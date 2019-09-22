 Формули Штайнмаєра, нібито узгодженої з кимось, не існує, - Порошенко. ВIДЕО

Про це Порошенко заявив в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.
"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось погодженої, не існує", – підкреслив Петро Порошенко.
Він розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов’язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.
"Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо – це все вигадки пана Путіна", – підкреслив п’ятий президент України.
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра, написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є – формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров формулу Штайнмаєра. Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях – ось це стиль ведення переговорів Росією", – розповів п’ятий президент України.
Петро Порошенко підкреслив: "Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновлені суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки – ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах".
П’ятий президент України розповів про ще один діалог з президентом Росії.
"Я також можу вам розповісти ще одну історію, коли Путін запропонував мені, коли ще були діалоги, це мені здається був 2015 рік, каже: що ви сперечаєтесь, давайте ми з вами домовимось, кого ми оберемо і проведемо це через вибори – це єдиний можливий шлях. Я кажу: ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати кого обирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон – він рівний для всіх", – сказав він.
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
Приколочена к мозгу гвоздями.
Ложь исподволь кладет наговор
Лахтинскими гостями
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И как вы так живете...
Формулы нет, есть предложение .
Интересно конечно.
В ордло за такое название на подвал отправляют.
Пятый президент Украины рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, Источник: https://censor.net.ua/n3149767
Той что видели по телевизору?
Пусть выключат телевизор и делом каким то звймутся для разнообразия.
Заодно и отдохнут.
Я то же считаю что таких как вы не надо защищать.
На ордле ЛГБТ не существует.
То ли попрятались то ли постреляли.
🤑
Цензура цензора уже не пропускает информацию о том что на россии ЛГБТ преследуются и дискриминируются.
А в Чечне вплоть до физичкского уничтожения.
Полностью ватный ресурс стал.
Огромный вам привет !! И выглядите Вы отдохнувшим!!!
22.09.2019 г.
По сведениям из нескольких источников Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
ха-ха, зебіличи, готуйтеся брататися з лугандонією!! ви це заслужили
Зесептиконы - пуканы к Бою!
Формула есть, но не могут же ЗЕлюпинцы называть все своими именами. Формула ***** - не звучит совсем.
Ничего смешного тут нету, там в лугандонии ЗЕбилов не меньше. Что наталкивает на мысль что ху-ло с беней порешало этот вопрос и воплотило в жизнь.
Так что ЗЕля не в ростов а в лугандон попреться, и как действующий приЗЕдет будет кричать
-ВОВА ВВЕДИ миротворцев.
"Пока что «формулы Штайнмайера» на бумаге не существует - ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Причем РФ активно лоббирует модель Штайнмайера, а вот Украине она не по нраву.
В 2016 году после встречи «Нормандской четверки» Петр Порошенко заявил, что Украина намерена имплементировать «формулу Штайнмайера»."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/19/7124194/