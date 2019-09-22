EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1075  38
Все про:Мінінфраструктури (319) річковий транспорт (4) Криклій (14)

 Мінінфраструктури планує активніше розвивати внутрішній водний транспорт в Україні

Міністерство інфраструктури працює над законопроєктом "Про внутрішній водний транспорт" щодо підвищення потенціалу внутрішніх водних шляхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Законопроєкт передбачає, що відповідальність за розвиток та функціонування стратегічної інфраструктури внутрішніх водних шляхів у тому числі: судноплавних шлюзів, засобів навігаційного обладнання, річкової інформаційної системи та обслуговування фарватеру буде покладена на єдине підприємство. Для виконання усіх перелічених функцій буде встановлена схема стабільного та достатнього за обсягами фінансування: "Економічний ефект від використання внутрішнього водного транспорту компенсує витрати держави на утримання та реконструкцію річкової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

"Економічний ефект від використання внутрішнього водного транспорту компенсує витрати держави на утримання та реконструкцію річкової інфраструктури", - зазначив міністр інфраструктури Криклій.

Під час дискусії Криклій підкреслив, що незважаючи на зростання обсягу перевезень річкою Дніпро, потенціал внутрішніх водних шляхів не реалізується в повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея, м'яко кажучи, абсурдна. Гіперлупа в Україні не буде, - Криклій відмовився від проєкту Омеляна

"Наша мета - зменшити навантаження на українські дороги, спрямувати частину вантажів на внутрішній водні шляхи. Спираючись на європейський досвід, на базі зауважень більшості представників бізнес структур, ми запропонуємо заходи додаткового стимулювання внутрішнього водного транспорту, зокрема, вважаємо за доцільне відмовитись від введення річкового збору", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристів пускатимуть на українські маяки у вихідні дні, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149766
 
 
 Топ коментарі
 
І про екологію. Річки висихають, скоро і москаля ніде буде втопити.
 показати весь коментар
 
Беломорканал-2, диды рыли-не дорыли, обьеденим Балтийское и Черное море,
 показати весь коментар
 
Якою може бути те "соідененіе" коли українським морякам шиють кримінал, і будуть судити, справи не закриті, за те що йшли в український порт по Чорному морю ? Без вирішення проблеми Криму не може бути навіть дискуссії про з'єднання морів
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правильно...раздать зебобикам лопаты и кирки...пусть роют канал....
 показати весь коментар
 
 
Беломорканал-2, диды рыли-не дорыли, обьеденим Балтийское и Черное море,
 показати весь коментар
 
 
С тем, что осталось от наших рек - разве что суда на воздушной подушке запускать...
 показати весь коментар
 
І про екологію. Річки висихають, скоро і москаля ніде буде втопити.
 показати весь коментар
 
 
Плавно підводять до крайньої потреби будівництва каналу з Чорного у Балтійське море. І то нічого, що 90 відсотків українців не можуть не те, що катера купити, а й навіть водні лижі. І на кого це розраховане? Лише на публіку, у якої цілком відсутнє критичне мислення - тобто на Зебенят.
 показати весь коментар
 
Цікаво, а є така тема, на Цензорі, куди порохобидло срать не ходить?
 показати весь коментар
 
 
Цікавитесь гівнами? Асенізатором підпрацьовуєте, чи все-таки ботом?
 показати весь коментар
 
Тут, як і усюди , прийнято бидлом вважати того.хто з проксі кнопає
 показати весь коментар
 
Вот мне интересно, ну допустим расчистили фарватер, закупили суда, баржи и вот это вот всё. Где эти грузы переваливать? Портов речных нет, там где остались - всё в оренде, ж.д. пути сданы в металлолом а авто подъезды не приспособлены для большегрузов. Вот слабо представляю возобновление работы порта на Подоле в Киеве.
 показати весь коментар
 
 
раз допустил первое, то и допускай второе: все будет в одних руках
 показати весь коментар
 
Фиг там. Вся бывшая портовая инфраструктура давно в частных руках, коммуникации киевского речпорта тупо не смогут пропустить грузовой траффик
 показати весь коментар
 
Зате займуть Зебенят роботою і вони не питатимуть про елементарні речі. Наприклад, чому хліб і картопля зростає в ціні, а тверда валюта при цьому дешевшає.
 показати весь коментар
 
Потому что цена на продукты ,с которой КМУ Гроссмана сняла ограничения, зависит от покупательного спроса и хотелок владельцев супермаркетов. Не будет 4 грн/кг как при минмалке 800грн, при минималке 4000 грн.

А привязка к доллару всегда была оправданием повышения цен .
 показати весь коментар
 
Я це розумію ваш довід, але не розумію хвилю на початку передвиборчого процесу про ціни на продукти харчуванням. Пояснить їхню тодішню доцільність.
 показати весь коментар
 
та шо тут понімать, ніколи такого не було, чи що, до долар дешевіє, а ціни чогось ростуть і ростуть, а "вумні експерти" все по полках розкладують, ну це ж не перший випадок
 показати весь коментар
 
 
Не участник хвиль, и нет времени. Добавлю- зато рад что в селе люди начали больше зарабатывать. У самого огород и опыт выращивания овощей и фруктов, и знаю как это затратно по времени и расходникам.
 показати весь коментар
 
Где люди в селе стали больше зарабатывать? Сельхозяйство разваливается.
 показати весь коментар
 
Сходу два умных совета:
1. Были какие-то телодвижения по организации водного сообщения с Белорусью. Может есть резон?
2. Арбузы в Киев баржами! По 2 грн/кг их разберут прямо на речвокзале!
 показати весь коментар
 
Грося кавуни катав, а Криклій буде дно чистить.....Рехворматори, ***...мать
 показати весь коментар
 
 
раньше был распространеннее и доступнее этот вид транспорта... а сейчас...
цены - от 100 до 200 грн за рейс...(детский полцены) семье это накладно
для пенсов хорошо там какие-то льготы...но хорошо ли для речников возить бесплатно
 показати весь коментар
 
 
Нью-Васюки от Вазелиновых королей!Один Гиперлупы,теперь эти.А во главе Минздрава - вообще шедевры.Завтра перехожу на диеты и утренние пробежки,иначе с их заботой до ихнего конца не доживу .
 показати весь коментар
 
 
"... ответственность за развитие и функционирование стратегической инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе судоходных шлюзов, средств навигационного оборудования, речной информационной системы и обслуживание фарватера, будет возложена на единственное предприятие". Лохам всё понятно или пояснить???

Мінінфраструктури планує активніше розвивати внутрішній водний транспорт в Україні - Цензор.НЕТ 6216



 показати весь коментар
 
Ну так это же нужно читать не только заголовок.
 показати весь коментар
 
Озвучивалось предложение соединить Чёрное море и Балтику.
А КТО ПРОСЧИТЫВАЛ экологические риски - когда устоявшийся баланс Черного моря ( инфекции, породы рыб, типы водорослей) нарушат инфекции из Балтики?
Или для чиновников кабмина просто важно громко пукнуть , чтобы их приняли за деятельных членов
 показати весь коментар
 
Якою може бути те "соідененіе" коли українським морякам шиють кримінал, і будуть судити, справи не закриті, за те що йшли в український порт по Чорному морю ? Без вирішення проблеми Криму не може бути навіть дискуссії про з'єднання морів
 показати весь коментар
 
 
Вывод
1. В Кабмин набрали министров- пистунов
2. Рыги скоро всех этих пистунов заменят своими кадрами .
3. Изначально было задумано- запорошить очи украинцам новыми людьми, а потом убрать их как не справившихся , и отдать Украину Рыгам.
 показати весь коментар
 
 
Соевые барыги хуже рыгов, поскольку вопуют и разрушают Украину в разы больше.?
 показати весь коментар
 
все уже сложилось - по рейну-дунаю связь между морями давняя и постоянная...
 показати весь коментар
 
пора, давно пора возобновить давний "готский путь" из балтики в черное море по западному и южному бугах...с портом в виннице...
опять эта винница...без нее никак...совпадение ли?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору