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 Політика України
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Все про:ВР (5777) Зеленський (2821) Верещук (11)

 Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук

Народний депутат України від партії "Слуга народу", а також голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук заявила, що не завадило б відновити парламентський контроль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це вона сказала в ефірі програми "Велике інтерв'ю".

"Відновити парламентський контроль би не завадило. Тому що ми можемо скільки завгодно вішати нагрудний значок, такий великий, що мені здається, що він вже до рівня парламентського его виріс. Мені навіть соромно трохи, що такі значки собі зробили, посвідчення, у нас всього багато, а ефекту мало", - сказала Верещук.

Верещук додала, що контроль за парламентом здійснює суспільство.

"Президент не може контролювати парламент - це інша вертикаль влади. Яким чином він може контролювати? Він може бути суб'єктом законодавчої ініціативи - це конституційно передбачене його право", - зазначила нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149771
 
 
 Топ коментарі
 
Вибачте, ваша лексика мені незрозуміла. Ви на свинофермі працюєте і вам не подобається ваша робота? Я вважаю, що проблеми особистого характеру не варто виносити на загал. А тепер по темі. Дана депутатка говорить, що "не завадило б ВІДНОВИТИ!!! контроль, отже, на відміну від вас вважає, що контроль таки був. Ви там у старших спитайте, як вам потрібно на це реагувати. ☺
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Про який парламентський контроль говорить ця слуга?
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Адепти приколюються із зеленої ботви, що очевидні речі до них стали доходити лише тепер. А у вас вус відклеївся, пробачте, з почуттям гумору не склалося. 😊
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Про який парламентський контроль говорить ця слуга?
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Їй мало контролю від Зєлєнского. Жаліється, що повідок надто довгий.😊
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Адепты Птеродактиля третього тысячолиття до нашей эры возмущены парламентским контролем?
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Адепти приколюються із зеленої ботви, що очевидні речі до них стали доходити лише тепер. А у вас вус відклеївся, пробачте, з почуттям гумору не склалося. 😊
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И в чем заключался контроль за Свыней? Тем что Пагубий по двадцать раз ставил поросячьи законопроекты, а Продавец труселец не предсьавил в Раду ни программу Уряду, ни отчет о своей бурной деятельности? Шо вам там очэвыдно було?
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Вибачте, ваша лексика мені незрозуміла. Ви на свинофермі працюєте і вам не подобається ваша робота? Я вважаю, що проблеми особистого характеру не варто виносити на загал. А тепер по темі. Дана депутатка говорить, що "не завадило б ВІДНОВИТИ!!! контроль, отже, на відміну від вас вважає, що контроль таки був. Ви там у старших спитайте, як вам потрібно на це реагувати. ☺
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Святослав Вакарчук депутат ответственный: утром - в Раде, вечером - на сцене. Правда, ради концерта группы "Океана Ельзи" в Минске ему все же пришлось уйти 20 сентября из парламента немного раньше. "Нічого, ми ще приймемо багато законопроектів", - пошутил Вакарчук в начале концерта.

В Минске "ОЕ" не выступала два года, поэтому для белорусов этот день стал особенным. Уже традиционно на концерт группы приехали поклонников из разных городов и даже стран. Были также посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и музыкант, двухкратный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков.

Как прошло первое выступление Вакарчука после получения мандата - рассказывают наши белорусские коллеги с Кр.by.

На концерт "пробирались сквозь град и дождь"

Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, в руках у преданных поклонниц - сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинских флагом. Все ждали выхода на сцену музыкантов. Но, как это часто бывает, концерт "ОЕ" задерживали уже на 35 минут - большинство зрителей неспешно подтягивались в зал.

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- Славик, выходи! Москва здесь! - раздавалось из толпы.

- Пробирались сквозь град и дождь. Ехали быстро: за 8 часов долетели на машине до Минска. Думаем, тут ползала из России - к нам же "Океан Ельзы" не приезжает, - рассказали "Комсомолке" друзья Максим и Станислав.

- Добрый вечер, Минск! Як вы? Вставай, пий чай з молоком, - хриплый и чувственный вокал Святослава Вакарчука сразу настроил зал на нужную волну. - Какие мы счастливые, что вы нас пригласили в Минск!
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329601-vakarchuk_obnahilsja_na_kontserte_okeana_eljzi_v_minske
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Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 1953 H e l l a s

Адепты Птеродактиля третього тысячолиття до нашей эры возмущены парламентским контролем?
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Она похоже бредит
Президент не может контролировать парламент Источник: https://censor.net.ua/n3149771

По Конституции,если об этом не помнят слуги,Украина парламентско-президентсая республика
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А клоун будет рулевой? американцЫ смеются называют комиком, в нашем варианте клоуном, в CNN в топе Ukraine's comedian-turned-politician walks a fine line with America's reality-TV President-https://edition.cnn.com/2019/09/21/europe/ukraine-trump-analysis-intl/index.html
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Абубень, за что ты так любишь Порошенко и Путина?
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це краще, ніж набундючений Порошенко.
"Посадіть", - каже прокурору трьох друзів. А сам після цього йде дєлішки крутить.
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уже лучше "пиджак заправленный в штаны", чем рояль и без штанов Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2474
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Та Ви що?! Як Ви можете?! Тут якийсь Єрмак стверджує, що Зєлєнскій буде кращим лідером серед перших лідерів світу. Європи - точно. Я не знаю, хто такий Єрмак і чи працював він у 95Кварталі, тому не можу зрозуміти, чи це серйозні слова не зовсім розумного чоловіка, чи чудовий жарт геніального коміка.
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это та, что рассуждала о разных интересах и ценностях Украины и Евросоюза?
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Пускай каждому депутату от СН вмонтируют в бестолковку чип с прошивкой от Каломойского. А избиратели ЗЕбена уже давно чипированы сериалом "Сваты" , студией 95 квартал и т.п. "шедеврам" для люмпированой быдломассы
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поймал себя на мысли, что не смотрел ни одной серии Сватов или Слуги народа, даже концерты 95-го квартала не смотрел никогда. посмотрел ОДНУ их сценку, чуть не стошнило. ну, мусор же!!! как можно этим восхощаться?!

может потому я и не являюсь сторонником Зеленского, что не смотрю их видеоматериалы, а ЧИТАЮ их высказывания и у меня просто есть время ПОДУМАТЬ над ними?
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щоби контролювати, що ви тут пишете. І, якщо є помилки, то насваритися.
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Слуга народа после Трусковца решила, что Зелемойский не может контролировать монобольшинство Слуг народа в парламенте? Не лапша, а спагетти?
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Зеб, какого бацьку? Ты - сирота, который любого бацькой назовёт, который ему лапши на уши навешает или на рояле сыграет?
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Зеб, я же с тобой сотрудничаю и хочу, чтобы вы, вместе с Зелемойским, привели на поводке у ***** Украину к нам, за поребрик.
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це брехня! Це обраний Гетьман - батько нашого народу. Треба розбиратися в таких речах.
які зеботи? - прокинтеся від сну, підтримка Зеленського вже 80%.
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146 % поддержки клоуна у зебилов, вы ошиблись, это шанхайский барс
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а не пошел бы ты со своим гетьманом, он для меня тупая марионетка бени. рейтинг у него дутый. что твой гетьман сделал за пол года? НИЧЕГО
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він вже зробив більше, ніж попередній Президент за 5 років.
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просто нехватка новостей, вот и постят крылатые слова от слуг
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Это - шоб ты не замечал,как зебобики подписуют капитуляцию
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А это - что?

"Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ", - написал Бужанский в телеграме.

САМ ПРЕДСТАВИТЬ САМОГО СЛУГИ НАРОДА... приплыли или заплыв начался?
Да ещё Разумков среагировал на ситуацию - надо по новым делам судить... Чисто для зебов мантра..
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Насправді пані депутат розправила крила і дещо зрозуміла свою значущість. Розмови про значок означають, що на підсвідомому рівні контроль від зелених фюрерів почав втомлювати . констатую - навіювання, здійснене у Трускавці зєпутанам, вибачте, депутатам, що вони - ніхто і звати їх ніяк стало давати збій. Юзику напевне ще ні, а цій панянці з хитрими очима - так.
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цієї депутатки Верещук дуже банато стало в інформатичному просторі ..куди не переключи і там вона спеціаліст по вісм напрямкам незаміна....нагадує Герман Бондаренко...
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Эта медведчуковская шлюха вчера заявила,что Украине не следует вступать в НАТО,чтоб не злить рашку.Спасибо 73% зебилам,что выбрали для нас Януковича-2
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Это та Верещук, что завязана на янтарной бирже? Не помешало бы тебе, Верещук, сдать на хрен мандат и явиться в органы с повинной. Кстати, а как там борьба с янтарной мафией?
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Я 4 РАЗА ПЕРЕЧИТАЛ СТАТЬЮ И ТАК И НЕ ДОГНАЛ О ЧЕМ ОНА ГОВОРИЛИ ИЛИ О ЧЕМ ТАК НАПЕЧАТАЛИ.. контроль значек парламент стыдоба.. какой то набур букв и звуков и никакой связности логического выстроенного предложения как каашки накидала и пошла... Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2339
печалька если Зеля та мычит и телится с Западом то понято почему у всех в мире такое отношение к нам как к блажнным и грудничкам...
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головне - вона «об этом она сказала на "112 Украина" в эфире программы "Большое интервью"». Риги з зажопами - кореша. Навіть колишні риги; навіть ті, які перекрасились в слуг уродів.
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Як ця заява взаімодіятиме із свободою слова і свободою парламентаризму. В нас тоталітаризм пробивається крізь нестійку позицію демократії
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Так Веницианская комиссия наконец додумалась и сказала, что в странах с несформировавшейся демократией многие законы могут послужить захвату безраздельной власти, но зебам это как об стенку горох...
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Було не погано, як би ця пані пояснила парламентский контроль над ким, за для чого, навіщо
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Шо эта дебилка сказать хотела? Значком и прибамбасами зебильными похвастаться, наверно
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Верещучка-мертвечучка також хоче до корита...

Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 4522
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Мадам Верещук,вас ЗЕбилов еще как контролирует преЗЕдент.Когда Разумков хотел прогнуться и объявил перерыв на 5 минут,чтобы провести ЗЕленского,на что тот гаркнул: "Работайте" . Так ведут себя только хозяева.Парламент ни есть независимой ветвью власти.Все под контролем.Вы позволили своему боссу создать из парламентско-президентской республики президентскую.
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Ця риговка ще від совкізму не відійшла... "Народний контроль" їй подавай... Так парламентський контроль й так існує, на рівні комітетів (один з них вона й очолює) - так контролюйте!
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Какой контроль,вами управляет порохоботская минфинша как собака своим хвостом,вас пора уже гнать нахер из парламента,как вонючих животных.
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У меня кум зеГонокок ещё тот..
И что самое интересное, начал прозревать..
Уже в открытую говорит, что мы *** наделали..
Кого мы говорит выбрали?
Каже что нужно ******* майдан, и сносить клована.
На что я сказал..
Вы его выбрали, вы его и сносите..
Мы порохоботы потерпим, поулыбаемся пока с вас последние нитки не вытянут..
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Верещук, эта одна из тех, кто контролировал "бурштинову контрабанду". Зедебилы, сядьте на досуге и почитайте, кого вы понавыбирали, уроды.
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а вы зэбилы как не садитесь, вы в депутаты не годитесь
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