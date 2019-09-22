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 Політика України
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Все про:Міноборони (2801) Загороднюк (25) ЗСУ (339)

 Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що Міноборони не планує скорочення особового складу Збройних сил України (ЗСУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. Насмперед, на нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони, про який ми зараз говоримо", - зазначив міністр.

Він додав, що потрібно зрозуміти, "яка нам потрібна чисельність і де, і в якій структурі".

"Ми скажемо, що ось це - наша загроза, ось це - наш план оборони, тут - нам потрібно стільки людей, тут - нам потрібні такі бригади. Тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано", - пояснив Загороднюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У перспективі будемо фокусуватися на професійних військовослужбовцях, - Загороднюк про призов в армію. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149764
 
 
 Топ коментарі
 
Какое образование у зебилов? Недельное обучение в Трускавце и хватит
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У цього неголеного чувака є військова освіта, чи любая стряпуха сможет управлять государством?
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В Трускавце было не обучение, там было натаскивание по принципу "сюда не ходи туда ходи, снег башка попадет..."
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Ви зробите так що люди самі позвільняються.
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"...Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей..."

Верняк. Учебки забиты "заробитчанами", а на "нулях" - голый вассер! На ВОПах по 2-3 человека, все остальные "защитники" в тыловых частях.
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Сокращать не будем.Будем и далее ПОДСТАВЛЯТЬ по сепарский обстрел,без ответки,они сами разбегутся.
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что-то слабенько члены секты "Божьей росы" сегодня бормочут,один новый хер за всех отдувается-видно обкатку проходит
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З Президентів України не служили в Армії лише Янукович та Зеленський. Янукович - бо сидів (уважитільная прічіна), а Зеленський бо...бо що?
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Гарний у нас міністр оборони,
без сумніву він був неодноразово на війні.
Ну, десь так приблизно за 100 км від бойових дій...
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Він юрЬІст і в військовій справі розбирається як свиня в апельсинах.
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Ну приблизительно так же как и сценарист в спец операциях, разведке и контрразведке. Короче крутые специ в этом деле.Хотя все закономерно , президент дебил , такая же и команда.
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Что вы такое наговариваете на профи. Он в интервью сказал же, что был в блиндажах, был в 80ти (!)метрах от сепаров. Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4106
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Не планировать сокращать состав ВСУ - это, судя по червям каментам, тоже зрада 😁
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подалі від Москви, поближче до Ліпецька? )))
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Это возможно только если находиться в КалугеТуле или Рязани
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Припинено фінансування будівництва гуртожитків і казарм , та 1000 медиків на оптимізацію .
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вам просто никто не верит. даже, если вы говорите, что 2х2=4, не верят. бо брешете вы постоянно.
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Не, надобно было ПЭТЮ поставить во главе Армии. РОЖДЕННЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ. Вот тут ЗЕ дал маху. Войны уже не было бы.
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Ну, трошки не хватило, а вот бы сейчас было бы нормально. Вместе с Донбассом жили.
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Ну так он и проявил себя под Иловайском и в завершении каденции -воровством у армии
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Бєня альтруїст тихий і скромний ? А що ***** клептоман і фінансова чорна дюра то сумнівів немає. Мало в кого .
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В 14 році у нас армії вважай не було. Бронетехніка стояла без акумуляторів, без пального, а подекуди і без двигунів. Всьо було знято і пропито. Доказ тому що Бєня заправляв бронетехніку паливом, яка ще була на ходу на той час.
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За потрійною ціною дизпалива . Такий собі відвертий мародер . Так зєбіли ?
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Бєня є Бєня, він всюди навариться, але без тієї горючки бронетехніка і до фронту не дійшла б.
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Такий собі скромний патріот врятував Україну за потрійну ціну . Хоча міг би і відстебнути , не останній злидень . Такий гешефт називається МАРОДЕРСТВО . Чим ві кращий від клептомана пєдро ? Тим що грабонув Приват на 5млрд зелені ?
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Так пітерок-заправляв-тому й "Приват" в нього відібрали,аби більше не заправляв.
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Сокращать не планируем...но сделаем все что бы она сама сократилась....так ведь зебобик??
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Идиотина, кто конкретно тебе мешает записать тебя и твой боевой диван в состав армии? Или твой удел - сидеть у мамки под цыцькой, прикрывшись справкой о плоскостопии и умняки в нете толкать?
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вот что пишут АТОшники-Звертаюсь до головнокомандувача від свого імені, але мою думку розділяють практично всі, хто зараз на фронті.
Вова! Не роби собі неприємності, негайно відміни своїм наказом вивід військ з зайнятих ЗСУ позицій!
Ми сюди прийшли не за грошами, як ти думаєш зі своїм оточенням, ми прийшли звільняти нашу рідну землю від російських окупантів і всякої сепарської наволочі.
В 2014 році я поховав свого друга, в на його могилі йому пообіцяв, що піду на фронт, щоб продовжити його не занінчену справу, звільнити рідний наш донбас і Крим.
А ще я за 14-15 рік поховав дуже багато воїнів, які віддали саме за це своє життя, а саме за Волю, Свободу, Незалежність і Суверенітет України!
Ще хочу Вова тобі нагадати, що ти прийняв присягу на вірність українському народові і обіцяв її виконувати на протязі всього терміну президентського правління.
Прокинься поки не пізно, "95-квартал", "Ліга сміху", "Розсміши коміка" вже для тебе в минулому. Віктор Федорович вже догрався в президенти, дивись, бо тобі може не так пощастити як йому, і втекти з України навряд чи встигнеш!
А щоб якось виправити свою помилку дай наказ на звільнення української території від загарбника, бо люди давно чекають визволителів.
Більшість вже на собі відчули що таке "руський мир".
Нам потрібен не мир, нам потрібна Перемога, за якою наступить довготривалий мир, якого всі так чекають!
Україна понад усе!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Героям Слава!
Володимир Мозговий
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Дожили:"Тернова Гілка:Клуб порохоботів" у Фейсбуці вже піаряться пишучи від імені тих,хто на фронті землю захищає.Не дивно-звикли ж"на крові" мародерити-цинічні ублюдочники!
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В тебе там все добре ? Дома ремонтом займись .
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я правильно понял, у них пока ничего нет, ни стратегии ни плана выполнения
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Для начала, петисос, покажи петин план и стратегию развития ВСУ за 5 лет.
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та Петро просто фізично не встиг, бо ж треба було рошенівських магазинчиків наліпити кругом, - а це серйозна справа )
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Что планируют сокращать, что не планируют, у петикантропов одна реакция - завывание.
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Защита Украины, избавление от российской газовой иглы, восстановление армии, освобождение 2/3 Донбасса... Ах да, это результаты 5 летней работы Порошенко, а не планы.
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Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, которые были под Украиной, входят в петины победы? Волонтерство в помощь ВСУ до сегодня входят в восстановление армии? Это не Украина отказалась от газа, это рашка перестала газ для Украины поставлять. Защита Украины для пети это 13 пункт петиных минских соглашений, а им нет альтернативы по словам пети.
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А украинские магазины заваленных кацапскими подделками иностранных брендов? А безвиз с агрессором и окупантом ? Это что НЕ достижения петиного 5 летнего управления ?
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Вообще-то китайскими подделками иностранных брендов
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Вы поинтересуйтесь где завод производитель находится .И ВИНкод проверьте .А китайского барахла тоже хватает .Где то поровну
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Относительно газа ты, зебильное, звездишь, бо набутылочник. Могу доказать
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Слуги урода не планують, а вже скорочують склад збройних сил України. Скорочують видатки на високоточне ******* озброєння , матеріальне та фінансове забезпечення, харчування воїнів, лікування поранених , тощо. На угоду своїм кремлівським господам слугами урода здійснюється планомірне знищення боєздатності збройних сил, здача ворогу під виглядом розведення військ звільнених територій України. Незважаючи на щоденні обстріли ворога ,загибель і поранення воїнів слугами урода ************** план ***** під виглядом "формули Штанмайєра", який по суті є капітуляцією України та визнанням терористичних прорашистських утворень на території ОРДЛО з наданням їм прав політичного суб'єкта з можливістю необмеженими впливу на зовнішню та внутрішню політику України по захисту її національної безпеки.......
А тим часом слуги урода розповідають зєбілам чергові байки про захист ними держави Україна, готуючи тим часом капітуляцію країни та розпродаж її земель , об'єктів критичної інфраструктури всім ворогам та недругам за жменю кольорових папірців у власних кишенях.
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В Україні є народ,а це у х"ла урод.В спам,кацапа.
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Та глядя на таких уродов как ты, начинаешь сомневаться
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Це майже як в стратагемі Сунь-Цзи, лиш навпаки : " З друзями все ясно , тепер би ворога визначити" . Тобто зєлєбєніі ще не визначилися хто лютіший ворог України НАТО чи ЄС ?
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" ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно"
НАМ - это кому "нам".?Коломойскому и Зеленскому?
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какао боты против несокращения всу.
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у соєвих головна задача - бути проти всього, що робить нова влада
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Мы не планируем сокращать состав ВСУ, - Загороднюк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто насправді скорочувати чисельність армії будуть і це при загрозі повномасштабного нападу з боку росії.
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А як тоді заяви зєлєбєнів про скрочення 1000 штатних одиниць медиків ? Тоді коли іде війна ?
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Про це мені невідомо, але є проект бюджету України. Подивися фінансування ЗСУ і все зрозумієш.
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Алі я про заяву когось із зєлєбєнів про скорочення ( оптимізацію ) 1000 вакансій військових медиків .
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Лично мне вот эта мысль понравилась...Ходжеса. Очень очень свежо и сильно.
Украина продолжает модернизироваться, продолжает свою программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", - подчеркнул Ходжес.
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А может вообще пойти дальше? И создать совместную "онлайн" систему подводной обстановки на Черном море. Причем она будет давать координаты из трех независимых точек!Собственно то же и на воде и....ПВО!!! Причем в пассивном режиме!
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- Дрюша, раскажи ім о планє. - О каком планє? - Ну шо ти за вор, Дрюша, у твоего папи всєгда єсть план - посчітаєт, а потом своруєт, - я єго сам учіл. - Аааа. - Ну шо ти акаєш? Іді раскажи про план, которого у тєбя нєт.
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А что было сделано за прошедшие 5 лет кроме блеяния про ,,весьмирснами" и ,,НАТО нампоможет" ? Сколько новых ОТРК поставлено было на боевое дежурство? Сколько новых крылатых ракет получено ВСУ с 2014 по 2019 год включительно? Сколько новых корветов , фрегатов было построено или отремонтировано ? Сколько НОВЫХ ! боевых самолётов было построено или было закуплено на Западе ? Армия это просто отражение ЭКОНОМИКИ ! А экономика в ЖОПЕ ! Так какие вопросы к ЗЕлёному ? Он за 3 с небольшим месяца НЕ может восстановить экономику после потужных 101 шоколадных рехформ.После лучшего ,,банкира во вселенной" прячущейся как пархатая крыса в норе -в Лондоне от правосудия и народных самосудов
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Пропонуєш путєну здацца , а самим "абасрацца і нє жіть " ?
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Да все разворовыволось так, что новая коМаеда предлагает продать излишки. Зебил, ты хоть представляешь сколько стоит построить корвет и сколько для этого нужео времени. Мозг как у улитки, после тебя только слизь
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Так ,,излишки" те остались ещё от проклятого совка . Их и продавали 28 лет .....их и взрывали . А их столько что можно продавать ещё . И ещё . Ты хоть порадуйся этому ПЕСдюк Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5383
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Да чтоб построить один украинский корвет нужно 20 лет и 5 миллиардов баксов .....Ты ж смету у американцев на Замвольт наверное подсмотрел в Гугле ? А наш чем не Замвольт , чем хуже ? Свынарчуки себе тоже норки в Лондоне вырыть хотят рядом с норкой крысы Сатановской -хонтаревой Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9156
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Украине нужно подготовить миллионную армию в кротчайший срок, чтобы отвоевать Донбасс и Россия не рискнула столкнутся с миллионной армией Украины потому что для нее это будет фатально и в военном плане и в экономическом! Украине наоборот нужно максимально призывников и максимально контрактников готовить и нужно еще создать аналог Французского Легиона и в бедных странах Африки и в подобных бедных странах набирать наемников в армию и делать Украинский Легион и ЧВК и т.п.Также нужно союзников привлекать воевать за Украину! Особенно США, Франция, Британия, Канада, и т.д. которые разоружила Украину от ядерного оружия 3 ядерного потенциала в мире и обещали защищать Украину и пусть свои войска перебрасывают и воюют вместе с нами против РФ!
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Они не хотят воевать .Они хотят торговать . Они торгаши .Если получится то продадут и нас х.йлу. Наёмникам из ЕС нужно платить.Платить много . И они не лучше наших солдат . Африканских абизянов ещё тут не хватало .Эти стоят дешево зато захотят гражданство и жильё тут сразу .И расползутся тут как тараканы .
Единственное в чём ты прав это про армию в миллион. НО её можно собрать ТОЛЬКО по швейцарско-эстонскому-техасскому принципу. Создавать отряды самообороны по образу эстонских Кайтселиит .Но у украинской власти НЕТ желания . Они боятся своих больше чем агрессора из за поребрика. Потому что воровству и коррупции тогда прийдёт конец.И им прийдётся жить только на свои чиновничьи (немалые ) зарплаты .
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Одно из двух - или это я *****...ся, или этот министр.

" вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - объяснил Загороднюк"

Т.е. план обороны он собирается опубликовать в газете?
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Может человек он (министр) и хороший ,но как военспец - полный баран ,ставить его на эту ключевую должность в воюющей стране -уже преступление,тяжкое,за которое можем все здорово поплатиться...
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Даремно ти так баранів ображаєш . Вони досить мужньо і стійко захищають свою територію. А це аморфні кацапоорієнтовані драглі .
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У вас на кацапии нет министра?Заберите клямкина-всё равно клячу менять придётся скоро.
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Нужно обязать каждого мужчину проходить военную подготовку и нужно, чтобы каждый мужчина мог в кратчайший срок в любой момент пройти восстановительную подготовку в короткий период для восстановления знаний и мог идти защищать страну! И нужно сделать так, что каждый мужчина мог иметь дома оружие по Швейцарскому образцу и чтобы раз в год минимум ходил в тир стрелять. Нужно сделать все мужское население боеспособным для защиты страны! Чтобы при угрозе можно было в кратчайшие сроки мобилизовать спящую армию, которая сможет с силой лавины снести любого врага!
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Хорошие планы. Только вот исполнение... А ты уверен , что все мужчины с оружием пойдут на защиту Украины, а не наоборот? Восточная Украина вообще- то за пророссийскую партию За життя проголосовало. Целых 12%
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ПЛАНА НЄТ - ПОТОМУ СОКРАЩАТЬ БУДЄМ БЄЗ ПЛАНА
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в 91-ом году у Украины была вроде армия миллионная, а сейчас в 4 раза меньше вроде. Если Украина создаст обратно миллионную армию и пойдет ей возвращать Донбасс, то с гарантией в 100% Россия не пойдет на конфликт против миллионной армии! Почему Украина так не делает не понимаю!!!
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Большая армия не нужна,это мы проходили уже.Нужна мотивированная,хорошо оснащенная технически армия .И еще нужны адекваты у власти,чтобы иметь толковых союзников ,чтобы ордынцев лапотных в стойле со скотом держать.
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А деньги где? Да и при современном оружии 1 хорошо вооруженный может убить 100 плохо вооруженных.
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А как соевые недоделки визжали, слюной давились)))
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Давились, бо знали що зєлєбєнна слизота здасть Україну путєну , що зараз і робиться .
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Ахтунг, ахтунг. На сайте провокатор «Диарея» под германским флажком.Облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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А это правительство хоть раз за эти полгода сказало правду?

Они ж постоянно делают только взаимоисключающие заявления. В крайнем случае зебилам говорят, что это шутка была.
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