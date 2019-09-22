 Потерпілий від отруєння "Новачком" британець Роулі має намір судитися з Росією, - The Mirror

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Mirror".
"Це дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", - заявив потерпілий.
Від отруєння "новачком" померла дівчина Чарлі - Доун Стерджесс. Сам Роулі провів в комі два тижні.
Нагадаємо, 4 липня 2018 стало відомо, що поблизу Солсбері госпіталізували двох людей з ознаками отруєння невідомою речовиною. Доун Стерджесс і чоловіка у важкому стані доставили в лікарню міста Солсбері.
Інцидент стався ще увечері 30 червня на вулиці Магглтон - постраждалих знайшли на вулиці без свідомості.
У контртерористичного підрозділу Великої Британії заявили, що чоловік і жінка отруїлися речовиною "Новачок". Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.
У неділю, 8 липня, ввечері 44-річна Доун Стерджесс померла в лікарні. Поліція, отримавши цю інформацію, кваліфікувала подію як вбивство і відкрила відповідне розслідування.
(фуу действительно)
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
гейевропейцами. Но получается, что Россия бессовестная бездуховная страна, творящая акты в оенныхпреступлений и не желающая исправляться ?
Снимут с любого гос.счета РФ автоматом..., если добровольно не захочет заплатить...
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Начебто родичі жертв літака збитого буком, теж на рашку в суд подали.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Вы мудаки с гритсшит бритен гарантии давали? Как помогли Украине? НИКАК.
Мало вам москали надавали, мало. "Сэры и лорды" с париками и губками в помаде начните ВЫПОЛНЯТЬ свои гарантии. Или вы как в 1939 снова кинули?
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Лучше требовать отрубленную плешивую голову.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
https://sila-prava.org/uk/otrimati-kompensaciyu/
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Главное, что об этом иске будут говорить в прессе и смешивать ***** с говном.
Это для нас очень хорошо!
Молодец, Роули, что решил делать это! Мог бы и раньше додуматься...
Но...лучше позже, чем никогда.
Посилання
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Еще как повлияло. Раньше был бомжом наркоманом шарящим по помойкам. Теперь знаменитость которая шарится по тв-шоу.