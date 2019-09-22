 Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. Насмперед, на нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони, про який ми зараз говоримо", - зазначив міністр.
Він додав, що потрібно зрозуміти, "яка нам потрібна чисельність і де, і в якій структурі".
"Ми скажемо, що ось це - наша загроза, ось це - наш план оборони, тут - нам потрібно стільки людей, тут - нам потрібні такі бригади. Тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано", - пояснив Загороднюк.
Верняк. Учебки забиты "заробитчанами", а на "нулях" - голый вассер! На ВОПах по 2-3 человека, все остальные "защитники" в тыловых частях.
без сумніву він був неодноразово на війні.
Ну, десь так приблизно за 100 км від бойових дій...
Т9 как обычно не в бровь, а в глаз 😁
Вова! Не роби собі неприємності, негайно відміни своїм наказом вивід військ з зайнятих ЗСУ позицій!
Ми сюди прийшли не за грошами, як ти думаєш зі своїм оточенням, ми прийшли звільняти нашу рідну землю від російських окупантів і всякої сепарської наволочі.
В 2014 році я поховав свого друга, в на його могилі йому пообіцяв, що піду на фронт, щоб продовжити його не занінчену справу, звільнити рідний наш донбас і Крим.
А ще я за 14-15 рік поховав дуже багато воїнів, які віддали саме за це своє життя, а саме за Волю, Свободу, Незалежність і Суверенітет України!
Ще хочу Вова тобі нагадати, що ти прийняв присягу на вірність українському народові і обіцяв її виконувати на протязі всього терміну президентського правління.
Прокинься поки не пізно, "95-квартал", "Ліга сміху", "Розсміши коміка" вже для тебе в минулому. Віктор Федорович вже догрався в президенти, дивись, бо тобі може не так пощастити як йому, і втекти з України навряд чи встигнеш!
А щоб якось виправити свою помилку дай наказ на звільнення української території від загарбника, бо люди давно чекають визволителів.
Більшість вже на собі відчули що таке "руський мир".
Нам потрібен не мир, нам потрібна Перемога, за якою наступить довготривалий мир, якого всі так чекають!
Україна понад усе!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Героям Слава!
Володимир Мозговий
А тим часом слуги урода розповідають зєбілам чергові байки про захист ними держави Україна, готуючи тим часом капітуляцію країни та розпродаж її земель , об'єктів критичної інфраструктури всім ворогам та недругам за жменю кольорових папірців у власних кишенях.
НАМ - это кому "нам".?Коломойскому и Зеленскому?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто насправді скорочувати чисельність армії будуть і це при загрозі повномасштабного нападу з боку росії.
Украина продолжает модернизироваться, продолжает свою программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", - подчеркнул Ходжес.
Единственное в чём ты прав это про армию в миллион. НО её можно собрать ТОЛЬКО по швейцарско-эстонскому-техасскому принципу. Создавать отряды самообороны по образу эстонских Кайтселиит .Но у украинской власти НЕТ желания . Они боятся своих больше чем агрессора из за поребрика. Потому что воровству и коррупции тогда прийдёт конец.И им прийдётся жить только на свои чиновничьи (немалые ) зарплаты .
" вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - объяснил Загороднюк"
Т.е. план обороны он собирается опубликовать в газете?
Они ж постоянно делают только взаимоисключающие заявления. В крайнем случае зебилам говорят, что это шутка была.