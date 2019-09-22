 Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це вона сказала в ефірі програми "Велике інтерв'ю".
"Відновити парламентський контроль би не завадило. Тому що ми можемо скільки завгодно вішати нагрудний значок, такий великий, що мені здається, що він вже до рівня парламентського его виріс. Мені навіть соромно трохи, що такі значки собі зробили, посвідчення, у нас всього багато, а ефекту мало", - сказала Верещук.
Верещук додала, що контроль за парламентом здійснює суспільство.
"Президент не може контролювати парламент - це інша вертикаль влади. Яким чином він може контролювати? Він може бути суб'єктом законодавчої ініціативи - це конституційно передбачене його право", - зазначила нардеп.
В Минске "ОЕ" не выступала два года, поэтому для белорусов этот день стал особенным. Уже традиционно на концерт группы приехали поклонников из разных городов и даже стран. Были также посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и музыкант, двухкратный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков.
Как прошло первое выступление Вакарчука после получения мандата - рассказывают наши белорусские коллеги с Кр.by.
На концерт "пробирались сквозь град и дождь"
Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, в руках у преданных поклонниц - сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинских флагом. Все ждали выхода на сцену музыкантов. Но, как это часто бывает, концерт "ОЕ" задерживали уже на 35 минут - большинство зрителей неспешно подтягивались в зал.
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- Славик, выходи! Москва здесь! - раздавалось из толпы.
- Пробирались сквозь град и дождь. Ехали быстро: за 8 часов долетели на машине до Минска. Думаем, тут ползала из России - к нам же "Океан Ельзы" не приезжает, - рассказали "Комсомолке" друзья Максим и Станислав.
- Добрый вечер, Минск! Як вы? Вставай, пий чай з молоком, - хриплый и чувственный вокал Святослава Вакарчука сразу настроил зал на нужную волну. - Какие мы счастливые, что вы нас пригласили в Минск!
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329601-vakarchuk_obnahilsja_na_kontserte_okeana_eljzi_v_minske
Адепты Птеродактиля третього тысячолиття до нашей эры возмущены парламентским контролем?
Президент не может контролировать парламент Источник: https://censor.net.ua/n3149771
По Конституции,если об этом не помнят слуги,Украина парламентско-президентсая республика
"Посадіть", - каже прокурору трьох друзів. А сам після цього йде дєлішки крутить.
может потому я и не являюсь сторонником Зеленского, что не смотрю их видеоматериалы, а ЧИТАЮ их высказывания и у меня просто есть время ПОДУМАТЬ над ними?
які зеботи? - прокинтеся від сну, підтримка Зеленського вже 80%.
"Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ", - написал Бужанский в телеграме.
САМ ПРЕДСТАВИТЬ САМОГО СЛУГИ НАРОДА... приплыли или заплыв начался?
Да ещё Разумков среагировал на ситуацию - надо по новым делам судить... Чисто для зебов мантра..
печалька если Зеля та мычит и телится с Западом то понято почему у всех в мире такое отношение к нам как к блажнным и грудничкам...
И что самое интересное, начал прозревать..
Уже в открытую говорит, что мы *** наделали..
Кого мы говорит выбрали?
Каже что нужно ******* майдан, и сносить клована.
На что я сказал..
Вы его выбрали, вы его и сносите..
Мы порохоботы потерпим, поулыбаемся пока с вас последние нитки не вытянут..