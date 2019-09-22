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Все про:Велика Британія (1062) отруєння (664) Росія (19950) суд (5536)

 Потерпілий від отруєння "Новачком" британець Роулі має намір судитися з Росією, - The Mirror

Британець Чарлі Роулі, який був отруєний нервово-паралітичним речовиною "Новачок", має намір відсудити у Росії мільйон фунтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Mirror".

"Це дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", - заявив потерпілий.

Від отруєння "новачком" померла дівчина Чарлі - Доун Стерджесс. Сам Роулі провів в комі два тижні.

Нагадаємо, 4 липня 2018 стало відомо, що поблизу Солсбері госпіталізували двох людей з ознаками отруєння невідомою речовиною. Доун Стерджесс і чоловіка у важкому стані доставили в лікарню міста Солсбері.

Інцидент стався ще увечері 30 червня на вулиці Магглтон - постраждалих знайшли на вулиці без свідомості.

У контртерористичного підрозділу Великої Британії заявили, що чоловік і жінка отруїлися речовиною "Новачок". Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

У неділю, 8 липня, ввечері 44-річна Доун Стерджесс померла в лікарні. Поліція, отримавши цю інформацію, кваліфікувала подію як вбивство і відкрила відповідне розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння в шкільній їдальні в Одесі: в лікарню звернулися 53 учня, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149763
 
   
 Топ коментарі
 
А толку ? Навіть якщо він виграє 15 судів ніяка росія йому нічого не відшкодує. А вся стурбована Європа буде і далі торгувати з Моордором, будувати "потоки" і їздити на олімпіади в Сочі і на чемпіонати по футболу в Самарі.
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Cто вiдсоткiв ,Брiти вже забули* за цю справу, як забудуть* і голландці за Боiнг ... Беззуба сцикліва Європа ...
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Зебилы , благодаря тому что вы говорите что никаких кацапских войск на Донбассе нет скоро жители "республик" будут подавать в суд на украинскую армию и вы будете выплачивать им компенсацию
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з ким судитись? ихтамнет. єтонеми..? шпиль смотрели..адокажь..
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А толку ? Навіть якщо він виграє 15 судів ніяка росія йому нічого не відшкодує. А вся стурбована Європа буде і далі торгувати з Моордором, будувати "потоки" і їздити на олімпіади в Сочі і на чемпіонати по футболу в Самарі.
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Cто вiдсоткiв ,Брiти вже забули* за цю справу, як забудуть* і голландці за Боiнг ... Беззуба сцикліва Європа ...
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Бріти- це не Європа (у кращому розумінні цьої фрази). Вони не забувають.
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Ви помиляєтесь, рішення суду в Європі, це закон, а стягнуть на користь цього чоловіка з власності кацапів уияких є бізнес по всьому світу. Якби всі переселенці подали позови в європейські суди щодо агресії, кацапи втекли б з Донбасу через місяць.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Зато лет за шестьсот столько пени и штрафов набежит... потомки в случае вообще наличия смогут жить относительно безбедно)))
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Понятно с этими гей европейцами. Но получается, что Россия бессовестная бездуховная страна, творящая акты военных преступлений и не желающая исправляться ?
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я думаю что двух северных потоков хватит что бы ему выплатить выигрыш в 15 судах, исполнители продадут по цене металлолома и делов то
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Зебилы , благодаря тому что вы говорите что никаких кацапских войск на Донбассе нет скоро жители "республик" будут подавать в суд на украинскую армию и вы будете выплачивать им компенсацию
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Ваш высер как-то вяжется с темой статьи, или порохоботам из свинофермы как голубям главное все в округе загадить.
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Отсудить может и отсудит, а получить не получит.
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почему?
Снимут с любого гос.счета РФ автоматом..., если добровольно не захочет заплатить...
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Нужно судиться со своим мидом,который выдает визы убийцам без должных проверок,а засрашка - она всегда смертельно опасна,как и все её лубянские граждане.
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У этого британского бомжары образование хоть какое есть?
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Є безкоштовні юридичні центри, що надають юридичну допомогу таким верствам населення.
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Уявіть, якби всі українці хто постраждав від агресії і взагалі написали позови в міжнародні суди щодо матеріального та морального відшкодування? Напишіть через скільки б, найманці втекли з Донбасу?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Підкажіть як це зробити, якщо Ви у курсі справи.Я серйозно.
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"підкажіть" в цифровий вік? Гугл вас я так зрозумів не забанив, "як подати скаргу в європейській суд" там посилань з відео стопяцот!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Будь ласка, не ображайтесь, на цензорі 98% запорєбр'я так що сентементалість зайва.
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Нижче посилання, там все зрозуміло, бажано проконсультуватись з юристом. Або закони в зуби і пішов і пішов.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Сенскацапикуцемінусбізнес, завтрапідутьмасовіпозовиповсьомусвітудевиприйшлиз "русским миром" іколивиконавчавладатихкраїнвиконаєрозпорядженнясудутобізнесмензвернитьсядокорню стрілялок - гдє дєньгі? А оно мнє надо? Івкінціцьоговсьоговідшкодуваннязбитків понесерядовийкацапботойкаже а смисл?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Нехай судиться.
Начебто родичі жертв літака збитого буком, теж на рашку в суд подали.
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А наші переселенці? Вони мають великі шанси виграть в судах Європи проти агресії.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Ни разу не жаль этих брехунов, балаболов с манией величия (как в ********).
Вы мудаки с гритсшит бритен гарантии давали? Как помогли Украине? НИКАК.
Мало вам москали надавали, мало. "Сэры и лорды" с париками и губками в помаде начните ВЫПОЛНЯТЬ свои гарантии. Или вы как в 1939 снова кинули?
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чем больше гласности в этом процессе...тем больнее по рашкиному самолюбию и вЯличию...
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Суд дело хорошее, может быть Британия своему гражданину выдаст справочку для суда, в которой укажет основания для обвинения РФ в причастности, а то пока что это все в секретной форме представлялось только союзникам Британии в лице исполнительной власти, а вот судебная власть ничего такого не видывала и своего мнения о весомости доказательств не высказывала.
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Нашел на помойке бутылочку из под духов, наполненный неизвестно чем. Не проверил что в нем. Всучил своей "девушке", под видом подарка. Посмотрел как она сдохла. И с гордым видом обиженного любовника, теперь решил стрясти миллион с РФ. А почему не с производителя духов, указанных на бутылочке?
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Миллион фунтов?
Лучше требовать отрубленную плешивую голову.
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ВОТ РЕБЯТА, СОХРАНИЛ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЕБЯ, НА СЛУЧАЙ СОЗДАНИЯ ХНР....
https://sila-prava.org/uk/otrimati-kompensaciyu/
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Супер! Мало кто знает об этом. Думаю, что многие скажут Вам спасибо и воспользуются своим правом.
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Дякую.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Отсудит или не отсудит - дело десятое!
Главное, что об этом иске будут говорить в прессе и смешивать ***** с говном.
Это для нас очень хорошо!
Молодец, Роули, что решил делать это! Мог бы и раньше додуматься...
Но...лучше позже, чем никогда.
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Вся організаційна і юридична допомога «Сили права» безоплатна.Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Посилання

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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"Это очень сильно повлияло на мою жизнь.Источник: https://censor.net.ua/n3149763

Еще как повлияло. Раньше был бомжом наркоманом шарящим по помойкам. Теперь знаменитость которая шарится по тв-шоу.

Потерпілий від отруєння "Новачком" британець Роулі має намір судитися з Росією, - The Mirror - Цензор.НЕТ 473
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