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 Політика України
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Все про:Порошенко (9718) Путін (10845) Штайнмаєр (195)

 Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що формули Штайнмаєра не існує.

Про це Порошенко заявив в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось погодженої, не існує", – підкреслив Петро Порошенко.

Він розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов’язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

"Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо – це все вигадки пана Путіна", – підкреслив п’ятий президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Путіна заручники - розмінна монета для скасування санкцій, підтримки або тиску на когось в Україні, - Порошенко

"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра, написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є – формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров формулу Штайнмаєра. Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях – ось це стиль ведення переговорів Росією", – розповів п’ятий президент України.

Петро Порошенко підкреслив: "Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновлені суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки – ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах".

П’ятий президент України розповів про ще один діалог з президентом Росії.

"Я також можу вам розповісти ще одну історію, коли Путін запропонував мені, коли ще були діалоги, це мені здається був 2015 рік, каже: що ви сперечаєтесь, давайте ми з вами домовимось, кого ми оберемо і проведемо це через вибори – це єдиний можливий шлях. Я кажу: ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати кого обирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон – він рівний для всіх", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149767
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро 95 квартал зебила будет ездить развлекать глав "республик" и ополченцев в "днр" Формулы Штайнмайера, якобы согласованной с кем-то, не существует, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3396
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А хуйло зебобикам сказало что такая формула есть...и зебобики хуйлу верят....
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Зебобики никогда не поверят Порошенко...а вот хуйлу они верят как себе.... Формулы Штайнмайера, якобы согласованной с кем-то, не существует, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8079
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Порох і надалі залишаеться моїм Президентом! крапка
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если отюросить всю зеленую шелуху и мусор, то в сухом остатке будет видно, что лучшего просто не было.
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Если отбросить всю коричневую шулуху и мусор, то в шоколадном остатке будет видно простого барыгу с синдромом неограниченной жадности такого еще и небыло, переплюнул даже яныка.
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Формула согласована с ОП и Коломойским. Все просто.
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Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Никакой формулы не существует. Но формула состоит в том, что Штанмайер предложил чтобы закон об особом статусе вступил в силу на следующий день после выборов. Вывод: Порошенко подтверждает, что формула существует, но набрасывает г*но на вентилятор
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Правда проста- она формой креста
Приколочена к мозгу гвоздями.
Ложь исподволь кладет наговор
Лахтинскими гостями Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1122
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И как вы так живете...
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Хорошо живут, у них же есть ботоксный карлик-педофил
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Перспективный и молодой каблуконосец ботоксовед Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8776 Гигантский карлик Вовочка Зелепутин для телезебилов- 73 Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8776 Не может быть
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Пятый президент Украины рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, Источник: https://censor.net.ua/n3149767
Формулы нет, есть предложение .

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что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь. Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ.Источник: https://censor.net.ua/n3149767

Интересно конечно.
В ордло за такое название на подвал отправляют.
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Порошенко теперь не рад, что поднял скандал насчет формулы. Выкручивается, что это не формула, а предложение.
Пятый президент Украины рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, Источник: https://censor.net.ua/n3149767
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один вопрос - минские соглашения это хорошо или плохо? если хорошо и их надо выполнять, как Кремлю захочется, то выходит Порошенко - молодец? а если плохо, и надо "выкручиваться" чтобы их не выполнять, то кто тогда Зеленский пытающийся их протолкнуть?
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Удивительно, первый раз от него слышу правду. Что такое формула Штайнмайера не знает даже он сам.
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формула Штайнмайера ніде не зафіксована документально, тому можна відморозится, а мінські угоди взагалі ніхто з офіційних особ не підписував тільки Кучма на пенсії.
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Да поймите вы "ястребы войны" что простому народу пофигу чья формула а люди устали от войны. Мир нужен любой ценой.
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А животные как же Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 361 Без секаса-то Вы имбецилите на полставки Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8013
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От какой войны они устали?
Той что видели по телевизору?
Пусть выключат телевизор и делом каким то звймутся для разнообразия.
Заодно и отдохнут.
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вона про лугандонців кормільців яким хочеться нормально жити а не з комендантським часом.
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Іди здавайся ***** і буде тобі мир. Тільки потім не скигли.
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Так они вас любя расстреляют.
Я то же считаю что таких как вы не надо защищать.
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Вы Дженна хиппи ? Вам в город Солнца на Гоа жить нужно ехать . Там солнце , любовь , мир , секс и марихуана повсюду .Там даже голые ходят по улицам Исключительная благодать. У нас так скорее всего НИКОГДА не будет. У нас тут слишком холодно
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а я был в городе, где жители ходят нагишом по улицам. Чарко дель Пало, райское место для нудистов...
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Зеленскому тяжело но он должен пойти на все чтобы вернуть мир людям. Мы должны помочь ему в этом святом деле. Он правильно сделал что отменил военный парад. Лучше парады свободной любви .
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Якута тобі у дупу Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4436 Калмика- у пику...бурята- в хату.
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У вас більше хамства, коли ви пропонували "Мир нужен любой ценой".
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В русском мире вас зарежут Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7472 В лучшем случае.
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Смерті та вбивства все рівно там будуть. А от якщо "Мир нужен любой ценой", то ви самі заплатите цю ціну?
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Транси....от таких как я у мужиков головы сносит.
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Это такие которые с силиконовыми сиськами пришитыми и родным членом рассекают в женском платье ? Ато я плохо разбираюсь в классификации геев по их интересам Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5257
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Так тем более.
На ордле ЛГБТ не существует.
То ли попрятались то ли постреляли.
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🐷 сказочное брехло.... И вся его 8%% команда с недолеченной шизофренией.
🤑
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Добре, що ви підтримуєте своїх - ЛБГТ Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8100
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У нього маленька пенсія, але він час говорить про прибутки і кондоми. Тепер пазл щодо нього склався Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2276
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А ты всем перемываешь кости, а потом шкутыльгаешь стучать Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2139
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Це він сам писав, а ще мені неодноразово перемивав кістки. Так, що я маю на це право. Всього вам доброго і не пишіть мені, бо нецікаво.
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Я тоже имею право писать, что хочу. У нас же не преступный режим Кнура или его дружка Каримова
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ти з цим брехливим зебараном пожорсткіше. Заслуговує.
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Да,я этого не стыжусь как вы живя двойной жизнью. Днем одни а ночью другие. А я свободна в своем выборе и мне 26 лет а я живу а не существую.
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Удалили уже.
Цензура цензора уже не пропускает информацию о том что на россии ЛГБТ преследуются и дискриминируются.
А в Чечне вплоть до физичкского уничтожения.
Полностью ватный ресурс стал.
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Наивный самоубийственный идеализм... В сегодняшнем мире найдется немало людей, которые открутят тебе башку и так же скажут, что это их "свободный выбор". А ты все делаешь, чтобы таких людей стало еще больше.
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Уважуха Петр Алекскеевич!!!!
Огромный вам привет !! И выглядите Вы отдохнувшим!!!
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соевые боты делаю всё, чтоб у их шефа было не 8, а 0.08%
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Эта сволота,ворующая и наживающаяся на своей воюющей стране думает,что если его гнусная харя будет светиться на экране ,то его выберут на следующих выборах????
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Хроника одного Президента ...

22.09.2019 г.

По сведениям из нескольких источников Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
ха-ха, зебіличи, готуйтеся брататися з лугандонією!! ви це заслужили
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от, на цій гілці зебіл в 22.09.2019 11:00 на цю ж тему бреше... Я там заперечую, і здогадуюсь, що все ж таки погодили...
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Порошенко что то сказал.
Зесептиконы - пуканы к Бою!
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Вот тут Петя не прав.

Формула есть, но не могут же ЗЕлюпинцы называть все своими именами. Формула ***** - не звучит совсем.
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когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется был 2015 год, говорит: что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь. Источник: https://censor.net.ua/n3149767

Ничего смешного тут нету, там в лугандонии ЗЕбилов не меньше. Что наталкивает на мысль что ху-ло с беней порешало этот вопрос и воплотило в жизнь.
Так что ЗЕля не в ростов а в лугандон попреться, и как действующий приЗЕдет будет кричать
-ВОВА ВВЕДИ миротворцев.
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Поняли, тупые зебобики, как вас умный Пётр сделал!!!
"Пока что «формулы Штайнмайера» на бумаге не существует - ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Причем РФ активно лоббирует модель Штайнмайера, а вот Украине она не по нраву.
В 2016 году после встречи «Нормандской четверки» Петр Порошенко заявил, что Украина намерена имплементировать «формулу Штайнмайера»."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/19/7124194/
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