То треба просто Українським по всій лінії зіткнення відійти. Ну щоб нервувати терористів.
І прапори можна познімати. Щоб теж не нервувати.
відведем війська аж до Кривого Ргу, щоби мама Рімма під обстрілами в підвалі посиділа
Якшо кому не нравиця - то це практично цитата наказу Офіса Президента
Головне - це вірити, рашисти та колаборанти завжди дотримуються свого слова, як з зеленим коридором в Іловайську, як з відходом і демонтажем укріплень...
Вірте їм, ЗеБіли, це ж ваші браття, адінарот!!!